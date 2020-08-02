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Аеропорт Миколаєва прийняв перший за 13 років регулярний внутрішній рейс. ФОТОрепортаж

Міжнародний аеропорт Миколаєва 1 серпня прийняв рейс із Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту, це був перший регулярний для Миколаєва внутрішній рейс за 13 років.

Аеропорт Миколаєва прийняв перший за 13 років регулярний внутрішній рейс 01

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Аеропорт Миколаєва прийняв перший за 13 років регулярний внутрішній рейс 02
Аеропорт Миколаєва прийняв перший за 13 років регулярний внутрішній рейс 03
Аеропорт Миколаєва прийняв перший за 13 років регулярний внутрішній рейс 04
Фото: facebook.com/nlvaero

Як повідомляє 24 канал, Міжнародний аеропорт Миколаєва розташований за 13 км від обласного центру Миколаївської області.

Його побудували ще в 1944 році, в період Другої світової війни, а тому аеропорт тривалий час використовувався як військовий. Цивільним він став з 1960 року.

З кінця 2018 року з аеропорту запустили регулярний рейс в Шарм-ель-Шейх, що в Єгипті. Це був перший за довгий час міжнародний регулярний рейс.

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Перший внутрішній регулярний рейс планували запустити в травні 2020 року. Запуск відклали через пандемію коронавірусу. У жовтні 2020 року в аеропорт планує зайти лоукостер Ryanair.

аеропорт (1854) Миколаїв (1816) авіасполучення (3082)


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Топ коментарі
+4
на фото самолет Виндроуз в ливрее Днепроавиа...причем тут Ryanair ?!
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02.08.2020 21:20 Відповісти
+3
Для тебя, о...цы, может будет новость, но 60% титана Боинг получает из Раисси. Даже сейчас. Несмотря на санкции.
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02.08.2020 21:55 Відповісти
+2
"Открыт закрытый порт Владивосток.
Открыто все!!!
Но мне туда не надо"
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02.08.2020 21:10 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
Да правильно скорее всего. Дружок сына года три назад там сплавлялся с друзьями по реке. Мост там есть высокий. Прыгали с тросом страховочным резиновым. Куча восторга--хотя по заграницам наотдыхался много. там и на джипах ганяют по песку. Но хаотично всё---и не только там. Мы не знаем свою страну---не хотим.
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02.08.2020 21:28 Відповісти
Отсыпьте мне тоже.
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02.08.2020 21:24 Відповісти
Крыжовник сойдёт? Поспел!
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02.08.2020 21:32 Відповісти
мдя...в нашому селі свято)))
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02.08.2020 21:18 Відповісти
Ну... За внутренний рейс!
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02.08.2020 21:29 Відповісти
Там КРАВчук пиляв стратегічні бомбардувальники...
Та і заводи Вже при кучманоїду пригрохали...
Миколаїв це було..
😭
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02.08.2020 21:37 Відповісти
Так...
Але я його всеодно люблю
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02.08.2020 23:25 Відповісти
Любить очередного или экспрезидента - это ваше интимное дело.. Закройте глаза и откройте рот и любите.. Не занимайтесь интимом на людях.

😃🤑
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02.08.2020 23:28 Відповісти
Вообще-то, я говорил за город
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03.08.2020 03:38 Відповісти
😃
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03.08.2020 05:53 Відповісти
Класс, все толпой без масок , теперь толпой побежали пополнять местный бюджет штрафом !!!!
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02.08.2020 21:42 Відповісти
Та всі давно поклали величезний Х на той карантин! Які штрафи... Лише Тоха Геращенко слюною бризже за декілька новин до цієї.
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02.08.2020 21:50 Відповісти
у них есть справки с психушки, пропетляют
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02.08.2020 23:25 Відповісти
Хоть бы колеса в самолетов не поотваливались на полосе из дорожных плит с такими швами
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02.08.2020 21:49 Відповісти
Ты на взлетке хоть раз был, в кабине самолёта сидел? Так, что ты тогда ....
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02.08.2020 22:00 Відповісти
Ганьба! При ПОПу - такого не було!
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02.08.2020 22:15 Відповісти
Неплохо, неплохо... еще 130 лет и аэропорт заработает на постоянной основе!
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02.08.2020 23:26 Відповісти
ЗРАДА,всi на майдан. Зелена шмаркля відновлює авiасполучення мiж українськими мiстами в угоду окупанту. При нашому сивочолому гетьману такого не було!
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03.08.2020 01:05 Відповісти
А как нащщёт дороги к еропорту - чинить собираюццо?
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03.08.2020 08:27 Відповісти
Почему порошенковская секта обнимашек Путина еще не под Офисом Президента с криками зрада? Или хозяин опять улетел и денех не дал?
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03.08.2020 11:05 Відповісти
ПреЗЕдент, який просить вибачення у кадирова та виконує його накази - повинен сидіти не в ОПі, а у тюрмі.
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03.08.2020 11:11 Відповісти
Порохоботы врут всегда. Зеленский извинился перед мусульманами, что поминальную молитву использовали в юмористической программе.
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03.08.2020 11:42 Відповісти
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03.08.2020 12:07 Відповісти
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