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Рекордні 56,4 кг кокаїну виявили серед бананів з Еквадору в порту на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Днями в "Морському порту Південний", в рамках програми з контролю за контейнерними перевезеннями, прикордонники у взаємодії з СБУ, прокуратурою і митницею затримали велику партію кокаїну.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Наркотик був у контейнері з бананами, який прибув з Еквадору. Кокаїн, розфасований в 47 брикетах, був прихований у вентиляційних люках. Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді букв і цифр, що вказує на його належність до певного наркосиндикату.

Орієнтовна вартість вилученого "елітного" наркотику, вагою 56,4 кг, на чорному ринку може досягати понад 200 000 000 гривень.

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Розпочато кримінальне провадження відповідно до ст.305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".

Рекордні 56,4 кг кокаїну виявили серед бананів з Еквадору в порту на Одещині 01
Рекордні 56,4 кг кокаїну виявили серед бананів з Еквадору в порту на Одещині 02
Рекордні 56,4 кг кокаїну виявили серед бананів з Еквадору в порту на Одещині 03
Рекордні 56,4 кг кокаїну виявили серед бананів з Еквадору в порту на Одещині 04
Рекордні 56,4 кг кокаїну виявили серед бананів з Еквадору в порту на Одещині 05
Рекордні 56,4 кг кокаїну виявили серед бананів з Еквадору в порту на Одещині 06
Рекордні 56,4 кг кокаїну виявили серед бананів з Еквадору в порту на Одещині 07
Рекордні 56,4 кг кокаїну виявили серед бананів з Еквадору в порту на Одещині 08
Рекордні 56,4 кг кокаїну виявили серед бананів з Еквадору в порту на Одещині 09

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6144) наркотики (1462) Одеська область (3297)


