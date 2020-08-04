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Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"

Цитати великих, співочі птахи русского мира, надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 01

Цитати "великих"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель про перемир'я: Якщо з того боку провокують на конфлікт, а з цього не дають себе провокувати – це прояв мудрості та відданості миру

Цитати великих, співочі птахи русского мира, надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 02

- Усе під контролем!

Цитати великих, співочі птахи русского мира, надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 03

Семен Семеныч...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальниця відділення захопленого терористом банку Чучупак добровільно залишилася в заручниках, - глава правління банку Старомінська. ФОТО

Цитати великих, співочі птахи русского мира, надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 04

Карточка не потрібна...

Цитати великих, співочі птахи русского мира, надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 05

Монополія

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко

Цитати великих, співочі птахи русского мира, надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 06

Співочі птахи "русского мира"

Цитати великих, співочі птахи русского мира, надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 07

Нічого дивного

Цитати великих, співочі птахи русского мира, надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 08

Надійний захист

Більше фотошопів дивіться тут

Зеленський Володимир (24391) Лукашенко Олександр (2661) Пєсков Дмитро (1693) політика (4529) путін володимир (24130) фотожаба (13986) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+53
Полностью отражает ситуацию с последними "терактами" от 95 квартала

Цитаты "великих", певчие птицы "русского мира", надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9973
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04.08.2020 18:22 Відповісти
+52
Ось теж непогана...
Цитаты "великих", певчие птицы "русского мира", надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6813
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04.08.2020 18:20 Відповісти
+41
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4083
- дядь Витя, глянь как я магу!
- идиот... ты ноги тренируй.. на руках до Ростова не добегишь )))
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7704

................
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04.08.2020 19:02 Відповісти
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Цитаты "великих", певчие птицы "русского мира", надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 83
показати весь коментар
04.08.2020 18:19 Відповісти
Ось теж непогана...
Цитаты "великих", певчие птицы "русского мира", надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6813
показати весь коментар
04.08.2020 18:20 Відповісти
Чим більша брехня, тим більше в неї вірять - Й.Гебельс, за ним повторює сцарь всех мокшан Ху і Ло.
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04.08.2020 20:11 Відповісти
Полностью отражает ситуацию с последними "терактами" от 95 квартала

Цитаты "великих", певчие птицы "русского мира", надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9973
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04.08.2020 18:22 Відповісти
Свидетели секты 95-тый квартал - это сильно))
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04.08.2020 18:24 Відповісти


Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3255
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04.08.2020 18:32 Відповісти
Скоро!
На всех телеканалах!
Террорист захватил поезд, требуя сделать остановку в Тернополе.
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04.08.2020 18:36 Відповісти
Оголошення
"Академія МВС терміново набирає курсантів на "Факультет імітації терактів".
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04.08.2020 18:44 Відповісти
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7725
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04.08.2020 18:48 Відповісти
Мама
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04.08.2020 21:53 Відповісти
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3437
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04.08.2020 18:45 Відповісти
"Солодка кацапська парочка в Криму"!!!
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7665
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04.08.2020 18:51 Відповісти
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6865
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04.08.2020 18:59 Відповісти
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4083
- дядь Витя, глянь как я магу!
- идиот... ты ноги тренируй.. на руках до Ростова не добегишь )))
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7704

................
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04.08.2020 19:02 Відповісти
Как пріказал таваріщ Путєн
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8571
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04.08.2020 19:05 Відповісти
Двоє оцих облич і були головними агитаторами Зе у президенти.
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04.08.2020 19:43 Відповісти
Всі інші виконавцями. Аби не Порох
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04.08.2020 19:44 Відповісти
"Аби не Порох" - лозунг, що запровадив мацквабад. А, весь інтернет був "засіяний" призивами - русскіє галасуйте за зе.. ОТ вони й проголосували!
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04.08.2020 20:15 Відповісти
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6409
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04.08.2020 19:08 Відповісти
Интересно, что дальше по сценарию 95-го квартала - захват бензоколонки, захват ресторана или захват офиса преЗедента?
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04.08.2020 19:12 Відповісти
It's multilayered:

Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7887
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04.08.2020 19:16 Відповісти
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7661
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04.08.2020 19:38 Відповісти
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8458

...
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04.08.2020 19:42 Відповісти
95 квартал, хіба не кумедні ситуації з "терактами" у Луцьку і Києві? Чому нема реприз? Обиграли б вимоги "луцького терориста"
фразою:"А отримав гарант гроші від Бі-Бі-Сі за рекламу старого фільму, закомуфльованну під вимогу божевільного антисістемщика."
Поржали би на адресу жопозиції.
Слабо? Продажні "правдоруби"!
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04.08.2020 19:45 Відповісти
Тим терористам потрібно було поставити вимогу як в фільмі "Чорне дзеркало"! І щоб зе виконав! Та виклав відосик.
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04.08.2020 20:17 Відповісти
Вигляд був би такий, тільки із вялічайшим в головній ролі...
(кадр з фільму "Чорне дзеркало")

Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4489
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04.08.2020 20:22 Відповісти
Мендель это внучка Вальцмана? Зебилы, я ничо не понимаю
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04.08.2020 21:55 Відповісти
 
 