Син глави "Мотор Січ" Богуслаєва купив острів із замком в Італії за $10 млн, - журналіст Бігус. ФОТО
Син глави "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва купив за $10 млн острів Галлінарі на Лігурійській Рив'єрі в Італії.
Про це повідомляє журналіст Денис Бігус, передає Цензор.НЕТ.
"Ось вам фотографія острова Галлінарі на Лігурійській Рив'єрі (Італія). Курорт, замок, монастир, піщані пляжі, вся краса.
Його за 10 мільйонів доларів купив син В'ячеслава Богуслаєва", - написав він, опублікувавши фото острова.
Топ коментарі
+61 бостууга
показати весь коментар03.08.2020 12:33 Відповісти Посилання
+57 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар03.08.2020 12:33 Відповісти Посилання
+38 Николай Журавель #408581
показати весь коментар03.08.2020 12:36 Відповісти Посилання
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Нужен атолл, там спокойно, сиди, рыбу лови на крючок да ешь кокос (сам падает с пальмы).
От всего далеко, тепло, но не жарко.
От ураганов можно построить бункер.
И накакого ковида.
Певно квітне підприємство ?
Если это остров - частный, НАХРЕНА возле него толпа самых разных катеров?
В нього тих мульйонів - під мільярд.
Вот и думайте сколько нужно было протащить "выгодных контрактов" и какой убыток нанести компании, что бы получить 10 миллионов долларов откатов!
..
В Китае эту парочку бы посадили в СИЗО, просмотрели откуда денежки,а затем - расстреляли.
Уже без палева на ворованые "гуляют". Ппц
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля
жили, живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно….
Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы
узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то
что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"… ....