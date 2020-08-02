Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому. ФОТО
БРДМ-2 пішов на дно під час "патріотичної" акції. На його пошуки у окупантів пішло 5 діб. Машину ледве вдалося дістати з дна.
Про те, що бронемашину все ж витягли з моря, повідомляє російське "Військово-технічне товариство", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Останні 700 метрів давалися особливо важко. Трос постійно рвався, а човни через хвилі та вітер рухалися дуже повільно. Витягнути машину на берег вдалося лише вночі. Автомобіль обов'язково буде відновлений. Як тільки машина прибуде в Москву, ми оцінимо її технічний стан і почнемо процес реставрації", – повідомили громадські активісти.
Бронемашина БРДМ-2 затонула 25 липня під час форсування Керченської протоки в рамках акції "Дорога мужності. Керченський десант" на честь Керченсько-Ельтигенського десанту 1943 року. 27 липня водолаз кілька разів занурювався на дно, але знайти бронемашину не вдалося. Бронемашину виявили на п'ятий день пошуків.
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Крещение в Крыму тыщу лет назад стало же исконно руссским
Но это вдвойне хорошо. Кроме ущерба раше, нам потом меньше море чистить придется.
Просто американцы поступили по человечески: выкинули за борт вертолеты и приняли на борт людей.
А Зе здесь к какому месту? соевые отупели необратимо!
Чи аби висратись?
1 липня 2019 року на спусковому апараті підводного човна «Лошарик» в результаті отруєння продуктами горіння загинули 14 моряків-підводниківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-16 [16] , в тому числі 7 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD_I_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83 капітанів 1 рангу , два https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Героя Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-17 [17] . Займання сталося в ході проведення вимірювань рельєфу дна в російських територіальних водахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-18 [18] . Серед загиблих був командир підводного човна Денис Долонськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-les-19 [19] .
Список загиблихhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-MO-23 [23] :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Герой Російської Федерації , капітан першого рангу Денис Володимирович Долонський;
Герой Російської Федерації, капітан першого рангу Микола Іванович Філін;
Капітан першого рангу Володимир Леонідович Абанкін;
Капітан першого рангу Андрій Володимирович Воскресенський;
Капітан першого рангу Костянтин Анатолійович Іванов;
Капітан першого рангу Денис Олександрович Опарін;
Капітан першого рангу Костянтин Юрійович Сомов;
Капітан першого рангу Олександр Валерійович Авдонін;
Капітан першого рангу Сергій Петрович Данильченко;
Капітан другого рангу Дмитро Олександрович Соловйов;
Підполковник медичної служби Олександр Сергійович Васильєв;
Капітан третього рангу Віктор Сергійович Кузьмін;
Капітан третього рангу Володимир Геннадійович Сухиничев;
Капітан-лейтенант Михайло Ігорович Дубков.
Взяли другую БРДМ и изобразили "последние метры", типа у нас всё под контролем.
Дешёвый трюк для домохозяек.
А вдоль манежа конница идет и на колесах тащат бронепоезд...
Шойгуй приказал крабов наловить?😀