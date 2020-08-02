Аеропорт Миколаєва прийняв перший за 13 років регулярний внутрішній рейс. ФОТОрепортаж
Міжнародний аеропорт Миколаєва 1 серпня прийняв рейс із Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту, це був перший регулярний для Миколаєва внутрішній рейс за 13 років.
Як повідомляє 24 канал, Міжнародний аеропорт Миколаєва розташований за 13 км від обласного центру Миколаївської області.
Його побудували ще в 1944 році, в період Другої світової війни, а тому аеропорт тривалий час використовувався як військовий. Цивільним він став з 1960 року.
З кінця 2018 року з аеропорту запустили регулярний рейс в Шарм-ель-Шейх, що в Єгипті. Це був перший за довгий час міжнародний регулярний рейс.
Перший внутрішній регулярний рейс планували запустити в травні 2020 року. Запуск відклали через пандемію коронавірусу. У жовтні 2020 року в аеропорт планує зайти лоукостер Ryanair.
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Та і заводи Вже при кучманоїду пригрохали...
Миколаїв це було..
😭
Але я його всеодно люблю
😃🤑