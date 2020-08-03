Рекордні 56,4 кг кокаїну виявили серед бананів з Еквадору в порту на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Днями в "Морському порту Південний", в рамках програми з контролю за контейнерними перевезеннями, прикордонники у взаємодії з СБУ, прокуратурою і митницею затримали велику партію кокаїну.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Наркотик був у контейнері з бананами, який прибув з Еквадору. Кокаїн, розфасований в 47 брикетах, був прихований у вентиляційних люках. Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді букв і цифр, що вказує на його належність до певного наркосиндикату.
Орієнтовна вартість вилученого "елітного" наркотику, вагою 56,4 кг, на чорному ринку може досягати понад 200 000 000 гривень.
Розпочато кримінальне провадження відповідно до ст.305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".
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Злопамятные и вездесущие журналисты напомнили 73% избирателям Халапоротьки, что во время предвыборной компании, «The» резко осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями за счет бюджета и утверждал, что все государственные резиденции надо «отдать детям».
«Слуга народа» теперь будет восстанавливать свои силы в трехэтажном особняке с четырьмя спальнями, лифтом, кинозалом, бильярдной, солярием, сауной, бассейном и массажным кабинетом.
Год назад шоумен из «95 квартала» выдал «на гора», в случае избрания его президентом Украины, девять обещаний. Но на данный момент инородец выполнил из своих предвыборных обязательств только два - наименее существенные. Это трансляция русскоязычного телеканала для жителей оккупированного Донбасса и принятие Закона об импичменте, которым инфант, в очередной раз, ввел в заблуждение (оману) 73% своих избирателей.
Дело в том, что принятый Верховной Радой Закон об импичменте президенту не гарантирует исполнения этой процедуры законным образом (без Майдана), чтобы отозвать Главу государства со своего поста. Даже если пан Владимир Саныч станет алкоголиком или попадет в наркотическую зависимость, собрать 338 (3/4) голосов в еврейской Раде «против» будет практически невозможно.
«Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и в предыдущей власти, от 8 до 12 машин», - оправдывается перед журналистами Великий Реформатор. Халапоротька солгал своим избирателям, что отменит правительственные кортежи и будет ездить в офис президента на лисапете. Киевляне недавно насчитали в кортеже Верховного потерпевшего, двигающегося по автомагистралям Киева в ночное время, 38 (тридцать восемь) транспортных средств, не считая автомобилей полиции, заблокировавших движение остального транспорта.
Ну, то есть еще более неадекватных чем всегда(трудно поверить, но вполне возможно)
Там все по фен-шую, 125 фунтов порошка.