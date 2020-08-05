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"Укрпошта" запускає пересувні відділення в Київській, Одеській, Херсонській та ще 3 областях. ФОТОрепортаж

"Укрпошта" запускає 500 пересувних відділень ще в шести областях, крім Чернігівської, де вони вже функціонують із 2018 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський під час презентації нових автомобілів Fiat Doblo Maxi в середу, зокрема, програму запускають також у Київській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях та на Закарпатті.

"Таких машин планується 2 тис. одиниць. Це продовження стратегії більш комфортних послуг для людей у межах України. Такі автомобілі їхатимуть до кожного населеного пункту, на віддалені хутори, села, де живуть менше ніж сотня людей. І чим більший населений пункт, тим частіше такі автомобілі приїжджатимуть, якщо там немає відділення", - прокоментував запуск програми прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Укрпошта запускає пересувні відділення в Київській, Одеській, Херсонській та ще 3 областях 01
Укрпошта запускає пересувні відділення в Київській, Одеській, Херсонській та ще 3 областях 02
Укрпошта запускає пересувні відділення в Київській, Одеській, Херсонській та ще 3 областях 03
Укрпошта запускає пересувні відділення в Київській, Одеській, Херсонській та ще 3 областях 04
Укрпошта запускає пересувні відділення в Київській, Одеській, Херсонській та ще 3 областях 05
Укрпошта запускає пересувні відділення в Київській, Одеській, Херсонській та ще 3 областях 06
Укрпошта запускає пересувні відділення в Київській, Одеській, Херсонській та ще 3 областях 07

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Автор: 

Укрпошта (1089) доставка (234) Смілянський Ігор (188)


