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П'яний мешканець Київщини кинув бойову гранату в город сусідам, намагаючись повернути додому дружину. ФОТО

У селі Старе (Бориспільський р-н Київської обл.) місцевий мешканець кинув бойову гранату в город своїй сусідці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ Нацполіції України в Київській області.

Зазначається, що від вибуху боєприпасу ніхто не постраждав, а за хуліганські дії порушникові загрожує ув'язнення до 7 років.

"У такий спосіб чоловік напідпитку намагався повернути додому свою дружину, яка пішла на гостини. Однак та не бажала повертатися, тому чоловік не зупинився на цьому і продовжував погрожувати. Вкрай перелякані сусіди викликали поліцію", - йдеться в повідомленні.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції та спеціалісти-вибухотехніки поліції Київщини, які вилучили металеві уламки, важіль запалу та інші речові докази. За попередніми даними, стався вибух гранати РГД-5.

Пяний мешканець Київщини кинув бойову гранату в город сусідам, намагаючись повернути додому дружину 01
Пяний мешканець Київщини кинув бойову гранату в город сусідам, намагаючись повернути додому дружину 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець села на Чернігівщині підірвав гранату під час відпочинку з компанією: троє загинули, одного госпіталізовано. ФОТО

Зловмисником виявився 31-річний місцевий житель. Його затримано і наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі Бориспільського відділу поліції провели невідкладний обшук за місцем проживання правопорушника, де виявили та вилучили пістолет "Флобер". Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Автор: 

граната (804) Київська область (4098) Нацполіція (15282)


