Шістьох українців затримано в Польщі за підпільне виробництво сигарет. ФОТОрепортаж
У Польщі викрили дві підпільні фабрики виробництва незаконних сигарет, затримали вісьмох підозрюваних, серед них шестеро українців, 11 тонн тютюну і мільйон одиниць сигарет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.
За словами поліції, операцію провели в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства.
Під час заходів органи провели обшуки в 4 об’єктах та затримали 8 чоловіків віком від 25 до 50 років, з них 6 – громадяни України. Вилучено повну виробничу лінію, зокрема спеціальну машину для виготовлення цигарок, а також інше обладнання, необхідне для незаконної продукції. Функціонери вилучили також понад мільйон незаконних цигарок та понад тонну тютюну, а також напівпродукти для виготовлення тютюнових виробів.
Своєю чергою другу операцію поліція та митно-податкові органи провели на терені Пултуського повіту Мазовецького воєводства. В одному зі складів був підпільний цех виготовлення цигарок. Там вилучили машини для виготовлення та пакування цигарок, а також інше обладнання. Вилучено майже 10 тонн тютюну, приблизно 15 тонн напівпродуктів та понад тонну коробок для цигарок.
Затриманим висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, яка займалася незаконним виготовленням цигарок, нелегальним створенням тютюнових виробів, а також незаконним введенням на ринок товарів, позначених фальсифікованою торговою маркою. Усіх підозрюваних взяли під тимчасовий арешт.
У разі, якби весь вилучений незаконний товар потрапив на польський ринок, то це завдало б збитків державі на суму майже 17 млн злотих (понад 3,8 млн євро).
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но я уверен шо они знали. че, производство обязательно в подвалах делают?
перекантуются в польской тюрьме, приедут и будут пальцы гнуть как в Донецке ребятки.
в Америці навіть нігер в автобусі каже - екск.юз мі, плійз, соррі - а в постсовку бидло - ееее, слиш, чо ти тут та?
але нігер заріже так само як і Ваня Іванов хоч і екск.юз мі і плійз
Нужны рабочие, для сбора клубники в Польше. Оплата 50 евро в час.
Если поймает хозяин - вы меня не знаете.