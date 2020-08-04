УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7297 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
9 819 28

Легковик вилетів за межі дороги і врізався в дерево на Чернігівщині, загинули дві людини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція Чернігівщини розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій унаслідок зіткнення легковика з придорожнім деревом загинули водій і пасажир автомобіля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівщини.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Geely не впорався з керуванням і виїхав за межі автодороги. Легковик зіткнувся з придорожнім деревом, унаслідок чого водій і пасажир загинули на місці події.

Поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Триває досудове розслідування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Водій BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і врізався в Skoda: одна людина загинула, четверо постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Легковик вилетів за межі дороги і врізався в дерево на Чернігівщині, загинули дві людини, - Нацполіція 01
Легковик вилетів за межі дороги і врізався в дерево на Чернігівщині, загинули дві людини, - Нацполіція 02
Легковик вилетів за межі дороги і врізався в дерево на Чернігівщині, загинули дві людини, - Нацполіція 03

Автор: 

ДТП (4483) Нацполіція (15285) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Занадто низько летіла. Нижче дерев.
показати весь коментар
04.08.2020 14:12 Відповісти
+7
Из этого китайского джили даже манекены при краштестах убегают, зачем их покупают люди?
показати весь коментар
04.08.2020 14:17 Відповісти
+5
Жили это машина из пластика и дермонтина + скорость не то что дерва даже кустарника следует избегать.....
показати весь коментар
04.08.2020 14:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надеюсь человеческих жертв не было
показати весь коментар
04.08.2020 14:10 Відповісти
Спасибо дереву. Спасло людей от двух дибилов.
Случись это в городе жертв было бы больше в разы.
показати весь коментар
04.08.2020 17:46 Відповісти
Занадто низько летіла. Нижче дерев.
показати весь коментар
04.08.2020 14:12 Відповісти
Жалко не евробляха, а то б рагули сейчас хавала бы пооткрывали от возмущения и жабы..
показати весь коментар
04.08.2020 14:14 Відповісти
Рагулі на бляхах якраз і їздять
показати весь коментар
04.08.2020 14:36 Відповісти
Жили это машина из пластика и дермонтина + скорость не то что дерва даже кустарника следует избегать.....
показати весь коментар
04.08.2020 14:15 Відповісти
На останньому фото шматок автівки схожий на коррву, яка прилягла відпочити за деревом....
показати весь коментар
04.08.2020 14:16 Відповісти
на коррву, курву, или корову?
показати весь коментар
04.08.2020 20:15 Відповісти
Из этого китайского джили даже манекены при краштестах убегают, зачем их покупают люди?
показати весь коментар
04.08.2020 14:17 Відповісти
Какие манекены?? Ее на части разорвало...там скорость была такая..что ни в какой машине бы не выжили..
показати весь коментар
04.08.2020 14:19 Відповісти
Скорее всего там была самая первая содель СК - она действительно ОЧЕНЬ плохого качества. Более поздние модели, такие как МК, MK CROSS, Emgrandt - вполне нормальные машины, по крайней мере не хуже ланосов и ВАЗов по качеству, а по комфорту - в разы лучше.
показати весь коментар
04.08.2020 18:35 Відповісти
Диалог перед смертью..
-Хуня эта твоя жели...еле едет..
-Смотри сотню идет..
-Я ж и говорю хуня..
-Смотри 130..
-Хуня..
-Та смотри уже 160..и еще тапок не в пол..
-Вот у меня была бэха...так так ехала...а это китайская хуня...
-Да смотри уже 200...ой ***..
-Тормози...ой ***..

Бам ...бух...занавес..
показати весь коментар
04.08.2020 14:17 Відповісти
Яке 200, ви про що? Там більше 160 важко витиснути.
показати весь коментар
04.08.2020 14:37 Відповісти
С дуру можно и хер поломать..
показати весь коментар
04.08.2020 15:01 Відповісти
А по-моему, это не Жили, а Жигули...
показати весь коментар
04.08.2020 14:28 Відповісти
Критиков насобиралося немеряно. Вы все уже знаете чего на ровной дороге машину унесло? Не? Ну так помолчали бы.
показати весь коментар
04.08.2020 14:32 Відповісти
Вид этой дороги как бы достаточен, чтобы понять, что на ней ехать больше 80-ти - это уже безбашенный риск для опытных раллийщиков. И да, слово "ровная" к подобным дорогам можно применять только для придания своему высказыванию оттенка сарказма.
показати весь коментар
04.08.2020 14:51 Відповісти
Чочочо? Для наших палестин вполне приличная дорога. Плюс ровная плюс пустая. Какие 80? Первый месяц за рулём или просто теоретик?
показати весь коментар
04.08.2020 15:00 Відповісти
А ты небось тот самый опытный раллийщик? Я как раз по Черниговщине по именно таким дорогам между селами тысячи километров отъездил. 80 - это если не жалко машину, и внутри терпеливые пассажиры и небьющийся груз. А так и того меньше. И да, когда на дороге совершенно внезапно оказывается просто классическая "стиральная доска", вот прямо как на фотографии с испытательных полигонов, то улететь в кювет или в дерево - раз плюнуть, даже не нарушая скоростной режим. И нет, "держать руль прямо и никуда его не вертеть" - не помогает. А если начинаешь всё же вертеть, то тебе же будет только хуже, улетишь ещё круче и быстрее.
PS Дорога Т2501 Топчіївка-Олишівка-Смолянка-Орлівка-Дроздівка-Куликівка вот как раз такая, как на фото с аварией, не удивлюсь, что это она самая. Строили её румыны в начале 1970-х и с тех пор она ни разу не ремонтировалась. Вот просто ни разу. Даже ямочный ремонт, и тот делался только местами лет 10 назад, если не больше.
показати весь коментар
05.08.2020 02:37 Відповісти
Сколько еще на наших дорогах "не справляющихся с управлением"?
Когда были пешеходами, ходили как-попало. Сели за руль - ездят как-попало!
показати весь коментар
04.08.2020 17:16 Відповісти
Ну не хочуть українці не те що довго жити, а взагалі жити Брєд.
показати весь коментар
04.08.2020 17:35 Відповісти
Джили-были...
показати весь коментар
04.08.2020 17:57 Відповісти
Нихрена её разорвало... Сколько ж они ехали?
показати весь коментар
04.08.2020 18:17 Відповісти
около сотни. просто это китайское железо, одноразовое. И самоубийцы в неё садятся тоже одноразовые.
показати весь коментар
05.08.2020 02:38 Відповісти
Люди НІКОЛИ, НІКОЛИ не сідайте у авто з **#єнутим "гонщиком" ... краще пішки, цінуйте своє життя.
показати весь коментар
04.08.2020 22:46 Відповісти
Джили всё-таки надёжней жигули и москвичи
показати весь коментар
04.08.2020 23:49 Відповісти
Сомневаюсь. Китайское разовое говно только в странах третьего мира используется.
показати весь коментар
06.08.2020 20:43 Відповісти
шутка
показати весь коментар
06.08.2020 22:46 Відповісти
 
 