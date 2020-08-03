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Син глави "Мотор Січ" Богуслаєва купив острів із замком в Італії за $10 млн, - журналіст Бігус. ФОТО

Син глави "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва купив за $10 млн острів Галлінарі на Лігурійській Рив'єрі в Італії.

Про це повідомляє журналіст Денис Бігус, передає Цензор.НЕТ.

"Ось вам фотографія острова Галлінарі на Лігурійській Рив'єрі (Італія). Курорт, замок, монастир, піщані пляжі, вся краса.

Його за 10 мільйонів доларів купив син В'ячеслава Богуслаєва", - написав він, опублікувавши фото острова.

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Син глави Мотор Січ Богуслаєва купив острів із замком в Італії за $10 млн, - журналіст Бігус 01

Син глави Мотор Січ Богуслаєва купив острів із замком в Італії за $10 млн, - журналіст Бігус 02

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (143) Італія (1587) острів (31) Бігус Денис (197)


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Топ коментарі
+61
Так кто там говорил, что "Мотор Сич" - убыточное предприятие?
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03.08.2020 12:33 Відповісти
+57
Ну вот, папа за Совок, а сынуля в стране НАТО нищенскую хату покупает, скорее всего на отцовские деньги. И как они уживаются вместе со столь разнополярным мировоззрением?...
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03.08.2020 12:33 Відповісти
+38
национализация убытков, олигархизация прибыли.
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03.08.2020 12:36 Відповісти
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46-летний австралийский миллионер Клейн Диенст купил шесть искусственных островов в Дубаи, один из самых важных из них получил наименование «Германия», другие называются «Австралия», «Санкт-Петербург», «Швейцария», «Швеция» и «Голландия».
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03.08.2020 14:56 Відповісти
Нет, в Дубаях не нужно, там Восток Ближний, дело тонкое.
Нужен атолл, там спокойно, сиди, рыбу лови на крючок да ешь кокос (сам падает с пальмы).
От всего далеко, тепло, но не жарко.
От ураганов можно построить бункер.
И накакого ковида.
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03.08.2020 15:09 Відповісти
Є сумніви, бо на острові заповідник, тому не думаю, що Влада Італії продала його цілком, може місце на пірсі, щоб він зміг причалити для огляду визначних пам'яток.
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03.08.2020 15:02 Відповісти
ТАК УБЕЙТЕ ЕГО !!!
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03.08.2020 15:59 Відповісти
А як справи в Мотор Січі ?
Певно квітне підприємство ?
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03.08.2020 16:14 Відповісти
Не могут похвастать. Но ноют и не сдаются - во всем виновата "гейропа и госдеп". А еще Порох конечно.
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03.08.2020 16:24 Відповісти
Набагато краще ніж у Південмашу.
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03.08.2020 19:05 Відповісти
А хто юзав Південмаш ?
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03.08.2020 19:07 Відповісти
Держава.
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03.08.2020 19:13 Відповісти
У матросов есть вапросы!
Если это остров - частный, НАХРЕНА возле него толпа самых разных катеров?
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03.08.2020 17:40 Відповісти
В Италии все очень дорого. Я , когда еду через Италию, стараюсь там даже не заправляться, проскочить на словенском дизеле. Недвижимость там тоже очень дорогая, машины. Почему целый остров так дёшево?
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03.08.2020 18:04 Відповісти
потому . что продавал сын кили азарова . зачем платить лишние налоги когда пацаны сами порешают с ценой.
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04.08.2020 01:49 Відповісти
Тогда понятно. Скорей всего так и есть.
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04.08.2020 07:11 Відповісти
І не на станні гроші остров прикупив.
В нього тих мульйонів - під мільярд.
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03.08.2020 18:59 Відповісти
В августе 2013 сын Богуслаева проиграл в карты пансионат Мотор- Сичи в Алуште.Такая была официальная версия неожиданной и срочной продажи заводского пансионата.Ни с того ,ни с сего.
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03.08.2020 19:03 Відповісти
не первый раз слышу эту версию
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03.08.2020 22:22 Відповісти
Папашка ворует, сын тратит. Красота. А мы лохи.
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03.08.2020 19:53 Відповісти
я шото не понял Богуслаев старший вроде как не глава моторсичи.продали китайцам завод как бы.
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03.08.2020 21:12 Відповісти
Я тебя умоляю. "Вышки Бойко" тоже Украине бомж рижский продавал.
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03.08.2020 22:24 Відповісти
При ЗЕ-команде - коррупция достигла своего апогея...
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03.08.2020 21:41 Відповісти
У папочки зарплата ну пускай тысяч 300 в месяц (в десятку самых высокооплачиваемых руководителей государственных и частных компаний этот козел не входит), на такой островок, пришлось бы 75 лет пахать!
Вот и думайте сколько нужно было протащить "выгодных контрактов" и какой убыток нанести компании, что бы получить 10 миллионов долларов откатов!
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03.08.2020 21:49 Відповісти
Пенсионеры, которые голосовали за Партию Регионов, теперь смогут ездить отдыхать на остров.
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03.08.2020 22:38 Відповісти
Підлота бігус ще не пішов в монастир гріхи замолювати?
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03.08.2020 22:45 Відповісти
Крав він при Порохнявому і алкашу луценко,а при Зеленому відкрито хизується награбованим.
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03.08.2020 22:47 Відповісти
*******... Не встиг
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03.08.2020 23:56 Відповісти
И ложил он на Степанова, а заодно и на Ляшко вместе с Зеленским. Это же по-нешему, по-порохоботски, по зелемастерски. И кто здесь лох?
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04.08.2020 00:41 Відповісти
Вы.
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04.08.2020 09:35 Відповісти
остров был выставлен на продажу 03.04. 2019г .Алексеем Азаровым
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04.08.2020 01:47 Відповісти
заработал наверное долгим непосильным трудом .

