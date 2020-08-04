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Новини Фото Хабарники
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НАБУ затримало чиновника Харківської ОДА, який вимагав хабар у 1,32 млн. ФОТОрепортаж

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на отриманні 1,32 млн грн неправомірної вигоди директора одного з департаментів Харківської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

За версією слідства, цей чиновник пообіцяв "допомогти" приватному підприємцю вирішити питання з підключенням електроустановок його компанії до електричних мереж. За даними НАБУ, вартість своїх "послуг" чиновник визначив у 2200 грн за підключення кожного кіловата потужності.

НАБУ затримало чиновника Харківської ОДА, який вимагав хабар у 1,32 млн 01
НАБУ затримало чиновника Харківської ОДА, який вимагав хабар у 1,32 млн 02
НАБУ затримало чиновника Харківської ОДА, який вимагав хабар у 1,32 млн 03

У Національному бюро додали, що чиновника затримали в порядку статті 208 КПК України.

"Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Детективи НАБУ вживають необхідні дії для встановлення всіх обставин скоєння злочину", - додали у відомстві.

НАБУ затримало чиновника Харківської ОДА, який вимагав хабар у 1,32 млн 04

Автор: 

НАБУ (5097) хабар (4738) ОДА (1631) Харків (5707)


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Топ коментарі
+3
задержан Андрей Винниченко - правая рука губернатора Кучера..
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04.08.2020 11:35 Відповісти
+2
НАБУ задержало чиновника Харьковской ОГА, вымогавшего взятку в 1,32 млн - Цензор.НЕТ 9732
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04.08.2020 11:36 Відповісти
+2
Імітація запеклої боротьби з корупцією триває!! Ось виловили чергову тюльку,дрібноту ,а де акули корупціі!!!)))
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04.08.2020 11:42 Відповісти
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Стало быть мало, запросил.... не учел кого-то в раскладке. Бывает . Забудешь -тут и ответка.
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04.08.2020 11:29 Відповісти
Сам берешь? Опыт есть?
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04.08.2020 11:30 Відповісти
А нараду уже забули, коли Кернеса з Ярославським прокидав цей самий Кучер? А люди пам'ятають!
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04.08.2020 12:15 Відповісти
задержан Андрей Винниченко - правая рука губернатора Кучера..
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04.08.2020 11:35 Відповісти
Імітація запеклої боротьби з корупцією триває!! Ось виловили чергову тюльку,дрібноту ,а де акули корупціі!!!)))
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04.08.2020 11:42 Відповісти
Так чогось і думалося про новоявлених кучерів з пастухами.
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04.08.2020 12:16 Відповісти
НАБУ задержало чиновника Харьковской ОГА, вымогавшего взятку в 1,32 млн - Цензор.НЕТ 9732
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04.08.2020 11:36 Відповісти
всю жизнь ета кормушка с подключением. пусть хоть один сядет наконец. жержавные сети превратили в частную лавку мрази
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04.08.2020 11:51 Відповісти
Непосильным трудом вымогательства взяток нажито эти мудаком от Кернеса. «Мы уже другая страна, мы уже другие люди. В Украине уже нет коррупции»: говорит Вова Зеленский Трампу.
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04.08.2020 12:16 Відповісти
харьков одна из еврейских столиц Украины
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04.08.2020 12:44 Відповісти
Зато новенькии купюрами
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04.08.2020 15:35 Відповісти
Кому то много света нужно было для добычи Биткоинов...
Это 100%.
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05.08.2020 08:51 Відповісти
 
 