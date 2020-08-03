Акція з літачками на підтримку в'язня Кремля Виговського відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У понеділок, 3 серпня, на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція до дня народження в'язня Кремля Валентина Виговського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські авіаконструктори, правозахисники, його сім'я і колишні політв'язні зібралися в центрі столиці, щоб запустити різнокольорові літачки на знак підтримки Валентина Виговського, який вже майже 6 років перебуває в ув'язненні в РФ.

"Цього понеділка Валентину Виговському виповнюється 37 років. Останні шість років він не бачив свого сина. На момент арешту йому було п'ять років, зараз він вже підліток", - зазначають організатори заходу.

Також читайте: Українського політв'язня в РФ Вигівського перевели в одиночну камеру з гіршими умовами утримання, - Денісова

Нагадаємо, у вересні 2014 року київський підприємець, активіст Майдану Валентин Виговський поїхав до Криму на виставку, пов'язану з авіацією. Тоді з ним зник зв'язок. Валентина затримали представники так званої "самооборони" для перевірки документів. Виговського таємно вивезли в СІЗО Москви. Суди у цій справі проходили в закритому режимі - ні українського консула, ні журналістів там не було. У грудні 2015 року Валентина засудили до 11 років колонії, звинувативши в шпигунстві. Відбувати покарання його відправили до в'язниці в Кіровській області.























Фото/відео - Олег Богачук