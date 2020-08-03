УКР
Два человека погибли, два - попали в больницу в результате ДТП на Закарпатье, - полиция. ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в селе Лазещина на Раховщине, водитель легковушки и один из пассажиров погибли на месте, еще двое находившихся в авто мужчин госпитализированы. По делу начато следствие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, смертельная авария произошла около пяти часов утра 2 августа.

Как выяснили прибывшие по вызову правоохранители, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь по автодороге сообщением Мукачево-Рогатин, в селе Лазещина не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом.

В результате водитель - житель поселка Ясиня - и 23-летний житель села Лазещина погибли на месте аварии. Еще двух пассажиров авто 25 и 28 лет госпитализировали.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть нескольких человек, в полиции начали следствие по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль поместили на штрафплощадку Раховского отделения полиции. По делу в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, по результатам которых правоохранители должны установить все обстоятельства ДТП", - отмечается в сообщении.

Два человека погибли, два - попали в больницу в результате ДТП на Закарпатье, - полиция 01
Два человека погибли, два - попали в больницу в результате ДТП на Закарпатье, - полиция 02

+2
та вы задрали - когда умирать перестанете по дурковне, маякните.
никакой машинки кроме заточиловки карандашей, не електрической - никому в руки.
живите лучше....
03.08.2020 05:26 Відповісти
"Привет с большого бодуна" !!))
03.08.2020 02:21 Відповісти
та вы задрали - когда умирать перестанете по дурковне, маякните.
никакой машинки кроме заточиловки карандашей, не електрической - никому в руки.
живите лучше....
03.08.2020 05:26 Відповісти
Михаэль и Ральф Шумахеры гоняли в Формуле 1 и остались жимвы...правда Михаэль в горах неправильно ездил на лыжах....потому и стал инвалидом...пути Господни неисповедимы...
03.08.2020 05:39 Відповісти
а Ральф подскользнулся на разлитом кофе и сломал себе лодыжку - пилоты!
03.08.2020 05:48 Відповісти
Кстати о масштабных ДТП с многочисленными жертвами. Вот пример таймлапса работы маленьких зеленых. Обратите внимание, можно покадрово, здесь направление нитки снизу вверх. Как вы понимаете, на такой скорости машины не переворачиваются. И сами машины тоже не переворачиваются. Вот почему ваши патрули на дорогах до одного места.
https://twitter.com/SkyNews/status/1289955366764187653?s=19
03.08.2020 06:55 Відповісти
А гольф що, раніше білим був, а потім його перефарбували....віником?
показати весь коментар
Походу не первый раз уже крышу ловит - зашпаклевали и вот уже "не бит не крашен"
показати весь коментар
Бутылка пива на приборке как бы намекает на причину ДТП
03.08.2020 07:30 Відповісти
 
 