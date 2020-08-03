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Акція з літачками на підтримку в'язня Кремля Виговського відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У понеділок, 3 серпня, на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція до дня народження в'язня Кремля Валентина Виговського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські авіаконструктори, правозахисники, його сім'я і колишні політв'язні зібралися в центрі столиці, щоб запустити різнокольорові літачки на знак підтримки Валентина Виговського, який вже майже 6 років перебуває в ув'язненні в РФ.

"Цього понеділка Валентину Виговському виповнюється 37 років. Останні шість років він не бачив свого сина. На момент арешту йому було п'ять років, зараз він вже підліток", - зазначають організатори заходу.

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Нагадаємо, у вересні 2014 року київський підприємець, активіст Майдану Валентин Виговський поїхав до Криму на виставку, пов'язану з авіацією. Тоді з ним зник зв'язок. Валентина затримали представники так званої "самооборони" для перевірки документів. Виговського таємно вивезли в СІЗО Москви. Суди у цій справі проходили в закритому режимі - ні українського консула, ні журналістів там не було. У грудні 2015 року Валентина засудили до 11 років колонії, звинувативши в шпигунстві. Відбувати покарання його відправили до в'язниці в Кіровській області.

Акція з літачками на підтримку вязня Кремля Виговського відбулася в Києві 01
Акція з літачками на підтримку вязня Кремля Виговського відбулася в Києві 02
Акція з літачками на підтримку вязня Кремля Виговського відбулася в Києві 03
Акція з літачками на підтримку вязня Кремля Виговського відбулася в Києві 04
Акція з літачками на підтримку вязня Кремля Виговського відбулася в Києві 05
Акція з літачками на підтримку вязня Кремля Виговського відбулася в Києві 06
Акція з літачками на підтримку вязня Кремля Виговського відбулася в Києві 07
Акція з літачками на підтримку вязня Кремля Виговського відбулася в Києві 08
Акція з літачками на підтримку вязня Кремля Виговського відбулася в Києві 09
Акція з літачками на підтримку вязня Кремля Виговського відбулася в Києві 10
Акція з літачками на підтримку вязня Кремля Виговського відбулася в Києві 11

Фото/відео - Олег Богачук

Автор: 

акція (1461) Виговський Валентин (22) Київ (19672) Богачук Олег (1457)


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Офигеть...вот и мы до этого опустились
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03.08.2020 13:20 Відповісти
можно еще бакланов хлебушком покормить
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03.08.2020 13:22 Відповісти
Самолётики - это конечно классно, весело и красочно, но пополнение обменного фонда с дальнейшей реализацией, лучше
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03.08.2020 13:25 Відповісти
Голодающий узник лауреат Оскара господин сенцов пупок нажрал уже. И Вова акробат жемчугов с ним же. Когда людям делать нех они вот этим вот всем и занмаются
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03.08.2020 13:27 Відповісти
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03.08.2020 13:35 Відповісти
На выставку к оккупантам?
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03.08.2020 16:23 Відповісти
Не ходите дети в Африку гулять....
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03.08.2020 18:21 Відповісти
 
 