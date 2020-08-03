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Педофіла затримали під Києвом під час орального сексу з підлітком. ФОТОрепортаж

У Вишневому Київської області правоохоронці зловили педофіла, який розбещував підлітка.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що співробітники департаменту поліції охорони під час проїзду по вулиці Балукова помітили, як у припаркованому автомобілі Lada 50-річний чоловік займався сексом з 13-річним хлопцем.

Повідомляється, що чоловіка затримано і передано поліцейським.

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Зараз збоченця вже помістили в слідчий ізолятор і оголосили підозру за ст. 156 КК (розбещення неповнолітніх).

Педофіла затримали під Києвом під час орального сексу з підлітком 01
Педофіла затримали під Києвом під час орального сексу з підлітком 02
Педофіла затримали під Києвом під час орального сексу з підлітком 03

Педофіла затримали під Києвом під час орального сексу з підлітком 04

Автор: 

діти (5154) Київ (19672) педофіл (158) Нацполіція (15278)


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Топ коментарі
+27
Как сказать. Во-первых, 13 лет. Это уже наверное не педофилия, ибо "ребёночек" скорее всего созрел. Во-вторых, ну чего может не понимать в этом вопросе подросток в 13 лет?! Поэтому де-юре - развращение, а де-факто - сам захотел, может за бабки, а может и просто за удовольствие.
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03.08.2020 09:51 Відповісти
+27
Шарий вернулся)
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03.08.2020 09:55 Відповісти
+14
так он все сделал по правилам- или хрестик или трусы, он снял трусы
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03.08.2020 09:57 Відповісти
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в лагере долбежка была и есть и раньше больше так как не было инета и с вожатыми так всегда было и так всегда было только ни кто не знал и мальчики и целки 9 классницам сбивали...
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03.08.2020 13:21 Відповісти
только обсуждаем мьі тут поведение совсем не 9-классницьі
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03.08.2020 14:23 Відповісти
Мда. Странны дела творятся. Сегодня этих ****** садят, а завтра на парадах охраняют почетно. Криминал, только из за 13 летия партнера, я так понимаю.
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03.08.2020 10:45 Відповісти
Так,реально:кругом пропагандировать гомосятину,а потом удивляться?Не,ну мерзко,конечно,но что тут такого по сути и за что сажать?Он же не забеременеет,насилия не было-пусть себе и сосутся.А что 13 лет,так в некоторых странах в 13 лет уже браки можно заключать.Лучше бы те менты притоны разгоняли да ночью пешком патрулировали и реально боролись с преступностью,а не выкладывали новости о случайно пойманных гомиках
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03.08.2020 11:31 Відповісти
Правильно розумієш. 13 років = не усвідомлює значущості всіх своїх дій = ним мож маніпулювати. Реальний кримінал. При цьому, жодна здорова людина 13-річці в рота встромляти не буде. Бо не цікаво.
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03.08.2020 15:22 Відповісти
Для начала это не педофилия. Когда думаешь о педофилии, то представляешь себе ребенка 8-12 лет. Причем девочки 12 лет могут быть половозрелыми.
А во вторых, допустим что вот этот 13летний гей. И ему нужен партнер. Но геев подростков не очень много. Оттого они ищут старших дяденек. А теперь он останется без партнера. Вообщем такая вот штука.
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03.08.2020 10:49 Відповісти
шо ты несёшь?
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03.08.2020 10:50 Відповісти
Подумай своей головой. Подростки-геи во все времена искали себе старших партнеров. Теперь у них такой возможности нет, так как это запрещено законом. И они не могут реализовать свои сексуальные потребности.
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03.08.2020 10:52 Відповісти
Тут питання не у фізіологічній а у психічній зрілості. У 13 років дитина психічно не зріла і саме тому статевий акт з нею - це злочин. Взагалі, якщо людина думає про те ніби "дівчата 12 років можуть бути статевозрілими" - це вже збочинець-педофіл. Нереалізований просто.
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03.08.2020 15:24 Відповісти
Это биология. Люди это как бы животные. Наш мозг появился намного позже чем наше тело.
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03.08.2020 16:03 Відповісти
Це - брехня. Люди - це біосоціальні істоти. На відміну від тварин, поведінка яких регулюється лише однією групою реплікантів - генами, наша поведінка регулюється двома групами реплікантів - генами та мемами (ідеями). А мозок - це невід'ємна частина здорового людського тіла. Коли людина починає підкорятися тваринним інстинктам, вона перестає бути людиною, залишається лише тварина.
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03.08.2020 16:09 Відповісти
А коммунизм можно построить? Мне всегда казалось, что есть законы природы, а есть законы выдуманные людьми. Вот для меня текущие правила это разновидность законов людей.
