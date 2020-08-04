Підозрюваний у захопленні державної влади Холоднюк перед засіданням ВАКС спілкувався з важливим свідком у справі - суддею ВС Остапуком, - Маселко. ФОТО

Перед засіданням у Вищому антикорупційному суді підозрюваний у захопленні державної влади глава Державної судової адміністрації Зіновій Холоднюк спілкувався з важливим свідком у цій справі.

Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Холоднюка, який зіграв ключову роль в "схемі Вовка" із захоплення влади у ВККС, бачили за милою бесідою з одним з ключових свідків у цій справі - суддею Верховного Суду Віктором Остапуком. Саме він був членом конкурсної комісії, яка і вибрала заздалегідь визначеного члена ВККС на замовлення Вовка", - написав Маселко.

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Він підкреслив, що недарма вчора ВАКС заборонив Холоднюку спілкуватися зі свідками.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

Вища рада правосуддя закликала НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя". Через те, що трьох членів ВСП викликали на допит у справі ОАСК, Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора.