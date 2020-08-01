Платні камери з'явилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мін'юст. ФОТОрепортаж
В одеському і миколаївському слідчих ізоляторах почали працювати платні камери.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.
У державній установі "Одеський слідчий ізолятор" почали працювати дві платних камери: одна на двох людей, друга - на трьох.
Доба перебування в платній камері СІЗО Одеси коштує 985 грн з людини, тиждень - 3502 грн, а місяць - 4093 грн.
У відомстві зазначили, що 1 серпня також запрацювала одна платна камера на двох в Миколаївському слідчому ізоляторі. Її вартість - 452 грн з людини на добу, 1540 грн за тиждень і 3666 грн за місяць.
Топ коментарі
+10 mrSmith
показати весь коментар01.08.2020 21:18 Відповісти Посилання
+8 sergej gorin
показати весь коментар01.08.2020 21:23 Відповісти Посилання
+4 Roman Rjevskiy
показати весь коментар01.08.2020 21:54 Відповісти Посилання
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Та да,а то бедному Насирову пришлось клетчатое одеяло и носильщиков нанимать, имея за душой всего 300 млн....
Не все могут успеть на самолет...
челядиполиции нужно установить!
А то как же без лакеев и дворецкого!
Скоро вообще, будут себе персональные тюрьмы как у Экскобара строить!
- Вам голову рубить железным топором или позолоченым ?
Особенно расценки - минимум в 100 раз дороже.
Лучше бы оно со своим кварталом уехало в годовое турне в парашку...
малюськинцы,блин,потомственные.
-Дешево.С таким прайсом, к нам сидеть весь мир приедет
Нарешті знайшлася українська мрія.