Двое жителей Ривненщины в зоне отчуждения ЧАЭС собирали чернику на продажу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили двух мужчин, которые на радиационно загрязненной территории зоны ЧАЭС собирали чернику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, жители села Березово Ривненской области незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для сбора "даров природы" с целью их последующей продажи.

"Радиационный фон территории, в пределах которой были обнаружены ягодники более чем в четыре раза превышал допустимую норму. Индивидуальные дозиметры охранников границы доходили до отметки 1,21 μSv/h при норме 0,30 μSv/h", - отмечается в сообщении.

На правонарушителей составили протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Кроме того, пограничники направили сообщение в компетентные органы об обнаружении признаков уголовного нарушения по ст.267-1 УК "Нарушение требований режима радиационной безопасности". Собранную чернику общим весом почти 40 кг изъяли.

Двое жителей Ривненщины в зоне отчуждения ЧАЭС собирали чернику на продажу, - Госпогранслужба 01
Двое жителей Ривненщины в зоне отчуждения ЧАЭС собирали чернику на продажу, - Госпогранслужба 02
Двое жителей Ривненщины в зоне отчуждения ЧАЭС собирали чернику на продажу, - Госпогранслужба 03
Фото: dpsu.gov.ua

+6
Аткушал чєрнічкі і можно ночью свєт нє включать, когда мочєвой пузирь позвал. Апять же струя красіво іграєт блікамі в том же унітазє...
+4
Я бы за это давала, как за терроризм или покушение на массовое убийство!
+2
доехали... - кацапня в Украине бал правит, собирателей черники гребут...
мама - роди меня обратно.
вроде и не мародеры - по трешечке...
Нет! Надо заставить самих собирателей сожрать всю чернику на месте!!! За день не съедят, пусть неделю жрут! И ничего больше не давать! Да, запивают пусть водой из под реактора...
доехали... - кацапня в Украине бал правит, собирателей черники гребут...
мама - роди меня обратно.
Вам таки уже даавно нада туды..🤣
не шуми баксон-13 - (шутка за 7-40 принимается)
если бы я тебя, казла, не знал - был бы удивлен. но знаю и не удивлен....)))
Хто ж Вас, якщо не коза полюбить...
Напевно і дітки є..
🤑
мне нравится, шо ты на Вы и с заглавной буквы - шуми дальше зайченок....
Зайка, не петушись...😃
петушок - не растопыривайтесь - все в курсах
Таки тама зайкин курятник??
Ви таки збоченець...))
так после тебя, сладкога, мало хто остынет....
Таки да...
Люблю мулаточек..
а чего бы их тебе не любить, смуглячек? и левую и правую? - а впрочем мне по винту твои фантазии, манюня...
..збоченка... sorry..
та я знал .... - извинения приняты.... ленка.
What do you know What I don't know??
😃
you know nothing - stop crying, baby....)))
Why crying??
I'm 🤣🤣🤣🤣🤣
... crying
🤣🤣
шнырь, джон навестит тебя вскорости - прими с уважением и обслужи как положено... - нежная...
Вайбер включишь??
Раздевайся...по пилону поскользайся..
👍
а смысл? - ты мне и тут ***********...
Yeah, of course 🤮🤮...
38 раз прозносимое слово "пилон" говорит об ограниченности человека его произносящего...
думай лежи, дуня...
Change your's hand..
хера себе она еще и по немецки шпарит
switch your hand you wanted to say?
три - пятнадцать
знаю мужика на Борщаге - за бутылку пива утром весь раион перепишет...
26.09.2019 14:55
it's all right it's all right - no reason to blame yourself...
do you want cookie?
I know, you like cookies..
said before - you know nothing...
всегда знал шо ты, сученок седой сейваешь...
показать тебе до куда мне твой "архив"?
I know- in you's vagina..
хлоп хлоп - поразил сразу 3мя - и искрометным остроумием и знанием английского, и умом ватным...)))
це все, що він знає з англійської.
певно забагато дивиться порнушки.
Вам видніше..
Експерт, напевно??
не прибідняйтесь, прохвессоррр..
Сьогодні на моск не подаю..
Та ви ніколи мозковою діяльністю не переймались.
Лише нижніми чакрами ))
Вам таки заздрісно??
Солодких Вам снів ..
Дякую. Але краще - з добрим ранком ))
Ви забули Наші домовленності??
Чи нагадати??
🤗
Нагадайте. Не пам'ятаю, щоб ми домовлялись.
Пічалька..
Тоді вибачте..
Я Своє слово тримав..🤗
Молодець. Що тримав.
шоб я не знав, шо воно хотило проблемкати?
коротше - тре пидтягувати спаньску, бо в Парижи його з таким норвержським и ни зрозумие нихто....
Va te faire enculer ..
go fuck yourself? - it's easy....
I trust in You!!!
🤣🤣
а во шо ты еще траст - дурачек?
no sexual interference with wild animals - that's the low!
take my brother on fucking yourself - sorry i can't,,,
brother is good - you are will be pleased - no ******....
Абракадабрик Ви..
Take better translator, please..🤗
tired from fools.... - this one is good for you moran?
Ніби він в Париж поїде ))
Хіба що на проксі-прапорці
а то я не знаю етого казла
Одни люди с годами умнеют, другие - становятся Козлее...

Прювет твоей козочке!!
Таки жалко тваринку..
😥
спасибо, фрося, - твоей бегемотихе тоже не хворать...
баксик, тебе вялое перебрасывание образами еще так твердо и по кацапски не остоендоело еще? - мне уже да.
с тобой базарить - время тратить, знаю у тебя его многа, а y меня нет.
предлагаю послать тебя на NNN - согласен?
а впрочем твое согласие или нет не имеет никакого значения....
189 грн атб это оно..???плюс заряд радиации збс сучьки
Аткушал чєрнічкі і можно ночью свєт нє включать, когда мочєвой пузирь позвал. Апять же струя красіво іграєт блікамі в том же унітазє...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Черенковське випромінювання з "черенка"? Оригінально

Двое жителей Ривненщины в зоне отчуждения ЧАЭС собирали чернику на продажу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9766
ой та не пугайте - в 86 мы все стали фонами.
фон друг-дворник васильич? - фон ему и я - ладили...
Воно й помітно, дєвочка..


Свєтішься здєся нєпадєтцкі..
🤣
Я бы за это давала, как за терроризм или покушение на массовое убийство!
А лучше расстрел на месте. Или в газовую камеру!
Зачем? Скормить им всю собранную чернику и свинцовую дверь в камеру. Зато на освещении камеры экономить можно.
Кому би ти давала, - уже всі лежать у кремлівській стіні.
Вот читаю подобные "новости" и удивляюсь очередной раз. Читаем "незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для сбора "даров природы" с целью их последующей продажи". Это менты автоматически записывают про "цель продажи" или нарід тупой настолько? Начитавшись за последние три года, про второе сомневаюсь. Любой знает, что никаких нарушений не будет, если говорить, что собираешь для себя.
ты не в теме. Статья одинаковая хоть на продажу хоть для себя. Статья за вынос черники, грибов или рыбы из Зоны а не за "на продажу", не важно с какой целью.
Естественный фон 0,11-0,15 мкЗв/ч, а 0,30мкЗв/ч это уже от лукавого.
заставить сожрать чернику
