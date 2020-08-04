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Невідомі кинули дві гранати під автомобіль в Одесі, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, - МВС. ФОТОрепортаж

Пригода сталася вчора близько десятої години вечора на автостоянці. Невідомі кинули в бік 36-річного одесита дві гранати, коли той сідав у машину. В результаті події ніхто не постраждав. Осколками було пошкоджено автомобіль "Audi".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Слідчо-оперативною групою Приморського відділу поліції та спеціалістами вибухотехнічного управління ГУНП в Одеській області під час детального огляду місця події виявлено дві вирви, які утворилися в результаті вибухів гранат РГД-5. Правоохоронці вилучили їхні фрагменти та уламки, а також гранату Ф-1, яка не спрацювала. Для проведення подальших досліджень вилучене направили на експертизу.

Зараз подію кваліфіковано як замах на вбивство. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.2 ст.15 та ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.

Також дивіться: П'яний мешканець Київщини кинув бойову гранату в город сусідам, намагаючись повернути додому дружину. ФОТО

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення.

Невідомі кинули дві гранати під автомобіль в Одесі, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, - МВС 01
Невідомі кинули дві гранати під автомобіль в Одесі, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, - МВС 02
Невідомі кинули дві гранати під автомобіль в Одесі, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, - МВС 03

Автор: 

граната (805) МВС (3512) Одеса (5509) замах (560)


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Топ коментарі
+6
То є так ,, особливо коли дивишся новини ТСН на ТБ . .
Невідомі кинули дві гранати під автомобіль в Одесі, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, - МВС - Цензор.НЕТ 5458 .
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04.08.2020 13:41 Відповісти
+5
Дуже цікаво...А чому не як завши-***********?
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04.08.2020 13:33 Відповісти
+2
"Полтавского" террориста банально пристрелили чтобы не портить картинку Авакова. У него не было боевой гранаты. Почему его не СБУ вело а МВД ? А полицейский третий по счету "заложник" после выстрела снайпера бросил шумовую гранату. Это постановка Авакова с убийством человека по дурости согласившегося играть эту роль отвлекая от провала "луцкого" террориста. Так же уьили по личному приказу Авакова Сашка Белого. Аваков -это преступник которому светит пожизненное и роль его в расстреле Майдана надо еще расследовать.
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04.08.2020 13:38 Відповісти
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Дуже цікаво...А чому не як завши-***********?
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04.08.2020 13:33 Відповісти
Раніше бандити кидали гранати просто в машину жертви, а тепер якийсь цирк.
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04.08.2020 22:50 Відповісти
Страшно жить.
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04.08.2020 13:35 Відповісти
То є так ,, особливо коли дивишся новини ТСН на ТБ . .
Невідомі кинули дві гранати під автомобіль в Одесі, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, - МВС - Цензор.НЕТ 5458 .
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04.08.2020 13:41 Відповісти
"Полтавского" террориста банально пристрелили чтобы не портить картинку Авакова. У него не было боевой гранаты. Почему его не СБУ вело а МВД ? А полицейский третий по счету "заложник" после выстрела снайпера бросил шумовую гранату. Это постановка Авакова с убийством человека по дурости согласившегося играть эту роль отвлекая от провала "луцкого" террориста. Так же уьили по личному приказу Авакова Сашка Белого. Аваков -это преступник которому светит пожизненное и роль его в расстреле Майдана надо еще расследовать.
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04.08.2020 13:38 Відповісти
возможно. хотя кто мешал за пару дней полтавскому,выйти к журналюгам и рассказать что его использовали.остался бы жив
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04.08.2020 15:20 Відповісти
Полиция Авакова-это созданная им преступная группировка оборотней -опасная и вооруженная но самое ужасное в законе. "Эскадроны смерти" .
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04.08.2020 13:41 Відповісти
Ну не хочет Аваков покидать пост министра МВД. Ну нравится ему почти безграничная власть при слабом президенте. Вот видите как опасно у нас в стране, нельзя министра менять
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04.08.2020 13:42 Відповісти
Аваков держал в заложниках Порошенко и держит Зеленского. Мафия МВД пока будет существовать то и мира нам не видеть как собственных ушей. Аваков хорошо это понимает . Если окончить войну то это конец Авакова.
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04.08.2020 13:45 Відповісти
Ни дня без взрывов - новая реальность.
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04.08.2020 17:22 Відповісти
 
 