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Новини Фото Хабарники
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СБУ викрила чиновника Мінветеранів на вимаганні $4,5 тис. і 250 тис. грн з пораненого військовослужбовця. ФОТОрепортаж

На Луганщині Служба безпеки України викрила головного спеціаліста Міністерства у справах ветеранів, який причетний до отримання хабаря.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними слідства, посадовець, як представник відомства у медико-соціальній експертній комісії регіону, вимагав гроші від колишнього військовослужбовця Збройних Сил України, який був поранений під час бойових дій. За 4,5 тисячі американських доларів і 250 тисяч гривень фігурант обіцяв призначити воїну групу інвалідності та одноразову грошову компенсацію за поранення.

Гроші потерпілий мав передати через довірену особу чиновника.

Правоохоронці затримали посередника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у приміщенні медкомісії під час отримання другої частини хабара.

СБУ викрила чиновника Мінветеранів на вимаганні $4,5 тис. і 250 тис. грн з пораненого військовослужбовця 01
СБУ викрила чиновника Мінветеранів на вимаганні $4,5 тис. і 250 тис. грн з пораненого військовослужбовця 02
СБУ викрила чиновника Мінветеранів на вимаганні $4,5 тис. і 250 тис. грн з пораненого військовослужбовця 03

Наразі вирішується питання щодо затримання організатора схеми.

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Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Посереднику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності фігурантів.

Заходи проводились спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Автор: 

ветерани (1090) хабар (4738) СБУ (12991) Міністерство у справах ветеранів (305)


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Топ коментарі
+21
СБУ разоблачила чиновника Минветеранов на вымогательстве $4,5 тыс. и 250 тыс. грн с раненого военнослужащего - Цензор.НЕТ 4023
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04.08.2020 10:34 Відповісти
+12
Не знаю каким надо быть подонком, чтобы просить взятку у тех кто защищал страну. Такие твари хуже пушилиных
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04.08.2020 10:49 Відповісти
+11
Мене вже не здивує наявність посвідчень учасників АТО, УБД, інвалідності під час БД в найупоротіших ватніків, українофобів, совкодрочерів і рашкососів
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04.08.2020 10:43 Відповісти
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СБУ разоблачила чиновника Минветеранов на вымогательстве $4,5 тыс. и 250 тыс. грн с раненого военнослужащего - Цензор.НЕТ 4023
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04.08.2020 10:34 Відповісти
Все вірно, але я чомусь маю сумнів стосовно суми взятки, за такі гроші, по теперішнім розцінкам, можливо було б, +- 50 - 100 чоловік зробити інвалідами....
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04.08.2020 10:50 Відповісти
Мене вже не здивує наявність посвідчень учасників АТО, УБД, інвалідності під час БД в найупоротіших ватніків, українофобів, совкодрочерів і рашкососів
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04.08.2020 10:43 Відповісти
Не знаю каким надо быть подонком, чтобы просить взятку у тех кто защищал страну. Такие твари хуже пушилиных
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04.08.2020 10:49 Відповісти
"требовать"
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04.08.2020 10:59 Відповісти
Читал что у поляков чет 700 Воинов получают пенсии за ранения на службе Вермахта, а у нас - ноль. И поляки на нас кричат шо мі муссолиновчі. ссылку могу найти
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04.08.2020 11:18 Відповісти
Опытный взяточник должен знать возможности другой стороны.
За инвалидность и одноразовую денежную компенсацию можно больше получить?
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04.08.2020 10:59 Відповісти
Жадность и зависть-главные пороки ! Мораль - это вторично,это для избирателей! Отобрать у нищих последнее и купить остров -вот злободневная тема ! Куда девались праведники?
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04.08.2020 11:00 Відповісти
Звичайний ватнік-мародер
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04.08.2020 11:01 Відповісти
За продовження 3 групи "Заг.захворювання" для гражданских коштує 200 долярів без заморочок в один день, справедливо і демократично. З такими "специалистами Министерства по делам ветеранов" незабаром усі пополчленци лугандна стань учасниками АТО УБД.
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04.08.2020 11:18 Відповісти
Ну тут, на мій погляд, тільки розстріл - одразу ж, без усяких експертиз, адвокатів, судових засідань, по'мякшуючих обставин. До стінки - і "Взвод плі". Хто незгоден?
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04.08.2020 11:16 Відповісти
Даже не удивительно!!!
Это просто подтверждает мои подозрения что мин ветеранов создавалось как кормушка для тыловых крыс!
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04.08.2020 11:29 Відповісти
15 000$ ?
Взятки в Украине стандартно составляют 10-15% от суммы.
Чиновник охренел или не поделился.
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04.08.2020 11:54 Відповісти
"Каков поп - таков приход". Лохам по приколу в президентах трус, предатель и уклонист вовремя войны. А если не стрелять - так и войны нет. Откуда ветераны? Саах посоветует янелоху как отказаться от Крыма и части Донбасса, есть опыт... подонки.
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04.08.2020 14:34 Відповісти
 
 