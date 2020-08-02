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Жінка в Запорізькій області рила тунель, щоб звільнити сина з колонії. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області мати вирішила вирити тунель до виправної колонії, щоб допомогти синові втекти з місць позбавлення волі.

Про це повідомляється на інстаграм-сторінці "Це Запоріжжя", передає Цензор.НЕТ.

"Жінка з Миколаєва рила підкоп, щоб витягнути з в'язниці свого сина", - йдеться в повідомленні.

Вона орендувала будинок неподалік від колонії у Вільнянському районі Запорізької області і ночами з допомогою інструментів рила тунель до виправної установи.

Дивіться також: Чотири людини загинули в Запорізькій області після зіткнення легковика та вантажівки. ФОТО (оновлено)

Жінка встигла прорити підземний хід завдовжки 10 метрів на триметровій глибині.

У Вільнянському районі розташовані дві виправні колонії - №20 і №55. У якій із них відбуває покарання син затриманої, невідомо.

Жінка в Запорізькій області рила тунель, щоб звільнити сина з колонії 01
Жінка в Запорізькій області рила тунель, щоб звільнити сина з колонії 02
Жінка в Запорізькій області рила тунель, щоб звільнити сина з колонії 03

Автор: 

колонія (257) Запорізька область (3738)


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Топ коментарі
+81
Настоящая Мать, с большой буквы! Не из тех, что в мусорку новорожденных выбрасывают..
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02.08.2020 14:32 Відповісти
+62
запорізький метрополітен, початок...
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02.08.2020 14:27 Відповісти
+46
З точки зору законності це неправильно, але чомусь я відношусь до цієї жінки позитивно.
Правда, невідомо, за що її чадо попало в тюрму...
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02.08.2020 14:55 Відповісти
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Свідки несвятого Петра і до цього не могли похвалитися розумовими здібностями.
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02.08.2020 15:11 Відповісти
Везуча. Обвал та загибель пiд землею - це було неминуче. Це без сентенцiй про те, погано вона вчинила чи добре.
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02.08.2020 14:59 Відповісти
А где состав преступления если тунель не на территории колонии. Ведь можно и вправду сказать рою метро! А во вторых как просекли!?
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02.08.2020 15:03 Відповісти
Зато не посадят тех, кто в Славянске кричал в 2014 "путин, ввидивайска"； тех, кто сдал врагу Луганск； того, кто отправил на смерть десантников в Ил-76； кто разрабил бюджет на миллиарды долларов； того подонка Насралова из налоговой, который раскатывал в одеяле； пасынка Фирташа, убившего свою девку и военного... и еще сотни реальных преступников.
Вот она, украинская реальность. Страна, из которой ушла совесть.
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02.08.2020 15:05 Відповісти
Так и те не сидят, кто в полном составе, без потерь позиции оставлял.
Зебилок, ты про это не думал?
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02.08.2020 17:51 Відповісти
Чмо, откуда ты выпозло？
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02.08.2020 19:26 Відповісти
Кацапское чмо - это ты
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03.08.2020 00:36 Відповісти
Молодец баба!
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02.08.2020 15:07 Відповісти
вот это и есть корабельная сосна.
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02.08.2020 15:11 Відповісти
Денег не смогла найти, чтоб бы сына не закрыли, видать большие деньги нужны были, решила своими руками освободить сына. Кто-то её за это осудит? Кстати в тюрьму по разным причинам попадают, например был рядом с совершенным преступлением, а денег на вменяемого, хорошего адвоката нет.
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02.08.2020 15:19 Відповісти
Выпустить ребёнка немедленно ,поощрить надо такую Маму !!!
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02.08.2020 15:47 Відповісти
Тормоз этот урка за убийство сидит. Выпустить его разве что бы тебя прихлопнул.
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02.08.2020 20:50 Відповісти
интересно, она смотрела "побег из Шоушенко"?
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02.08.2020 15:58 Відповісти
Думаю , что она смотрела фильм ,, Побег из Шоушенко ".
Замечательный фильм !!
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02.08.2020 17:27 Відповісти
Скорее смотрела фильм "Это сладкое слово свобода".
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03.08.2020 06:13 Відповісти
Шоушенко це такий українский шоуменко?
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02.08.2020 23:34 Відповісти
Фильм так-то называется "Искупление Шоушенка", если мне не изменяет память.
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03.08.2020 13:32 Відповісти
на порядочных зонах ставятся датчики на подкоп.. ну, она в курсе, походу, если столько сил положила на дурную затею..
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02.08.2020 16:12 Відповісти
Система "Подснежник"
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03.08.2020 08:09 Відповісти
а може б була спочатку його потрібно б виховувати, що в тюрму не попав?
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02.08.2020 16:13 Відповісти
ой, основная причина почему туда попадают это "нет денег" ну может еще в АТО был
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02.08.2020 19:21 Відповісти
От тюрьмы и от сумы нету возможности избежать у 80% населения...
У нас как в королевстве кривых зеркал: чем на меньшую сумму украл - тем больше срок!
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03.08.2020 09:38 Відповісти
https://censor.net/ua/user/129088 -а ти застрахований від попадання на зону ?



