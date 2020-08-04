Легковик вилетів за межі дороги і врізався в дерево на Чернігівщині, загинули дві людини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція Чернігівщини розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій унаслідок зіткнення легковика з придорожнім деревом загинули водій і пасажир автомобіля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівщини.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Geely не впорався з керуванням і виїхав за межі автодороги. Легковик зіткнувся з придорожнім деревом, унаслідок чого водій і пасажир загинули на місці події.

Поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Триває досудове розслідування.

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