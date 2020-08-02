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ТСК ВР з антирейдерства розгляне ситуацію зі спробами захоплення виробництва дитячого харчування "Еконія" в Золотоноші, - юристка Козаченко. ФОТОрепортаж

Виробничі потужності дитячого харчування ТМ "Малятко" компанії "Еконія" знову намагаються захопити рейдери. 3 серпня ТСК ВР з антирейдерства розгляне цей кейс і низку інших.

Про це повідомила в фейсбуці членкиня Ради громадського контролю НАБУ юристка Тетяна Козаченко, передає Цензор.НЕТ

"Купили 12 років тому раздолбані цеха збанкрутілої меблевої фабрики в місті Золотоноша і вклалися в сучасне виробництво. Фото: було- стало. Підписувати фото навіть не буду, бо наглядно занадто. Вибір регіону виключно через склад води, важливий для виробництва дитячого харчування. Двічі (у 2010 та 2018) вдалося відбити рейдерські атаки на підприємство. І всі суди пройшли і чорних реєстраторів відбили.Нинішні повторні атаки на бізнес та блокування його роботи здійснюються через замовні активізації кримінальних проваджень з метою залякування та дискредитації керівника підприємства Ірини Варагаш. Нещодавно на її підприємство так ломилися кувалдами поліцейські в масках і вибивали двері, ніби підприємство виробляє зброю, а не дитяче харчування! Під час вказаного обшуку в найгірших "традиціях маски-шоу" було паралізовано роботу підприємства", - написала Козаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії НАБУ щодо оскарження рішення стосовно закриття справи Бахматюка - нонсенс, - Козаченко

ТСК ВР з антирейдерства розгляне ситуацію зі спробами захоплення виробництва дитячого харчування Еконія в Золотоноші, - юристка Козаченко 01
ТСК ВР з антирейдерства розгляне ситуацію зі спробами захоплення виробництва дитячого харчування Еконія в Золотоноші, - юристка Козаченко 02
ТСК ВР з антирейдерства розгляне ситуацію зі спробами захоплення виробництва дитячого харчування Еконія в Золотоноші, - юристка Козаченко 03

За її словами, цьому передувала кампанія дискредитації з боку правоохоронців.

"У травні 2020 року слідча ГСУ Нацполіції Чередник І.А. розіслала "листи щастя" до контрагентів таких як Ашан, Метро, ВТБ. Диверсанти-посадовці", - зазначила юристка.

За її словами, "поліції і державі побоку", що завод з виробництва води та дитячого харчування - ефективний і сучасний,бо вони "борються за свій власний інтерес в кишені".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час онлайн-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю ДБР виявили проблеми, конкурсна комісія запросила експертів, - Козаченко

"Еконія" не просить її захистити, просить розібратися раз і назавжди і дати працювати. Бо не має корпоративного спору, не має конкурентних розборок, там тільки намагання вижити в умовах, коли тебе весь час розривають хижаки: шахраї із змовою з чиновниками. Завтра, 3 серпня 2020-го, ТСК ВР з антирейдерства розгляне цей кейс, як і низку інших кейсів. Тільки підприємці, які хочуть довести правду, не бояться публічно говорити про це. А хочеться цивілізовано працювати, а не доводити весь час, що ти "не верблюд"", - підкреслила Козаченко.

ТСК ВР з антирейдерства розгляне ситуацію зі спробами захоплення виробництва дитячого харчування Еконія в Золотоноші, - юристка Козаченко 04

Нагадаємо, 17 липня власниця компанії "Еконія" і засновниця ТМ "Малятко" Ірина Варагаш звернулася до президента України, генерального прокурора і Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу внаслідок рейдерських атак, які почалися 9 липня.

