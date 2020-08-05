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Шістьох українців затримано в Польщі за підпільне виробництво сигарет. ФОТОрепортаж

У Польщі викрили дві підпільні фабрики виробництва незаконних сигарет, затримали вісьмох підозрюваних, серед них шестеро українців, 11 тонн тютюну і мільйон одиниць сигарет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

За словами поліції, операцію провели в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства.

Під час заходів органи провели обшуки в 4 об’єктах та затримали 8 чоловіків віком від 25 до 50 років, з них 6 – громадяни України. Вилучено повну виробничу лінію, зокрема спеціальну машину для виготовлення цигарок, а також інше обладнання, необхідне для незаконної продукції. Функціонери вилучили також понад мільйон незаконних цигарок та понад тонну тютюну, а також напівпродукти для виготовлення тютюнових виробів.

Своєю чергою другу операцію поліція та митно-податкові органи провели на терені Пултуського повіту Мазовецького воєводства. В одному зі складів був підпільний цех виготовлення цигарок. Там вилучили машини для виготовлення та пакування цигарок, а також інше обладнання. Вилучено майже 10 тонн тютюну, приблизно 15 тонн напівпродуктів та понад тонну коробок для цигарок.

Затриманим висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, яка займалася незаконним виготовленням цигарок, нелегальним створенням тютюнових виробів, а також незаконним введенням на ринок товарів, позначених фальсифікованою торговою маркою. Усіх підозрюваних взяли під тимчасовий арешт.

У разі, якби весь вилучений незаконний товар потрапив на польський ринок, то це завдало б збитків державі на суму майже 17 млн ​​злотих (понад 3,8 млн євро).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Закарпатті запобігли 3 спробам контрабанди сигарет в Угорщину та Румунію, - Держприкордонслужба. ФОТО

Шістьох українців затримано в Польщі за підпільне виробництво сигарет 01
Шістьох українців затримано в Польщі за підпільне виробництво сигарет 02
Шістьох українців затримано в Польщі за підпільне виробництво сигарет 03
Шістьох українців затримано в Польщі за підпільне виробництво сигарет 04

Автор: 

затримання (4355) контрафакт (227) Польща (8636) цигарки (984) українці (2548)


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Топ коментарі
+7
Эту глубокую мысль надо обдумать, пойду перекурю.
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05.08.2020 10:23 Відповісти
+3
Каким боком наемные рабочие к уголовному делу? Откуда им знать что это незаконная фабрика? Все вопросы должны быть только к владельцу и руководству.
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05.08.2020 10:35 Відповісти
+3
Vot primerno tak vygledit zakonaja fabrika cigaret. Шістьох українців затримано в Польщі за підпільне виробництво сигарет - Цензор.НЕТ 8989
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05.08.2020 10:45 Відповісти
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Куріння- зло! Хто ще цього не знав? ?
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05.08.2020 10:21 Відповісти
Эту глубокую мысль надо обдумать, пойду перекурю.
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05.08.2020 10:23 Відповісти
воздух - зло, все кто дышал воздухом - умерли и/или готовятся)
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05.08.2020 10:36 Відповісти
Каким боком наемные рабочие к уголовному делу? Откуда им знать что это незаконная фабрика? Все вопросы должны быть только к владельцу и руководству.
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05.08.2020 10:35 Відповісти
так отпустят если что.
но я уверен шо они знали. че, производство обязательно в подвалах делают?
перекантуются в польской тюрьме, приедут и будут пальцы гнуть как в Донецке ребятки.
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05.08.2020 10:37 Відповісти
Vot primerno tak vygledit zakonaja fabrika cigaret. Шістьох українців затримано в Польщі за підпільне виробництво сигарет - Цензор.НЕТ 8989
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05.08.2020 10:45 Відповісти
Шістьох українців затримано в Польщі за підпільне виробництво сигарет - Цензор.НЕТ 4928
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05.08.2020 10:47 Відповісти
Така вже ментальність людей пострадянського суспільства: вкрадена гривня цінніша за зароблену десятку. Звідси і романтизація криміналу, щось таке - "Вони не роблять, не працюють". На заході (Європа, США) абсолютно ніякої толерантності і захопленості злочинцями. Хто скаже чи є німецький або американський блатняк ?
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05.08.2020 10:56 Відповісти
За немецкий не скажу, но чем американский рэп не блатняк, когда поют про гетто, чикс, кокс, роскошную жизнь и всяких драгдилеров?
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05.08.2020 11:48 Відповісти
ну є, але там це не обожнюється.
в Америці навіть нігер в автобусі каже - екск.юз мі, плійз, соррі - а в постсовку бидло - ееее, слиш, чо ти тут та?
але нігер заріже так само як і Ваня Іванов хоч і екск.юз мі і плійз
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05.08.2020 12:35 Відповісти
Объявление.
Нужны рабочие, для сбора клубники в Польше. Оплата 50 евро в час.
Если поймает хозяин - вы меня не знаете.
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05.08.2020 10:59 Відповісти
На наших "фабриках" китайцы ,вьетнамцы и негры ,а командуют цыгане. В США " сухой закон" породил мафию. У нас она давно есть.Нехрен отнимать у нищих возможность укоротить жизнь курением.
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05.08.2020 11:10 Відповісти
 
 