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03.08.2020 16:12 Відповісти
Ти много напутал. Всє рєпліканти (і гєни, і мєми-ідєі) - ето совєршенно пріродниє явлєнія сущесвующіє по пріродним законам. Закони видуманиє людьмі (законодатєльство) - явлєніє отдєльноє. Законодатєльство всєгда доганяєт гєнетіку с мємєтікой і являєтся далєко нє полним іх отраженієм.
Тєкущіє правіла, єслі смотрєть на ніх формально-юрідічєскі, ето разновідность законов людєй. Но в свойом базісє оні основани на пріродном социальном законє которий бил виявлєн в процессє развітія чєловєчєства. В данном случає то что законодатєльство утвєрждаєт прімат социального над біологічєскім - єстєствєнноє слєдствіє развітія чєловєка по сравнєнію с обєзьяной.
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03.08.2020 16:21 Відповісти
Вообще я не против текущих законов это всё таки значительный прогресс по сравнению с тем что было еще сто лет назад, но всё равно некоторые элементы варварства есть. Может еще через сто лет придумают законы получше.
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03.08.2020 16:24 Відповісти
Конєчно прідумают. І прірода нє стаіт на мєстє, і закони постоянно развіваются. Сначала огранічєнія вообщє нє било, і сношалі 9-лєтніх. Потом появілось до 1 мєнструации і сношалі 12-лєтніх, потом ввєлі огранічєнія до 18 лєт. Сєйчас псіхологі ізучілі вопрос і подтвєрділі что у большинства псіхологічєская зрєлость форміруєтся к 16 лєт (а ето і поніманіє того что можно залєтєть, ілі подхватіть вєнєрічєскіє - в общєм, ето отвєтствєнность і осознанность сваіх дєйствій), вот і панізілі срок на 2 года.
Єслі новиє поколєнія будут псіхологічєскі сазрєвать раньше то срок єщьо понізят. Єслі будут дольше оставаться інфантільнимі, то пависят. Так і будєт бєгать туда-сюда. Ето нормально.
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03.08.2020 16:41 Відповісти
Кроме того, я вспомнил что еще философы шестидесятых писали о том что подростки это угнетенная группа, которые лишены многих прав под лозунгом защиты. Оттого они стали легкой жертвой маркетинговых кампаний, которые видят что подростки неудовлетворены и могут использовать это ради выгоды. Но это не только секса касается, а вообще появления подростков. Они возникли в тридцатые годы во времена Рузвельта и Великой Депрессии в США, когда не хватало работы и подростков вывели из рабочего класса и обрезали им права.
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03.08.2020 16:28 Відповісти
А нє замєтіл лі ти что послє рєалізации етіх ідєй общєства такіх стан рєзко скакнулі в развітіі?
Рєбьонок которий нє загружен работой і сексуальними дамагатєльствамі пєнсіонєров імєєт врємя для самообразованія і саморазвітія, і із нєго вирастаєт болєє здоровий і болєє полєзний члєн общєства.
А в Афріках, там гдє до сіх пор в 12-13 лєт рєбьонок работаєт і єго можно *****, ідєт стагнация і упадок.
П.С. Прі етом нікто нє запрєщаєт цивілізованим гражданам на свой страх і ріск єхать в страни трєтьєго міра дєтєй *****. Просто потому что государство защищаєт только своіх сограждан. А в целом, на то **** ли добропорядочний гражданін дєток за граніцей ілі нєт государству нікакого дєла нєт.
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03.08.2020 16:47 Відповісти
До речі, комунізм мож побудувати, але не надовго.
Справа в тому що якщо людині за рахунок держави задовольнити всі потреби, вона перестає розвиватися, починає або вчиняти злочини або тупіти і бухати. Теплова смерть почуттів внаслідок передбачуваності та одноманітності життя - ось головна причина недовговічності всіх комуністичних держав.
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03.08.2020 17:00 Відповісти
Вот. Дошли до оправдания утопии. А мне всегда казалось, что коммунизм не работает так как он издает законы, которые противоречат человеческой природе.
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03.08.2020 17:01 Відповісти
Ну собствєнно тєбє правільно казалось. Я лішь показал чєму конкрєтно в чєловєчєской пріродє он протіворєчіт. Комунізм полностью расстраіваєт всю тончайшую сістєму животних стімулов. Тє кто протівостоят етому становятся прєступнікамі. Тє кто прінімают комунізм тєряют свободу волі. А общєство із прєступніков і нєсвободних долго нє живьот.
Жизнєспособни только дінамічєскіє общєства, в которих чєм больше дєятєльності і полєзності окружающім, тєм више вознаграждєніє. В которих ошибка - ето нє проблєма а норма сущєствованія.
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03.08.2020 17:59 Відповісти
А в целом, национал-социалізм (і комунізм как єго подвід) - наіхудшеє что ізобрєтало когда-лібо чєловєчєство... Прі етом, в Украінє 70% насєлєнія - нацикі, что подтвєрждаєтся виборамі 2019 года (програма Зєлі - отигриваніє на публіку ролі национал-социалістічєского "вождя" которий раскулачіт буржуєв і раздаст всєм халяву єслі получіт монополію власті с взиванієм к гомососам вибрать "вождя із народа")
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03.08.2020 18:03 Відповісти
Вообще если у тебя не встает на двенадцати-пятнанцадтилетнюю, то скорее всего у тебя проблемы. Так как матушка природа хочет чтобы ты плодился и размножался и если она видит половоактивную особь противоположного пола, то автоматически реагирует. И никакая психика ничего с этим не сделает. Так как инстинкты у нас первичны.

