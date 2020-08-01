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Платні камери з'явилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мін'юст. ФОТОрепортаж

В одеському і миколаївському слідчих ізоляторах почали працювати платні камери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

У державній установі "Одеський слідчий ізолятор" почали працювати дві платних камери: одна на двох людей, друга - на трьох.

Доба перебування в платній камері СІЗО Одеси коштує 985 грн з людини, тиждень - 3502 грн, а місяць - 4093 грн.

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У відомстві зазначили, що 1 серпня також запрацювала одна платна камера на двох в Миколаївському слідчому ізоляторі. Її вартість - 452 грн з людини на добу, 1540 грн за тиждень і 3666 грн за місяць.

Платні камери зявилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мінюст 01

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Платні камери зявилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мінюст 02
Платні камери зявилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мінюст 03
Платні камери зявилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мінюст 04
Платні камери зявилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мінюст 05
Платні камери зявилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мінюст 06
Платні камери зявилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мінюст 07

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Платні камери зявилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мінюст 08
Платні камери зявилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мінюст 09
Платні камери зявилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мінюст 10
Платні камери зявилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мінюст 11
Фото: facebook.com/minjust.official

Мін’юст (1603) Миколаїв (1816) Одеса (5499) СІЗО (728) камера (109)


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Топ коментарі
+10
Слуги народа думают о будущем!
Не все могут успеть на самолет...
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01.08.2020 21:18 Відповісти
+8
Грабь , убивай, насилуй.За бабки отсидишь как на курорте со шлюхами и пприслугой.
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01.08.2020 21:23 Відповісти
+4
В Одессе номер с катакомбой , а в Николаеве без
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01.08.2020 21:54 Відповісти
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Да, тільки моря поряд не вистачає, щоб ще можна було скупнутися.
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01.08.2020 21:07 Відповісти
Платные камеры появились в СИЗО Одессы и Николаева

Та да,а то бедному Насирову пришлось клетчатое одеяло и носильщиков нанимать, имея за душой всего 300 млн....
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01.08.2020 21:10 Відповісти
Слуги народа думают о будущем!
Не все могут успеть на самолет...
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01.08.2020 21:18 Відповісти
Платные камеры появились в СИЗО Одессы и Николаева/ Это не просто победа.Это громадное победище ! Теперь злопыхатели, кричавшие Где достижения Коломойского? Что построил Коломойский? -замолчат.
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01.08.2020 21:21 Відповісти
Грабь , убивай, насилуй.За бабки отсидишь как на курорте со шлюхами и пприслугой.
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01.08.2020 21:23 Відповісти
.. надо вообще тюрьмы и изоляторы сделать платными! Что уж там мелочиться! Бюджет пополнять то надо. Или установить расценки: пять лет дали...пять миллионов гривен. Заплатил-свободен! И судей на план месячный посадить. Больше дал государству...премия!! Ну чем не наполнение бюджета! А заживём то как ?!)))) Странно что Зепадаль ещё до этого не додумалась!?
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01.08.2020 21:27 Відповісти
Всё правильно. Чем больше украл - тем лучше сидишь.
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01.08.2020 21:28 Відповісти
А может в рамках "Большой стройки" - в СИЗО всем нормальные условия создать?
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01.08.2020 21:31 Відповісти
Надо как в кино показывают ввести плату за отстрел ЛОХОВ! больше заплатил больше лохов можешь завалить!! ЛОХИ ЖЕ НЕ ПРОТИВ! ОНИ ЛОХИ!!
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01.08.2020 21:31 Відповісти
Виглядає як реклама, коли вже цих бовдурів приберуть?
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01.08.2020 21:31 Відповісти
И кнопки для вызова челяди полиции нужно установить!
А то как же без лакеев и дворецкого!
Скоро вообще, будут себе персональные тюрьмы как у Экскобара строить!
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01.08.2020 21:37 Відповісти
Бред конешно ...Это тоже что и приговоренному сказать :
- Вам голову рубить железным топором или позолоченым ?
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01.08.2020 21:37 Відповісти
Та не, сравнение, конечно, неправильное. Условия имеют значение. Одно дело сидеть в гостинничном номере, а другое - там, где понятно, как.. Другое дело. что сама идея полностью гнилая.
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01.08.2020 21:43 Відповісти
Другое дело. что сама идея полностью гнилая.

Особенно расценки - минимум в 100 раз дороже.
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01.08.2020 22:04 Відповісти
не пойнів, а чого це в Одесі вдвіччі дорожче ніж у Миколаєві? високий сезон?
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01.08.2020 21:43 Відповісти
Да в Одессе всегда цены высокие были...
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01.08.2020 21:45 Відповісти
В Одессе номер с катакомбой , а в Николаеве без
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01.08.2020 21:54 Відповісти
Потому как Одесса южная Пальмира, а Николаев- индустриальная провинция...
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01.08.2020 22:06 Відповісти
Похоже, за год с небольшим нахождения у власти, единственным достижением команды Зеленского стали платные тюремные камеры?


Лучше бы оно со своим кварталом уехало в годовое турне в парашку...
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01.08.2020 21:44 Відповісти
С видом на море - дороже 😀😀😀
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01.08.2020 21:44 Відповісти
Труха себе апартаменты готовит ?
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01.08.2020 21:48 Відповісти
Прикольно.В Европе Брейвик в такой же сидит.
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01.08.2020 22:02 Відповісти
цікаво, як така камера зветься на блатному жаргоні? пузата хата?
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01.08.2020 22:05 Відповісти
пупкари с детства мычтали работать в сексэкскорте...
малюськинцы,блин,потомственные.
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01.08.2020 22:11 Відповісти
Год 2 000 баксов куме.
-Дешево.С таким прайсом, к нам сидеть весь мир приедет
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01.08.2020 22:58 Відповісти
У СІЗО не сидять, там чекають остаточного вироку, тому більше півроку там перебувають лише окремі індивіди
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02.08.2020 07:55 Відповісти
А насправді у таких умовах маютт відбувати покарання або чекати на суд УСІ , БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ.
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01.08.2020 23:17 Відповісти
прекрасні новини, можна вже не піднімати економіку, вона буде рости за рахунок подарункових сертифікатів на камери. Телевізійні канали аж слюною захльобуються від захвату.
Нарешті знайшлася українська мрія.
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02.08.2020 00:05 Відповісти
домик прям крассный..цветок..а где шконка пахана и шныря там не понятно...та у меня дома хуже..
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02.08.2020 03:21 Відповісти
Такие камеры должны быть для всех , кто попал в сизо. А в Одессе и Николаеве вообще не с того начали. Особенно в Николаеве- ни дорог, ни современного озеленения, ни современных зданий - совок рулит- зато платные камеры работают.
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02.08.2020 07:24 Відповісти
Коли людина скоїла злочин-її чекає покарання.Держава в якості покарання обмежує свободу та позбавляє звичних умов життя. За однакові злочини=однакове покарання для ВСІХ.Умови для всіх громадян країни повинні бути однаковими.Держава зобов"язана надати такі однакові умови.Створення особливого відношення до ув"язнених за гроші-аморально!
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02.08.2020 08:29 Відповісти
 
 