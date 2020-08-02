УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7595 відвідувачів онлайн
Новини Фото
129 219 135

Жертва нападу в поїзді Анастасія Лугова про свій стан: Прокинулася о 6 ранку від болю, не можу видати ні звуку, паніка і жалість до себе. ФОТО

Жертва побиття і домагань в купе поїзда Маріуполь-Київ Анастасія Лугова впевнена, що нападник Віталій Рудзько не вперше вчиняє так, але вона сповнена рішучості, щоб цього не повторилося.

Про це жінка написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я вже така.

Не можу звикнути до дівчини в дзеркалі (((

Прокинулася о 6 ранку від болю.

Якщо вчора хоч трохи могла "мугикать" і відповідати на питання, то сьогодні не можу видати ні звуку.

У періоди паніки, мене цікавить питання "за що?" і ставає шкода себе.

Але не через жалість я вирішила це пустити в маси!

Я впевнена, що у нападника я була не першою жертвою. Але через моє не мовчання наступних жертв у нього не буде!!!" - підкреслила Анастасія Лугова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уродженця Запоріжжя Рудзька, який напав на пасажирку в поїзді, заарештували на 60 діб, - Нацполіція. ФОТО

Жертва нападу в поїзді Анастасія Лугова про свій стан: Прокинулася о 6 ранку від болю, не можу видати ні звуку, паніка і жалість до себе 01
Жертва нападу в поїзді Анастасія Лугова про свій стан: Прокинулася о 6 ранку від болю, не можу видати ні звуку, паніка і жалість до себе 02


Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.

побиття (955) напад (1139) потяг (1985)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
ПРОБЛЕМА СТАНОВИТСЯ ПРОБЛЕМОЙ КОГДА ЕЕ ОЗВУЧИВАЮТ
Ваше умничанье оворит о том, шо вы - глубокий совок
показати весь коментар
02.08.2020 19:09 Відповісти
+36
Желаю выздоровления жтой женщине
показати весь коментар
02.08.2020 19:11 Відповісти
+27
Недавно наша ублюдошная Зализниця принесла этой женшине извинения и считает, что это - всё. Ни оплаты лечения, ни компенсаций за нравственный ущерб, ни-че-го. Обещали перевезти, но не обещали безопасной поездки.
Скотское отношение скотов. Совок никуда и не уходил из Украины.
показати весь коментар
02.08.2020 19:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ну никогда еще не было обсуждения чтобы хоть кто-то не плюнул в жертву
показати весь коментар
02.08.2020 22:54 Відповісти
а жертва- истеричка, ей этого не хватает.
иначе зачем все эти селфи ??
показати весь коментар
03.08.2020 11:27 Відповісти
от виродок !! Ну за що так дівчини побив!! Козляра чистий, каструвати б його не завадило, щоб навіть не розмножувався.
показати весь коментар
03.08.2020 00:33 Відповісти
ну, з якої нагоди каструвати? він же її не відпенетрував. просто побив.
руки повідрізати бензопилкою.... ми ж не звірі?

... і півтори ноги.
показати весь коментар
03.08.2020 11:32 Відповісти
Чикатилами не рождаются,ими становятся...
показати весь коментар
03.08.2020 05:52 Відповісти
быдло бамбаса никому не нужно....

ето воспалившейся аппендицит..... - врачики в курсе шо делать надо, клованы не...
показати весь коментар
03.08.2020 06:02 Відповісти
Такі от вони - нинішні реалії життя на Україні...
показати весь коментар
03.08.2020 07:33 Відповісти
На насест!
показати весь коментар
03.08.2020 10:17 Відповісти
Теперь у ее мужа проблема: накажешь мразь сам - сядешь сам и оставишь сиротой ребенка, закроешь глаза (какой ты после этого муж и мужчина?) - завтра эта мразь, купившая наш "самый честный суд" будет изгаляться над новой жертвой. Что делать? Только судебная кастрация! И не химическая, а физическая. Пусть пугает насильник пугает всех двухсантиметровой трубочкой.
показати весь коментар
03.08.2020 10:49 Відповісти
а по-моему- так красивее
показати весь коментар
03.08.2020 10:52 Відповісти
так попроси того урода, пусть и тебе так сделает
показати весь коментар
03.08.2020 13:46 Відповісти
а мне зачем? - я ж славы не исчу
показати весь коментар
03.08.2020 14:25 Відповісти
Кацапа, здесь водки нет.
показати весь коментар
03.08.2020 17:23 Відповісти
Стаття 24 Конституції Украіни.

