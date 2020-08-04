Від вибуху в Бейруті загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Щонайменше 10 людей загинули внаслідок потужного вибуху, що стався в Бейруті. Кількість жертв, імовірно, буде збільшуватися. Вибух відчули навіть на Кіпрі, що розташований за 200 км від Бейрута.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами глави МОЗ Лівану Хамада Хассана, внаслідок вибуху постраждали сотні людей.
Вибух у бейрутському порту спричинив ударну хвилю, яка завдала значної шкоди. По всьому місті вибиті вікна, перевернуті автомобілі. Люди лежать на вулицях під купами уламків.
Усі лікарні Бейрута закликали бути готовими до надходження великої кількості постраждалих.
Дивіться на Цензор.НЕТ: Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Потужні вибухи відчули навіть на Кіпрі, який розташований за понад 200 км від Бейрута. Жителі острова почули гуркіт й відчули, як під ногами тремтить земля.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомляли, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.
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https://www.youtube.com/watch?v=79gejYbe-W4
10 человек уже больше похоже на заявление газеты правда после взрыва в чернобыле...
Вот у кого Хезболла могла конфисковать столько ВВ? Взрывчатка в наличии есть а документов на нее нет... В Домбабве шахтеры танки в шахтах находили, а Хезболла значит ВВ у контрабандистов забирает...эшелонами..
там тысячи, не менее
Мощные взрывы ощутили даже на Кипре, который находится более чем в 200 км от Бейрута. Жители острова услышали грохот и почувствовали, как под ногами дрожит земля.Источник: https://censor.net/p3211921
Це Ваша маячня: «https://censor.net/user/444685
Я в другой здешней публикации прокомментировал что это был типичный объёмный взрыв. Отсюда и сильная ударная волна, дошедшая аж до Кипра.»
Об этом сообщает в своем телеканал Al Arabia.
«******» - правая националистическая партия, существующая с 1936 года. Она отстаивает интересы ливанских христиан-маронитов.
террористов надо уничтожать
Израиль показал как єто надо делать
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, на Кипре за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояни такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Максимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж..
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейса, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракеты Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.