Рекордні 56,4 кг кокаїну виявили серед бананів з Еквадору в порту на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Днями в "Морському порту Південний", в рамках програми з контролю за контейнерними перевезеннями, прикордонники у взаємодії з СБУ, прокуратурою і митницею затримали велику партію кокаїну.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Наркотик був у контейнері з бананами, який прибув з Еквадору. Кокаїн, розфасований в 47 брикетах, був прихований у вентиляційних люках. Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді букв і цифр, що вказує на його належність до певного наркосиндикату.

Орієнтовна вартість вилученого "елітного" наркотику, вагою 56,4 кг, на чорному ринку може досягати понад 200 000 000 гривень.

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Розпочато кримінальне провадження відповідно до ст.305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".

















