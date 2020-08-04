Легковик вилетів за межі дороги і врізався в дерево на Чернігівщині, загинули дві людини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Поліція Чернігівщини розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій унаслідок зіткнення легковика з придорожнім деревом загинули водій і пасажир автомобіля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівщини.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Geely не впорався з керуванням і виїхав за межі автодороги. Легковик зіткнувся з придорожнім деревом, унаслідок чого водій і пасажир загинули на місці події.
Поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).
Триває досудове розслідування.
Топ коментарі
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показати весь коментар04.08.2020 14:12 Відповісти Посилання
+7 Петро Такой
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+5 Артм Воронцов
показати весь коментар04.08.2020 14:15 Відповісти Посилання
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Случись это в городе жертв было бы больше в разы.
-Хуня эта твоя жели...еле едет..
-Смотри сотню идет..
-Я ж и говорю хуня..
-Смотри 130..
-Хуня..
-Та смотри уже 160..и еще тапок не в пол..
-Вот у меня была бэха...так так ехала...а это китайская хуня...
-Да смотри уже 200...ой ***..
-Тормози...ой ***..
Бам ...бух...занавес..
PS Дорога Т2501 Топчіївка-Олишівка-Смолянка-Орлівка-Дроздівка-Куликівка вот как раз такая, как на фото с аварией, не удивлюсь, что это она самая. Строили её румыны в начале 1970-х и с тех пор она ни разу не ремонтировалась. Вот просто ни разу. Даже ямочный ремонт, и тот делался только местами лет 10 назад, если не больше.
Когда были пешеходами, ходили как-попало. Сели за руль - ездят как-попало!