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Приховану плантацію конопель із 1 700 кущами на 40 млн грн виявили на Одещині. ФОТО

Прикордонники Ізмаїльського загону Морської охорони в Ренійському районі Одеської області виявили добре обладнану плантацію конопель із крапельним зрошенням та ознаками культивування.

Про це повідомляє преслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що виробники добре продумали розташування свого "господарства" серед заводнених ділянок узбережжя міжозерного каналу, куди важко дістатися навіть обізнаним фахівцям.

"Але від гострої оптики прикордонного квадрокоптера соковиту зелень характерних кущів на 4 ділянках загальною площею близько 60 тис. кв. м приховати не вдалося", - додали в ДПСУ.

Приховану плантацію конопель із 1 700 кущами на 40 млн грн виявили на Одещині 01

Дивіться також: Поліція вилучила у киянина 440 кущів канабісу на суму близько 5 млн. ФОТОрепортаж

Загалом правоохоронці нарахували понад 1 700 кущів наркотичного зілля. Наразі тривають слідчі дії, а також заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

"Власникам плантації загрожує відповідальність за ст. 310 КК (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Вартість виявленого "зілля" на "чорному ринку" може сягати 40 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) коноплі (105) Одеська область (3295)


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Топ коментарі
+14
Кляті дрони таки побачили.
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02.08.2020 09:31 Відповісти
+13
не трогайте , рано ещё
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02.08.2020 09:32 Відповісти
+9
Прєзєденту хтось впарив, що куріння IQOS піднімає рівень IQ.
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02.08.2020 09:36 Відповісти
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Лучше курить айкосы ... ))))
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02.08.2020 09:28 Відповісти
Прєзєденту хтось впарив, що куріння IQOS піднімає рівень IQ.
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02.08.2020 09:36 Відповісти
Вот те кто продает айкосы сделанные из смол и химии и заложили конкурентов торгующих натуральными продуктами.
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02.08.2020 10:10 Відповісти
Кляті дрони таки побачили.
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02.08.2020 09:31 Відповісти
не трогайте , рано ещё
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02.08.2020 09:32 Відповісти
дивлячись які сорти..
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02.08.2020 09:48 Відповісти
мечтаю попасть на концерт Ману Чао. приезжай к нам в нэню, братик!!!
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02.08.2020 09:49 Відповісти
https://youtu.be/MNzafK1HIro
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02.08.2020 09:59 Відповісти
Если автики то как раз
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02.08.2020 11:46 Відповісти
где теперь клован вдохновление для видосов искать будет?
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02.08.2020 09:31 Відповісти
Не надоело? Веришь, ни один из знакомых, даже не голосовавших за Зеленского, за 15 месяцев не захотел вернуть шыкаладное лайно. Не льстите себе. Не будет оно больше ни президентом, ни премьером, будет - большим ничем, а чо будет, оно и сейчас - ничто, притом не умеющее достойно проиграть. Аминь
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02.08.2020 09:47 Відповісти
Да? А чего ты скромно язык в дупу засунул в статье про брошенного умирать Ярика??? А статье про наркоту прибежал клована отмазывать?
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02.08.2020 10:03 Відповісти
Если б твое ссыкло шыкаладное думало об Украине в 2014, не было б ни Яриков, ни лугандонов априори. Кстати, как ты могло смотреть и ЖДАТЬ, как он умирал. Мотнулся б и достал. Или пару десятков петиков собрал, с плакатами, прикрылись бы ими. Или вы ******** только на банковой за 200 гривасей? Херой хренов
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02.08.2020 10:11 Відповісти
И поэтому ты избрало уклониста и оправдываешь его???
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02.08.2020 10:59 Відповісти
Павел Стрембовский, люди до сих пор возмущены, почему в 2014 году Порошенко бодро проводил марши в Киеве, тогда как в это самое время сотни людей умирали в котлах. Не один, а сотни! Брошенных на произвол судьбы.
Это необходимо расследовать и наказать виновных.
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02.08.2020 11:05 Відповісти
Ты - дигинират. Зачем Сталин проводил парад на Красной площади в 1941 году?
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02.08.2020 11:48 Відповісти
Ты сравниваешт порошенко со сталиным? Нелестное сравнение
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02.08.2020 16:19 Відповісти
Мудило моё, сперва ответь на мой вопрос, А ПОТОМ задавай свой.
Для чего Сталин проводил парад на Красной площади в 1941 году, когда немцы пёрли на Маскву?
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02.08.2020 17:04 Відповісти
Как раз - лестное. Что одно, что другое - унылое ничтожество с гипертрофированным восприятием реальности
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03.08.2020 02:32 Відповісти
Вы предпочитали бы панику??? Нынешние зебилы и так тогда срочно оформляли себе загранпаспорта и сидели на чемоданах... Что нибудь по географии Украины знаете? О ближайшем расстоянии от Киева до рашкинской границы? О тылах? Где рашики должны были ударить? По Чернигову или по Новоазовску??? Тот же вопрос...Так вы для расследования избрали УКЛОНИСТА???
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02.08.2020 11:54 Відповісти
Бла,бла,бла...а по факту Порошенку досталась после вас "возмущенных людей" (которые с 91-го возмущались да так навозмущались, что выбрали тупую зечару в президенты) нищая обворованная Украина, уничтоженные под ноль ВСУ, куча сепарни в депутатах и на всех ветках власти готовых рвать Украину на части.
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02.08.2020 12:30 Відповісти
за зілєнскава, з повагою пишеш з великої літери, бо ти голосував це шмарклю бидло
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03.08.2020 08:59 Відповісти
Простая арифметика подсказывает, что цена куста составляет 23 529 гр. 40 коп... нунихерасебе...
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02.08.2020 09:32 Відповісти
А шо, вже не мона і збрехати?
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02.08.2020 09:34 Відповісти
Не, ну шо там... но пля меру ж знать треба... иначе конфузия... 23.5 тыщи цена куста... я б живым весом на корню продавал авакомским мразям... они уж знают, как дальше...
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02.08.2020 09:37 Відповісти
Та ну. Это перебор какой-то вышел. 60 тыс квадратных метров это 600 соток или 6 гектаров. И там росло только 1700 кустов? 3 куста на сотку? Шото не сходицца.
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02.08.2020 09:37 Відповісти
ну тут все просто за 1700 кустов - супер премия. за 1699 просто мелкая премия.
оставили тютелька в тютельку.
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02.08.2020 09:50 Відповісти
