Від вибуху в Бейруті загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Щонайменше 10 людей загинули внаслідок потужного вибуху, що стався в Бейруті. Кількість жертв, імовірно, буде збільшуватися. Вибух відчули навіть на Кіпрі, що розташований за 200 км від Бейрута.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами глави МОЗ Лівану Хамада Хассана, внаслідок вибуху постраждали сотні людей.

Вибух у бейрутському порту спричинив ударну хвилю, яка завдала значної шкоди. По всьому місті вибиті вікна, перевернуті автомобілі. Люди лежать на вулицях під купами уламків.

Усі лікарні Бейрута закликали бути готовими до надходження великої кількості постраждалих.

Дивіться на Цензор.НЕТ: Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Потужні вибухи відчули навіть на Кіпрі, який розташований за понад 200 км від Бейрута. Жителі острова почули гуркіт й відчули, як під ногами тремтить земля.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомляли, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.















