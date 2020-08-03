Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили небезпечного зловмисника на Полтавщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністр вручив поліцейським нагородну зброю, а Голова Нацполіції Ігор Клименко - нагороду "Знак пошани".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.

"Вами була виконана величезна робота, дякую за ваш професіоналізм, за те що ви спрацювали так чітко та відважно. Хочу відзначити вас персональною нагородною зброєю", - сказав Арсен Аваков.

Відомчі відзнаки МВС "Вогнепальна зброя" отримали:

- інспектор сектору реагування патрульної поліції ГУ НП у Полтавський області, майор Артем Нужненко;

- начальник сектору реагування патрульної поліції ГУ НП у Полтавський області, капітан Петро Гума;

- два старші інспектори з особливих доручень - штурмовики управління "КОРД" ГУ НП у Полтавській області – старший лейтенант та старший сержант поліції.

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Голова Нацполіції Ігор Клименко вручив усім поліцейським відомчу відзнаку "Знак пошани".

Під час селекторної наради їх також привітав Президент України Володимир Зеленський: "Вся країна спостерігала за перебігом цієї спецоперації. Ми пишаємося вашим професіоналізмом".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що така ситуація не є типовою для України: "Спецоперація щодо пошуку злочинця продовжувалась 8 днів. Минулої суботи вночі група поліцейських знайшла де він переховувався. Під час переслідування один із співробітників поліції Петро Гума став третім заручником. Це рідкісний для України випадок, злочинець хотів такої долі. У нього було 8 днів для того, щоб здатися".

Начальник сектору реагування патрульної поліції Петро Гума, розповів, що вів перемовини зі зловмисником майже дві години: "Коли його виявили, я не міг застосовувати зброю, тому що він вийшов буквально за три метри переді мною, у нього вже була граната в руці без запобіжника. Почав з ним розмовляти, тим часом мій напарник викликав підмогу. Я вів з ним перемовини майже дві години. Коли почув постріл, миттєво відскочив".

Нагадаємо, неодноразово судимий зловмисник, підозрюваний у незаконному заволодінні транспортним засобом, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. На автомобілі, що надали на його вимогу, він разом із заручником виїхав за межі міста.

Потім залишив автомобіль на польовій дорозі на території Миргородського району, та втік із гранатою в руках.

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Була введена поліцейська операція "Грім". В рамках оперативно-розшукових заходів правоохоронці понад тиждень розшукували втікача на великій території площею кілька сотень гектар на території кількох районів Полтавської області.

Паралельно із цим проводилися інші оперативно-слідчі та превентивні заходи.

Зрештою підозрюваного виявили працівники сектору реагування патрульної поліції вночі 1 серпня на околиці селища Опішня Зіньківського району.

Начальник сектору реагування патрульної поліції районного відділення, діючи відповідно до інструкції та перебуваючи у безпосередньому контакті зі злочинцем, тримав ситуацію під контролем до прибуття спецпідрозділу. Оскільки життю поліцейського загрожувала реальна небезпека, зловмисник погрожував йому гранатою, було прийнято рішення про знешкодження підозрюваного.

Нагадаємо, ця особа розшукувался за фактом посягання на життя співробітників правоохоронних органів і захоплення їх як заручників, зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 КК України).