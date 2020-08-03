Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили небезпечного зловмисника на Полтавщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Міністр вручив поліцейським нагородну зброю, а Голова Нацполіції Ігор Клименко - нагороду "Знак пошани".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.
"Вами була виконана величезна робота, дякую за ваш професіоналізм, за те що ви спрацювали так чітко та відважно. Хочу відзначити вас персональною нагородною зброєю", - сказав Арсен Аваков.
Відомчі відзнаки МВС "Вогнепальна зброя" отримали:
- інспектор сектору реагування патрульної поліції ГУ НП у Полтавський області, майор Артем Нужненко;
- начальник сектору реагування патрульної поліції ГУ НП у Полтавський області, капітан Петро Гума;
- два старші інспектори з особливих доручень - штурмовики управління "КОРД" ГУ НП у Полтавській області – старший лейтенант та старший сержант поліції.
Голова Нацполіції Ігор Клименко вручив усім поліцейським відомчу відзнаку "Знак пошани".
Під час селекторної наради їх також привітав Президент України Володимир Зеленський: "Вся країна спостерігала за перебігом цієї спецоперації. Ми пишаємося вашим професіоналізмом".
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що така ситуація не є типовою для України: "Спецоперація щодо пошуку злочинця продовжувалась 8 днів. Минулої суботи вночі група поліцейських знайшла де він переховувався. Під час переслідування один із співробітників поліції Петро Гума став третім заручником. Це рідкісний для України випадок, злочинець хотів такої долі. У нього було 8 днів для того, щоб здатися".
Начальник сектору реагування патрульної поліції Петро Гума, розповів, що вів перемовини зі зловмисником майже дві години: "Коли його виявили, я не міг застосовувати зброю, тому що він вийшов буквально за три метри переді мною, у нього вже була граната в руці без запобіжника. Почав з ним розмовляти, тим часом мій напарник викликав підмогу. Я вів з ним перемовини майже дві години. Коли почув постріл, миттєво відскочив".
Нагадаємо, неодноразово судимий зловмисник, підозрюваний у незаконному заволодінні транспортним засобом, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. На автомобілі, що надали на його вимогу, він разом із заручником виїхав за межі міста.
Потім залишив автомобіль на польовій дорозі на території Миргородського району, та втік із гранатою в руках.
Була введена поліцейська операція "Грім". В рамках оперативно-розшукових заходів правоохоронці понад тиждень розшукували втікача на великій території площею кілька сотень гектар на території кількох районів Полтавської області.
Паралельно із цим проводилися інші оперативно-слідчі та превентивні заходи.
Зрештою підозрюваного виявили працівники сектору реагування патрульної поліції вночі 1 серпня на околиці селища Опішня Зіньківського району.
Начальник сектору реагування патрульної поліції районного відділення, діючи відповідно до інструкції та перебуваючи у безпосередньому контакті зі злочинцем, тримав ситуацію під контролем до прибуття спецпідрозділу. Оскільки життю поліцейського загрожувала реальна небезпека, зловмисник погрожував йому гранатою, було прийнято рішення про знешкодження підозрюваного.
Нагадаємо, ця особа розшукувался за фактом посягання на життя співробітників правоохоронних органів і захоплення їх як заручників, зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 КК України).
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просто так убили человека - убили потому что он мог что-то сказать - убрали свидетеля.
Причем задействовал огромные ресурсы - видно что-то серьёзное знал о мусорах...
и весь быдлоэлекторат доволен - что ему насрут на уши журнашлюхи - то он и ест...
Опыт есть, а подонки за медальки выполняют
Грязную работу
конівіслюку.
Да уже тарифная сетка по наградным стволам сформированная!
"За оформление дтп"
"За экстренный вызов в ночную смену"
...Раз я не можу знайти поліцейських на патрулюванні, пошукаю їх на чергуванні у відділку. Наприклад - у селещі Шишаки.
-Добрий вечір. Ви спали?
- Ні, - сонним голосом відповідає опер, аж після третього дзвінка відчинивши мені двері о другій ночі.
- Де поліція?
- Значить, доповідаю, - поліцейський відкашлявся. - Спецоперація продовжується. Але всі пости вже зняли. Вранці вже будуть пошуки. Знову будуть чесать поля. А толку в блокпостах вже немає. Але робота триває. В Байраку сидять хлопці по полях цілу ніч.
- Та я була там щойно. Нікого нема.
- Та вони сидять в полях. Ви їх так не знайдете. Переодягнулися в цивільну форму… Хоча всі прекрасно знають, що немає нашого бігуна там зараз. Ми, як прокляті, під пекучим сонцем прочісували поля з соняшником. Я дивився на крокомір - шість з половиною кілометрів пройшов! А цей соняшник колючий, зараза, ще й пилок! В мене тепер на руках та обличчі алергія. Мазь купив в аптеці, але ефекту поки що - нуль. А ще через добу в кукурудзі шукали. Там вже легше.
- Ви думаєте, прочісувати поля було поганою ідеєю?
-Ну, ще на перший день пошуків - це логічно. Але через день-два треба було припиняти операцію і просто оголошувати терориста у розшук. А в мене таке враження, що Аваков просто знущається з нас. Цирк якийсь… Заради картинки, розумієте? - https://texty.org.ua/articles/101584/nu-zhyzn-taka-mene-dostala-nu-izvini-rodnoj-yak-policiya-lovyla-poltavskoho-rembo-kradiya-mashyn-i-veterana-desantnyka-reportazh/?src=main
А почему морды "героев" затушеваны(а извините типа других случайных "лица" нормальные) , Есть много вопросов, насчет кукурудзы, и прочих случайных жертв этого милицейского террора...в комментах много правды и домыслов и главное наградить, случайных.
Мабуть, правди йшов шукати до Києва.
Вами была проделана огромная работа, спасибо за ваш профессионализм, за то что вы сработали так четко и отважно, 1 подставился стал заложником(вообще на месте ГБР я бы поворушил осиное гнездо в этом городе, помоему убили свидетеляили соучастника, 2 молодец, но не наградили(полковник УГРО Ш.В.), 3 непонятно как и зачем очутился рядом с терриком, начал диалог но стратил потому что закончилось убийством, 4 и 5 не берусь судить или осуждать(выполняли приказ).
https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1290227355466727429 7 ч
Московськи политтехнологи використовують схеми "хвиля криміналу" та "терористична навала" без жодної адаптації.
Тільки скинувши шмаркатих мародерів можна припинити цей щоденний кривавий цирк.
мусорня обгадилась по самые не балуй, а главный мусорок их еще и наградил ))))
вместо того что бы сделать оргвыводы и отправить мусорню на отработку до автоматизма действия по задержанию преступников, учится работать грамотно и профессионально, главмусор награждает оружием)))))
Но... Почему не награждают, а тем более активно, медиков за их самопожертвование во имя людей и их жизней? Врачи давали присягу украинскому народу (не Гиппократу!!!) также, как и военные, и сотрудники СБУ, МВД и т.д. Медики "должны", а остальные, получается что нет. Хотя это их основная работа, как и у медиков. Думайте, люди, думайте...
Убили человека и получили свои ублюдочные награды
сумніви зародилися від наче епідемії "терору", як за замовленням .
мости в Київі, луцький автобус, казна-що в полтавському лісі, тепер ще банк...
не хочу нікого образити, але вищий кордівець наче на зріст як Скрипник...