..
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04.08.2020 02:03 Відповісти
Да, острова нынче в тренде....это новость?
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04.08.2020 02:17 Відповісти
Син глави "Мотор Січ" Богуслаєва купив острів із замком в Італії за $10 млн, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 7824
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04.08.2020 07:32 Відповісти
Эх китайцев бы нам.
В Китае эту парочку бы посадили в СИЗО, просмотрели откуда денежки,а затем - расстреляли.
Уже без палева на ворованые "гуляют". Ппц
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04.08.2020 09:06 Відповісти
Миллиардеры Мыкола Азиров и его сын купил много чего не только в Австрии....на то они милирдеры...
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04.08.2020 09:10 Відповісти
В Китае ежегодно расстреливают 20 000 китайских взяточнников ,но вместо расстрелянных приходит 40 000 на освободившееся места... Боорьба с ветрянными Мельницами БЕСПОЛЕЗНА... .
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04.08.2020 09:14 Відповісти
Не надо завидовать. У него окончила ь эпоха бедности как и у вас, ЗеДятлы. Скоро и до вас очередь дойдет. Если доживете. Ну и 5000 гр. ЭТО НЕ БЕДНОСТЬ, как ляпнул ваш гидрант-членограй.
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04.08.2020 09:34 Відповісти
Это тонкий намек на то, что при порохе все будущие ЗеДятлы жили в шоколаде и "назло бабушке отморожу уши" проголосовали за ЗЕ? Убийственная логика
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04.08.2020 09:59 Відповісти
ЗеДятлы, не могут жить в шоколаде, априори не могут, они живут только в го..не. При чём в го..не собственном. Так бывает, когда вместо головы телевизор, а вместо мозга Г+Г.
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04.08.2020 11:14 Відповісти
А как его защищали, когда он продул фотографу выборы! Святой человек, говорили! Сколько тыщ рабов.. ой, рабочих мест сохранил, буквально спас завод! Завод, правда, разорился нахрен, и понятно почему!
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04.08.2020 10:20 Відповісти
Тем не менее никто не рискует отнять управление у "сепаратиста" Богуслаева. Реально боятся что после этого предприятие сдохнет через пару месяцев. Как будто оно еще живо.
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04.08.2020 10:21 Відповісти
Вопрос, который рассорил многие семьи, родственников,
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля
жили, живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно….

Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы
узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то
что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"… ....
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04.08.2020 11:08 Відповісти
Я тоже так считаю! Это все огромный лохотрон!
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04.08.2020 13:41 Відповісти
бляха-муха! отут і виникає сильне бажання "отнять и поделить"!!
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04.08.2020 16:34 Відповісти
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