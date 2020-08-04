Ексглава ОП Богдан назвав очільницю делегації України в ПАРЄ Ясько "бубочкою". ФОТО
Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан написав "бубочка" під постом про відпочинок очільниці делегації України в ПАРЄ Єлизавети Ясько.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Ясько у фейсбуці.
Ясько написала, що приїхала на море для відпочинку, на що Богдан відреагував, написавши "бубочка".
Топ коментарі
+38 Підлога Маккартні
показати весь коментар04.08.2020 15:38 Відповісти Посилання
+36 Scorpman Y
показати весь коментар04.08.2020 15:44 Відповісти Посилання
+21 rock-n-roll
показати весь коментар04.08.2020 15:43 Відповісти Посилання
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Тоді все зрозуміло.
... мля... яку "біль"? знов перекладач у зебільних зломався
Значит у них все таки что-то было?
бубочка - это термин именной и нефиг его ко всяким цыпочкам применять)))
За Порошенка.
WTF?
Хто в курсі, як це? Що це? Куди?
однозначно
передову до бійців?
Від чого вона втомилась?А може хотіла написати - "Вдохнути дурь" ???
уменьшительно-ласкательное обращение, комплимент.Синонимы:
пупсик.Пример текста:
Ты моя бубочка! • Вот он, моя бубочка! • Моя бубочка! • Хочу, чтоб ты был счастлив рядом со мной, люблю тебя, моя бубочка! • Да, он просто бубочка!
А имеешь право брать камень в руки?
Без обид, эт я нариду
Только от тех, кому он помог упрятать гораздо больше украденного.
Поэтому адвокаты не могут управлять страной - слишком много знают!
Только генерал! И желательно с фамилией Пиночет...
Збоченка, це як?