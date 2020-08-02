Жінка в Запорізькій області рила тунель, щоб звільнити сина з колонії. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області мати вирішила вирити тунель до виправної колонії, щоб допомогти синові втекти з місць позбавлення волі.

Про це повідомляється на інстаграм-сторінці "Це Запоріжжя", передає Цензор.НЕТ.

"Жінка з Миколаєва рила підкоп, щоб витягнути з в'язниці свого сина", - йдеться в повідомленні.

Вона орендувала будинок неподалік від колонії у Вільнянському районі Запорізької області і ночами з допомогою інструментів рила тунель до виправної установи.

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Жінка встигла прорити підземний хід завдовжки 10 метрів на триметровій глибині.

У Вільнянському районі розташовані дві виправні колонії - №20 і №55. У якій із них відбуває покарання син затриманої, невідомо.





