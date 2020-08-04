Кличко показав роботу Smart Сity: Контролює транспорт, бюджет, камери спостереження, медустанови. ВІДЕО+ФОТО
Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відео про те, як "розумні" технології допомагають йому в управлінні столицею. Зокрема, він продемонстрував роботу інтерактивної системи, за допомогою якої може контролювати процеси, що відбуваються в місті, не виходячи з робочого кабінету.
"Система smart city, яку Київ запровадив кілька років тому, зробила муніципальне управління більш ефективним та прозорим, а мешканцям міста надала багато зручних сервісів. Я переконаний, Київ повинен бути технологічним, сучасним і комфортним містом. І ми все для цього робимо", – зазначив у дописі до відео Віталій Кличко.
"Центр управління польотом – можна так назвати. Контроль різних сфер міста: транспорт, власність, бюджет, камери спостереження, медичні заклади. Усе це можна побачити на екрані в режимі реального часу. Наприклад, надходження і витрати з бюджету. Або – як відбувається електронний запис до лікарів. Ми також бачимо моніторинг звернень по лінії "15-51". Із цього кабінету, з офісу, я можу проконтролювати чимало процесів, що відбуваються в місті", – зазначив Віталій Кличко.
За його словами, кожна одиниця комунального громадського транспорту та спецтехніки обладнана GPS-трекерами. І можна онлайн відслідковувати, де на даний момент ця техніка знаходиться і яке завдання виконує.
Також до системи під’єднані всі майже 10 тисяч камер відеоспостереження, встановлені в рамках проекту "Безпечна столиця". З їх допомогою, підкреслив Віталій Кличко, вдалося розкрити чимало злочинів у місті.
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или нет,работник кмда/маладой каманды?
https://censor.net/news/3211869/******************************************************************************************************
Какой там контроль,если делают то,что в голову взбредет - объявляют "пандемию",продают зерно с гос резерва, одной рукой воюют, другой торгуют, заваливают мусором Львов, лишают транспортного сообщения Тернополь...
С пеной у рта критиковал все то, что они с педаликом натворили за 6 лет.
Просил их выбрать опять.
Обещал со всем этим непримиримо бороться.
Есть мозги у человека?
Богдан свинарчука лжет что белорусские мазы имеют локализацию 51%, потому что мозг свинарчука заточен только на максимальное воровство и сегодня - потому там локализации на богдане не может быть кроме как его принудят. Потому 51% есть ложью преувеличенной в 10 раз.Мозг свинарчука будет пытаться ******* до последнего. Использовать все возможности чтобы ничего не делать, до последнего. Это говорит о том что 51% это есть та самая ложь.
тьолько по стеклянному мосту.
Так что пусть не врёт.
Ученые в рамках исследования пришли к заключению, что Земля "пожирает" океаны на планете. Проводилась соответствующая работа при участии сотрудников Колумбийского университета. Эксперты заключили, что в недра Земли пропитывается примерно в три раза больше воды, нежели было принято считать ранее. Происходит подобное на фоне движения тектонических плит. Авторы исследования изучали область в Марианской впадине, где происходит стыковка тихоокеанская плиты с филиппинской. По оценкам специалистов, каждый 1 млн лет указанные зоны втягивают порядка 3 млрд тераграммов воды.
Ученые считают данное открытие важным. Все потому, что вода рядом с поверхностью вполне способна содействовать образованию магмы, на фоне чего увеличивается шансы на частые землетрясения. О процессе экспертам было известно долгое время, но только недавно удалось выяснить, какие объемы влаги проникают вглубь.
Зафиксировать значимые данные стало возможным за счет отличающихся высокой точностью сейсмических датчиков, их разместили по всему периметру
не каждый может смотреть в завтрашний день....
Ты на кого работаешь, Виталька?
І взагалі столиця при ньому змінюється на краще