Одна людина загинула, трьох травмовано внаслідок зіткнення двох мотоциклів і легкового автомобіля на Івано-Франківщині, - ДСНС. ФОТО

3 серпня о 00:08 в селі Драгомирчани Тисменицького району на автодорозі державного значення Н-09 сполученням Мукачево-Львів сталося зіткнення двох мотоциклів і одного автомобіля Тойота, є загиблий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, на мотоциклах було по дві людини, в автомобілі - чотири людини.

Фото: видання "Галка"

Працівниками аварійно-рятувальної частині була обстежена прилегла територія місця ДТП на ймовірність виявлення постраждалих, відключені клеми АКБ всіх транспортних засобів.

"В результаті події одна людина загинула, троє травмованих. Пасажири і водій автомобіля не постраждали. З місця ДТП трьома каретами швидкої медичної допомоги травмованих відвезли в лікарню", - сказано в повідомленні.

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"В результате происшествия один человек погиб, три человека травмированы. Пассажиры и водитель автомобиля не пострадали. С места ДТП тремя каретами скорой медицинской помощи травмированных увезли в больницу", - сказано в сообщении.







Фото: сайт ДСНС