Інженер із технагляду Київської ОДА погорів на хабарі в 200 тис. ФОТО

Інженера з технічного нагляду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації затримали під час одержання неправомірної вигоди в сумі 200 тис. гривень.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 4 серпня 2020 року, під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва детективами СУ ГУНП у м.Києві спільно з оперативними працівниками ГУ СБУ в Києві та Київській області затримали "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди в сумі 200 тис. гривень інженера з технічного нагляду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.





Повідомляють, що згідно з матеріалами слідства, службовець вимагав зазначені кошти за підписання актів приймання виконаних будівельних робіт відповідно до договору будівельного підряду з об'єкта будівництва однієї зі шкіл на території Київської області.

"Зловмисника затримали відразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди", - наголошують у повідомленні.

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Також зараз тривають обшуки в приміщенні Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

Крім того, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.