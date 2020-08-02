Жертва нападу в поїзді Анастасія Лугова про свій стан: Прокинулася о 6 ранку від болю, не можу видати ні звуку, паніка і жалість до себе. ФОТО
Жертва побиття і домагань в купе поїзда Маріуполь-Київ Анастасія Лугова впевнена, що нападник Віталій Рудзько не вперше вчиняє так, але вона сповнена рішучості, щоб цього не повторилося.
Про це жінка написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я вже така.
Не можу звикнути до дівчини в дзеркалі (((
Прокинулася о 6 ранку від болю.
Якщо вчора хоч трохи могла "мугикать" і відповідати на питання, то сьогодні не можу видати ні звуку.
У періоди паніки, мене цікавить питання "за що?" і ставає шкода себе.
Але не через жалість я вирішила це пустити в маси!
Я впевнена, що у нападника я була не першою жертвою. Але через моє не мовчання наступних жертв у нього не буде!!!" - підкреслила Анастасія Лугова.
Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.
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иначе зачем все эти селфи ??
руки повідрізати бензопилкою.... ми ж не звірі?
... і півтори ноги.
ето воспалившейся аппендицит..... - врачики в курсе шо делать надо, клованы не...
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В інщій статті у неї були не такі великі гематоми, без образ, а виглядає трешно. Затримали вже кримінальника, НАВІЩО СМАКУВАТИ ?
Синяки ярче проявляются на следующий день/через несколько дней. А "смакувати" надо, чтобы такие уроды не уходили от ответственности.
А цей зек на зону і так потрапить.
Були колись ланцюжки в купе - але вони досить слабенькі.
https://www.olx.ua/obyavlenie/klyuch-klyuchi-provodnika-klyuch-provdnika-IDGAFnL.html#3d335f5cee