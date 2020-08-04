НАБУ затримало чиновника Харківської ОДА, який вимагав хабар у 1,32 млн. ФОТОрепортаж

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на отриманні 1,32 млн грн неправомірної вигоди директора одного з департаментів Харківської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

За версією слідства, цей чиновник пообіцяв "допомогти" приватному підприємцю вирішити питання з підключенням електроустановок його компанії до електричних мереж. За даними НАБУ, вартість своїх "послуг" чиновник визначив у 2200 грн за підключення кожного кіловата потужності.







У Національному бюро додали, що чиновника затримали в порядку статті 208 КПК України.

"Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Детективи НАБУ вживають необхідні дії для встановлення всіх обставин скоєння злочину", - додали у відомстві.