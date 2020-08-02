ТСК ВР з антирейдерства розгляне ситуацію зі спробами захоплення виробництва дитячого харчування "Еконія" в Золотоноші, - юристка Козаченко. ФОТОрепортаж

Виробничі потужності дитячого харчування ТМ "Малятко" компанії "Еконія" знову намагаються захопити рейдери. 3 серпня ТСК ВР з антирейдерства розгляне цей кейс і низку інших.

Про це повідомила в фейсбуці членкиня Ради громадського контролю НАБУ юристка Тетяна Козаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Купили 12 років тому раздолбані цеха збанкрутілої меблевої фабрики в місті Золотоноша і вклалися в сучасне виробництво. Фото: було- стало. Підписувати фото навіть не буду, бо наглядно занадто. Вибір регіону виключно через склад води, важливий для виробництва дитячого харчування. Двічі (у 2010 та 2018) вдалося відбити рейдерські атаки на підприємство. І всі суди пройшли і чорних реєстраторів відбили.Нинішні повторні атаки на бізнес та блокування його роботи здійснюються через замовні активізації кримінальних проваджень з метою залякування та дискредитації керівника підприємства Ірини Варагаш. Нещодавно на її підприємство так ломилися кувалдами поліцейські в масках і вибивали двері, ніби підприємство виробляє зброю, а не дитяче харчування! Під час вказаного обшуку в найгірших "традиціях маски-шоу" було паралізовано роботу підприємства", - написала Козаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії НАБУ щодо оскарження рішення стосовно закриття справи Бахматюка - нонсенс, - Козаченко







За її словами, цьому передувала кампанія дискредитації з боку правоохоронців.

"У травні 2020 року слідча ГСУ Нацполіції Чередник І.А. розіслала "листи щастя" до контрагентів таких як Ашан, Метро, ВТБ. Диверсанти-посадовці", - зазначила юристка.

За її словами, "поліції і державі побоку", що завод з виробництва води та дитячого харчування - ефективний і сучасний,бо вони "борються за свій власний інтерес в кишені".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час онлайн-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю ДБР виявили проблеми, конкурсна комісія запросила експертів, - Козаченко

"Еконія" не просить її захистити, просить розібратися раз і назавжди і дати працювати. Бо не має корпоративного спору, не має конкурентних розборок, там тільки намагання вижити в умовах, коли тебе весь час розривають хижаки: шахраї із змовою з чиновниками. Завтра, 3 серпня 2020-го, ТСК ВР з антирейдерства розгляне цей кейс, як і низку інших кейсів. Тільки підприємці, які хочуть довести правду, не бояться публічно говорити про це. А хочеться цивілізовано працювати, а не доводити весь час, що ти "не верблюд"", - підкреслила Козаченко.

Нагадаємо, 17 липня власниця компанії "Еконія" і засновниця ТМ "Малятко" Ірина Варагаш звернулася до президента України, генерального прокурора і Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу внаслідок рейдерських атак, які почалися 9 липня.



