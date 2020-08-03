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Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили небезпечного зловмисника на Полтавщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністр вручив поліцейським нагородну зброю, а Голова Нацполіції Ігор Клименко - нагороду "Знак пошани".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.

"Вами була виконана величезна робота, дякую за ваш професіоналізм, за те що ви спрацювали так чітко та відважно. Хочу відзначити вас персональною нагородною зброєю", - сказав Арсен Аваков.

Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили небезпечного зловмисника на Полтавщині 01

Відомчі відзнаки МВС "Вогнепальна зброя" отримали:

Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили небезпечного зловмисника на Полтавщині 02

- інспектор сектору реагування патрульної поліції ГУ НП у Полтавський області, майор Артем Нужненко;

- начальник сектору реагування патрульної поліції ГУ НП у Полтавський області, капітан Петро Гума;

- два старші інспектори з особливих доручень - штурмовики управління "КОРД" ГУ НП у Полтавській області – старший лейтенант та старший сержант поліції.

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Голова Нацполіції Ігор Клименко вручив усім поліцейським відомчу відзнаку "Знак пошани".

Під час селекторної наради їх також привітав Президент України Володимир Зеленський: "Вся країна спостерігала за перебігом цієї спецоперації. Ми пишаємося вашим професіоналізмом".

Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили небезпечного зловмисника на Полтавщині 03

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що така ситуація не є типовою для України: "Спецоперація щодо пошуку злочинця продовжувалась 8 днів. Минулої суботи вночі група поліцейських знайшла де він переховувався. Під час переслідування один із співробітників поліції Петро Гума став третім заручником. Це рідкісний для України випадок, злочинець хотів такої долі. У нього було 8 днів для того, щоб здатися".

Начальник сектору реагування патрульної поліції Петро Гума, розповів, що вів перемовини зі зловмисником майже дві години: "Коли його виявили, я не міг застосовувати зброю, тому що він вийшов буквально за три метри переді мною, у нього вже була граната в руці без запобіжника. Почав з ним розмовляти, тим часом мій напарник викликав підмогу. Я вів з ним перемовини майже дві години. Коли почув постріл, миттєво відскочив".

Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили небезпечного зловмисника на Полтавщині 04

Нагадаємо, неодноразово судимий зловмисник, підозрюваний у незаконному заволодінні транспортним засобом, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. На автомобілі, що надали на його вимогу, він разом із заручником виїхав за межі міста.

Потім залишив автомобіль на польовій дорозі на території Миргородського району, та втік із гранатою в руках.

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Була введена поліцейська операція "Грім". В рамках оперативно-розшукових заходів правоохоронці понад тиждень розшукували втікача на великій території площею кілька сотень гектар на території кількох районів Полтавської області.

Паралельно із цим проводилися інші оперативно-слідчі та превентивні заходи.

Зрештою підозрюваного виявили працівники сектору реагування патрульної поліції вночі 1 серпня на околиці селища Опішня Зіньківського району.

Начальник сектору реагування патрульної поліції районного відділення, діючи відповідно до інструкції та перебуваючи у безпосередньому контакті зі злочинцем, тримав ситуацію під контролем до прибуття спецпідрозділу. Оскільки життю поліцейського загрожувала реальна небезпека, зловмисник погрожував йому гранатою, було прийнято рішення про знешкодження підозрюваного.

Нагадаємо, ця особа розшукувался за фактом посягання на життя співробітників правоохоронних органів і захоплення їх як заручників, зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 КК України).

Автор: 

Аваков Арсен (2191) МВС (3512) Нацполіція (15282) тероризм (2868) Полтавська область (1142)


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Топ коментарі
+27
Спасибо Арсену Борисычу за спектакли!1111
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03.08.2020 18:50 Відповісти
+16
У Авакова зоряний час, він на коні віслюку.
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03.08.2020 18:53 Відповісти
+14
Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили небезпечного зловмисника на Полтавщині - Цензор.НЕТ 7372
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03.08.2020 19:10 Відповісти
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Спасибо Арсену Борисычу за спектакли!1111
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03.08.2020 18:50 Відповісти
хера-се - "спектакль"!...

