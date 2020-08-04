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Новини Фото Хабарники
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Інженер із технагляду Київської ОДА погорів на хабарі в 200 тис. ФОТО

Інженера з технічного нагляду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації затримали під час одержання неправомірної вигоди в сумі 200 тис. гривень.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 4 серпня 2020 року, під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва детективами СУ ГУНП у м.Києві спільно з оперативними працівниками ГУ СБУ в Києві та Київській області затримали "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди в сумі 200 тис. гривень інженера з технічного нагляду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Інженер із технагляду Київської ОДА погорів на хабарі в 200 тис 01
Інженер із технагляду Київської ОДА погорів на хабарі в 200 тис 02

Повідомляють, що згідно з матеріалами слідства, службовець вимагав зазначені кошти за підписання актів приймання виконаних будівельних робіт відповідно до договору будівельного підряду з об'єкта будівництва однієї зі шкіл на території Київської області.

"Зловмисника затримали відразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди", - наголошують у повідомленні.

Дивіться також: НАБУ затримало чиновника Харківської ОДА, який вимагав хабар у 1,32 млн. ФОТОрепортаж.

Також зараз тривають обшуки в приміщенні Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

Крім того, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

хабар (4738) Київ (19688) ОДА (1631)


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Топ коментарі
+4
А говорят шо у нас инженера мало зарабатывают
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04.08.2020 16:09 Відповісти
+4
Это же технадзор. Разницу понимать надо!
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04.08.2020 16:10 Відповісти
+4
Тут ситуація патова. Не вимагав би він, ці би 200 штук вкрав бізнесмен. Для держави яка різниця, вкрадені вони як хабар, чи як ухилення від податків?
Будівництво за державні = комунальні кошти приречено на таку схему. Нічого із цим не зробиш. Будував би інвестор приватну школу, була би інша ситуація. (частково, бо за дозволами, він би звернувся до "держави" = хабарі)
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04.08.2020 16:18 Відповісти
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А говорят шо у нас инженера мало зарабатывают
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04.08.2020 16:09 Відповісти
Это же технадзор. Разницу понимать надо!
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04.08.2020 16:10 Відповісти
судя по рубашке, эпоха бидности немного не успела у него закончится...
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04.08.2020 16:11 Відповісти
немного не шарите. эта рубашка стоит около 2000 грн
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04.08.2020 23:41 Відповісти
Ну и цифры у них и запросы! Все эти упыри на шее у бизнеса сидят. Зачем они нужны ?
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04.08.2020 16:14 Відповісти
Тут ситуація патова. Не вимагав би він, ці би 200 штук вкрав бізнесмен. Для держави яка різниця, вкрадені вони як хабар, чи як ухилення від податків?
Будівництво за державні = комунальні кошти приречено на таку схему. Нічого із цим не зробиш. Будував би інвестор приватну школу, була би інша ситуація. (частково, бо за дозволами, він би звернувся до "держави" = хабарі)
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04.08.2020 16:18 Відповісти
он жертва обстоятельств или взяточник?
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04.08.2020 23:48 Відповісти
він типовий українець.
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05.08.2020 10:51 Відповісти
Снова Порошенко виноват?
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04.08.2020 16:16 Відповісти
Просто место работы комуто прегляделось... А брать и давать на лапу это у нас прям национальный обычай..... Беда...
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04.08.2020 16:17 Відповісти
ВАЙ !!! ПОГОРЕЛ !!!
вокруг одни "пожары"!
-про то, как их потушили (посадили) ни слухом ни духом...
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04.08.2020 16:22 Відповісти
огнетушитель надо было иметь, при получении неправомерной.!! а еще инженер.
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04.08.2020 16:29 Відповісти
Вангую, що суд відпустить збирати гроші на хабар аваківській ОПГ.
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04.08.2020 16:33 Відповісти
Зеленые мародеры
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04.08.2020 16:43 Відповісти
Інженер із технагляду Київської ОДА погорів на хабарі в 200 тис - Цензор.НЕТ 1781
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04.08.2020 16:47 Відповісти
Не страшно...Погорєл на одній,але були ще сотні інших,на яких "нє погорєл"...Вони його витягнуть,ці непогорілі погорілого,і загасять полум"я зеленим дощем...
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04.08.2020 16:58 Відповісти
Слуга кацапов ЗЕБИЛ.
Нужно создавать новые добробаты и отсылать на фронт, а не отзывать с фронта. Нужно создавать новые батальоны, а не укорачивать существующие, чтобы путу было удобно нападать. Нужно поставлять новую технику, а не забирать ее с фронта. Зебил суперпреступник на высшей должности, суперпредатель того государства президентов которого является - слуга кацапского *********** народа дураков и лгунов.
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04.08.2020 20:47 Відповісти
Двести тысяч в одном "пакете", красиво упакованные с банковской надписью - взятка?
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04.08.2020 18:50 Відповісти
 
 