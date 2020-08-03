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Одна людина загинула, трьох травмовано внаслідок зіткнення двох мотоциклів і легкового автомобіля на Івано-Франківщині, - ДСНС. ФОТО

3 серпня о 00:08 в селі Драгомирчани Тисменицького району на автодорозі державного значення Н-09 сполученням Мукачево-Львів сталося зіткнення двох мотоциклів і одного автомобіля Тойота, є загиблий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, на мотоциклах було по дві людини, в автомобілі - чотири людини.

Одна людина загинула, трьох травмовано внаслідок зіткнення двох мотоциклів і легкового автомобіля на Івано-Франківщині, - ДСНС 01

Фото: видання "Галка"

Працівниками аварійно-рятувальної частині була обстежена прилегла територія місця ДТП на ймовірність виявлення постраждалих, відключені клеми АКБ всіх транспортних засобів.

"В результаті події одна людина загинула, троє травмованих. Пасажири і водій автомобіля не постраждали. З місця ДТП трьома каретами швидкої медичної допомоги травмованих відвезли в лікарню", - сказано в повідомленні.

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Одна людина загинула, трьох травмовано внаслідок зіткнення двох мотоциклів і легкового автомобіля на Івано-Франківщині, - ДСНС 02

"В результате происшествия один человек погиб, три человека травмированы. Пассажиры и водитель автомобиля не пострадали. С места ДТП тремя каретами скорой медицинской помощи травмированных увезли в больницу", - сказано в сообщении.

Одна людина загинула, трьох травмовано внаслідок зіткнення двох мотоциклів і легкового автомобіля на Івано-Франківщині, - ДСНС 03
Одна людина загинула, трьох травмовано внаслідок зіткнення двох мотоциклів і легкового автомобіля на Івано-Франківщині, - ДСНС 04
Одна людина загинула, трьох травмовано внаслідок зіткнення двох мотоциклів і легкового автомобіля на Івано-Франківщині, - ДСНС 05
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

ДТП (4483) ДСНС (5166) Івано-Франківська область (959)


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Топ коментарі
+6
купил мотоцикл - покупай место на кладбище!
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03.08.2020 11:09 Відповісти
+2
Ці мотоциклісти загроза для дітей, літають як скажені, і нема на них управи, важкі мотоцикли - це стиль, а спортивні - це смерть... Не місце їм серед інших участників руху, бо купуючи його одразу мається на увазі велика швидкість.
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03.08.2020 11:15 Відповісти
+1
ничо страшного. аккумуляторы успели отключить. а то могли бы и разрядиться.
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03.08.2020 11:18 Відповісти
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купил мотоцикл - покупай место на кладбище!
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03.08.2020 11:09 Відповісти
Ці мотоциклісти загроза для дітей, літають як скажені, і нема на них управи, важкі мотоцикли - це стиль, а спортивні - це смерть... Не місце їм серед інших участників руху, бо купуючи його одразу мається на увазі велика швидкість.
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03.08.2020 11:15 Відповісти
Цілком згоден. Ось інший страшенний випадок:
https://censor.net/ua/photo_news/3211389/chotyry_lyudyny_zagynuly_v_zaporizkiyi_oblasti_pislya_zitknennya_legkovyka_ta_vantajivky_foto_onovleno

Мотоцикли треба заборонити!
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03.08.2020 12:39 Відповісти
ничо страшного. аккумуляторы успели отключить. а то могли бы и разрядиться.
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03.08.2020 11:18 Відповісти
Жалко... машину...
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03.08.2020 11:25 Відповісти
окуеть как помогла видеофиксация снижению аварийности на дорогах....надо ещё побольше наставить камер и штрафы поднять...
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03.08.2020 11:50 Відповісти
в Драгомирчанах під Франківськом відеофіксація буде вже після колонії на Марсі ... хоча, мабуть, не зашкодила б
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03.08.2020 12:02 Відповісти
та никак едя на мотыке ты сам берешь на себя ответственность он в три раза более травмоопасен чем авто
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03.08.2020 13:24 Відповісти
В 30 раз!
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05.08.2020 22:38 Відповісти
вчера так летали хрусты по раойну моего города как звездолеты.................
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03.08.2020 13:23 Відповісти
 
 