Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили "полтавського терориста" Скрипника. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вручив нагородну зброю чотирьом поліцейським, які брали участь у спецоперації із затримання і знешкодження "полтавського терориста" Романа Скрипника.

Про це Аваков повідомив на своїй сторінці в твітері в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Вручив нагородну зброю чотирьом поліцейським Полтавської області, які відзначилися під час затримання, пошуку і знешкодження особливо небезпечного зловмисника в Полтавській області. У критичній ситуації з ризиком для життя і здоров'я вони спрацювали ефективно. Дякую за службу!" - зазначив міністр.

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Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

01 серпня вночі Скрипника знайдено і ліквідовано.