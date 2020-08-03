Два человека погибли, два - попали в больницу в результате ДТП на Закарпатье, - полиция. ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в селе Лазещина на Раховщине, водитель легковушки и один из пассажиров погибли на месте, еще двое находившихся в авто мужчин госпитализированы. По делу начато следствие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, смертельная авария произошла около пяти часов утра 2 августа.

Как выяснили прибывшие по вызову правоохранители, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь по автодороге сообщением Мукачево-Рогатин, в селе Лазещина не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом.

В результате водитель - житель поселка Ясиня - и 23-летний житель села Лазещина погибли на месте аварии. Еще двух пассажиров авто 25 и 28 лет госпитализировали.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть нескольких человек, в полиции начали следствие по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль поместили на штрафплощадку Раховского отделения полиции. По делу в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, по результатам которых правоохранители должны установить все обстоятельства ДТП", - отмечается в сообщении.





