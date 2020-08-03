Поліція на Чернігівщині затримала чоловіка за підозрою у вбивстві 8-річного сина. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі поліція затримала 30-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві 8-річного сина, з яким він разом відпочивав у лісосмузі під Черніговом.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Вчора після обіду на лінію 102 надійшла інформація, що в лісі поблизу села Скоринець Чернігівського району загубилася дитина.

Правоохоронці відразу розгорнули оперативний штаб з пошуку дитини. Загалом залучили понад сто осіб.

Поліцейські відразу звернули увагу на стан батька, який запевняв, що дитина загубилася. У нього на одязі були плями бурого кольору. При поверхневому огляді чоловіка поліцейські виявили у нього закривавлений ніж. Пошуки дитини тривали всю ніч. Близько 7 ранку тіло хлопчика було знайдено в полі. Тоді батько і зізнався правоохоронцям, що він причетний до вбивства дитини. На його тілі виявлено численні ножові поранення.













Поліція затримала чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістила в ізолятор тимчасового утримання.

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Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство малолітньої дитини, яке карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. Триває досудове розслідування.