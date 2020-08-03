Син глави "Мотор Січ" Богуслаєва купив острів із замком в Італії за $10 млн, - журналіст Бігус. ФОТО

Син глави "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва купив за $10 млн острів Галлінарі на Лігурійській Рив'єрі в Італії.

Про це повідомляє журналіст Денис Бігус, передає Цензор.НЕТ.

"Ось вам фотографія острова Галлінарі на Лігурійській Рив'єрі (Італія). Курорт, замок, монастир, піщані пляжі, вся краса.

Його за 10 мільйонів доларів купив син В'ячеслава Богуслаєва", - написав він, опублікувавши фото острова.

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