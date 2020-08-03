П'яний мешканець Київщини кинув бойову гранату в город сусідам, намагаючись повернути додому дружину. ФОТО
У селі Старе (Бориспільський р-н Київської обл.) місцевий мешканець кинув бойову гранату в город своїй сусідці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ Нацполіції України в Київській області.
Зазначається, що від вибуху боєприпасу ніхто не постраждав, а за хуліганські дії порушникові загрожує ув'язнення до 7 років.
"У такий спосіб чоловік напідпитку намагався повернути додому свою дружину, яка пішла на гостини. Однак та не бажала повертатися, тому чоловік не зупинився на цьому і продовжував погрожувати. Вкрай перелякані сусіди викликали поліцію", - йдеться в повідомленні.
На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції та спеціалісти-вибухотехніки поліції Київщини, які вилучили металеві уламки, важіль запалу та інші речові докази. За попередніми даними, стався вибух гранати РГД-5.
Зловмисником виявився 31-річний місцевий житель. Його затримано і наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Слідчі Бориспільського відділу поліції провели невідкладний обшук за місцем проживання правопорушника, де виявили та вилучили пістолет "Флобер". Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.
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- Думаешь? Вообще-то дата не круглая..
по-моему на сегодня только...инкассаторы остались...ну или банкомат...ну не самолет же в самом деле? ???)))
***...напрягает этот шоубизнес...до изжоги... отак весь репертуарчик одним махом вывалят...а потом гадай...шо опять и где и когда... ремикснут )))
высокие отношения.
это надо сильно соскучиться.
теперь еще несколько лет поскучает.
и не жаль дебила ну ни капли.
Сидят два бегемота на берегу реки и вяжут шапочки. Подходит к ним крокодил и спрашивает:
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