Педофіла затримали під Києвом під час орального сексу з підлітком. ФОТОрепортаж
У Вишневому Київської області правоохоронці зловили педофіла, який розбещував підлітка.
Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що співробітники департаменту поліції охорони під час проїзду по вулиці Балукова помітили, як у припаркованому автомобілі Lada 50-річний чоловік займався сексом з 13-річним хлопцем.
Повідомляється, що чоловіка затримано і передано поліцейським.
Зараз збоченця вже помістили в слідчий ізолятор і оголосили підозру за ст. 156 КК (розбещення неповнолітніх).
Топ коментарі
+27 fnln6050 .
показати весь коментар03.08.2020 09:51 Відповісти Посилання
+27 Гитарист Тиркин
показати весь коментар03.08.2020 09:55 Відповісти Посилання
+14 славик славик #472862
показати весь коментар03.08.2020 09:57 Відповісти Посилання
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А во вторых, допустим что вот этот 13летний гей. И ему нужен партнер. Но геев подростков не очень много. Оттого они ищут старших дяденек. А теперь он останется без партнера. Вообщем такая вот штука.
Тєкущіє правіла, єслі смотрєть на ніх формально-юрідічєскі, ето разновідность законов людєй. Но в свойом базісє оні основани на пріродном социальном законє которий бил виявлєн в процессє развітія чєловєчєства. В данном случає то что законодатєльство утвєрждаєт прімат социального над біологічєскім - єстєствєнноє слєдствіє развітія чєловєка по сравнєнію с обєзьяной.
Єслі новиє поколєнія будут псіхологічєскі сазрєвать раньше то срок єщьо понізят. Єслі будут дольше оставаться інфантільнимі, то пависят. Так і будєт бєгать туда-сюда. Ето нормально.
Рєбьонок которий нє загружен работой і сексуальними дамагатєльствамі пєнсіонєров імєєт врємя для самообразованія і саморазвітія, і із нєго вирастаєт болєє здоровий і болєє полєзний члєн общєства.
А в Афріках, там гдє до сіх пор в 12-13 лєт рєбьонок работаєт і єго можно *****, ідєт стагнация і упадок.
П.С. Прі етом нікто нє запрєщаєт цивілізованим гражданам на свой страх і ріск єхать в страни трєтьєго міра дєтєй *****. Просто потому что государство защищаєт только своіх сограждан. А в целом, на то **** ли добропорядочний гражданін дєток за граніцей ілі нєт государству нікакого дєла нєт.
Справа в тому що якщо людині за рахунок держави задовольнити всі потреби, вона перестає розвиватися, починає або вчиняти злочини або тупіти і бухати. Теплова смерть почуттів внаслідок передбачуваності та одноманітності життя - ось головна причина недовговічності всіх комуністичних держав.
Жизнєспособни только дінамічєскіє общєства, в которих чєм больше дєятєльності і полєзності окружающім, тєм више вознаграждєніє. В которих ошибка - ето нє проблєма а норма сущєствованія.
Но люди договорились, что нельзя. Также как раньше был запрещен секс вне брака или еще что-то было. В итоге то что вы пишите называется словом грех. Если ты признаешь, что подростки сексуально активны, то ты грешник. Также как раньше ты был грешником, когда признавал что твоя кума или соседка очень даже ничего и с ней неплохо бы возлежать.
Но судят нє за то что встало. Судят за то, что чєловєк для удовлєтворєнія своєго біологічєского влєчєнія іспользовал тєло рєбьонка. Т.є. нєдєєспособного чєловєка, которий нє імєєт достаточно знаній і опита чтоби контроліровать свойо тєло і нє знаєт что єму полєзно а что врєдно.
І совєршенно нє важно, сексуально актівний етот подросток ілі нєт. Хочєт? - Пусть дрочєт. Ілі ідьот сасать хер другому подростку, такому же нєдєєспособному как і он. Но до 16 лєт ему видєлєно врємя самостоятєльно, бєз вмєшатєльства взрослих члєнов опрєдєлітся со своімі вкусамі і прістрастіямі. А ти к нєму свою цюньку нє суй. Тєм болєє что альтернатів морє: подросткі старше 16 лєт, взрослиє в т.ч. і простітуткі, порнуха.
А грєх ілі нєт - нікому, ні судам ні мєнтам до етого дєла нєт. Государство-то свєтскоє. Нє в грєхє дєло. І нє в моралі.
Подросток на фото уже вполне и сам уже может развращать. Максимум развращение и то не, факт, вполне возможно, что инициатива от подростка и ловля на живца...
Потім деПутаном став і навіть партєйкку
Оргазмував..
Я не знаю, как эту боль преодолеть,
Как заставить мое сердце вновь биться?
Куда ушла любовь, так и не дав нам улететь,
Не удосужившись даже проститься?
Далеко, далеко,
В дальние-дальние страны.
Далеко, далеко,
Я уеду лечить свои раны.
Ты, наверное, спросишь, мама, почему
Я так плачу в последнее время,
Откуда женское белье в моем шкафу.
Тебе придется поверить, придется поверить.
Все решено:
Мама, я гей!
Папа, я гей!
Можете просто промолчать,
Можете злиться или беситься.
Мне на это наплевать!
.Ты, наверно, спросишь,
Мама, отчего
Я перестал улыбаться.
Зачем я повесил себе постер
Джуда Лоу,
Мама, смирись и расслабься.
Смирись и расслабься.
И неважно как уходить,
Если устал,
Если не с кем делить свои чувства,
А разбитое сердечко
Не склеишь по частям,
И любовь не заставишь вернуться.
Далеко, далеко,
В дальние-дальние страны.
Далеко, далеко,
Я уеду лечить свои раны.
Далеко, далеко,
В дальние-дальние страны.
Далеко, далеко,
Я уеду лечить свои раны.
Все решено:
Мама, я гей!
Папа, я гей!
Можете просто промолчать,
Можете злиться или беситься.
Мне на это наплевать!
С Эдиком,
С Яриком,
С Мариком
Из третьего подъезда.
С Коленькой,
С Васенькой,
И с дядей Гришей
Папиным другом детства,
Детства,
Детства.
Папиным другом детства,
Детства,
Детства.
Папиным другом детства.
.
******́стия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. παιδεραστία;παῖς, gen.sing. παιδός «дитя; мальчик» + ἐραστής «любящий», буквально «любовь к мальчикам») - в культурно-историческом контексте: форма любовных или сексуальных отношений между взрослым мужчиной и мальчиком, при которой кроме сексуального аспекта определённую роль играли также педагогический и социальный аспекты.
🤣🤣
Цих педофілів треба на місці відстрілювати.
Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку
1. Природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
П.С. Розмір пенсії від цього не зменшується.
І де він тепер? пише закони і змінює конституцію!
І в верховній раді седять підофіли і насильники,і тоже нам розказують як жити треба.
аваков,скоро на роботу прийме цього "сосунчика".....далі депутатом,а там вже в президенти недалеко!
Запасаємся попкорном і на самоізоляції спстерігаємо....