просто так убили человека - убили потому что он мог что-то сказать - убрали свидетеля.
Причем задействовал огромные ресурсы - видно что-то серьёзное знал о мусорах...
и весь быдлоэлекторат доволен - что ему насрут на уши журнашлюхи - то он и ест...
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03.08.2020 19:21 Відповісти
Авакяну не впервые украинцев убивать,
Опыт есть, а подонки за медальки выполняют
Грязную работу
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04.08.2020 09:57 Відповісти
Оскара! Оскара!
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04.08.2020 10:59 Відповісти
В обед наградил и вечером
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03.08.2020 18:51 Відповісти
Совкодрочер-министр.
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03.08.2020 18:52 Відповісти
У Авакова зоряний час, він на коні віслюку.
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03.08.2020 18:53 Відповісти
Аваков наградил полицейских, обезвредивших опасного злоумышленника на Полтавщине - Цензор.НЕТ 2306
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03.08.2020 18:53 Відповісти
"Мапет-ЗЕ-шоу"
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03.08.2020 18:58 Відповісти
а хто нагородив Фоззі чи Гонзо?
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03.08.2020 22:39 Відповісти
снова паскуда за старое взялся разбазаривать стрелялки
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03.08.2020 18:54 Відповісти
Снова взялся?!
Да уже тарифная сетка по наградным стволам сформированная!
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03.08.2020 19:04 Відповісти
Медали МВД:
"За оформление дтп"
"За экстренный вызов в ночную смену"
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03.08.2020 18:55 Відповісти
А также мендаль МВД за ношение зельоного значка "За торчка!")))
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03.08.2020 20:32 Відповісти
Дайош Авакову-"Народного артиста" и "Почётного Карабаса-Барабаса"!
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03.08.2020 18:55 Відповісти
"Оскара" в студію
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03.08.2020 18:57 Відповісти
Скорее "Золотую малину" (есть такая антипремия в кино).
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03.08.2020 19:03 Відповісти
Точно, я помилився!
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03.08.2020 19:44 Відповісти
а от репортаж з місця попереднього, полтавського перформенсу

...Раз я не можу знайти поліцейських на патрулюванні, пошукаю їх на чергуванні у відділку. Наприклад - у селещі Шишаки.
-Добрий вечір. Ви спали?
- Ні, - сонним голосом відповідає опер, аж після третього дзвінка відчинивши мені двері о другій ночі.
- Де поліція?
- Значить, доповідаю, - поліцейський відкашлявся. - Спецоперація продовжується. Але всі пости вже зняли. Вранці вже будуть пошуки. Знову будуть чесать поля. А толку в блокпостах вже немає. Але робота триває. В Байраку сидять хлопці по полях цілу ніч.
- Та я була там щойно. Нікого нема.
- Та вони сидять в полях. Ви їх так не знайдете. Переодягнулися в цивільну форму… Хоча всі прекрасно знають, що немає нашого бігуна там зараз. Ми, як прокляті, під пекучим сонцем прочісували поля з соняшником. Я дивився на крокомір - шість з половиною кілометрів пройшов! А цей соняшник колючий, зараза, ще й пилок! В мене тепер на руках та обличчі алергія. Мазь купив в аптеці, але ефекту поки що - нуль. А ще через добу в кукурудзі шукали. Там вже легше.
- Ви думаєте, прочісувати поля було поганою ідеєю?
-Ну, ще на перший день пошуків - це логічно. Але через день-два треба було припиняти операцію і просто оголошувати терориста у розшук. А в мене таке враження, що Аваков просто знущається з нас. Цирк якийсь… Заради картинки, розумієте? - https://texty.org.ua/articles/101584/nu-zhyzn-taka-mene-dostala-nu-izvini-rodnoj-yak-policiya-lovyla-poltavskoho-rembo-kradiya-mashyn-i-veterana-desantnyka-reportazh/?src=main
