Шістьох українців затримано в Польщі за підпільне виробництво сигарет. ФОТОрепортаж

У Польщі викрили дві підпільні фабрики виробництва незаконних сигарет, затримали вісьмох підозрюваних, серед них шестеро українців, 11 тонн тютюну і мільйон одиниць сигарет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

За словами поліції, операцію провели в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства.

Під час заходів органи провели обшуки в 4 об’єктах та затримали 8 чоловіків віком від 25 до 50 років, з них 6 – громадяни України. Вилучено повну виробничу лінію, зокрема спеціальну машину для виготовлення цигарок, а також інше обладнання, необхідне для незаконної продукції. Функціонери вилучили також понад мільйон незаконних цигарок та понад тонну тютюну, а також напівпродукти для виготовлення тютюнових виробів.

Своєю чергою другу операцію поліція та митно-податкові органи провели на терені Пултуського повіту Мазовецького воєводства. В одному зі складів був підпільний цех виготовлення цигарок. Там вилучили машини для виготовлення та пакування цигарок, а також інше обладнання. Вилучено майже 10 тонн тютюну, приблизно 15 тонн напівпродуктів та понад тонну коробок для цигарок.

Затриманим висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, яка займалася незаконним виготовленням цигарок, нелегальним створенням тютюнових виробів, а також незаконним введенням на ринок товарів, позначених фальсифікованою торговою маркою. Усіх підозрюваних взяли під тимчасовий арешт.

У разі, якби весь вилучений незаконний товар потрапив на польський ринок, то це завдало б збитків державі на суму майже 17 млн ​​злотих (понад 3,8 млн євро).

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