Почему менты ходят по трое? Один умеет читать, другой - писать, а третьему просто приятно находится в компании образованных людей.
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02.08.2020 09:51 Відповісти
Может просто кто-то не смог грамотно выложить свою мысль? Вполне возможно на участках такой площади (которые обследовал квадрокоптер), было обнаружено несколько "огородов".
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02.08.2020 09:59 Відповісти
Может и так. Но опять же не может один куст стоить под тысячу доларов. Тут тоже нескладушка.
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02.08.2020 10:08 Відповісти
Рукожопы))) Сначала посчитали все, а потом решили большую часть скиздить))) А гектары и общую стоимость уменьшить забыли)))
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02.08.2020 10:40 Відповісти
підтримую. скоріше всього дописали нуль. нема там шести гектарів. Висадити їх без техніки і полоти - це треба купу народа.
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02.08.2020 19:34 Відповісти
Навіть 60 соток або 0,6 га це дуже багато. Якщо робити міжряддя 0.5 м і між рослинами в ряду теж 0,5 м, то на сотку влізе 400 кущів. Множимо на 60 і отримуємо 24000 кущів. Але хто їх дійсно обробляв? Я от тютюн в себе на городі посадив. 500 кущиків нещасних і то *******.
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02.08.2020 20:06 Відповісти
Мусора уже генеральские погоны себе пришивают за поимку наркокартеля а ты им такой облом делаешь
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02.08.2020 10:12 Відповісти
может люди просто ткань делать хотели, а вы все испортили
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02.08.2020 09:34 Відповісти
Канаты плетут и паклю делают
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02.08.2020 11:28 Відповісти
От дурки. Таке і космосу добре видно. Теплиці потрібно робити, теплиці. І маскувати під дині з огірками.
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02.08.2020 09:38 Відповісти
Я б еще динозавров по полю поставил из говна, шоб из космоса сунуться не смели...
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02.08.2020 09:40 Відповісти
и не сажать квадратно гнездовым
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02.08.2020 10:13 Відповісти
Ага, Рюкзаков разогнался дпвать правдивые сведения... 3 на сотку, 6 в уме... Рюкзак свое упустит, жди...
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02.08.2020 09:39 Відповісти
ПРЕСТУПНИКОВ ПОЙМАЛИ!!!
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02.08.2020 09:39 Відповісти
они их взрывают, а видосики кровавые в твиттере смакуют...
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02.08.2020 09:41 Відповісти
ну и после этого мусора разве люди
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02.08.2020 09:47 Відповісти
Накрили сєкрєтну лабораторію з винаходу бамбардіровщика КВА 95
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02.08.2020 09:49 Відповісти
І ці, приблизно 4 сотки, назвали плантацією ...
Ну, тоді, хто має дачну ділянку - плантатори
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02.08.2020 09:51 Відповісти
Ну какие 4 сотки?) 6 га)))
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02.08.2020 10:07 Відповісти
Ну, якщо 1700 кущів на 6 га, то це вийде на один кущ коноплі 35 кв. м чи 3 кущі на сотку
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02.08.2020 10:26 Відповісти
Все верно))) Рукожопы, что с них возьмешь))) Даже правильно соврать не сумели))) Если решили кусты скиздить, то хоть бы площадь уменьшили)))
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02.08.2020 10:30 Відповісти
И стоимость обнаруженного тоже забыли уменьшить)))
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02.08.2020 10:37 Відповісти
Я б не забороняв вирощувати коноплю, але певних сортів і за ох..но дорогу ліцензію ти 26тис.грн. на 1 сотці. Тоді б була конкуренція, а штрафувати за відсутність ліценції по 1000грн за 1 рослину (хоч стебельце 10см). І тоді 1 косячок буде коштувати напевне 500грн. Нехай вибирають: кайфанути і ходити жебраком, чи кинути цю справу. Так як з алкоголем, зараз або пиячиш і помалу здихаєш, або працюєш і шукаєш інші задоволення від життя
Приховану плантацію конопель із 1 700 кущами на 40 млн грн виявили на Одещині - Цензор.НЕТ 7127
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02.08.2020 09:52 Відповісти
Если не запрещать, то без лицензии, а с лицензией это будет та же наркоторговля только для своих. Но вообще лёгкие наркотики это первая ступень к тяжелым,но я б и тяжелые разрешил. Тогда они будут дешевые и наркоманы не будут совершать преступления чтоб достать бабки на них.
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02.08.2020 11:09 Відповісти
совсем скоро..
Приховану плантацію конопель із 1 700 кущами на 40 млн грн виявили на Одещині - Цензор.НЕТ 7714
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02.08.2020 09:53 Відповісти
Сьогодні день Повітряних Сил ЗСУ. Чому мовчить ЦН?
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02.08.2020 09:55 Відповісти
може ждуть поздоровлення від ...відпочивальника? а там ще не снідали...
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02.08.2020 09:58 Відповісти
Мабуть вони ще сплять після тяжкіх трудов.
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02.08.2020 10:04 Відповісти
всю нічку на мандель пихтів ?
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02.08.2020 10:15 Відповісти
ага, дурний він будучи презедентом пихтіть. то вона повинна пихтіть.
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02.08.2020 19:38 Відповісти
Вже було. Пізно прокидаєтеся
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02.08.2020 11:30 Відповісти
В стрічці новин ніц нема.
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02.08.2020 12:16 Відповісти
23,5 тис за кущ ...
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02.08.2020 10:01 Відповісти
Людям покурить сухую траву нужно у нквд спросить и и почему онкология на ближнем востоке минимальная в мире карабинол не даёт ползти клеткам враждебным..
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02.08.2020 10:03 Відповісти
Трощи орбокосові кісточки і їж зерна. Вони знищують ракові клітини.
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02.08.2020 10:06 Відповісти
а вот живые изгороди из коки, кжись, законом не запрещены )
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02.08.2020 10:04 Відповісти
Приховану плантацію конопель із 1 700 кущами на 40 млн грн виявили на Одещині - Цензор.НЕТ 9671
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02.08.2020 10:16 Відповісти
Преступление века блеать.
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02.08.2020 10:24 Відповісти
Надо что-то делать с этими ментовскими квадрокоптерами. Слишком дохрена видят, никакой личной жизни.
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02.08.2020 10:52 Відповісти
Всегда удивляет что они цену пишут, вроде как они ее перепродавать будут. Может стоило б писать сколько раз наркоманы ей накуриться смогли?
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02.08.2020 11:05 Відповісти
стоило писать бы

