УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5467 відвідувачів онлайн
Новини Фото
27 970 85

Ексглава ОП Богдан назвав очільницю делегації України в ПАРЄ Ясько "бубочкою". ФОТО

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан написав "бубочка" під постом про відпочинок очільниці делегації України в ПАРЄ Єлизавети Ясько.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Ясько у фейсбуці.

Ясько написала, що приїхала на море для відпочинку, на що Богдан відреагував, написавши "бубочка".

Ексглава ОП Богдан назвав очільницю делегації України в ПАРЄ Ясько бубочкою 01

Також читайте: Ви перетворили владу на посміховисько. Вами маніпулюють, - Богдан звернувся до Зеленського

Автор: 

ПАРЄ (849) Богдан Андрій (425) Єлизавета Ясько (79)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+38
Сосна она корабельна, баба да, баба да
показати весь коментар
04.08.2020 15:38 Відповісти
+36
"звук моря. Відчути. Вдохнути біль"
... мля... яку "біль"? знов перекладач у зебільних зломався
Экс-глава ОП Богдан назвал главу делегации Украины в ПАСЕ Ясько "бубочкой" - Цензор.НЕТ 4632
показати весь коментар
04.08.2020 15:44 Відповісти
+21
Экс-глава ОП Богдан назвал главу делегации Украины в ПАСЕ Ясько "бубочкой" - Цензор.НЕТ 5793
показати весь коментар
04.08.2020 15:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сколько там этих бубочек?
показати весь коментар
04.08.2020 15:37 Відповісти
Сосна она корабельна, баба да, баба да
показати весь коментар
04.08.2020 15:38 Відповісти
Прочитал "корабельна сосКа"
показати весь коментар
04.08.2020 15:42 Відповісти
А може на аудіозапису так і було?
Тоді все зрозуміло.
показати весь коментар
04.08.2020 15:44 Відповісти
В порівнняні зі сосною, це маже як комплімент. Але від цього козла, можливо чекати всяке...
показати весь коментар
04.08.2020 15:49 Відповісти
Бодя попередив, бубочка може зробити "бубу", низька кваліфікація, карочє.
показати весь коментар
04.08.2020 20:16 Відповісти
А ты в своей жизни от денег отказывался?
показати весь коментар
04.08.2020 15:55 Відповісти
А ее чо с работы поперли?
показати весь коментар
04.08.2020 15:59 Відповісти
бубочки і вавочки у них в головах)
показати весь коментар
04.08.2020 15:43 Відповісти
Да багато ! Перша https://encrypted-vtbn2.gstatic.com/video?q=tbn:ANd9GcQCwdWAtZvBCNdIiOxPkO92PkLxL2y9tuaPI-IEClEPDdaeXKRD
показати весь коментар
04.08.2020 15:43 Відповісти
"звук моря. Відчути. Вдохнути біль"
... мля... яку "біль"? знов перекладач у зебільних зломався
Экс-глава ОП Богдан назвал главу делегации Украины в ПАСЕ Ясько "бубочкой" - Цензор.НЕТ 4632
показати весь коментар
04.08.2020 15:44 Відповісти
блжад) не первый раз попадается эта картинка и никак не поддается расшифровка фразы "ялинки стать вареника". прошу помощи, я ж не усну сегодня
показати весь коментар
04.08.2020 16:45 Відповісти
"Ели пол вареника"
показати весь коментар
04.08.2020 17:07 Відповісти
******! А я себе мозг поломал!!! Спасибо, добродию
показати весь коментар
04.08.2020 21:10 Відповісти
Буває...
показати весь коментар
05.08.2020 22:04 Відповісти
бубочка від бубочки недалеко котиться
показати весь коментар
04.08.2020 15:46 Відповісти
Вдохнути! Пливла пливла й біля самого берега всралася!
показати весь коментар
04.08.2020 15:59 Відповісти
"Вдохнути білу доріжку" я б ще зрозумів. Там хоч зміст є, хоча помилка п ерекладу теж є. Але "вдохнути БІЛЬ!!!" Це нонсенс!
показати весь коментар
04.08.2020 17:57 Відповісти
Мсьє Богдан знається на бубочках.
показати весь коментар
04.08.2020 15:38 Відповісти
Скромная девушка, даже сиськи не показала как Клитина
показати весь коментар
04.08.2020 15:39 Відповісти
- Отдайте мне мои деньги, -- шепелявил он, - я совсем бедный! Ягод не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.(с)
показати весь коментар
04.08.2020 15:41 Відповісти
уже тошнит от этих ЗЕбубочек
показати весь коментар
04.08.2020 15:38 Відповісти
Забыл уже своего Бубочку...
показати весь коментар
04.08.2020 15:38 Відповісти
тоскует
показати весь коментар
04.08.2020 15:41 Відповісти
хм... а я думал бубочка зеЛенку кинул ради Мандель. оказывается, ради бубочки Андрея... или Богдана... я их двоих вечно путаю.
показати весь коментар
04.08.2020 16:25 Відповісти
Вот уж новость, так новость, кто кого и где назвал в комментариях в пейсбуке...
показати весь коментар
04.08.2020 15:38 Відповісти
Переводит стрелки с главного "Бубочки"?
Значит у них все таки что-то было?
показати весь коментар
04.08.2020 15:38 Відповісти
без богдана как коза без баяна ))))
бубочка - это термин именной и нефиг его ко всяким цыпочкам применять)))
показати весь коментар
04.08.2020 15:40 Відповісти
Видимо бубочка - это один из видов корабельной сосны
показати весь коментар
04.08.2020 15:41 Відповісти
Экс-глава ОП Богдан назвал главу делегации Украины в ПАСЕ Ясько "бубочкой" - Цензор.НЕТ 5793
показати весь коментар
04.08.2020 15:43 Відповісти
шкиряк это крайняя плоть тоже
показати весь коментар
04.08.2020 15:47 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2020 17:09 Відповісти
Моя совесть чиста. Я за них не голосовал. Хавай ТЕ!
показати весь коментар
04.08.2020 15:41 Відповісти
А я взагалі голосував саме ПРОТИ ніх.
За Порошенка.
показати весь коментар
04.08.2020 15:43 Відповісти
саме так і я
показати весь коментар
04.08.2020 15:45 Відповісти
Анал табу?
показати весь коментар
05.08.2020 21:16 Відповісти
«Вдохнути біль»
WTF?
Хто в курсі, як це? Що це? Куди?
показати весь коментар
04.08.2020 15:41 Відповісти
это типа от войны устала и на морях вдыхает боль умирающих морпехов.
показати весь коментар
04.08.2020 15:43 Відповісти
Боль поедаемых морепродуктов....
показати весь коментар
04.08.2020 15:49 Відповісти
Шёпотом - мидии со шкарлупками не жруть. Выходят больно
показати весь коментар
04.08.2020 21:13 Відповісти
она не бубочка, она - тыкавка!
показати весь коментар
04.08.2020 15:42 Відповісти
але, богдан, бренд "бубочка" уже зарезервирован главной бубочкой страны
показати весь коментар
04.08.2020 15:43 Відповісти
Хорошо что не колбаской.. Вот это тема для обсуждения...
показати весь коментар
04.08.2020 15:45 Відповісти
О-о--о-о-о-о-о-о-о-оо-о-о-о-о-о-о--о-о-очень ВАЖНАЯ новость для всех.
показати весь коментар
04.08.2020 15:46 Відповісти
сосна..корабельная
однозначно
показати весь коментар
04.08.2020 15:46 Відповісти
"Вдохнути біль"......Мабуть в шпиталі доглядала за пораненими чи їздила на
передову до бійців?

