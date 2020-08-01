Платні камери з'явилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мін'юст. ФОТОрепортаж

В одеському і миколаївському слідчих ізоляторах почали працювати платні камери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

У державній установі "Одеський слідчий ізолятор" почали працювати дві платних камери: одна на двох людей, друга - на трьох.



Доба перебування в платній камері СІЗО Одеси коштує 985 грн з людини, тиждень - 3502 грн, а місяць - 4093 грн.





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У відомстві зазначили, що 1 серпня також запрацювала одна платна камера на двох в Миколаївському слідчому ізоляторі. Її вартість - 452 грн з людини на добу, 1540 грн за тиждень і 3666 грн за місяць.

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Фото: facebook.com/minjust.official