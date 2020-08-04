Невідомі кинули дві гранати під автомобіль в Одесі, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, - МВС. ФОТОрепортаж
Пригода сталася вчора близько десятої години вечора на автостоянці. Невідомі кинули в бік 36-річного одесита дві гранати, коли той сідав у машину. В результаті події ніхто не постраждав. Осколками було пошкоджено автомобіль "Audi".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Слідчо-оперативною групою Приморського відділу поліції та спеціалістами вибухотехнічного управління ГУНП в Одеській області під час детального огляду місця події виявлено дві вирви, які утворилися в результаті вибухів гранат РГД-5. Правоохоронці вилучили їхні фрагменти та уламки, а також гранату Ф-1, яка не спрацювала. Для проведення подальших досліджень вилучене направили на експертизу.
Зараз подію кваліфіковано як замах на вбивство. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.2 ст.15 та ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення.
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