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Кличко показав роботу Smart Сity: Контролює транспорт, бюджет, камери спостереження, медустанови. ВІДЕО+ФОТО

Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відео про те, як "розумні" технології допомагають йому в управлінні столицею. Зокрема, він продемонстрував роботу інтерактивної системи, за допомогою якої може контролювати процеси, що відбуваються в місті, не виходячи з робочого кабінету.

"Система smart city, яку Київ запровадив кілька років тому, зробила муніципальне управління більш ефективним та прозорим, а мешканцям міста надала багато зручних сервісів. Я переконаний, Київ повинен бути технологічним, сучасним і комфортним містом. І ми все для цього робимо", – зазначив у дописі до відео Віталій Кличко.

"Центр управління польотом – можна так назвати. Контроль різних сфер міста: транспорт, власність, бюджет, камери спостереження, медичні заклади. Усе це можна побачити на екрані в режимі реального часу. Наприклад, надходження і витрати з бюджету. Або – як відбувається електронний запис до лікарів. Ми також бачимо моніторинг звернень по лінії "15-51". Із цього кабінету, з офісу, я можу проконтролювати чимало процесів, що відбуваються в місті", – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, кожна одиниця комунального громадського транспорту та спецтехніки обладнана GPS-трекерами. І можна онлайн відслідковувати, де на даний момент ця техніка знаходиться і яке завдання виконує.

Кличко показав роботу Smart Сity: Контролює транспорт, бюджет, камери спостереження, медустанови 01
Кличко показав роботу Smart Сity: Контролює транспорт, бюджет, камери спостереження, медустанови 02

Також до системи під’єднані всі майже 10 тисяч камер відеоспостереження, встановлені в рамках проекту "Безпечна столиця". З їх допомогою, підкреслив Віталій Кличко, вдалося розкрити чимало злочинів у місті.

Автор: 

Київ (19688) Кличко Віталій (3528)


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Топ коментарі
+4
Віталя Чемпіон!
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04.08.2020 17:22 Відповісти
+3
Це показуха - ось реальність.

https://censor.net/news/3211869/******************************************************************************************************
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04.08.2020 17:28 Відповісти
+3
рули, Виталя!
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04.08.2020 17:36 Відповісти
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Віталя Чемпіон!
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04.08.2020 17:22 Відповісти
по организации пробок и тянучек в Киеве.
или нет,работник кмда/маладой каманды?
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04.08.2020 18:33 Відповісти
А де на цій електронній мапі показують незаконні забудови по Києву?
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04.08.2020 22:48 Відповісти
Контролюють думки, мізки. Не дають волю українцям. Готуються до Зради.
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04.08.2020 17:24 Відповісти
Це показуха - ось реальність.

https://censor.net/news/3211869/******************************************************************************************************
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04.08.2020 17:28 Відповісти
Клічко власник спорткомплексу?
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04.08.2020 19:26 Відповісти
с помощью которой может контролировать процессы, происходящие в городе, не выходя из рабочего кабинета.Источник: https://censor.net/p3211870

Какой там контроль,если делают то,что в голову взбредет - объявляют "пандемию",продают зерно с гос резерва, одной рукой воюют, другой торгуют, заваливают мусором Львов, лишают транспортного сообщения Тернополь...
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04.08.2020 17:29 Відповісти
це все Клічко робив та робить?
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04.08.2020 19:23 Відповісти
только так зелибобикам показывая, разжевывая все достижения и причём каждый день, а лучше утром в обед и вечером, можно вдолбить в голову, что щось таки хорошее робыться
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04.08.2020 17:34 Відповісти
Где закон о роялти. Все кб должны быть под государством и получать дополнительные коммерческие доходы от роялти на развитие новой продукции и исследований.От 0.1%-1% от продажной цены должны идти на роялти разработчикам от государства.Укрспецэкспорт должен выплачивать все роялти разработчикам за реализованную продукцию.
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04.08.2020 20:27 Відповісти
Зе всё розкрадае со своими подельниками слугами
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04.08.2020 20:37 Відповісти
Пару часов назад по зомбоящику выступал Мирошниченко.
С пеной у рта критиковал все то, что они с педаликом натворили за 6 лет.
Просил их выбрать опять.
Обещал со всем этим непримиримо бороться.

Есть мозги у человека?
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04.08.2020 17:35 Відповісти
ТОВ УкрЕвроМАЗ(как и лыбидь по рациям якобы украинским) - это откатная прокладка крыс из минобороны, который закупают мазы вместо кразов по завышенным ценам на миллионы гривен. Все тендеры с этой прокладкой есть коррупционные проекты минобороны с откатами. Потому 3-й заместитель минобороны по закупках должен быть посажен и расстрелян за диверсию по закупкам.
Богдан свинарчука лжет что белорусские мазы имеют локализацию 51%, потому что мозг свинарчука заточен только на максимальное воровство и сегодня - потому там локализации на богдане не может быть кроме как его принудят. Потому 51% есть ложью преувеличенной в 10 раз.Мозг свинарчука будет пытаться ******* до последнего. Использовать все возможности чтобы ничего не делать, до последнего. Это говорит о том что 51% это есть та самая ложь.
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04.08.2020 20:28 Відповісти
Оборванец почему педалик?
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05.08.2020 20:05 Відповісти
рули, Виталя!
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04.08.2020 17:36 Відповісти
по стеклянному мосту,пидалико-шнырь из кмда.
тьолько по стеклянному мосту.
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04.08.2020 18:31 Відповісти
Бюджет Киева контролирует ставленник Черновецкого - Денис Комарницкий.
Так что пусть не врёт.
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04.08.2020 17:37 Відповісти
Да это неплохо. Только когда вы создадите ...Planet Sity? Когды, мы уже полноценно начнете мониторить планету??? К слову, года два! говорили про моду Н21. ОРАЛИ! вода уходит под поверхность...как на Марсе. Ну я не знаю, как можно еще разжевать. В итоге жевали два года и теперь...вот...старый анекдот. Вы вообще ...когда начнете читать энциклопедию Войнича???

