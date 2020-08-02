Приховану плантацію конопель із 1 700 кущами на 40 млн грн виявили на Одещині. ФОТО
Прикордонники Ізмаїльського загону Морської охорони в Ренійському районі Одеської області виявили добре обладнану плантацію конопель із крапельним зрошенням та ознаками культивування.
Про це повідомляє преслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що виробники добре продумали розташування свого "господарства" серед заводнених ділянок узбережжя міжозерного каналу, куди важко дістатися навіть обізнаним фахівцям.
"Але від гострої оптики прикордонного квадрокоптера соковиту зелень характерних кущів на 4 ділянках загальною площею близько 60 тис. кв. м приховати не вдалося", - додали в ДПСУ.
Загалом правоохоронці нарахували понад 1 700 кущів наркотичного зілля. Наразі тривають слідчі дії, а також заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності.
"Власникам плантації загрожує відповідальність за ст. 310 КК (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Вартість виявленого "зілля" на "чорному ринку" може сягати 40 млн грн", - йдеться в повідомленні.
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Это необходимо расследовать и наказать виновных.
Для чего Сталин проводил парад на Красной площади в 1941 году, когда немцы пёрли на Маскву?
оставили тютелька в тютельку.
Ну, тоді, хто має дачну ділянку - плантатори
затраты на удобрения+ на аренду+семена + трудодни
поскольку ни готовый продукт не получен и тем более не продан.
дурень думкою багатіє.