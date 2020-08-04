Ексглава ОП Богдан назвав очільницю делегації України в ПАРЄ Ясько "бубочкою". ФОТО

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан написав "бубочка" під постом про відпочинок очільниці делегації України в ПАРЄ Єлизавети Ясько.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Ясько у фейсбуці.

Ясько написала, що приїхала на море для відпочинку, на що Богдан відреагував, написавши "бубочка".

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