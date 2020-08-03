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Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили "полтавського терориста" Скрипника. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вручив нагородну зброю чотирьом поліцейським, які брали участь у спецоперації із затримання і знешкодження "полтавського терориста" Романа Скрипника.

Про це Аваков повідомив на своїй сторінці в твітері в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Вручив нагородну зброю чотирьом поліцейським Полтавської області, які відзначилися під час затримання, пошуку і знешкодження особливо небезпечного зловмисника в Полтавській області. У критичній ситуації з ризиком для життя і здоров'я вони спрацювали ефективно. Дякую за службу!" - зазначив міністр.

Також читайте: Ліквідація "полтавського терориста" відбувалась у межах повноважень поліції, - попередні висновки ДБР

Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили полтавського терориста Скрипника 01
Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили полтавського терориста Скрипника 02
Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили полтавського терориста Скрипника 03

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

01 серпня вночі Скрипника знайдено і ліквідовано.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) нагорода (1280) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+9
Судячи з твого коменту, маю сумнів...
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03.08.2020 14:09 Відповісти
+9
обоср*лась вся полиция - и низший состав, и начальники, "террориста" отпустили в лес, а потом застрелили и взорвали неизвестно кого ...
помпезный финал - сами себя наградили
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03.08.2020 14:12 Відповісти
+7
Херои...тфу б...
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03.08.2020 13:59 Відповісти
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а зачем оно им?
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03.08.2020 13:57 Відповісти
Судячи з твого коменту, маю сумнів...
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03.08.2020 14:09 Відповісти
да это аваковский мусор коммент написал.
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03.08.2020 14:32 Відповісти
Личные убийцы ?
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03.08.2020 13:57 Відповісти
А їбалка прикрили, що б необісратися як з Голубаном, сепаром якого завели в ВР.
Для чого це афішованне нагородження,
От такими подачками і виробляються рифлекси
сторожових псів...
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03.08.2020 14:22 Відповісти
Пистолеты опять ?
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03.08.2020 13:58 Відповісти
и всем по значку, да по рюкзачку
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03.08.2020 13:59 Відповісти
Херои...тфу б...
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03.08.2020 13:59 Відповісти
на грудь -значок,
за спину - рюкзачок
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03.08.2020 14:00 Відповісти
Где расследование, где опознание труппа ?
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03.08.2020 14:00 Відповісти
а хто знає де цей терорист проживав, де його похорон був, та й чи взагалі чи така особистість була? Може хто зустрічав і в інеті інфо про це?
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03.08.2020 14:01 Відповісти
Убил его снайпер, лапшу ему на уши вешал и с-под гранаты тикал - начальник райотдела де-то с Гадяча.
Начальник криминального розшука - котрый поменялся с первым заложником -это третий.
А четвёртый кто и за какой героизм его наградили запрещённым быдлу пистолетом?
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03.08.2020 14:05 Відповісти
руководитель группы
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03.08.2020 14:09 Відповісти
Возможно КОРДовский командир, а награждают за то, шо дал команду стрелять?
Там по-любому якесь начальство на уровне министерства приказ давало.
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03.08.2020 14:15 Відповісти
Щось рюкзаков поспішив - можна було одразу за кілька таких випадків нагороджувати. Бо це вже стає постійним явищем...
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03.08.2020 14:09 Відповісти
Шапошников про Тетерука, Хомчата та ще когось каже: шоб не нападали на них за зраду(нутуральну), Аваков виклав їм медальки = "чо, ти на героїв нападаєш?"(типу шоб блогери їх не чіпали). Так і тут виходить.
Просто навіть не віриться в об.єм брехні.
Я не знаю як там був "голокост", але те ж саме кажуть - типу - ну не можна ж таке обговорювати мовляв.
