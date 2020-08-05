"Укрпошта" запускає пересувні відділення в Київській, Одеській, Херсонській та ще 3 областях. ФОТОрепортаж

"Укрпошта" запускає 500 пересувних відділень ще в шести областях, крім Чернігівської, де вони вже функціонують із 2018 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський під час презентації нових автомобілів Fiat Doblo Maxi в середу, зокрема, програму запускають також у Київській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях та на Закарпатті.

"Таких машин планується 2 тис. одиниць. Це продовження стратегії більш комфортних послуг для людей у межах України. Такі автомобілі їхатимуть до кожного населеного пункту, на віддалені хутори, села, де живуть менше ніж сотня людей. І чим більший населений пункт, тим частіше такі автомобілі приїжджатимуть, якщо там немає відділення", - прокоментував запуск програми прем'єр-міністр Денис Шмигаль.















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