ВР (15047) ТСК (376) рейдерство (402) Козаченко Тетяна (27)


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Топ коментарі
+4
Сколько ета армянская тварь Акаков будет терроризировать всю страну? Еще вы хотите инвесторов в Украину. Да отсюда сами украинцы бегут из последних сил
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02.08.2020 23:21 Відповісти
+3
Опять Порошенко виноват?
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02.08.2020 23:12 Відповісти
+3
У кого то ракеты в космос запускают а у нас Аваков со своими Нянями захватывает производства с детским питанием. Зачем ему что то строить если можно просто отжать
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02.08.2020 23:18 Відповісти
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Опять Порошенко виноват?
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02.08.2020 23:12 Відповісти
а кто ,Папа Римский?
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02.08.2020 23:41 Відповісти
Черкасская обл. (100.00%)

77.43%

20.13%
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02.08.2020 23:50 Відповісти
Нет виноват папа налоговой няни по фамилии КЛОУН . Но Прох тоже еще та няня был . При нем рейдерство процветало . Короче поменяли шило на мыло . Был бандит порох а стал бандит клоун .
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03.08.2020 05:34 Відповісти
і що рейдерили при ньому?
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03.08.2020 07:14 Відповісти
Коли вже курва ця вся муйня закінчиться ???Коли вже Україна нарештi стане нормальною європейською державою ??Задовбали вже цим Зімбабве 90 х...
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02.08.2020 23:16 Відповісти
Думаю не скоро!
Критический уровень идиотов.
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02.08.2020 23:51 Відповісти
Закончится муйня , когда избератель будет голосовать головой а не жопой .
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03.08.2020 05:36 Відповісти
У кого то ракеты в космос запускают а у нас Аваков со своими Нянями захватывает производства с детским питанием. Зачем ему что то строить если можно просто отжать
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02.08.2020 23:18 Відповісти
Аваков только небольшая часть проблемы . ГЛАВНЫЙ ГЕМОР СТРАНЫ СУДЫ ОТРЕФОРМИРОВАННЫЕ ПОРОХОМ .
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03.08.2020 05:38 Відповісти
дебіл твоя хамілія
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03.08.2020 07:15 Відповісти
Сколько ета армянская тварь Акаков будет терроризировать всю страну? Еще вы хотите инвесторов в Украину. Да отсюда сами украинцы бегут из последних сил
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02.08.2020 23:21 Відповісти
Интересно, после таких кадров, найдутся желающие в Украину инвестировать?
Разве только мексиканские наркокартели решат пристроить таким образом свои деньги...
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02.08.2020 23:21 Відповісти
Не там декомунізацію робили, старі ментовські павуки натаскують молодих, корупція в поліції зашкалює, нові обличчя виявились гірші, чім були старі.
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02.08.2020 23:34 Відповісти
А ще питають: зміг би Ілон в Масці відстрілятися по Марсу з України))
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02.08.2020 23:37 Відповісти
Впєрдуєм в зад??
Назад в будунище??
Єнто исчо не Дно??
Копать и копать ..снизу пока не стучат..?
....
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02.08.2020 23:38 Відповісти
Відволікання уваги влади, бувшої та нинишньої від якоїсь фігні..
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02.08.2020 23:45 Відповісти
100% ПАПИРЕДНИКИ!
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02.08.2020 23:52 Відповісти
Таки так- в ПОПу Жадники та Баригі!!))))))
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03.08.2020 00:24 Відповісти
Інвест-няні від поліції в дії. Інвестуй-ТЕ....
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02.08.2020 23:46 Відповісти
Та скільки то може тривати? Невже не можна з тим порядок навести раз і на завжди. Я навіть не уявляю щоб тут щось подібне могло робитись. Як до вас можуть прийти інвестори в такий бардак? Ніяк. Ви хоч розумієте що якась сотні чи дві покидьків гальмують розвиток цілої країни і робочі місця десятків, а може й сотень тисяч народу ??
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02.08.2020 23:54 Відповісти
Смешалось в кучу ..
Бабки ..Люди..
И бежоружный лохНЕлох теряет шерсть, баран ..
Уже и жир ,подкожний$$, відсмоктають..
Ви Три Рази вже заслужили підряд..
Своє рабство..
😇
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03.08.2020 00:19 Відповісти
Прошу делать взносы (с) Инвестируйте в Украину
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03.08.2020 07:08 Відповісти
Коли вже нарешті відмінять смертну кару?!
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03.08.2020 07:30 Відповісти
Ездять мутные типы по стране,присматривают более-менее толковое предприятие и отжимают используя свои связи в судах и среди нотариусов. Схема простая и давняя,но я не знал что она называется-"эра благополучия".
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03.08.2020 08:30 Відповісти
 
 