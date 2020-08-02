Аеропорт Миколаєва прийняв перший за 13 років регулярний внутрішній рейс. ФОТОрепортаж

Міжнародний аеропорт Миколаєва 1 серпня прийняв рейс із Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту, це був перший регулярний для Миколаєва внутрішній рейс за 13 років.

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Фото: facebook.com/nlvaero

Як повідомляє 24 канал, Міжнародний аеропорт Миколаєва розташований за 13 км від обласного центру Миколаївської області.

Його побудували ще в 1944 році, в період Другої світової війни, а тому аеропорт тривалий час використовувався як військовий. Цивільним він став з 1960 року.

З кінця 2018 року з аеропорту запустили регулярний рейс в Шарм-ель-Шейх, що в Єгипті. Це був перший за довгий час міжнародний регулярний рейс.

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Перший внутрішній регулярний рейс планували запустити в травні 2020 року. Запуск відклали через пандемію коронавірусу. У жовтні 2020 року в аеропорт планує зайти лоукостер Ryanair.