Но люди договорились, что нельзя. Также как раньше был запрещен секс вне брака или еще что-то было. В итоге то что вы пишите называется словом грех. Если ты признаешь, что подростки сексуально активны, то ты грешник. Также как раньше ты был грешником, когда признавал что твоя кума или соседка очень даже ничего и с ней неплохо бы возлежать.
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03.08.2020 16:11 Відповісти
У кого на что встайот - ето дєло вкуса і обстойатєльств. У одного на 12-15-лєтнюю, а у другого на овцу. Єсть відєо с обєзьяной у которой на лягушку встало. І с голубєм которий послє длітєльного воздєржания тряпку топчєт. В общєм, то как матушка прірода рєагіруєт - нічєм у чєловєка от обєзьяни нє отлічаєтся.
Но судят нє за то что встало. Судят за то, что чєловєк для удовлєтворєнія своєго біологічєского влєчєнія іспользовал тєло рєбьонка. Т.є. нєдєєспособного чєловєка, которий нє імєєт достаточно знаній і опита чтоби контроліровать свойо тєло і нє знаєт что єму полєзно а что врєдно.
І совєршенно нє важно, сексуально актівний етот подросток ілі нєт. Хочєт? - Пусть дрочєт. Ілі ідьот сасать хер другому подростку, такому же нєдєєспособному как і он. Но до 16 лєт ему видєлєно врємя самостоятєльно, бєз вмєшатєльства взрослих члєнов опрєдєлітся со своімі вкусамі і прістрастіямі. А ти к нєму свою цюньку нє суй. Тєм болєє что альтернатів морє: подросткі старше 16 лєт, взрослиє в т.ч. і простітуткі, порнуха.
А грєх ілі нєт - нікому, ні судам ні мєнтам до етого дєла нєт. Государство-то свєтскоє. Нє в грєхє дєло. І нє в моралі.
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03.08.2020 16:33 Відповісти
нет там никакой педофилии. педофил я - это у Сцарька на паРаше Никиту в пупок.