Сумніваюсь ...
На жаль - кожен може там опинитися . Чи ти думаєш - там одні урки та негідники сидять ?
Скоріше там більший % чесних людей ніж у Верховній Раді
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03.08.2020 11:08 Відповісти
по житті ніхто не застрахований, але є речі які скоріше приводять людей в тюрму. Щоб ти знав по судах є статистика щодо 50-60% постійних клієнтів, яківиходять з тюрми і з часом знову заходять до тюрми. В них такий стиль життя.
Так що виховання з дитинства є запобіжником від тюрми
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03.08.2020 13:39 Відповісти
Меня в этой истории, заинтересовал инструмент. Мало того, что это тяжёлая работа, особенно для женщины, так ещё обратите внимание на инструмент. Как человек, который вручную перекопал Прагу, склоняю голову. Это не инструмент, а хрень какая-то. Представляю как намучилась бедолага.
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02.08.2020 17:02 Відповісти
Надо было рыть раньше. Когда было 3-4 года сыну
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02.08.2020 17:16 Відповісти
Умных в жопу - поправляйте ситуацию там где плохо!
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03.08.2020 09:40 Відповісти
может сыну в колонии было невыносимо, проверить бы, кто там издевается...
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02.08.2020 17:18 Відповісти
Особисто я , відношусь до цієї жінки- матері , з величезною повагою 👍🏼
І для мене не так важливо , чому іі син сидить , тому що ми розглядаємо , в цій ситуаціі , вчинок матері !
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02.08.2020 17:25 Відповісти
И она действительно МАТЬ. И скорее всего и воспитывала нормально. Есть обстоятельства независимо от нее.
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03.08.2020 15:32 Відповісти
Она мать? Она вырастила убийцу! Кацапы хватит вашу тюремную парашу по Украине разносить!
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04.08.2020 00:45 Відповісти
А в это время женщины копали...
http://a-pesni.org/bard/drugije/2monastyria.php
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02.08.2020 17:26 Відповісти
Є реальний тунель між двома монастирями в Франції дожину не знаю, але не мало, 80 чи навіть 90 % якого прорили монашки. Знайшли його вже в 20-му столітті і в погребі під жіночим монастирем також знайшли майже 300 скелетів новонароджених дітей. По ящику розказували і показували, але давно, подробиць не пам'ятаю. Можливо що таких тунелів було декілька.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-puiset-dore-49600/de-curieuses-histoires-pour-un-petit-village-5182479?page=4
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02.08.2020 20:26 Відповісти
я думаю за такой поступок нужно досрочно освобождать ее сына.
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02.08.2020 17:30 Відповісти
Дело не в личности сына, а в матери! Я уверен, что сын у такой матери не был брошенным в малолетстве, не голодал и не спал в сарае.
Перед матерью склоняю голову - она не из тех, которые выбрасывают детей новрожденных в мусорники, или не отдают кормилице...
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03.08.2020 09:43 Відповісти
Почему-то напомнило.
Армия - не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
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02.08.2020 19:04 Відповісти
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03.08.2020 11:11 Відповісти
Побег из Шоушенка навиворіт.
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02.08.2020 19:14 Відповісти
Отєто бабада, бабада!
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02.08.2020 19:20 Відповісти
Невідомо за що замкнули її сина,але у жінки велике материнське серце.
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02.08.2020 19:42 Відповісти
За убийство! Статью читать надо! а она такая же скотина как её сынок!
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04.08.2020 00:46 Відповісти
Швидкий ти ярлики навішувати.
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05.08.2020 21:06 Відповісти
а ти не швидкий урок виправдовувати за вбивство?
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05.08.2020 21:53 Відповісти
Теперь и ее упрячут за непреднамеренное. Надо же было спалиться так
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02.08.2020 19:47 Відповісти
А ну попробуй и найди статью за подкоп?
могут быть наказаны только должностный лица тюремной администрации за содействие в побеге. Остальные - вольные граждане в вольной стране. И тюрьма заканчивается наружным периметром колючки.
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03.08.2020 09:47 Відповісти
Еще тут и искать не нужно, она тут как конь очевидная. И с чего ты взял что страна вольная? Ты просто с чинушами еще не сталкивался и с их гнусявыми проплаченными сми. Статью любую припишут. Если она прокопала дальше, чем заканчивается ее земля, она уже получит по самое число за это.
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03.08.2020 20:35 Відповісти
Могут и привлечь.
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02.08.2020 20:18 Відповісти
побег из шоушенка. Украинская версия ппц.
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02.08.2020 21:00 Відповісти
наш инстахламческий штамп говногруппы инстахламма
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02.08.2020 21:25 Відповісти
Привали до бы ее грунтом, когда горизонтально начала бы рыть. Вряд ли она знала, как крепления ставить.
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02.08.2020 23:22 Відповісти
інтернет все знає
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03.08.2020 10:46 Відповісти
Одразу видно, що алкоголічка. На тверезу голову до такого б не додумалась.