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Топ коментарі
+45
колорадские жуки в ауе..
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03.08.2020 17:43 Відповісти
+11
Якийсь зомбі-апокаліпсис коїться.
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03.08.2020 17:43 Відповісти
+10
стандартной
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03.08.2020 17:47 Відповісти
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А шо с огородом?
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03.08.2020 17:40 Відповісти
колорадские жуки в ауе..
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03.08.2020 17:43 Відповісти
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03.08.2020 17:46 Відповісти
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04.08.2020 02:19 Відповісти
Перекопали, шукали речові докази.
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03.08.2020 17:43 Відповісти
Какой надо быть дурой, чтоб выйти замуж за такого дебила!
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03.08.2020 17:43 Відповісти
стандартной
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03.08.2020 17:47 Відповісти
Первая граната - в огород, а вторая - в окно соседского дома! Наверное соседи после первого взрыва отнесли потерявшую сознание жену к мужу А тут и полиция оперативно нагрянула, подумали, что АТО-шник!
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03.08.2020 17:50 Відповісти
скорее всего в новости не написали что атошник, чтобы не полить оных. К сожалению, и среди атошников полно идиотов.
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03.08.2020 19:29 Відповісти
а ты побывай в АТО и МЫ ПОСМОТРИМ КЕМ ты САМ СТАНЕШЬ...
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04.08.2020 03:43 Відповісти
она вышла замуж за гранату.. а мужик сам приблудился..
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03.08.2020 17:50 Відповісти
До женитьбы он был нормальным .
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03.08.2020 17:53 Відповісти
Якийсь зомбі-апокаліпсис коїться.
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03.08.2020 17:43 Відповісти
Согласен . При Пете такого не было .
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03.08.2020 17:47 Відповісти
Та да, когда страна состояла в союзе - все работали, а пионеры учились. А когда американцы разрушили союз - начала твориться американская куйня. Жаль.
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03.08.2020 19:00 Відповісти
Астанавитесь! От вашего коммента аш монитор трисётся!
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03.08.2020 19:27 Відповісти
Психічний стан населення погіршується трьома фактами: 1) істерією олігархів по ЗМІ в боротьбі за владу, під час якої опрацьовуються мізки громадян; 2) відсутність правопорядку в державі, відкрите нехтування владою правами людей, відписки на скарги громадян на всіх рівнях; 3) соціальна незахищеність, безперспективність...Все це може довести до цілком передбачувальних наслідків....до бунтів населення та їх придушення шляхом диктатури....
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03.08.2020 17:48 Відповісти
Нефік було інтеллігенцію різати 300 років. Були б Европі зараз. А так - навпаки.
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03.08.2020 18:25 Відповісти
а була то тая інтелігенція?, та й ще 300 років тому......Що то за інтелігенція, що спокійно дивилась як люди в кріпацтві ходили....що то за інтелігенція, що не чули стогін народу, який по 14-16 годин на добу на заводах гнув спину на панство.... Хоча було трохи, наприклад як Карпенко Карий, Іван Франко, Шевченко, Марко Вовчок....так то ж їх твори мабуть нині і не вивчають в школах.....бо як то можна вчити вірш "Каменярі" чи "Вічний революціонер" - це ж нині крамола......, от наприклад як оце: "Голос духа чути скрізь: По курних хатах мужицьких, По
верстатах ремісницьких, По місцях недолі й сліз".
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03.08.2020 22:46 Відповісти
Було достатньо української інтеллігенції яка все чула і робили що могли - як і в інших частинах Европи. Але ми не знаємо про них, тому що їх просто знищили. Інтеллігенція, це не тільки 10-20 відомих людей, а сотні тисяч - від друкарів, писарів до вчителів і лікарів. і почали знищувати в районі 1654 року. Це був перша хвиля знищення інтеллігенції в Україні. І пішло-поїхало. як лохів тоді московія розвела українців на громадянську війну.
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04.08.2020 00:03 Відповісти
ну так, так....було достатньо....як і нині.....тільки чого ж тоді світ як був так і залишається поділеним на багатих і бідних......на тих хто в палацах живуть та до гетьманства рвуться, і тих, що своїми руками їм достатки зводять....
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04.08.2020 00:10 Відповісти
Карантин забув .
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03.08.2020 19:07 Відповісти
Гранатами жену домой не заманиш, начал бы с трезвости и букета цветов финал был бы не такой....
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03.08.2020 17:49 Відповісти
- У моей жены сегодня день рождения, а я даже не решил, что ей подарить.- А ты приди домой трезвым.
- Думаешь? Вообще-то дата не круглая..
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03.08.2020 17:56 Відповісти
Що паркан, що територія перед ним, дивно що це Київщина.
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03.08.2020 17:49 Відповісти
Фото из рассии. В Украине такого нету .
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03.08.2020 17:58 Відповісти
Лучше бы сводил жинку к Отто-лярингологу---серу выбить с ушей год не мытых. Та и граната была бы целее--жалко гранаты!
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03.08.2020 17:51 Відповісти
а жуків що не шкода?
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03.08.2020 17:56 Відповісти
В смысле колорадов полосатых? Судя по бурьяну, забору и калитке---там и черви земляные угнали по соседским огородам давно.
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03.08.2020 18:07 Відповісти
я агроном . є жуки -є робота , загинули жуки агроном не потрібен !
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03.08.2020 18:35 Відповісти
Так разводите если умеете жуков. А разбрасывают пусть другие надёжные друзья. А то народ не поймёт---дятлов наловят, те всех склюют---работа накроется!
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03.08.2020 18:58 Відповісти
ну вот...и с гранатами подтянулись...
по-моему на сегодня только...инкассаторы остались...ну или банкомат...ну не самолет же в самом деле? ???)))
***...напрягает этот шоубизнес...до изжоги... отак весь репертуарчик одним махом вывалят...а потом гадай...шо опять и где и когда... ремикснут )))
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03.08.2020 17:52 Відповісти
Если бьёт ,значит любит .
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03.08.2020 17:55 Відповісти
А если взрывает, значит что?
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03.08.2020 18:10 Відповісти
Значит очень сильно любит.
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03.08.2020 18:12 Відповісти
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04.08.2020 02:21 Відповісти
у них когда нибудь гранаты закончатся?
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03.08.2020 18:21 Відповісти
нее..надо было свето-шумовую в окно сперва а потом жену за волосы домой волочь борщ варить
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03.08.2020 18:27 Відповісти
Теперь жена точно тютю.
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03.08.2020 18:35 Відповісти
а вот если бы ВСЕМ гражданам разрешили свободную покупку боевых гранат - такой фигни бы не было, потому что этот дебил знал бы что у соседей у самих на него гранаты найдутся и не стал бы свою бросать!
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03.08.2020 19:25 Відповісти
А разве не разрешили, судя по частоте подобных новостей? Складывается впечатление, что ВСЕ, кто хотел иметь гранату, уже ею обзавелись.
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03.08.2020 23:11 Відповісти
Если бы разрешили... То есть таки не разрешили. А у этого есть. Вывод: запрещай, не запрещай а дебилам на запреты по фиг, они где-то их берут, как назло.
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03.08.2020 23:13 Відповісти
******* лицарі вони такі))). Дартан'ян би зараз сумував))
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03.08.2020 19:52 Відповісти
разное было, но чтоб взрывами гранат жену домой загоняли...
высокие отношения.
это надо сильно соскучиться.
теперь еще несколько лет поскучает.
и не жаль дебила ну ни капли.
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03.08.2020 20:31 Відповісти
Во народ пошол .раньше чуть что за штахету ..теперь аргумент _граната))
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03.08.2020 20:36 Відповісти
Штахеты -- позавчерашний день ! Люди с каждым днем "эволюционируют". Одни уже на Марс ракетки запускают, другие штахеты на гранаты поменяли.
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03.08.2020 20:54 Відповісти
Я к соседке на 5 минут,а ты каждые пол часа помешивай варенье.
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03.08.2020 20:57 Відповісти
Напомнило анекдот.
Сидят два бегемота на берегу реки и вяжут шапочки. Подходит к ним крокодил и спрашивает:
- Мужики, дно здесь илистое или каменистое.
- Илистое, - отвечает один бегемот.
Крокодил разгоняется с обрыва, прыгает в воду и через несколько секунд всплывает брюхом кверху.
- Зачем ты его обманул? - интересуется второй бегемот.
- А, нафиг ты мне вчера шапочку распустил?!
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03.08.2020 21:15 Відповісти
А где продаются гранаты, подскажите? Я смотрю, у любого они сейчас есть. Делаю вывод, что в магазинах, но каких? Там требуется какое-то разрешение или всем желающим продают, судя по всему?
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03.08.2020 23:10 Відповісти
Дай Бог ему как-то выпутаться или скосить.Нужен опытный адвокат, бабки, и в первую очередь тупая жёнушка рядом. Иначе п....дец.
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04.08.2020 02:29 Відповісти
 
 