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, наявності Фейсбука, кількості падписчиков и лайков, желанія ловить хайп и заниматься дємагогіей, за мовними або іншими ознаками.
показати весь коментар
03.08.2020 11:18 Відповісти
ЩОСЬ ЗАТРИМАЛАСЬ ЦЯ СТАТТЯ НА ЦЕНЗОРІ

В інщій статті у неї були не такі великі гематоми, без образ, а виглядає трешно. Затримали вже кримінальника, НАВІЩО СМАКУВАТИ ?
показати весь коментар
03.08.2020 12:26 Відповісти
без резонанса это животное ушло бы от ответственности. А так есть надежда, что при четвертой ходке его таким же сделают
показати весь коментар
03.08.2020 13:58 Відповісти
Простий зекан відповідальності не мине - нема в нього грошей відмазатись, тому йому зона дім рідний.
показати весь коментар
03.08.2020 18:31 Відповісти
А ще я дума чому цю тему роздувають, МАБУТЬ УКРЗАЛІЗНИЦЯ ХОЧЕ ЩОБ СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦЮВАЛО НА УКРЗАЛІЗНИЦІ - СУМА КОНТРАКТУ ТАМ НОРМАЛЬНА БУДЕ.
показати весь коментар
03.08.2020 18:33 Відповісти
Не нравится/не интересно- проходи мимо. Делов-то! Посмотрим, что ты скажешь, если так твою жену, дочь, мать сестру.... Наверное, вопеть будешь на каждом шагу о своей трагедии.
Синяки ярче проявляются на следующий день/через несколько дней. А "смакувати" надо, чтобы такие уроды не уходили от ответственности.
показати весь коментар
03.08.2020 13:59 Відповісти
Та був би він син депутат, був би вже на свободі )
А цей зек на зону і так потрапить.
показати весь коментар
03.08.2020 18:29 Відповісти
Не в оправдание урода, которому оправдания НЕТ. Но девушка, одна в купе с маленьким ребенком, с НЕ закрытой изнутри дверью в 3 часа ночи... В наше неспокойное время... Могло случиться что угодно.... Никогда не отпустил бы так свою жену. Особенно сейчас..... Тем более, я так понимаю, людей в вагоне было немного, в связи с карантином/пандемией. Эти все моменты нужно учитывать, планируя путешествие. И вообще, можно было эту поездку (я так понимаю, к родителям) отменить, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства.
показати весь коментар
03.08.2020 14:10 Відповісти
в наших "чудових" купе далеко не завжди адекватні справні замки на дверях...
показати весь коментар
03.08.2020 15:39 Відповісти
Может, у бандита ключ проводника был или двери приоткрыты из-за жары.
показати весь коментар
03.08.2020 18:08 Відповісти
Двері могли бути і закриті - там відносно простий ключ який дозволяє ззовні його відкрити.
Були колись ланцюжки в купе - але вони досить слабенькі.
показати весь коментар
03.08.2020 18:34 Відповісти
За якісь 100 грн
https://www.olx.ua/obyavlenie/klyuch-klyuchi-provodnika-klyuch-provdnika-IDGAFnL.html#3d335f5cee
показати весь коментар
03.08.2020 18:44 Відповісти
А ведь вдумайтесь какая хитрая скотина! Глубокой ночью зашел к спящей женщине, начал бить кулаками... ведь каждый знает это состояние, когда тебя резко будят ты ничего не соображаешь, а тут еще и бьют... я думаю что он это все заранее продумал, может даже не первый раз так делал... а женщина спросонья и от испуга, да еще в полумраке могла даже и не запомнить лица этого подонка! Как хорошо она его обломала!
показати весь коментар
03.08.2020 14:31 Відповісти
Если попавшееся животное посадят, недолго оно проживет.
показати весь коментар
03.08.2020 18:06 Відповісти
ох, жінці співчуваю. Виродка б- до страти. Але, скажіть мені, чому він її побив перед гвалтуванням???? Тобто, вона прокинулася від того, що він її не гвалтував, а бив???
показати весь коментар
03.08.2020 18:29 Відповісти
Побои фигня .быстро сойдут , а вот мусора отломили себе 250 млн грн в год .
показати весь коментар
03.08.2020 18:50 Відповісти
Сюр и полная неадекватность! Странная и совершенно нелогичная история, что было на самом деле и почему, не понятно.
показати весь коментар
03.08.2020 19:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 