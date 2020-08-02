Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому. ФОТО

БРДМ-2 пішов на дно під час "патріотичної" акції. На його пошуки у окупантів пішло 5 діб. Машину ледве вдалося дістати з дна.

Про те, що бронемашину все ж витягли з моря, повідомляє російське "Військово-технічне товариство", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Останні 700 метрів давалися особливо важко. Трос постійно рвався, а човни через хвилі та вітер рухалися дуже повільно. Витягнути машину на берег вдалося лише вночі. Автомобіль обов'язково буде відновлений. Як тільки машина прибуде в Москву, ми оцінимо її технічний стан і почнемо процес реставрації", – повідомили громадські активісти.

Бронемашина БРДМ-2 затонула 25 липня під час форсування Керченської протоки в рамках акції "Дорога мужності. Керченський десант" на честь Керченсько-Ельтигенського десанту 1943 року. 27 липня водолаз кілька разів занурювався на дно, але знайти бронемашину не вдалося. Бронемашину виявили на п'ятий день пошуків.

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