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Топ коментарі
+21
Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине - Цензор.НЕТ 2568
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03.08.2020 10:38 Відповісти
+13
Так что, самолёты не будут бомбить?
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03.08.2020 10:36 Відповісти
+7
Следует ожидать на этой неделе неадекватных выбрыков власти?
Ну, то есть еще более неадекватных чем всегда(трудно поверить, но вполне возможно)
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03.08.2020 10:36 Відповісти
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Подвозят кокс - металл оживает!
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03.08.2020 10:36 Відповісти
Так что, самолёты не будут бомбить?
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03.08.2020 10:36 Відповісти
Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине - Цензор.НЕТ 2568
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03.08.2020 10:38 Відповісти
Надурил с импичментом. Гарант Конституции выглядит последние дни заметно уставшим и трошки опухшим, так как сам делал ремонт в государственной резиденции, перевозил на новое место жительства мебель, примус и кухонную утварь, а к концу недели, вместо сирот, благополучно переселился в коттедж общей площадью две тысячи квадратных метров, расположенный в Конча Заспе.
Злопамятные и вездесущие журналисты напомнили 73% избирателям Халапоротьки, что во время предвыборной компании, «The» резко осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями за счет бюджета и утверждал, что все государственные резиденции надо «отдать детям».
«Слуга народа» теперь будет восстанавливать свои силы в трехэтажном особняке с четырьмя спальнями, лифтом, кинозалом, бильярдной, солярием, сауной, бассейном и массажным кабинетом.
Год назад шоумен из «95 квартала» выдал «на гора», в случае избрания его президентом Украины, девять обещаний. Но на данный момент инородец выполнил из своих предвыборных обязательств только два - наименее существенные. Это трансляция русскоязычного телеканала для жителей оккупированного Донбасса и принятие Закона об импичменте, которым инфант, в очередной раз, ввел в заблуждение (оману) 73% своих избирателей.
Дело в том, что принятый Верховной Радой Закон об импичменте президенту не гарантирует исполнения этой процедуры законным образом (без Майдана), чтобы отозвать Главу государства со своего поста. Даже если пан Владимир Саныч станет алкоголиком или попадет в наркотическую зависимость, собрать 338 (3/4) голосов в еврейской Раде «против» будет практически невозможно.
«Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и в предыдущей власти, от 8 до 12 машин», - оправдывается перед журналистами Великий Реформатор. Халапоротька солгал своим избирателям, что отменит правительственные кортежи и будет ездить в офис президента на лисапете. Киевляне недавно насчитали в кортеже Верховного потерпевшего, двигающегося по автомагистралям Киева в ночное время, 38 (тридцать восемь) транспортных средств, не считая автомобилей полиции, заблокировавших движение остального транспорта.
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03.08.2020 12:59 Відповісти
Следует ожидать на этой неделе неадекватных выбрыков власти?
Ну, то есть еще более неадекватных чем всегда(трудно поверить, но вполне возможно)
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03.08.2020 10:36 Відповісти
Почему не отследили до конца цепочку поставщик - покупатель?
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03.08.2020 10:38 Відповісти
Чтобы выйти на самого себя?
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03.08.2020 10:39 Відповісти
MESI - це Ліонель Месі, футболіст.
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03.08.2020 11:12 Відповісти
Зеленскому важнее!
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03.08.2020 10:39 Відповісти
У зели начинается ломка. Наблюдаем!
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03.08.2020 10:39 Відповісти
День траура в ОПе !
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03.08.2020 10:39 Відповісти
Ну почему же... Может как раз для них и конфисковали...
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03.08.2020 10:40 Відповісти
Дату и место утилизации озвучьте.
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03.08.2020 10:40 Відповісти
вул. Банкова , 11))
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03.08.2020 10:48 Відповісти
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03.08.2020 11:59 Відповісти
Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине - Цензор.НЕТ 8924
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03.08.2020 10:42 Відповісти
Во дурачьйо! Ето же белый какао!
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03.08.2020 10:42 Відповісти
У зели лицо в последнее время похоже на печеную картофелину. Такое же морщинистое и такое же одухотворенное! А тут еще это...
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03.08.2020 10:43 Відповісти
Це не кокаїн, а кокосова стружка.
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03.08.2020 10:45 Відповісти
Кокосовая пудра
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03.08.2020 11:36 Відповісти
чекаємо на раптовий візит гідранта до Одеси
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03.08.2020 10:47 Відповісти
Вазелин, *****, Юлин кокс вынюхает....
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03.08.2020 10:48 Відповісти
Баканов вже відклав папу брикетів "нечорту"?))
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03.08.2020 10:55 Відповісти
На цитрусниках это нормальное явление))) раз в Иличевском порту роботяги паллеты начали выгружать и посреди груза 200 кг этого счастья нашли под ченым политиленом) как будто специально тположили)то роботяги канистру пластиковую в акватории порта выловили ,видать цитрусник заходил в порт а на берегу досмотровая группа выстроилась чуть ли не в две ширенги ,ну те видать от греха подальше и выкинули) Как потом к этой канистра толпа съехалась пограничники,менты таможеник СБУ прокуратура)) поставили 4 стола и каждый какую-то хрень пищит) Возле той куче с коксом одни жопы торчат)) нас в отвердения) И самое прикольное что каждая служба на собственном авто одно краше другого) Зато СБУшники по скормному в костюмах на семёрке ваз весь в дырах ржавых))
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03.08.2020 10:56 Відповісти
Тести на кокаїн підписані російською мовою. В якому Новосибірську придбали, га?
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03.08.2020 11:00 Відповісти
А на фото ще трьох пакетів не вистачає. ДБР, беріть за яї догори дригом сбушників, митників і прикордоннивів і витрушуйте з них білий порошок.
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03.08.2020 11:03 Відповісти
печалька зекоманды
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03.08.2020 11:05 Відповісти
Большая часть партии прошла и попадет куда надо. А этих 56 кг. это небольшая жертва для того чтобы ПО могли устроить показуху. В Украине именно спецслужбы контролируют поставки дури. Я так себе предполагаю.
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03.08.2020 11:20 Відповісти
Я думаю, що це інфа закордонних спец.служб. Просто прийняли по прибуттю.
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03.08.2020 11:33 Відповісти
передайте всьо в децкіє дома !
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03.08.2020 11:47 Відповісти
Зеленский барижит🤔🙄
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03.08.2020 11:47 Відповісти
Брикетів 47, а кілограмів - 56. Вони там у Колюмбії що, не вміють насипати кільограм коксу до брикету?
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03.08.2020 12:15 Відповісти
Сразу видно что не наркоман !
Там все по фен-шую, 125 фунтов порошка.
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03.08.2020 13:29 Відповісти
Судя по всему нас ждет правительственный кризис.
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03.08.2020 13:46 Відповісти
Из-за этих грёбаных наркодиллеров наши люди недополучат две коробки бананов !
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03.08.2020 14:17 Відповісти
потужный конфетник не получил свой агар-агар.
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04.08.2020 03:26 Відповісти
а потом удивляемся, почему у нас Слуги Народа мочат перлы каждый день...
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04.08.2020 15:49 Відповісти
 
 