Жінка в Запорізькій області рила тунель, щоб звільнити сина з колонії. ФОТОрепортаж
У Запорізькій області мати вирішила вирити тунель до виправної колонії, щоб допомогти синові втекти з місць позбавлення волі.
Про це повідомляється на інстаграм-сторінці "Це Запоріжжя", передає Цензор.НЕТ.
"Жінка з Миколаєва рила підкоп, щоб витягнути з в'язниці свого сина", - йдеться в повідомленні.
Вона орендувала будинок неподалік від колонії у Вільнянському районі Запорізької області і ночами з допомогою інструментів рила тунель до виправної установи.
Жінка встигла прорити підземний хід завдовжки 10 метрів на триметровій глибині.
У Вільнянському районі розташовані дві виправні колонії - №20 і №55. У якій із них відбуває покарання син затриманої, невідомо.
Топ коментарі
+81 Oleg A
показати весь коментар02.08.2020 14:32 Відповісти Посилання
+62 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар02.08.2020 14:27 Відповісти Посилання
+46 KAISERWALD
показати весь коментар02.08.2020 14:55 Відповісти Посилання
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Вот она, украинская реальность. Страна, из которой ушла совесть.
Зебилок, ты про это не думал?
Замечательный фильм !!
У нас как в королевстве кривых зеркал: чем на меньшую сумму украл - тем больше срок!
Сумніваюсь ...
На жаль - кожен може там опинитися . Чи ти думаєш - там одні урки та негідники сидять ?
Скоріше там більший % чесних людей ніж у Верховній Раді
Так що виховання з дитинства є запобіжником від тюрми
І для мене не так важливо , чому іі син сидить , тому що ми розглядаємо , в цій ситуаціі , вчинок матері !
http://a-pesni.org/bard/drugije/2monastyria.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-puiset-dore-49600/de-curieuses-histoires-pour-un-petit-village-5182479?page=4
Перед матерью склоняю голову - она не из тех, которые выбрасывают детей новрожденных в мусорники, или не отдают кормилице...
Армия - не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
могут быть наказаны только должностный лица тюремной администрации за содействие в побеге. Остальные - вольные граждане в вольной стране. И тюрьма заканчивается наружным периметром колючки.
Совок блин, отставшый от Жизни!
Племянника забрали с дискотеки и нашли пакетик с марихуаной. Цена вопроса - 2000 долларов. Мусора времен Януковича.
Называется "спекли как блинчик" отца и жену, у которой сразу истерика и она вместе с тещей сразу позицию ментов заняла, как вроде в доле... Племяннику 14 лет. Время ему дали до утра, пока не начнут сдавать смену. И еще сказали, что у него нашли мобилу, подходящую под описание. Какой адвокат, какие законы посреди ночи... Тысячи украинцев даже просто после звонка по мобильному платят на неизвестную карточку. А тут все солидно. РОВД, суровые и жирные стражи кривопорядка с дубинками и при исполнении и сын за решеткой с урками разрисованными - ООО "Поле Чудес Украина" в действии...
В стране не было и нет правосудия. Кончилось бы тем, шо брат заплатил бы адвокату, а тот бы уже договорился с ментами , шо нужно заплатить две штуки.
В стране нет закона и такой стране - писец! Не завтра, так послезавтра. Колиивщина уже в воздухе витает, когда мусоров начинают бить, пока правда только пьяные.
А в Украине: "Hatsan уравнял в правах"...
Бараны об этом еще не догадываются, как и об стрижке, и о том, шо хозяин пригласил друга на шашлык в субботу...
Вы бы дегенераты хоть статью читали!
А ты хто, шоб мне хамить? Ты у нас тут один все знаешь, и его статью, про которую в статье ни слова, и про то шо не о сыне и преступно-организованной пенистициарной и правохренительной системе речь, а про маму и лопату.