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Від вибуху в Бейруті загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Щонайменше 10 людей загинули внаслідок потужного вибуху, що стався в Бейруті. Кількість жертв, імовірно, буде збільшуватися. Вибух відчули навіть на Кіпрі, що розташований за 200 км від Бейрута.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами глави МОЗ Лівану Хамада Хассана, внаслідок вибуху постраждали сотні людей.

Вибух у бейрутському порту спричинив ударну хвилю, яка завдала значної шкоди. По всьому місті вибиті вікна, перевернуті автомобілі. Люди лежать на вулицях під купами уламків.

Усі лікарні Бейрута закликали бути готовими до надходження великої кількості постраждалих.

Дивіться на Цензор.НЕТ: Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Потужні вибухи відчули навіть на Кіпрі, який розташований за понад 200 км від Бейрута. Жителі острова почули гуркіт й відчули, як під ногами тремтить земля.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомляли, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

Від вибуху в Бейруті загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні, - ЗМІ 01
Від вибуху в Бейруті загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні, - ЗМІ 02
Від вибуху в Бейруті загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні, - ЗМІ 03
Від вибуху в Бейруті загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні, - ЗМІ 04
Від вибуху в Бейруті загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні, - ЗМІ 05
Від вибуху в Бейруті загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні, - ЗМІ 06
Від вибуху в Бейруті загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні, - ЗМІ 07
Від вибуху в Бейруті загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні, - ЗМІ 08

вибух (4527) Ліван (122)


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Топ коментарі
+25
Я бы с куда бОльшим удовольствием смотрел на подобные снимки Кремля. Того, что от него осталось. А Бейрут жаль...
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04.08.2020 21:32 Відповісти
+12
Думаю намного больше 10, всех кто был в радиусе сотен метров просто распылило.
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04.08.2020 21:22 Відповісти
+10
там от металла и бетона ничего не осталось.. а они про 10 чел говорят..

там тысячи, не менее
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04.08.2020 21:24 Відповісти
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Жесть...рано они к новогодним праздникам начали готовиться
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04.08.2020 21:20 Відповісти
Мусульманский новый год 19 августа...
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04.08.2020 21:24 Відповісти
да и какое там судно - видно что склад рванул - и явно не с фейерверками
https://www.youtube.com/watch?v=79gejYbe-W4
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04.08.2020 21:29 Відповісти
Мексика. Взрыв пиротехники https://youtu.be/SDaKWi-GWu8
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04.08.2020 21:35 Відповісти
Объемный...смотри взрыв обычный характерный для бомбы...а через 1-2 секунды распространение волны и волны не ударной свехзвуковой...а волны характерной для взрыва газа или аэрозоля ...и на огромное расстояние ..при этом по пути сносилось все...
10 человек уже больше похоже на заявление газеты правда после взрыва в чернобыле...
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04.08.2020 21:39 Відповісти
что там сносилось, у записывающих тарелка на столе осталась целая. и высокий дом цел.
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04.08.2020 22:12 Відповісти
Последняя инфа - взрыв склада с конфискованной взрывчаткой...
Вот у кого Хезболла могла конфисковать столько ВВ? Взрывчатка в наличии есть а документов на нее нет... В Домбабве шахтеры танки в шахтах находили, а Хезболла значит ВВ у контрабандистов забирает...эшелонами..
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04.08.2020 22:12 Відповісти
Думаю намного больше 10, всех кто был в радиусе сотен метров просто распылило.
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04.08.2020 21:22 Відповісти
там от металла и бетона ничего не осталось.. а они про 10 чел говорят..

там тысячи, не менее
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04.08.2020 21:24 Відповісти
Я бы с куда бОльшим удовольствием смотрел на подобные снимки Кремля. Того, что от него осталось. А Бейрут жаль...
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04.08.2020 21:32 Відповісти
Думаю 2000 насчитают. Когда под Донецком склад пиротехники взорвался, был такой грохот и гриб, что я собрал семью и собирался рвать когти!
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04.08.2020 21:35 Відповісти
ну если сам министр сказал, что это петарды...то я так думаю у них еще много таких бабахнет...
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04.08.2020 21:36 Відповісти
Жэсть
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04.08.2020 21:37 Відповісти
Жудко
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04.08.2020 21:38 Відповісти
Если это взрыв корабля с взрывчаткой, то это повторение истории. Подобный случай был в Канаде 100 лет назад, когда корабль взорвался в гавани города Halifax, Nova Scotia. Тогда тоже часть города была стёрта...
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04.08.2020 21:39 Відповісти
Они продолжают твердить о "пиротехнике", хотя какая там, нафиг, пиротехника. Большая масса бризантного взрывчатого вещества. Пиротехника, да ещё упакованная и разложенная по ящикам, пусть и из корабля, так бы не бабахнула, а половина её до сих пор летала по городу с фейрверками.
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04.08.2020 21:51 Відповісти
«По информации https://t.me/nauala Telegram -канала Lebanese news, речь идет о 2,7 тысячи тонн нитрата, конфискованного в 2013 году.»
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04.08.2020 21:55 Відповісти
2 кТн - это сравнимо с зарядом тактического ядерного оружия (0,2 - 5 кТн)!
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04.08.2020 22:36 Відповісти
так.
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04.08.2020 22:43 Відповісти
Нитрат аммония - аммиачная селитра в мешках детонирует, конечно, но сама по себе нет. Нужен детонатор. Если, действительно, селитра, то явная диверсия.
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05.08.2020 00:05 Відповісти
Я в другой здешней публикации прокомментировал что это был типичный объёмный взрыв. Отсюда и сильная ударная волна, дошедшая аж до Кипра.
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04.08.2020 22:02 Відповісти
До Кіпра дійшло коливання поверхневого шару Землі - сейсмічні хвилі, а не повітряні.

