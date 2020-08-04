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Контрабанді цінної деревини в країни ЄС на суму близько 800 тис. грн запобігли на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Схему незаконного переправлення оптових партій деревини цінних порід у країни Євросоюзу блокувала Служба безпеки України в Закарпатській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, протиправні поставки організувала одна з регіональних компаній, яка спеціалізується на продажу великих партій деревини за кордон. Попри мораторій на вивезення з України лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев фірма нелегально продавала ліс цієї категорії іноземним замовникам. Аби уникнути викриття, експортер вносив до митної декларації дані, що не відповідали реальному виду та якості сировини.

На пункті пропуску "Ужгород" співробітники СБУ попередили чергову нелегальну поставку за кордон. У вантажному автомобілі, що прямував до Європи, правоохоронці виявили цінні породи дерев на майже 800 тисяч гривень.

Також дивіться: Вирубка 1363 дерев під Києвом завдала збитків на суму понад 11 млн, відкрито кримінальне провадження. ДОКУМЕНТ

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабанди лісу.

Контрабанді цінної деревини в країни ЄС на суму близько 800 тис. грн запобігли на Закарпатті, - СБУ 01
Контрабанді цінної деревини в країни ЄС на суму близько 800 тис. грн запобігли на Закарпатті, - СБУ 02

Автор: 

контрабанда (1826) ліс (771) СБУ (12991) Закарпатська область (2080)


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Топ коментарі
+2
ГЕТЬ ЖИДОКАЦАПІВ ВІД ВЛАДИ!!!
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04.08.2020 12:22 Відповісти
+2
тю, народ показывает эшелоны с лесом, а они одну фуру задержали, клоуны ))
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04.08.2020 12:31 Відповісти
+2
а тих "щирих" українців, які розкрадають країну від рівня райцентра до Києва, залишимо? Мені здається, що корупціонера любого потрібно гнати з влади, незалежно від національності....втім, корупцію породжує олігархат, приватна власність на фабрики та заводи, на ресурси держави....
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04.08.2020 12:33 Відповісти
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ГЕТЬ ЖИДОКАЦАПІВ ВІД ВЛАДИ!!!
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04.08.2020 12:22 Відповісти
а тих "щирих" українців, які розкрадають країну від рівня райцентра до Києва, залишимо? Мені здається, що корупціонера любого потрібно гнати з влади, незалежно від національності....втім, корупцію породжує олігархат, приватна власність на фабрики та заводи, на ресурси держави....
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04.08.2020 12:33 Відповісти
да, для корупціонерів потрібно запровадити 1937 рік, інакше країну розвалять вщент....
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04.08.2020 12:28 Відповісти
в ЕС - єто не контрабас, єто от благодарного украинского народа)
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04.08.2020 12:30 Відповісти
Не зупиняють довбодятлів ні селі, ні повені. Ніфіга.
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04.08.2020 12:31 Відповісти
а хто ж їх пане зупинить.....ну, дописувачі на можуть тільки клавіатуру вивести з ладу, кидаючи коментарії....
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04.08.2020 12:34 Відповісти
У нас немає повеней, а там де рубають ліс - є. Рубають сук на якому сидять. ДЛБ.
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04.08.2020 12:45 Відповісти
тю, народ показывает эшелоны с лесом, а они одну фуру задержали, клоуны ))
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04.08.2020 12:31 Відповісти
Прогрес, вже дошка, а не стовбур...
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04.08.2020 13:31 Відповісти
Это все Порох его конфеты! Теперь он стал красть древесину... а конфеты подождут...
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04.08.2020 13:45 Відповісти
Шо компания.... Взнос вам не занесла?
Столько лет вывозят.... а вы только "увидели"!!!!
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04.08.2020 14:54 Відповісти
 
 