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Підозрюваний у захопленні державної влади Холоднюк перед засіданням ВАКС спілкувався з важливим свідком у справі - суддею ВС Остапуком, - Маселко. ФОТО

Перед засіданням у Вищому антикорупційному суді підозрюваний у захопленні державної влади глава Державної судової адміністрації Зіновій Холоднюк спілкувався з важливим свідком у цій справі.

Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Холоднюка, який зіграв ключову роль в "схемі Вовка" із захоплення влади у ВККС, бачили за милою бесідою з одним з ключових свідків у цій справі - суддею Верховного Суду Віктором Остапуком. Саме він був членом конкурсної комісії, яка і вибрала заздалегідь визначеного члена ВККС на замовлення Вовка", - написав Маселко.

Підозрюваний у захопленні державної влади Холоднюк перед засіданням ВАКС спілкувався з важливим свідком у справі - суддею ВС Остапуком, - Маселко 01

Також читайте: Антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання голові ДСАУ Холоднюку, підозрюваному в захопленні державної влади

Він підкреслив, що недарма вчора ВАКС заборонив Холоднюку спілкуватися зі свідками.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

Вища рада правосуддя закликала НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя". Через те, що трьох членів ВСП викликали на допит у справі ОАСК, Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора.

Підозрюваний у захопленні державної влади Холоднюк перед засіданням ВАКС спілкувався з важливим свідком у справі - суддею ВС Остапуком, - Маселко 02

Автор: 

Верховний Суд (1194) Вовк Павло (300) Маселко Роман (98) Холоднюк Зеновій (27)


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Топ коментарі
+13
пока не будут висеть на каштанах Крещатика
будут нагло вытирать ноги об украинский народ
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04.08.2020 15:21 Відповісти
+10
Украинцам пора признать, что судейской системы в Украине не существует, а есть сформировавшаяся за 28 лет отрицательного отбора преступная свора коррумпированных, циничных, безчестных, жадных и продажных оборотней в мантиях, поэтому восстановить право и справедливость в Украине могут уже только суды Линча.
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04.08.2020 15:25 Відповісти
+5
Гопники судейского разлива....
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04.08.2020 15:21 Відповісти
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пока не будут висеть на каштанах Крещатика
будут нагло вытирать ноги об украинский народ
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04.08.2020 15:21 Відповісти
100% всі мають висіти, хто впаде той каштан.
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04.08.2020 16:18 Відповісти
Гопники судейского разлива....
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04.08.2020 15:21 Відповісти
Украинцам пора признать, что судейской системы в Украине не существует, а есть сформировавшаяся за 28 лет отрицательного отбора преступная свора коррумпированных, циничных, безчестных, жадных и продажных оборотней в мантиях, поэтому восстановить право и справедливость в Украине могут уже только суды Линча.
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04.08.2020 15:25 Відповісти
Все правильно, кроме Линча. На место линчуемых наберется две своры таких же. Продуктивнее- высшие суды набирать и располагать в Великобритании,Ирландии. Судьи- только англосаксы.
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04.08.2020 17:13 Відповісти
У нас це звична практика, коли високі злочинці, прокурвори відкрито впливають на суддів.
В райсудах це відбувається навіть у присутності іншої сторони.
А тому що ТАКЕ не є підставою для відводу суддів.
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04.08.2020 15:27 Відповісти
шмаркля та венедиктова кришують цього вовка... вибори, все буде "узакониваться" через окружний та інші суди.
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04.08.2020 15:27 Відповісти
Як ти можеш наводити наклепи на нйпотужніший, переатестований та реформований суд? Ти засмучуєш Петра Олексійовича!
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04.08.2020 16:01 Відповісти
Электорат Бубочки- лозунг Зебилов:
Покуда есть на свете дураки-обманом жить нам,стало быть, с руки
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04.08.2020 21:08 Відповісти
Какие рожи наглые. И где эта люстрация?, если такие гниды отправляют правосудие именем Украины. .
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04.08.2020 19:54 Відповісти
автоматически на сизо. пока судьи будут коррумпированы, не будет свободной Украины, запомни сам, скажи другому
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04.08.2020 23:54 Відповісти
 
 