затраты на удобрения+ на аренду+семена + трудодни
поскольку ни готовый продукт не получен и тем более не продан.
дурень думкою багатіє.
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02.08.2020 11:33 Відповісти
Придурки. Это конопля никому не мешает. Но власть считает людей животными.
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02.08.2020 11:32 Відповісти
Все конфискованное передано а ОП.
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02.08.2020 11:44 Відповісти
Трагедія страшна! Стіко сінця пропало!
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02.08.2020 11:47 Відповісти
"сочная зелень характерных кустов" - поэзия))
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02.08.2020 11:50 Відповісти
Не трогайте природу мрази!!!!
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02.08.2020 11:51 Відповісти
В кукурузе нужно сажать, через один!
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02.08.2020 11:51 Відповісти
колір видасть - конопля більш темна. У соняшнику колір листя темніший. Я якщо поле з амброзією, то можна відбрехатися, що то якийсь зловмисник підсіяв коноплі (при вияваленні органами). Але зверху визначити буде непросто.
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02.08.2020 19:41 Відповісти
Кто знает, когда уже людишки начнут бороться с наркопроизводителями, а не с растениями?
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02.08.2020 12:06 Відповісти
Приховану плантацію конопель із 1 700 кущами на 40 млн грн виявили на Одещині - Цензор.НЕТ 54
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02.08.2020 12:07 Відповісти
Да легализируйте уже траву!!!
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02.08.2020 12:38 Відповісти
Легализируйте хотя бы, как в США.
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02.08.2020 12:41 Відповісти
Деньги в бюджет пойдут ?
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02.08.2020 12:51 Відповісти
От болезней, связанных с табакокурением в Украине каждый месяц погибает 3000т человек. У меня вопрос, сколько человек погибает от курения конопли? Правильно -нисколько . Лучше бы боролись с табачными картелями.
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02.08.2020 13:05 Відповісти
235 кущів , ігривневий мільйонер ?
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02.08.2020 13:36 Відповісти
И никто на кнопочку "нравится" не нажал...
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04.08.2020 15:54 Відповісти
 
 