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Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому. ФОТО

БРДМ-2 пішов на дно під час "патріотичної" акції. На його пошуки у окупантів пішло 5 діб. Машину ледве вдалося дістати з дна.

Про те, що бронемашину все ж витягли з моря, повідомляє російське "Військово-технічне товариство", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Останні 700 метрів давалися особливо важко. Трос постійно рвався, а човни через хвилі та вітер рухалися дуже повільно. Витягнути машину на берег вдалося лише вночі. Автомобіль обов'язково буде відновлений. Як тільки машина прибуде в Москву, ми оцінимо її технічний стан і почнемо процес реставрації", – повідомили громадські активісти.

Бронемашина БРДМ-2 затонула 25 липня під час форсування Керченської протоки в рамках акції "Дорога мужності. Керченський десант" на честь Керченсько-Ельтигенського десанту 1943 року. 27 липня водолаз кілька разів занурювався на дно, але знайти бронемашину не вдалося. Бронемашину виявили на п'ятий день пошуків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Керченській протоці окупанти другу добу не можуть знайти БРДМ-2, який потонув

Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому 01
Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому 02
Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому 03

Керченська протока (360) Крим (14190)


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Топ коментарі
+33
валіть додому, кацапи
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02.08.2020 16:58 Відповісти
+24
Стоимость всех мероприятий раз в 8-10 превішает стоимость БРДМ.
Но это вдвойне хорошо. Кроме ущерба раше, нам потом меньше море чистить придется.
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02.08.2020 16:59 Відповісти
+17
Накупалась вже....
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02.08.2020 16:58 Відповісти
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Накупалась вже....
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02.08.2020 16:58 Відповісти
і напірналася ))))
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02.08.2020 17:02 Відповісти
Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому - Цензор.НЕТ 7076
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02.08.2020 17:19 Відповісти
Керченський міст пойдьот на дно наступним , маємо надію...
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02.08.2020 17:23 Відповісти
то памперс)
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02.08.2020 17:34 Відповісти
я все ж думаю, памперс - то побутовий атрибут іншого Вована
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02.08.2020 17:37 Відповісти
Як не соромно в не скрепному пірнальному костюмі. Расєйськага нема патамушта.
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02.08.2020 17:59 Відповісти
исконно русские амфоры можно таскать в любом костюме
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02.08.2020 18:04 Відповісти
Хіба то ісконно руцке? Більше на грецьке схоже
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02.08.2020 18:52 Відповісти
та они и город Урарту могут исконно русским назвать - это им не трудно.

Крещение в Крыму тыщу лет назад стало же исконно руссским
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02.08.2020 18:56 Відповісти
Что это за чмо ?
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02.08.2020 18:36 Відповісти
сын какой-то калмычки
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02.08.2020 18:43 Відповісти
Уродєц.
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02.08.2020 20:42 Відповісти
А що це за підєрас не вже *****
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02.08.2020 21:35 Відповісти
Почему без каблуков?
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03.08.2020 14:00 Відповісти
в грунт ушли
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03.08.2020 14:23 Відповісти
валіть додому, кацапи
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02.08.2020 16:58 Відповісти
Руцьке, водкі нєт, ідітє домой!
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02.08.2020 18:53 Відповісти
Стоимость всех мероприятий раз в 8-10 превішает стоимость БРДМ.
Но это вдвойне хорошо. Кроме ущерба раше, нам потом меньше море чистить придется.
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02.08.2020 16:59 Відповісти
100%
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03.08.2020 00:19 Відповісти
5 суток в соленой воде ? металлолом ее судьба
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02.08.2020 17:00 Відповісти
Їм не звикати. Ці дебіли замість прісної води у котли "Кузі" заливали солону))))
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02.08.2020 17:16 Відповісти
прямо в мацкву на экпертизу?)))) пиндосы по-вашему , утопив такую рухлядь, уже бы давно ее списали и получили пару новейших ....видели видео как они во время вьетнамской войны сбрасывали с борта авианосца новейшие вертолеты Апачи, чтобы советам не достались? и никто не парился вообще...раиссия - нищая страна
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02.08.2020 17:02 Відповісти
В ту пору "Апачей" АН-64 еще не было. Сбрасывали АН-1 "Хью Кобра", и "Хьюи" СН-1.
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02.08.2020 21:10 Відповісти
На этих кораблях эвакуировали граждан Южного Вьетнама, когда людей собралось столько, что не было возможности совершить посадку, за борт полетели вертолеты, приземлившиеся раньше.
Просто американцы поступили по человечески: выкинули за борт вертолеты и приняли на борт людей.
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03.08.2020 00:32 Відповісти
Кацапопенсы счастливы,роясь в мусорке возле "пятерочки". Ведь брдм-2 наконец-то вытащили из воды. Аллилуйя!
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02.08.2020 17:02 Відповісти
Водолази НАТО по частинам розібрали і зібрали, знімайте цю хрень з виробництва
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02.08.2020 17:02 Відповісти
Жмуры в ней остались? Если нет,то жаль!
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02.08.2020 17:06 Відповісти
Тимуровцы металлолом собирают?
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02.08.2020 17:11 Відповісти
Улыбок тебе дед Макар
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02.08.2020 17:16 Відповісти
лошадку жалко
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02.08.2020 17:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gJfLqEedtEk
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02.08.2020 17:17 Відповісти
Дедка за репку, бабка за дедку... (с)
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02.08.2020 17:22 Відповісти
діди свого в бєдє нє брасают
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02.08.2020 17:35 Відповісти
***** ужо не то и амфоры другие...
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02.08.2020 17:27 Відповісти
А когда это воно было *то*?!
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02.08.2020 17:31 Відповісти
літало, пірнало, скакало - 73 відсотки як наше ЗЕлене мало, а зараз Леваді наказали 23 намалювати...
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02.08.2020 17:34 Відповісти
так шо , лiтати, пiрнати , скакати ,- означает *то*?
А Зе здесь к какому месту? соевые отупели необратимо!
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02.08.2020 17:38 Відповісти
- к месту расположенія памперсов после долгого заглядиванія в глаза *****
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02.08.2020 17:48 Відповісти
Дальше памперсов интеллект иссяк.
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02.08.2020 17:51 Відповісти
У ЗЕ? дааа - круто подметили !
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02.08.2020 17:52 Відповісти
самое мудрое, кстати, его решение ... и не интеллектом даже вызванное , чисто шоб не обосрать свой имидж
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02.08.2020 17:54 Відповісти
Не для того ми Чорне море викопали, щоб вони в ньому всяке лайно топили.
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02.08.2020 17:32 Відповісти
я ще кацапів тролив, коли вони насміхались, що українці викопали Чорне море, казав, а з тої землі, що відкидали вийшов Крим, тому він не їхній.
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03.08.2020 08:17 Відповісти
Можливо вони спеціально втопили бронетранспортер, щоб було що робити.😁
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02.08.2020 17:36 Відповісти
Все може бути. типу навчання такі. А в нас он танкер ніяк не можуть привести в порядок. І всього то (мабуть) треба відкачати вміст резервуарів і буксирами тягти-штовхати.
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02.08.2020 17:58 Відповісти
Помыли, теперь на то
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02.08.2020 17:56 Відповісти
"Зеленский распорядился снять ролик чтоб снять ответственность с себя и командования за гибель бойца" - читаємо на цензорУ нет... Готується до суду з Фединою ...
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02.08.2020 17:59 Відповісти
Це яким боком до цієї теми?
Чи аби висратись?
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02.08.2020 19:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=92XuhdupkyI Пяное быдло гуляет сегодня в мацкве...
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02.08.2020 18:05 Відповісти
Кацапы рукожопые....ремонт БДРМ обойдется намного дороже чем она стоит. Да и будут ли ее ремонтировать?
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02.08.2020 18:08 Відповісти
И уже есть фото с видеорегистратора
Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому - Цензор.НЕТ 4339
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02.08.2020 18:13 Відповісти
Тыц и нет свинособаки😂🌷
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02.08.2020 18:17 Відповісти
Ну, до кацапів їм далеко