Від чого вона втомилась?А може хотіла написати - "Вдохнути дурь" ???
показати весь коментар
04.08.2020 15:46 Відповісти
Ну вот как раньше жили те кто представлял украинскую власть? без фоток в купальниках, без отдыха. спокойно работали и полезные вещи делали. а теперь? чего добился эта кукла за год работы в ПАСЕ? хер там! зато отдыхать поехала. и не в кириловку 100%
показати весь коментар
04.08.2020 15:47 Відповісти
На Мальдивы наверное.
показати весь коментар
04.08.2020 15:56 Відповісти
Та не, бубочка ездит только к рашкованам
показати весь коментар
04.08.2020 21:14 Відповісти
Украинские СМИ уже со счета сбились, сколько раз зеленский за год президентства в отпуск ездил. Это не считая официальных визитов, от которых толку, разве что Ленку прогулял по Франциям разным
Ексглава ОП Богдан назвав очільницю делегації України в ПАРЄ Ясько "бубочкою" - Цензор.НЕТ 1479
показати весь коментар
04.08.2020 15:58 Відповісти
Значение:
уменьшительно-ласкательное обращение, комплимент.Синонимы:
пупсик.Пример текста:
Ты моя бубочка! • Вот он, моя бубочка! • Моя бубочка! • Хочу, чтоб ты был счастлив рядом со мной, люблю тебя, моя бубочка! • Да, он просто бубочка!
показати весь коментар
04.08.2020 15:55 Відповісти
Бубочка - уменьшительно-ласкательное название бубонной чумы
показати весь коментар
04.08.2020 16:01 Відповісти
Негайна новина, опублікувати: я годину том чудово посрав. Тримаю вас в курсі. Не дякуйте.
показати весь коментар
04.08.2020 15:59 Відповісти
Только если ты тоже в ОБСЕ
показати весь коментар
04.08.2020 16:13 Відповісти
В Евангелии от Иоанна (гл. 8, ст. 7)