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03.08.2020 19:02 Відповісти
А по ногам нельзя было преступнику шмальнуть - жизнь бы сохранили ...
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03.08.2020 19:03 Відповісти
Кому? У него в руках граната была без чеки!
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03.08.2020 19:15 Відповісти
а зелі? він же тримав все під контролем!
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03.08.2020 19:04 Відповісти
каждаму по 7 миндалей и по 5 героев
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03.08.2020 19:04 Відповісти
пошла жара! щас полицайские будут не успевать нанимать злоумышленников, шоб повысить обезвреживаемость в отчётностях. ))
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03.08.2020 19:04 Відповісти
Позорище!
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03.08.2020 19:09 Відповісти
Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили небезпечного зловмисника на Полтавщині - Цензор.НЕТ 7372
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03.08.2020 19:10 Відповісти
Под просмотр Джентельменов удачи.
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03.08.2020 19:22 Відповісти
В шаурменной "У Рафшана" (на правах политической рекламы).
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04.08.2020 13:45 Відповісти
Спасибо нашей доблестной полиции за наше спокойное: детство, юношество, старость
А почему морды "героев" затушеваны(а извините типа других случайных "лица" нормальные) , Есть много вопросов, насчет кукурудзы, и прочих случайных жертв этого милицейского террора...в комментах много правды и домыслов и главное наградить, случайных.
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03.08.2020 19:11 Відповісти
Чого "героям" фейси прикрили?
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03.08.2020 19:11 Відповісти
Родина не должна знать "героев" в лицо, иначе будут бить, возможно, ногами!)
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03.08.2020 19:23 Відповісти
Тяперича и авакяну мядалька , как со-сценаристу и артисту 95-го положена! Поцан к успеху пришел!)
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03.08.2020 19:15 Відповісти
Номінанти на Оскар 2020: -Квентін Тарантіно -Мартін Скорсезе -Тодд Філліпс -Сем Мендес -Арсен Аваков
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03.08.2020 19:16 Відповісти
Аваков и до 95-го на шоколадном квартале успешно трудился)
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03.08.2020 19:17 Відповісти
Стріляв УНСОвців і калічив добровольців аж криваві бризки розліталися.
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03.08.2020 19:25 Відповісти
Опішня на короткій дорозі Київ-Харків.
Мабуть, правди йшов шукати до Києва.
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03.08.2020 19:23 Відповісти
Без эмоций.
Вами была проделана огромная работа, спасибо за ваш профессионализм, за то что вы сработали так четко и отважно, 1 подставился стал заложником(вообще на месте ГБР я бы поворушил осиное гнездо в этом городе, помоему убили свидетеляили соучастника, 2 молодец, но не наградили(полковник УГРО Ш.В.), 3 непонятно как и зачем очутился рядом с терриком, начал диалог но стратил потому что закончилось убийством, 4 и 5 не берусь судить или осуждать(выполняли приказ).
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03.08.2020 19:29 Відповісти
Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили небезпечного зловмисника на Полтавщині - Цензор.НЕТ 2048
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03.08.2020 19:30 Відповісти
Только рюкзаки не вспоминай. Сабакян очен не любит это кино.
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03.08.2020 20:31 Відповісти
Бравий солдат Аваков
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03.08.2020 19:30 Відповісти
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1290227355466727429 7 ч