І це працює.
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03.08.2020 14:16 Відповісти
А за Кривошу будут на Оскар выдвигать?
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03.08.2020 14:11 Відповісти
Аваков наградил полицейских, обезвредивших "полтавского террориста" Скрипника - Цензор.НЕТ 5614
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03.08.2020 14:16 Відповісти
обоср*лась вся полиция - и низший состав, и начальники, "террориста" отпустили в лес, а потом застрелили и взорвали неизвестно кого ...
помпезный финал - сами себя наградили
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03.08.2020 14:12 Відповісти
В смысле неизвестно??
То даже и трупа нету того пацанчика?
Не, ну это вообще не то что навешали лапши, но и наср. в..... не в штаны - на рожи тем кто поверил.
я чет не читал как там мол убили того чудака.
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03.08.2020 14:18 Відповісти
и за что их наградили? они выполняли свою работу. тысячи пожарных, врачей, мчсников и просто людей в тот день сделали на много больше на своих местах.
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03.08.2020 14:19 Відповісти
Самая умная мысль +100
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03.08.2020 18:27 Відповісти
За таку дебільну діяльність, погони повинні летіти і звільнятись керівний склада, а вони себе мідалями обвішали.
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03.08.2020 14:19 Відповісти
За таку роботу вас усіх нах розігнати треба а не нагороджувати.
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03.08.2020 14:22 Відповісти
Нехило.
Сами срежиссировали, а потом себя наградили.
Клоуны!
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03.08.2020 14:26 Відповісти
Аваков сделал спектакль с "террористом", убил его, а теперь пиариться.
Скоро аваковские мусора будут по настоящему убивать граждан Украины пачками.
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03.08.2020 14:31 Відповісти
так можно работать
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03.08.2020 14:34 Відповісти
Вот двое на фото в гимнастерках - как я понимаю, это начальник из Полтавы (Шиян), что себя предложил и второй - это начальник Зеньковского района (что почему-то лично шарился в 2:00 по заброшенным хатам возле Опишни в сопровождении ползущих сзади снайперов). В мундире крайний слева, как понимаю, промежуточный начальник, что подавал на награждение. А двое в камуфляже: один, как я понимаю, снайпер, а второй - как не крути - это игравший Скрипника. Причем один даже броника вроде не снял (или неможет после взрыва). Я ошибаюсь?
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03.08.2020 14:42 Відповісти
В 2012 году в ТРЦ Караван на Оболони неизвестный расстрелял четырех охранников и скрылся, потом его якобы опознали (это был Ярослав Мазурок), потом его долго искали, потом его якобы нашли и застрелили. До сих пор не ясно - он ли был преступником?
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03.08.2020 14:49 Відповісти
Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили "полтавського терориста" Скрипника - Цензор.НЕТ 9121
Банда.
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03.08.2020 14:56 Відповісти
Постанова голимая. И террорист, и поимка. У Авакова подрабатывают сценаристы 95-го квартала вахтовым методом.
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03.08.2020 15:01 Відповісти
суки, Рембо жив.
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03.08.2020 15:14 Відповісти
гниды и твари...
это пипец какие мрази...
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03.08.2020 15:29 Відповісти
Прямо з зали поїдуть на новий орден заробляти.
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03.08.2020 15:44 Відповісти
******** гнойные..
Псы...
Ты смотри, *****..
Террориста нашли..
Самый главный терорист Украины это Гнида Зе..
А собаков гореть в аду будет точно..
Сколько эта гнида уничтожила людей..
Ты **** Аваков ещё за Сашка Билого ответ тишь, ******** кусок..
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03.08.2020 15:58 Відповісти
Мусорская падаль получила награды ...
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03.08.2020 17:23 Відповісти
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вручил наградное оружие четырем полицейским, которые принимали участие в спецоперации по задержанию и обезвреживанию "полтавского террориста" Романа Скрипника. Источник: https://censor.net/p3211597

Це ж не менти - це БЕТМЕН, СУПЕРМЕН, СПАЙДЕРМЕН і АКВАМЕН у реальності
Зло в Україні вже програло
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03.08.2020 18:37 Відповісти
 
 