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Топ коментарі
+3
не бреши, там семидесятые.
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05.08.2020 11:35 Відповісти
+3
После года хуторских дорог, все реношки -- на металлолом... Но откат получен и пропит --- можно новые заказывать...
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05.08.2020 11:47 Відповісти
+3
Макароны и крупу будут привозить...типа автолавки?? В стационарных почтовых отделениях укрпочта именно этим и занимается...продает крупу...макароны...консервы..
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05.08.2020 12:05 Відповісти
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Это хорошо, но на зарплату главы "Укрпочты" можно было бы купить еще столько же авто!
Скажите кто-нибудь об этом Шмыгалю!
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05.08.2020 11:11 Відповісти
лучше би поштомати сделали
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05.08.2020 11:22 Відповісти
теперь вооруженные нападения на машины укрпочты не будут событием и станут обыденностью
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05.08.2020 11:52 Відповісти
та кто там будет "на хутор" ездить, не смешите. Странная затея если честно. Лучше бы ремонт в стационарных отделениях сделали, время там застыло на отметке 90 х годов
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05.08.2020 11:15 Відповісти
не бреши, там семидесятые.
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05.08.2020 11:35 Відповісти
Что за бред? Вместо того чтобы развивать сеть доставки ты предлагаешь сделать ремонты в отделениях. Главная задача почты доставлять корреспонденцию и делать это максимально эффективным и удобным образом. А то какой ремонт в помещениях почты дело второстепенное.
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05.08.2020 11:40 Відповісти
ты наверное в укрпочте работаешь, фантазер. Так вот, сервис надо улучшать на местах и ремонтом помещений в том числе. Про совдеповский персонал это отдельный разговор.
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05.08.2020 11:53 Відповісти
Ты наверное никогда услугами Укрпочты не пользовался, нытик которому все плохо. Ремонт конечно неплохо иметь, но каким образом он улучшает сервис непонятно. На содержание, ремонт и пафос т.н. "офиса президента" тратятся большие деньги, но на качество "сервиса" это как-то не влияет.
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05.08.2020 12:03 Відповісти
Смелянский, это ты что ли?
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05.08.2020 12:24 Відповісти
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05.08.2020 12:27 Відповісти
А в такие машины универсальный банкомат встроить?
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05.08.2020 11:24 Відповісти
И еще маршрут и расписание рейсов тебе сообщить.
А если без шуток, то можно по идее. Вот только зачем?
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05.08.2020 11:45 Відповісти
Если старухи на хуторах получают перевод на карточку - где они деньги снимут?
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05.08.2020 12:09 Відповісти
Проще приехать с POS терминалом и наличными.
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05.08.2020 12:16 Відповісти
Для народа это отличная идея.избавит население от мучений.Ее повсеместно надо внедрять, и в других странах тоже.
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05.08.2020 11:33 Відповісти
Видишь нет пророков в своем отечестве - сразу ныть начали про не надо, и для чего, и зачем.
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05.08.2020 11:49 Відповісти
Если почта едет к твоему дому и ты ,не идя на почтамт,можешь послать отправление-это СУПЕР!
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05.08.2020 11:55 Відповісти
А почему укрпочта не закупила авто отечественного производства? Итальянцы это подпуйловники, зачем их спонсировать?
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05.08.2020 11:34 Відповісти
какие-такие авто отечественного производства?
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05.08.2020 11:42 Відповісти
Студебеккеры....
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05.08.2020 11:44 Відповісти
У министров спроси какие. Должны же быть какие то авто, мы же не Сомали какое-то.
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05.08.2020 12:08 Відповісти
Зеленский подписал указ о назначении Сосны Израилевны Корабельной на должность министра по каким-то авто.
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05.08.2020 12:12 Відповісти
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05.08.2020 12:44 Відповісти
ну при чем тут зеленский?
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05.08.2020 12:57 Відповісти
прикольно на новеньких реношках Олейну с аспирином по полям возить)))
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05.08.2020 11:41 Відповісти
После года хуторских дорог, все реношки -- на металлолом... Но откат получен и пропит --- можно новые заказывать...
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05.08.2020 11:47 Відповісти
Нахрена воно мені? Це державна компанія, вона заробляє на цьому? Коли ці автомобілі окупляться?
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05.08.2020 11:46 Відповісти
Укрпочту на хлеб не намажешь?
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05.08.2020 11:50 Відповісти
Якщо державне підприємство не приносить прибуток, то навіщо воно потрібне? Створіть благодійну організацію і займайтесь "мецінацтвом".
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05.08.2020 11:51 Відповісти
Чистая прибыль Укрпочты за 2019 год 600 млн. грн.
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05.08.2020 12:07 Відповісти
Якщо в + роблять, то нехай займаються чим бажають. Мені тільки одне цікаво, чому у Новій Пошті зарплати в 4 рази вищі? може тому, що вона не державна?
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05.08.2020 13:39 Відповісти
Ну вопрос риторический, при одной и той же выполняемой работе разница в зарплате в Киеве и райцентре Полтавской области тоже в разы отличается. В разы отличается и УкрПочта современная и десятилетней давности.
А вообще просто раздражают люди которые с непонятным упорством доказывают друг другу что вообще ничего хорошего в Украине быть не может.
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05.08.2020 15:05 Відповісти
Я написав у 4 рази в межах одного населеного пункту, в якому я проживаю. До чого ту регіональна різниця?
В Україні може бути усе, ось тільки просте питання. Як так сталось, що Нова Пошта із нуля, стала більш потужним гравцем на цьому ринку, а Укрпошта, що мала усе - перетворилась на маргінала? Може тому, що перша це приватна компанія, а друга державна?
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05.08.2020 15:19 Відповісти
Зарплати рядових працівників, а не керівника
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05.08.2020 13:39 Відповісти
Я обходжу 10-ю дорогою Укрпошту, черга з 10 чоловік, простояв більше години, а вона не здвинулась. Коли посилку почали шукати, то запитали яка вона по величині, ну щоб швидше знайти в тому гармидарі.
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05.08.2020 11:56 Відповісти
как же тебе посылку начали искать если очередь не сдвинулась?
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05.08.2020 12:08 Відповісти
.".митэ ьсяавичинарго ен он ,яачюлкв" меитяноп с ясьтимоканзо теуделс маВ
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05.08.2020 13:03 Відповісти
Согласен.
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05.08.2020 13:06 Відповісти
прийшлося чекати своєї черги
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05.08.2020 13:27 Відповісти
...на каждом авто поставьте ещё и табло с суммой перевозимой наличности..
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05.08.2020 11:57 Відповісти
какой откат на авто?
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05.08.2020 12:04 Відповісти
Макароны и крупу будут привозить...типа автолавки?? В стационарных почтовых отделениях укрпочта именно этим и занимается...продает крупу...макароны...консервы..
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05.08.2020 12:05 Відповісти
будут пенсии возить... в ордло...
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05.08.2020 13:05 Відповісти
 
 