Московськи политтехнологи використовують схеми "хвиля криміналу" та "терористична навала" без жодної адаптації.
Тільки скинувши шмаркатих мародерів можна припинити цей щоденний кривавий цирк.
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03.08.2020 20:25 Відповісти
Устроили представление с тупым нариком, а теперь награды раздают своим собутыльникам.
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03.08.2020 20:29 Відповісти
Який би і собі "подвіг" савєршить , бо дуже пісталєтік потрібен ?... ну ду-у-же потрібен !
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03.08.2020 20:41 Відповісти
Да этому чёрту авакяну, не привыкать раздавать оружие направо и налево, сколько сотен, а может тысяч он уже раздавал. Всех бывших министров если собрать, не наберётся такого количества, как этот черт за свою карьеру раздал.
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03.08.2020 20:42 Відповісти
віслюку сіна, снайперу з заручником хоч хату дайте
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03.08.2020 21:09 Відповісти
цирк идиотов
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03.08.2020 21:17 Відповісти
И для идиотов.
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03.08.2020 21:24 Відповісти
цирк, цирк, цирк......)))))
мусорня обгадилась по самые не балуй, а главный мусорок их еще и наградил ))))
вместо того что бы сделать оргвыводы и отправить мусорню на отработку до автоматизма действия по задержанию преступников, учится работать грамотно и профессионально, главмусор награждает оружием)))))
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03.08.2020 21:25 Відповісти
Парни, конечно молодцы, проявили мужество и достойны наград
Но... Почему не награждают, а тем более активно, медиков за их самопожертвование во имя людей и их жизней? Врачи давали присягу украинскому народу (не Гиппократу!!!) также, как и военные, и сотрудники СБУ, МВД и т.д. Медики "должны", а остальные, получается что нет. Хотя это их основная работа, как и у медиков. Думайте, люди, думайте...
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03.08.2020 21:35 Відповісти
Мені цікаво, в чому ці хлопці проявили мужність? Вони вийшли віч на віч зі "злочинцем"? Вони вступили у відкритий бій з озброєним до зубів "терористом"? Хлопнули із засідки незасуджену людину. Без жодних невідворотніх доказів про її "терористичні та небезпечні" наміри. Так можна хлопнути і дитину, яка кричить, що вб"є всіх, хто доторкнеться до її матері, тощо. Мені цікаво, чому ці хлопці "молодці". А якщо вони прийдуть завтра до вас і вб"ють вас тому, що Аваков скаже що ви терорист? Вони теж будуть "молодці"? Мені здається, що ментяри просто вбили свідка, який мав не дуже зручні для аваківців свідчення. Саме тому його так довго "шукали". Саме тому його вбили, зробивши все, щоб це вбивство було схоже на "останню" міру і надію при затриманні. Ну, не вірю я жодному слову Авакова і його поплічникам. А тим, кого сьгодні "нагородили" скажу, як значно старший по званню. Нехай вам ця нагорода сниться у снах, нехай вона вам навіває запах могил тих, кого ви вбиваєте не на полі бою без суду і слідства. Кати мають спати у ві снах зі своїми жертвами. Бо тільки кати знають, хто із цих жертв - справжні злочинці.
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04.08.2020 00:00 Відповісти
Мрази они , падаль , не даром лица замазаны,
Убили человека и получили свои ублюдочные награды
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04.08.2020 10:00 Відповісти
А ... показать страшно. Правоохоронцы, бл....
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03.08.2020 22:36 Відповісти
не маю ніяких доказів. але є сумніви.
сумніви зародилися від наче епідемії "терору", як за замовленням .
мости в Київі, луцький автобус, казна-що в полтавському лісі, тепер ще банк...
не хочу нікого образити, але вищий кордівець наче на зріст як Скрипник...
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03.08.2020 22:52 Відповісти
Аваков, виховані чоловіки нижче пряжки свого ремінця на брюках краватку не спускають. Жлобяра ментовська!!! По-друге, такі нагороди публічно не робляться. Кати (палачі) ніколи публічних нагород не отримували. Аваков, бажаєш катівню зробити галереєю героїв? Ні, Аваков, це не снайпери на війні. Це просто професійні вбивці. Такі ж самі, як були на Майдані в лютому 2014-го. Комусь така робота подобається? Це їх справа. Але, якщо твоя ряха закрита чорним, червоним, розмитим не на полі бою..., то публіку ти боїшся. Якщо ти боїшся публіку, то твоя робота є не дуже, м"яко кажучи, правильною. Деяких розстрільних катів людство шукає до кінця їх життя, а їх злочини вважає без термінів на прощення. Аваков, не треба героїзувати розстрільників. Наприклад, тебе і твоїх розстрільників очікує суд за розстріл Сашка Білого. Думаєш, забули? Думаєш, забули інші твої злочини? Буде суд над тобою, буде суд над тими, хто за твоїм наказом розстрілював незасуджених людей. Щось дуже багато тероризма утворилося біля тебе. Ти на себе в дзеркало дивився останнім часом? Ти ж у двері вже не входиш. Твої мізки запаморочені жадобою до влади і створенням обставин для своєї безкарності. Ти думаєш, що ти досяг безсмертя? Аваков, ти смертний. На тебе розповсюджується суд, як на землі, так і на небі. Але боюся, що до небесного суду тобі не дійти, як веблюду не пролізти у вушко швейної голки. Наслідки твого суду будуть дуже тяжкими для тебе і для твоєї родини у поколіннях. Чомусь мені так здається.
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03.08.2020 23:33 Відповісти
мусора-не люди(с)бэбэбэков
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04.08.2020 09:10 Відповісти
Убийца аваков наградил своих наёмников подонков
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04.08.2020 09:59 Відповісти
Армянская мафия убивает украинцев руками грязных наёмников
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04.08.2020 10:02 Відповісти
Яки пачки...Що вони їдять? В 90х такі пачки в качалках у підвалах качались.
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04.08.2020 11:47 Відповісти
за убийство безоружного человека не предствляющего угрозы населению, аваакян выдает награды мусорам! это дно - или еще нет?!
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04.08.2020 12:12 Відповісти
На фото все награжденные, хотя рядом с террористом был всего один и стрелял всего второй. Кто эти лишние трое? Я так понял, что самый большой орден выковывали типу в гражданке?
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04.08.2020 13:42 Відповісти
Таке враження,що тут всі 73 % зе-дебілів зібрались. А тоді дивуємось,що в нас такий президент. Ну так які виборці, (дебіли),такий і президент...
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04.08.2020 13:59 Відповісти
За вбивство ветерана з ПТСР.
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04.08.2020 14:09 Відповісти
 
 