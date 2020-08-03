Педофіла затримали під Києвом під час орального сексу з підлітком. ФОТОрепортаж

У Вишневому Київської області правоохоронці зловили педофіла, який розбещував підлітка.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що співробітники департаменту поліції охорони під час проїзду по вулиці Балукова помітили, як у припаркованому автомобілі Lada 50-річний чоловік займався сексом з 13-річним хлопцем.

Повідомляється, що чоловіка затримано і передано поліцейським.

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Зараз збоченця вже помістили в слідчий ізолятор і оголосили підозру за ст. 156 КК (розбещення неповнолітніх).





