Український і кримськотатарський прапори привезли в рамках щорічного "мотопробігу Єдності" на адмінмежу з окупованим Кримом. ФОТОрепортаж

У суботу, 1 серпня, на адмінмежі Херсонської області з окупованим Кримом десятки байкерів передали херсонським прикордонникам український прапор у рамках щорічного всеукраїнського "мотопробігу Єдності".

Прапор привезли на КПВВ "Чонгар", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За словами організаторів мотопробігу, цей прапор передали українські військові, які перебувають на Донбасі. Прапор проїхав із байкерами з Ужгорода через всю Україну.

Учасники мотопробігу на КПВВ заспівали гімн України, після чого в селі Чонгар поруч з адмінмежею передали жителям Генічеського району кримськотатарський прапор.

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Як стверджують організатори, в рамках акції на адмінмежу приїхали 60 байкерів. "Мотопробіг Єдності" організовують уже четвертий рік поспіль.

"Закриємо питання - повернемо своє, напевно, однак будемо їздити. Тому що потрібно нагадувати."Мотопробіг Єдності" жодних інших цілей не має, крім як об'єднати країну, об'єднати людей зі всієї України", - сказав журналістам координатор мотопробігу Микола Спиридонов.





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