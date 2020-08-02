Жертва нападу в поїзді Анастасія Лугова про свій стан: Прокинулася о 6 ранку від болю, не можу видати ні звуку, паніка і жалість до себе. ФОТО

Жертва побиття і домагань в купе поїзда Маріуполь-Київ Анастасія Лугова впевнена, що нападник Віталій Рудзько не вперше вчиняє так, але вона сповнена рішучості, щоб цього не повторилося.

Про це жінка написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я вже така.

Не можу звикнути до дівчини в дзеркалі (((

Прокинулася о 6 ранку від болю.

Якщо вчора хоч трохи могла "мугикать" і відповідати на питання, то сьогодні не можу видати ні звуку.

У періоди паніки, мене цікавить питання "за що?" і ставає шкода себе.

Але не через жалість я вирішила це пустити в маси!

Я впевнена, що у нападника я була не першою жертвою. Але через моє не мовчання наступних жертв у нього не буде!!!" - підкреслила Анастасія Лугова.

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Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.