1 липня 2019 року на спусковому апараті підводного човна «Лошарик» в результаті отруєння продуктами горіння загинули 14 моряків-підводниківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-16 [16] , в тому числі 7 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD_I_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83 капітанів 1 рангу , два https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Героя Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-17 [17] . Займання сталося в ході проведення вимірювань рельєфу дна в російських територіальних водахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-18 [18] . Серед загиблих був командир підводного човна Денис Долонськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-les-19 [19] .

Список загиблихhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-MO-23 [23] :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Герой Російської Федерації , капітан першого рангу Денис Володимирович Долонський;
Герой Російської Федерації, капітан першого рангу Микола Іванович Філін;
Капітан першого рангу Володимир Леонідович Абанкін;
Капітан першого рангу Андрій Володимирович Воскресенський;
Капітан першого рангу Костянтин Анатолійович Іванов;
Капітан першого рангу Денис Олександрович Опарін;
Капітан першого рангу Костянтин Юрійович Сомов;
Капітан першого рангу Олександр Валерійович Авдонін;
Капітан першого рангу Сергій Петрович Данильченко;
Капітан другого рангу Дмитро Олександрович Соловйов;
Підполковник медичної служби Олександр Сергійович Васильєв;
Капітан третього рангу Віктор Сергійович Кузьмін;
Капітан третього рангу Володимир Геннадійович Сухиничев;
Капітан-лейтенант Михайло Ігорович Дубков.
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02.08.2020 18:19 Відповісти
Ща підрехтують і в лугандонію відправлять...
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02.08.2020 18:24 Відповісти
Да это фейк, ну кто бы её поднимал, какими кранами ?
Взяли другую БРДМ и изобразили "последние метры", типа у нас всё под контролем.
Дешёвый трюк для домохозяек.
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02.08.2020 18:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=btE7Hz4jQ9o&ab_channel=Kiyanovsky68

А вдоль манежа конница идет и на колесах тащат бронепоезд...
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02.08.2020 19:51 Відповісти
А Это точно тот самый ??? может их уже там сотни на днище наслаждается родной говенью ....
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02.08.2020 20:26 Відповісти
Теперь они собираются отправить БРДМ-2 в Москву Источник: https://censor.net.ua/p3211491
Шойгуй приказал крабов наловить?😀
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02.08.2020 21:06 Відповісти
Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому - Цензор.НЕТ 3802
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02.08.2020 21:48 Відповісти
Самолет вертикального взлета и погружения.
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03.08.2020 00:03 Відповісти
чего его не вьітащат, он же стоит как сотня брдм, а утопили не один
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03.08.2020 00:58 Відповісти
Это всё прекрасно, но...
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02.08.2020 22:30 Відповісти
Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому - Цензор.НЕТ 5859
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02.08.2020 22:30 Відповісти
 
 