Подросток на фото уже вполне и сам уже может развращать. Максимум развращение и то не, факт, вполне возможно, что инициатива от подростка и ловля на живца...
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03.08.2020 10:49 Відповісти
****** теж з цього починав...
Потім деПутаном став і навіть партєйкку
Оргазмував..
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03.08.2020 10:51 Відповісти
Так, Ляшко також був жертвою згвалтування в дитинстві.
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03.08.2020 15:24 Відповісти
Терзают смутные сомнения - кто у кого ОРАЛ ??? Нигде не уточнили пока!
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03.08.2020 10:58 Відповісти
69
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03.08.2020 11:13 Відповісти
Вспомнил песенку Стрыкало "Мама я гей" https://www.youtube.com/watch?v=_Yq2QAhLt_w :
Я не знаю, как эту боль преодолеть,
Как заставить мое сердце вновь биться?
Куда ушла любовь, так и не дав нам улететь,
Не удосужившись даже проститься?

Далеко, далеко,
В дальние-дальние страны.
Далеко, далеко,
Я уеду лечить свои раны.

Ты, наверное, спросишь, мама, почему
Я так плачу в последнее время,
Откуда женское белье в моем шкафу.
Тебе придется поверить, придется поверить.

Все решено:
Мама, я гей!
Папа, я гей!
Можете просто промолчать,
Можете злиться или беситься.
Мне на это наплевать!

.Ты, наверно, спросишь,
Мама, отчего
Я перестал улыбаться.
Зачем я повесил себе постер
Джуда Лоу,
Мама, смирись и расслабься.
Смирись и расслабься.

И неважно как уходить,
Если устал,
Если не с кем делить свои чувства,
А разбитое сердечко
Не склеишь по частям,
И любовь не заставишь вернуться.

Далеко, далеко,
В дальние-дальние страны.
Далеко, далеко,
Я уеду лечить свои раны.

Далеко, далеко,
В дальние-дальние страны.
Далеко, далеко,
Я уеду лечить свои раны.

Все решено:
Мама, я гей!
Папа, я гей!
Можете просто промолчать,
Можете злиться или беситься.
Мне на это наплевать!