А имеешь право брать камень в руки?
Ексглава ОП Богдан назвав очільницю делегації України в ПАРЄ Ясько "бубочкою" - Цензор.НЕТ 882
показати весь коментар
04.08.2020 16:00 Відповісти
До сих пор у Богдана фантазии насчет Бубочки
Ексглава ОП Богдан назвав очільницю делегації України в ПАРЄ Ясько "бубочкою" - Цензор.НЕТ 2784
показати весь коментар
04.08.2020 16:00 Відповісти
Возможно, она и... но уж очень... unpresentable непрезентабельна. Даже если и говорит нечто умное, то ее "светлый образ" дорогой секретарки отвлекает от сути... Неужели в целой Украине не нашлось...?
показати весь коментар
04.08.2020 16:02 Відповісти
Ипать можно? Можно. Какие тебе ещё нужны умения, хороняка?
Без обид, эт я нариду
показати весь коментар
04.08.2020 21:16 Відповісти
И шо ? Ну назвал Мордопацюк кого-то Бубочкой .То же мне новость из мира животных.
показати весь коментар
04.08.2020 16:06 Відповісти
Тема сисек не раскрыта
показати весь коментар
04.08.2020 16:10 Відповісти
Зебили краще...
показати весь коментар
04.08.2020 16:15 Відповісти
Богдан это всего лиш ******** оно дзявкает столько сколько ему позволяют, вопрос кто позволяет и до каких пор.
показати весь коментар
04.08.2020 16:19 Відповісти
І як тепер розібратись, за яку бубочку річ???
показати весь коментар
04.08.2020 16:23 Відповісти
Я понимаю, что Богдан тратил деньги заработанные...
Только от тех, кому он помог упрятать гораздо больше украденного.
Поэтому адвокаты не могут управлять страной - слишком много знают!
Только генерал! И желательно с фамилией Пиночет...
показати весь коментар
04.08.2020 16:23 Відповісти
І що з цього потрібно новину робити? Це ж не кримінал і навіть не образливе слово.
показати весь коментар
04.08.2020 16:32 Відповісти
Эт просто уровень избирателей
показати весь коментар
04.08.2020 21:17 Відповісти
Почитав її біографію.так з біографії виходить,що вона як головний герой серіалу Авантюрист,все вміє і знає.Коли вона те все встигає?
показати весь коментар
04.08.2020 16:36 Відповісти
Ексглава ОП Богдан назвав очільницю делегації України в ПАРЄ Ясько "бубочкою" - Цензор.НЕТ 1068
показати весь коментар
04.08.2020 21:18 Відповісти
Андрій з Богданом шуткують. Майже як Зорян зі Шкіряком. Або як Чіп і Дейл.
показати весь коментар
04.08.2020 16:42 Відповісти
******* сосками пожить охот на земле предкофф Пробидоры Где Честь Сохранить Землю Прадедофф
показати весь коментар
04.08.2020 16:48 Відповісти
«Вдихнути біль».
Збоченка, це як?
показати весь коментар
04.08.2020 17:00 Відповісти
Зєля, схоже, всю Раду засадив соснами. Це він в пику браканьєрам, що Карпати вирізають? Така-собі "несиметрична відповідь"?
показати весь коментар
04.08.2020 17:15 Відповісти
Сміх-сміхом, а сім'я Вовіка зникла кудись. Вивіз за кордон? Мабуть щось знає? Щось з цією владою смішно, але якось не дуже.
показати весь коментар
04.08.2020 17:25 Відповісти
Представляешь как вы пороху насолили? Уот теперь он понимает, шо "нарид" его сделал
показати весь коментар
04.08.2020 21:20 Відповісти
перепахалась бедняжка..............
показати весь коментар
04.08.2020 17:40 Відповісти
Солідний сайт. Навіщо такі ''новини''?
показати весь коментар
04.08.2020 18:13 Відповісти
Не знаю . Но ведь про - "порох на мальдивах", такого вопроса не возникало?
показати весь коментар
04.08.2020 21:22 Відповісти
До судей адмінсуду поїхала відпочивати та втішати....вони теж, разом Вовком всі у відпустці, бідолахи...Втомилася народу служити ...головою то
показати весь коментар
04.08.2020 18:51 Відповісти
Любовница Богдана штоле?*
показати весь коментар
05.08.2020 01:27 Відповісти
 
 