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02.08.2020 23:44 Відповісти
не суди книгу по обложке .... смотри сколько она самостоятельно выкопала!
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03.08.2020 12:19 Відповісти
Впевнена, що не сама копала, а за допомоги друзів-бухарів. Вони ж її і здали.
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03.08.2020 12:26 Відповісти
А-логично.
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03.08.2020 14:30 Відповісти
А если вашего Порошенку посадят, вы будете подкопы копать, порохоботы?
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03.08.2020 18:49 Відповісти
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03.08.2020 19:10 Відповісти
треба було копати вдень і спецінструментом, бо скоріше всього були сейсмодатчики
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03.08.2020 01:17 Відповісти
протипідкопна система "Подснєжнік" так називалася вона, незнаю,чи тепер ще стоїть..
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03.08.2020 08:11 Відповісти
Смишной... ВСе системы демонтированы и поставлены в Конче-Заспе...
Совок блин, отставшый от Жизни!
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03.08.2020 09:49 Відповісти
для початку треба б було дамі купити вібродинамік, протестувати "на воші і підземних жуків" місцевість
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03.08.2020 13:56 Відповісти
Дурепа виростила дурня...
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03.08.2020 04:59 Відповісти
А ты своего постоянно откупаешь?
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03.08.2020 09:50 Відповісти
а твой так же сидит за убыйство как её?
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04.08.2020 00:47 Відповісти
Я за все своє життя не дав жодного хабаря. Ніколи і нікому. Мої діти, авжеж!, теж мають вади притаманні молодості (трохи ледачкуваті), але сумлінно вчаться і не мають до криміналу жодного відношення.
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04.08.2020 18:38 Відповісти
Я тебе и желаю, не попадать в такие ситуации, когда или давай взятку, или убивай...
Племянника забрали с дискотеки и нашли пакетик с марихуаной. Цена вопроса - 2000 долларов. Мусора времен Януковича.
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05.08.2020 11:00 Відповісти
За две дозы даже во времена Януковича посадить было невозможно при наличии даже самого слабого адвоката. Ну если больше то племянник либо феноменально глуп либо торговал травкой. Не знаю что хуже. Мои же знают точно что я выкупать не стану.
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06.08.2020 04:03 Відповісти
У нас 73% населения - феноменально глупы, а остальные глупые и глуповатые.
Называется "спекли как блинчик" отца и жену, у которой сразу истерика и она вместе с тещей сразу позицию ментов заняла, как вроде в доле... Племяннику 14 лет. Время ему дали до утра, пока не начнут сдавать смену. И еще сказали, что у него нашли мобилу, подходящую под описание. Какой адвокат, какие законы посреди ночи... Тысячи украинцев даже просто после звонка по мобильному платят на неизвестную карточку. А тут все солидно. РОВД, суровые и жирные стражи кривопорядка с дубинками и при исполнении и сын за решеткой с урками разрисованными - ООО "Поле Чудес Украина" в действии...
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06.08.2020 08:02 Відповісти
Ну я бы предпочел заплатить адвокату "за работу" чем ментам "за беспредел". Паника вещь страшная и таки "да!" ей подвержены "глупые и нерадивые"!
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06.08.2020 13:26 Відповісти
Ой, не смеши с адвокатом - много адвокаты "убийцам Шеремета помогли"?
В стране не было и нет правосудия. Кончилось бы тем, шо брат заплатил бы адвокату, а тот бы уже договорился с ментами , шо нужно заплатить две штуки.
В стране нет закона и такой стране - писец! Не завтра, так послезавтра. Колиивщина уже в воздухе витает, когда мусоров начинают бить, пока правда только пьяные.
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06.08.2020 15:06 Відповісти
В случпае с "делом Шеремета" (агента ФСБ) это банальный политический заказ. Так что там не просто мутно а муторно. То что закон приватизирован юристами всех мастей то это не только наша проблема. Те же американцы говорят "хочешь справедливости иди в бордель, а если хочешь чтоб тебя вы-бли иди в суд"... Рая нет нигде...
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08.08.2020 17:51 Відповісти
Есть поговорка: "Господь создал всех равными, а Кольт уравнял всех в правах". Это в Омерике.
А в Украине: "Hatsan уравнял в правах"...
Бараны об этом еще не догадываются, как и об стрижке, и о том, шо хозяин пригласил друга на шашлык в субботу...
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09.08.2020 08:10 Відповісти
Одне слово Мама.
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03.08.2020 09:31 Відповісти
Вот что значит материнская любовь.
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03.08.2020 10:58 Відповісти
МАТИ з великої літери.
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03.08.2020 11:00 Відповісти
******* он за убийство сидит. Она такая же скотина как её бандит!
Вы бы дегенераты хоть статью читали!
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04.08.2020 00:48 Відповісти
Далбайобы читают статьи далбойопов- умные сомневаются, пока не прочитают все материалы дела.
А ты хто, шоб мне хамить? Ты у нас тут один все знаешь, и его статью, про которую в статье ни слова, и про то шо не о сыне и преступно-организованной пенистициарной и правохренительной системе речь, а про маму и лопату.
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04.08.2020 07:01 Відповісти
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