Інженер із технагляду Київської ОДА погорів на хабарі в 200 тис. ФОТО
Інженера з технічного нагляду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації затримали під час одержання неправомірної вигоди в сумі 200 тис. гривень.
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
"У вівторок, 4 серпня 2020 року, під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва детективами СУ ГУНП у м.Києві спільно з оперативними працівниками ГУ СБУ в Києві та Київській області затримали "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди в сумі 200 тис. гривень інженера з технічного нагляду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляють, що згідно з матеріалами слідства, службовець вимагав зазначені кошти за підписання актів приймання виконаних будівельних робіт відповідно до договору будівельного підряду з об'єкта будівництва однієї зі шкіл на території Київської області.
"Зловмисника затримали відразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди", - наголошують у повідомленні.
Також зараз тривають обшуки в приміщенні Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.
Крім того, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.
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Будівництво за державні = комунальні кошти приречено на таку схему. Нічого із цим не зробиш. Будував би інвестор приватну школу, була би інша ситуація. (частково, бо за дозволами, він би звернувся до "держави" = хабарі)
вокруг одни "пожары"!
-про то, как их потушили (посадили) ни слухом ни духом...
Нужно создавать новые добробаты и отсылать на фронт, а не отзывать с фронта. Нужно создавать новые батальоны, а не укорачивать существующие, чтобы путу было удобно нападать. Нужно поставлять новую технику, а не забирать ее с фронта. Зебил суперпреступник на высшей должности, суперпредатель того государства президентов которого является - слуга кацапского *********** народа дураков и лгунов.