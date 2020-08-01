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Український і кримськотатарський прапори привезли в рамках щорічного "мотопробігу Єдності" на адмінмежу з окупованим Кримом. ФОТОрепортаж

У суботу, 1 серпня, на адмінмежі Херсонської області з окупованим Кримом десятки байкерів передали херсонським прикордонникам український прапор у рамках щорічного всеукраїнського "мотопробігу Єдності".

Прапор привезли на КПВВ "Чонгар", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За словами організаторів мотопробігу, цей прапор передали українські військові, які перебувають на Донбасі. Прапор проїхав із байкерами з Ужгорода через всю Україну.

Учасники мотопробігу на КПВВ заспівали гімн України, після чого в селі Чонгар поруч з адмінмежею передали жителям Генічеського району кримськотатарський прапор.

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Як стверджують організатори, в рамках акції на адмінмежу приїхали 60 байкерів. "Мотопробіг Єдності" організовують уже четвертий рік поспіль.

"Закриємо питання - повернемо своє, напевно, однак будемо їздити. Тому що потрібно нагадувати."Мотопробіг Єдності" жодних інших цілей не має, крім як об'єднати країну, об'єднати людей зі всієї України", - сказав журналістам координатор мотопробігу Микола Спиридонов.

Український і кримськотатарський прапори привезли в рамках щорічного мотопробігу Єдності на адмінмежу з окупованим Кримом 01
Український і кримськотатарський прапори привезли в рамках щорічного мотопробігу Єдності на адмінмежу з окупованим Кримом 02

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Український і кримськотатарський прапори привезли в рамках щорічного мотопробігу Єдності на адмінмежу з окупованим Кримом 03
Український і кримськотатарський прапори привезли в рамках щорічного мотопробігу Єдності на адмінмежу з окупованим Кримом 04

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байкери (39) Крим (14190) прапор (486)


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Топ коментарі
+6
це заява про наміри
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01.08.2020 19:36 Відповісти
+6
Дрочуть кацапню щоб не забували що вкрали.
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01.08.2020 19:50 Відповісти
+5
На мою думку, такі акції треба проводити як най частіше! Щоб падлюки на московії як мінімум нервували....
Може кожного 18-го числа кожного місяця, як згадку про початок окупації Криму... Най їм підгорає
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01.08.2020 19:35 Відповісти
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це заява про наміри
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01.08.2020 19:36 Відповісти
Це символічно, патріотично, але зовсім не продуктивно, коли кожен день, потроху, відбувається реванш проросійських сил. Мені здається зусилля треба прикладати трохи в іншому напрямку.
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01.08.2020 19:49 Відповісти
У що вкладати ?
Обрали оте непорозуміння зелене, яке нічого не петрає, лише пнеться зрадити...
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01.08.2020 19:51 Відповісти
Це ти зараз кажеш за президента України, якого обрав народ демократичним вибором?
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01.08.2020 20:06 Відповісти
Український і кримськотатарський прапори привезли в рамках щорічного "мотопробігу Єдності" на адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4850
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01.08.2020 20:11 Відповісти
А я про що? Ситуація дуже складна. Але мотопробіг та прапори цьому не зарадять.
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01.08.2020 21:34 Відповісти
На мою думку, такі акції треба проводити як най частіше! Щоб падлюки на московії як мінімум нервували....
Може кожного 18-го числа кожного місяця, як згадку про початок окупації Криму... Най їм підгорає
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01.08.2020 19:35 Відповісти
мотопробеги из десятки ф-35...
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01.08.2020 20:09 Відповісти
Есть предложение вывести фракцию ОПЗЖ на КПП на бессрочную голодовку
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01.08.2020 20:13 Відповісти
Дрочуть кацапню щоб не забували що вкрали.
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01.08.2020 19:50 Відповісти
Дело нужное, но там где то 1 км до поребрика по кривой им даже может и не видно.
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01.08.2020 19:57 Відповісти
//
Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.

Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,

По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!

Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел аллилуйю,
Как старшему руку тому поцелуем.

Когда мы вернёмся, всё будет иначе!!!
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.

Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по горам Крыма кликнет.
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.

Мы в сердце любовь сквозь беду проносили!
Не всем долгий путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!

Лиля Буджурова (отрывок)
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01.08.2020 19:52 Відповісти
Спасибо Крымским Татарам,только они вступились за Украину.Это ваша земля.
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01.08.2020 19:58 Відповісти
https://nigroll.com/polsha-raskryla-novye-detali-krushenija-samoleta-kachinskogo-vzryvchatku-zalozhili-v-rossii/?_utl_t=tw Польша раскрыла новые детали крушения самолета Качиньского: взрывчатку заложили в России

Украинский и крымскотатарский флаги привезли в рамках ежегодного "Мотопробега Единства" на админграницу оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 190
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01.08.2020 19:58 Відповісти
Можно ще световое шоу"Байрактар"от ВСУ,москалям крутить як стемнеет
Український і кримськотатарський прапори привезли в рамках щорічного "мотопробігу Єдності" на адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 3458
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01.08.2020 20:22 Відповісти
А что в свободную росию нельзя с флагом Украины?
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01.08.2020 22:41 Відповісти
-
В рамках акції повернемо своє, на адмінмежу з тимчасово окупованого кремлівськими фашистами )(уйла українського Криму приїхали 60 байкерів. Мета "Мотопробігу Єдності" щоб об'єднати країну, об'єднати людей зі всієї України" всіх - всіх з святою метою звільнення своєї рідної української але тимчасово окупованої ворожим кремлем землі Криму. Мотопробіг організовують уже четвертий рік поспіль. Ну а як відреагували наші люті вороги кацапи - окупанти на окупованій ними адмінмежі. А вони жахливі виродки як зазвичай всі вщент нажерлися глоду ( боярышника) і тільки байдуже п'яними каламутними очима дивилися на цей мотопробіг. Видно що потрібні для рейда -пробігу до Криму не мотобайки, а шістдесят Т-84 БМ «Оплотів» щоб вже вони таки добряче розворушили, струснули і розшугали проклятих російських загарбників ..Та й величні українські стяги -прапори також потрібно обов'язково передавати і на територію тимчасово окупованого нашого рідного українського Криму...
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02.08.2020 06:48 Відповісти
І - що?
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02.08.2020 07:23 Відповісти
 
 