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Новини Фото ДТП
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Семеро людей, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення двох легковиків на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

Семеро людей, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення двох легковиків на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

У неділю, 2 серпня, в Миколаєві в дорожньо-транспортній пригоді за участю двох легкових автомобілів постраждали семеро людей, серед яких троє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

"2 серпня близько 10:00 біля будинку 31 по вул. Одеське шосе сталося зіткнення транспортних засобів Daewоo Sens, під керуванням 47-річного чоловіка, і Volkswagen Golf під керуванням 27-річного місцевого жителя. Тілесних ушкоджень зазнали дві пасажирки автомобіля Daewoo Sens віком 40 і 60 років і 9-річний хлопчик. Тілесні травмування мають і пасажири іншого транспортного засобу - дві жінки 27 і 55 років, а також дві 8-річні дівчинки", - сказано в повідомленні.

Семеро людей, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення двох легковиків на Миколаївщині, - поліція 01

Зазначається, що всіх постраждалих госпіталізували, а після огляду лікарями відпустили на амбулаторне лікування.

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Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", проводиться розслідування. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Семеро людей, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення двох легковиків на Миколаївщині, - поліція 02

Встановлюються обставини і причини аварії.

Автор: 

ДТП (4483) Миколаївська область (2299)


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Ужоз то кокой. Требую немедленно ужесточить!
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03.08.2020 08:11 Відповісти
окуеть как помогла видеофиксация снижению аварийности на дорогах....надо ещё побольше наставить камер и штрафы поднять...
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03.08.2020 11:10 Відповісти
 
 