Кличко показав роботу Smart Сity: Контролює транспорт, бюджет, камери спостереження, медустанови. ВІДЕО+ФОТО

Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відео про те, як "розумні" технології допомагають йому в управлінні столицею. Зокрема, він продемонстрував роботу інтерактивної системи, за допомогою якої може контролювати процеси, що відбуваються в місті, не виходячи з робочого кабінету.

"Система smart city, яку Київ запровадив кілька років тому, зробила муніципальне управління більш ефективним та прозорим, а мешканцям міста надала багато зручних сервісів. Я переконаний, Київ повинен бути технологічним, сучасним і комфортним містом. І ми все для цього робимо", – зазначив у дописі до відео Віталій Кличко.

"Центр управління польотом – можна так назвати. Контроль різних сфер міста: транспорт, власність, бюджет, камери спостереження, медичні заклади. Усе це можна побачити на екрані в режимі реального часу. Наприклад, надходження і витрати з бюджету. Або – як відбувається електронний запис до лікарів. Ми також бачимо моніторинг звернень по лінії "15-51". Із цього кабінету, з офісу, я можу проконтролювати чимало процесів, що відбуваються в місті", – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, кожна одиниця комунального громадського транспорту та спецтехніки обладнана GPS-трекерами. І можна онлайн відслідковувати, де на даний момент ця техніка знаходиться і яке завдання виконує.





Також до системи під’єднані всі майже 10 тисяч камер відеоспостереження, встановлені в рамках проекту "Безпечна столиця". З їх допомогою, підкреслив Віталій Кличко, вдалося розкрити чимало злочинів у місті.