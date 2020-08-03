Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили "полтавського терориста" Скрипника. ФОТОрепортаж
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вручив нагородну зброю чотирьом поліцейським, які брали участь у спецоперації із затримання і знешкодження "полтавського терориста" Романа Скрипника.
Про це Аваков повідомив на своїй сторінці в твітері в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
"Вручив нагородну зброю чотирьом поліцейським Полтавської області, які відзначилися під час затримання, пошуку і знешкодження особливо небезпечного зловмисника в Полтавській області. У критичній ситуації з ризиком для життя і здоров'я вони спрацювали ефективно. Дякую за службу!" - зазначив міністр.
Також читайте: Ліквідація "полтавського терориста" відбувалась у межах повноважень поліції, - попередні висновки ДБР
Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.
Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.
Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.
01 серпня вночі Скрипника знайдено і ліквідовано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для чого це афішованне нагородження,
От такими подачками і виробляються рифлекси
сторожових псів...
за спину - рюкзачок
Начальник криминального розшука - котрый поменялся с первым заложником -это третий.
А четвёртый кто и за какой героизм его наградили запрещённым быдлу пистолетом?
Там по-любому якесь начальство на уровне министерства приказ давало.
Просто навіть не віриться в об.єм брехні.
Я не знаю як там був "голокост", але те ж саме кажуть - типу - ну не можна ж таке обговорювати мовляв.
І це працює.
помпезный финал - сами себя наградили
То даже и трупа нету того пацанчика?
Не, ну это вообще не то что навешали лапши, но и наср. в..... не в штаны - на рожи тем кто поверил.
я чет не читал как там мол убили того чудака.
Сами срежиссировали, а потом себя наградили.
Клоуны!
Скоро аваковские мусора будут по настоящему убивать граждан Украины пачками.
Банда.
это пипец какие мрази...
Псы...
Ты смотри, *****..
Террориста нашли..
Самый главный терорист Украины это Гнида Зе..
А собаков гореть в аду будет точно..
Сколько эта гнида уничтожила людей..
Ты **** Аваков ещё за Сашка Билого ответ тишь, ******** кусок..
Це ж не менти - це БЕТМЕН, СУПЕРМЕН, СПАЙДЕРМЕН і АКВАМЕН у реальності
Зло в Україні вже програло