Мощные взрывы ощутили даже на Кипре, который находится более чем в 200 км от Бейрута. Жители острова услышали грохот и почувствовали, как под ногами дрожит земля.Источник: https://censor.net/p3211921
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04.08.2020 22:11 Відповісти
Если не в курсе: ударные волны распространяются не только по воздуху. В плотных средах затухание обычно слабее, вот их на Кипре и тряхнуло. А воздушная волна разрушила Бейрут.
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04.08.2020 22:21 Відповісти
Я в курсі.
Це Ваша маячня: «https://censor.net/user/444685

Я в другой здешней публикации прокомментировал что это был типичный объёмный взрыв. Отсюда и сильная ударная волна, дошедшая аж до Кипра.»
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04.08.2020 22:36 Відповісти
Похоже всё-таки не в курсе. Ударная волна по воде и в горных породах (дно) распространяется ещё более радостно чем по воздуху. Почитайте физику для 6 класса...
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05.08.2020 00:52 Відповісти
P.S. сейсмічні хвилі - это остаточные явления ударной волны в грунте. В них на "телесейсмических расстояниях" переходят ударные волны и волны разрушений ближней зоны взрыва.
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05.08.2020 00:54 Відповісти
Генеральный секретарь ливанской политической партии «******» Низар Наджарян скончался от травм, полученных при взрыве в Бейруте.
Об этом сообщает в своем телеканал Al Arabia.
«******» - правая националистическая партия, существующая с 1936 года. Она отстаивает интересы ливанских христиан-маронитов.
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04.08.2020 21:43 Відповісти
Моторошно
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04.08.2020 21:44 Відповісти
10 человек?Вы видео видео центр взрыва и соседние дома в труху.
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04.08.2020 21:47 Відповісти
Хамаз и Хизбулла - террористические организации
террористов надо уничтожать
Израиль показал как єто надо делать
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04.08.2020 21:48 Відповісти
0.20 взрыв обычный...идет распространение паровоздушной смеси...а затем 0.34 взрыв смеси непосредственно...ага пердотехника...
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04.08.2020 21:54 Відповісти
Кацапский след ищите
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04.08.2020 22:03 Відповісти
Маленький ядерний вибух. Доречі, а що при горінні чи вибуху дає червоний дим?
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04.08.2020 22:04 Відповісти
А де ж тоді: ПВ, РВ, ЕМВ ?
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04.08.2020 22:13 Відповісти
ПВ=?
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04.08.2020 22:31 Відповісти
променеве.
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04.08.2020 22:44 Відповісти
Ну точно же!
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04.08.2020 22:47 Відповісти
У меня в голове крутилось "світлове" вот и не складывалась расшифровка.
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04.08.2020 23:21 Відповісти
просто жесть какие 10 человек там полгорода снесло
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04.08.2020 22:08 Відповісти
Ну видать очень далеко не все население за людей считают...пока учли только высокопоставленных
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04.08.2020 22:18 Відповісти
кацапуры, гореть вам в аду за все ваши деяния!
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04.08.2020 22:14 Відповісти
Что-то кирдыком очередного "союзного государства" запахло.
Від вибуху в Бейруті загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9422
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04.08.2020 22:18 Відповісти
люди шо вы творите?😔
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05.08.2020 05:05 Відповісти
Ихтамнетная схема

http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте

Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, на Кипре за сумму, внимание - 300 000 Евро.

Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.

Техническое состояни такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.

Максимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.

Одноразовое судно на один рейс.

И одноразовый экипаж..

И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейса, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.

Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...

А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?

Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?

Все знают, что самодельные ракеты Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.

Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".

А точно никуда не девается?

Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...

Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.

Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.

UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
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07.08.2020 20:32 Відповісти
 
 