С Эдиком,
С Яриком,
С Мариком
Из третьего подъезда.
С Коленькой,
С Васенькой,
И с дядей Гришей
Папиным другом детства,
Детства,
Детства.
Папиным другом детства,
Детства,
Детства.
Папиным другом детства.
.
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03.08.2020 11:06 Відповісти
не полностью раскрыта тема происшествия - так кто у кого сосал ?? ..
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03.08.2020 11:13 Відповісти
Подросток. Истории как подростки-геи сосут члены на парковке-в парке чуть ли не вечны. Почти каждый второй гей так начинал.
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03.08.2020 11:14 Відповісти
вы так толерантно назвали его "геем" - правильнее будет сказать ********...
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03.08.2020 11:28 Відповісти
******** - ето чєловєк которий оскорбляєт і діскрімініруєт гєя за єго орієнтацию.
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03.08.2020 16:11 Відповісти
«********: человек, практикующий анальную связь, в особенности с мальчиком».
******́стия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. παιδεραστία;παῖς, gen.sing. παιδός «дитя; мальчик» + ἐραστής «любящий», буквально «любовь к мальчикам») - в культурно-историческом контексте: форма любовных или сексуальных отношений между взрослым мужчиной и мальчиком, при которой кроме сексуального аспекта определённую роль играли также педагогический и социальный аспекты.
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03.08.2020 17:07 Відповісти
Маладєц. Нєоспорімо. Правільно рєагіруєшь.
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03.08.2020 17:51 Відповісти
Мєти, падлюки, завадили "зачатію" нового деПутана..
🤣🤣
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03.08.2020 11:15 Відповісти
престарелый мужичок и молодой свисток )
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03.08.2020 11:19 Відповісти
**********... ну шо тут ещё сказать ..
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03.08.2020 11:33 Відповісти
А "подросток" не извращенец?Не знает,что писюн не только чтоб ссать?
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03.08.2020 11:20 Відповісти
Пацан знал что пісюн нє только чтоб ссать но і чтоб єго сасать. А ти откуда знаєш для чєго он єщьо? Тоже сасал?
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03.08.2020 16:12 Відповісти
Эмм...Вопрос.Ты сам читаешь новости или тебе читает кто-то?Нахер ты пишешь,если не умеешь писать?
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03.08.2020 20:24 Відповісти
А с чєго ти рєшил шо я нє умєю пісать?
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03.08.2020 21:18 Відповісти
До потяга 3 години. Автобус мене привіз до м."Лісова". Ходжу по парку туди-сюди і понесло мене в двір того дому, що поруч парку... Коли за мною біжить мужчина, високий, мабуть поліцейський... Ну мені здалося, що він запідозрив в мені педофіла.

Цих педофілів треба на місці відстрілювати.
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03.08.2020 11:33 Відповісти
батьки грохнуть дядька
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03.08.2020 12:01 Відповісти
Ти гадаєш вони незнали, що їх син гей, який шукав партнера? ))))
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03.08.2020 12:04 Відповісти
скоріш за все не знали
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03.08.2020 13:27 Відповісти
Думаю не знали. Ти ж не знаєш.
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03.08.2020 15:17 Відповісти
Копы пацану деньги помешали зарабатывать
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03.08.2020 12:43 Відповісти
може вони й підклали наживку
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03.08.2020 13:06 Відповісти
У мене стрворилося таке враження, що серед активних коментаторів тут достатня кількість педофілів та (чи) підорасів. Намагаються довести, що то 50-річний фігурант не педофіл.
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03.08.2020 13:04 Відповісти
А ти доведеш, що 13 хлопець не гей, який шукав партнера, щоб відсмоктати в нього ?
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03.08.2020 13:07 Відповісти
І ти теж
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03.08.2020 13:11 Відповісти
коли аргументувати нема чим...
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03.08.2020 13:16 Відповісти
А яка різниця чого хлопець хотів? Йому 13 років = він дитина = будь-хто хто вступить з ними у статеві стосунки - педофіл
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03.08.2020 15:15 Відповісти
Кримінальний кодекс України

Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку
1. Природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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03.08.2020 14:30 Відповісти
Не так вже й багато. Пенсіонер в якого стоїть може дозволити собі обмеження волі заради задоволення.
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03.08.2020 15:16 Відповісти
До речі, чуваки, хто з вас погодився би на пенсії на формальне обмеження волі роки на три у обмін на всовування прутня онучці сусіда - з вас лайк!
П.С. Розмір пенсії від цього не зменшується.
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03.08.2020 16:56 Відповісти
За день існування акції видно що повних довбо*обів готових таке на сайті лайкати немає. І Слава Богу!
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04.08.2020 11:54 Відповісти
а потом удивляемся откуда у нас взялось 73% идиотов
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04.08.2020 15:47 Відповісти
Ляшко якраз та, як і цей молодой сосун розпочинав свою кар'єру в політиці.
І де він тепер? пише закони і змінює конституцію!
І в верховній раді седять підофіли і насильники,і тоже нам розказують як жити треба.
аваков,скоро на роботу прийме цього "сосунчика".....далі депутатом,а там вже в президенти недалеко!
Запасаємся попкорном і на самоізоляції спстерігаємо....
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25.11.2020 03:56 Відповісти
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