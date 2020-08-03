Двое жителей Ривненщины в зоне отчуждения ЧАЭС собирали чернику на продажу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили двух мужчин, которые на радиационно загрязненной территории зоны ЧАЭС собирали чернику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, жители села Березово Ривненской области незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для сбора "даров природы" с целью их последующей продажи.

"Радиационный фон территории, в пределах которой были обнаружены ягодники более чем в четыре раза превышал допустимую норму. Индивидуальные дозиметры охранников границы доходили до отметки 1,21 μSv/h при норме 0,30 μSv/h", - отмечается в сообщении.

На правонарушителей составили протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Кроме того, пограничники направили сообщение в компетентные органы об обнаружении признаков уголовного нарушения по ст.267-1 УК "Нарушение требований режима радиационной безопасности". Собранную чернику общим весом почти 40 кг изъяли.

Фото: dpsu.gov.ua

