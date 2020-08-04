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Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"
Цитати "великих"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель про перемир'я: Якщо з того боку провокують на конфлікт, а з цього не дають себе провокувати – це прояв мудрості та відданості миру
- Усе під контролем!
Семен Семеныч...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальниця відділення захопленого терористом банку Чучупак добровільно залишилася в заручниках, - глава правління банку Старомінська. ФОТО
Карточка не потрібна...
Монополія
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко
Співочі птахи "русского мира"
Нічого дивного
Надійний захист
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Топ коментарі
+53 18c49ed2
показати весь коментар04.08.2020 18:22 Відповісти Посилання
+52 wake up-UA
показати весь коментар04.08.2020 18:20 Відповісти Посилання
+41 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар04.08.2020 19:02 Відповісти Посилання
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Террорист захватил поезд, требуя сделать остановку в Тернополе.
"Академія МВС терміново набирає курсантів на "Факультет імітації терактів".
- дядь Витя, глянь как я магу!
- идиот... ты ноги тренируй.. на руках до Ростова не добегишь )))
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фразою:"А отримав гарант гроші від Бі-Бі-Сі за рекламу старого фільму, закомуфльованну під вимогу божевільного антисістемщика."
Поржали би на адресу жопозиції.
Слабо? Продажні "правдоруби"!
(кадр з фільму "Чорне дзеркало")