Ученые в рамках исследования пришли к заключению, что Земля "пожирает" океаны на планете. Проводилась соответствующая работа при участии сотрудников Колумбийского университета. Эксперты заключили, что в недра Земли пропитывается примерно в три раза больше воды, нежели было принято считать ранее. Происходит подобное на фоне движения тектонических плит. Авторы исследования изучали область в Марианской впадине, где происходит стыковка тихоокеанская плиты с филиппинской. По оценкам специалистов, каждый 1 млн лет указанные зоны втягивают порядка 3 млрд тераграммов воды.
Ученые считают данное открытие важным. Все потому, что вода рядом с поверхностью вполне способна содействовать образованию магмы, на фоне чего увеличивается шансы на частые землетрясения. О процессе экспертам было известно долгое время, но только недавно удалось выяснить, какие объемы влаги проникают вглубь.
Зафиксировать значимые данные стало возможным за счет отличающихся высокой точностью сейсмических датчиков, их разместили по всему периметру
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04.08.2020 18:16 Відповісти
ого! Це літієві препарати не пройшли реєстрацію, от і наслідки в написаного..
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04.08.2020 19:25 Відповісти
пидалик,жду приложения "е-подвеска" и "е-***,яма/выбоина/закрыто на бессрочный ремонт."
не каждый может смотреть в завтрашний день....
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04.08.2020 18:30 Відповісти
Фирташу бы понравилось!?)
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04.08.2020 18:41 Відповісти
Гладко у педали на бумаге, да забыл он про овраги... коллаборант зелёных оккупантов хренов...
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04.08.2020 18:50 Відповісти
http://kievvlast.com.ua/news/klichko-na-ulitse-streletskoj-nochyu-pojmal-raspisyvayushhih-steny-graffitchikov-video Кличко поймал 2х ребят, что зарисовывали на стенах адреса наркопритонов и сдал полиции .
Ты на кого работаешь, Виталька?
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04.08.2020 18:59 Відповісти
Буду голосовать за Клико. А слуги каломойского-мертведчука со своими пальчевскими и зеленскими пускай идут нахер
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04.08.2020 19:40 Відповісти
А что, если настроить камеры Кличка следить за тем, как полицейские Авакова берут взятки? так сказать в режиме автоматической фиксации
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05.08.2020 01:34 Відповісти
Віталя - норм мер. Самотужки їздить, контролює якість робіт. Ремонтів зробив і робить багато.
І взагалі столиця при ньому змінюється на краще
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05.08.2020 08:34 Відповісти
Конкретні приклади, ПЛІЗ!))
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05.08.2020 23:47 Відповісти
чого?
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06.08.2020 03:45 Відповісти
Покажи Підаля онлайн, скільки муніципальної землі (землі киян і столиці) ти продав за безцінь забудовній мафії за останні чотири роки. Покажи Підаля, онлайн, скільки баблоїда мафія тобі відвалила за суцільну архітектурно-планову вакханаляю в Києві. Навіть набіг п"яних мавпочок на кукурудзяне поле не зможе порівнятися з тим ідіотизмом, яким в столиці керує Кличко зі своєю бандою. Підаля, чи ти останній лох, чи ти закінчених дебіл, щоб не розуміти, що екран біля, якого ти виглядаєш навіть гірше ніж клоун-Зе, просто ніщо перед зустріччю онлайн в кожному київському дворі. Там тобі таке скажуть, таке покажуть, що тобі і у снах не уявляється. Ти, гівнюк, граще розкажи і покажи людям на своєму "чудо-маніторі", скільки дит-садків ти врятував від знищення забудовниками, скільки, аптек, стадіонів, лікарень, зелених зон, київських дерев, хлібзаводів, заводів і фабрик, гуртожитків, парків і парківських зон, архітектурних пам"ятників тощо корисного для людей ти, боксеро-кінчене, "врятувало" від повного зникнення з очей киян??? Горіти, горіти, горіти тобі у пеклі з усіма твоїми... Ти був гарним боксерам. А перетворився у чужу тварину. Ти, підаля, ЧУЖИЙ! Історія Києва залишить тебе саме таким. І дітям твоїм я не заздрю. Бо саме їм відповідати в поколіннях перед киянами за твої сьогоднішні ЗЛОдіяння.
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05.08.2020 23:44 Відповісти
 
 