Міст обвалився під час військових навчань у Росії, постраждалі в лікарні. ФОТО
В районі військових навчань у Єврейській автономній області Росії впав міст, є постраждалі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс".
"Інцидент стався в Смідовічському районі, де проводяться військові навчання. Конструкції моста не витримали навантаження і впали. Постраждали близько 20 осіб. Жертв немає", - розповів співрозмовник агентства.
Постраждалих доставлено до військового госпіталя в Хабаровську.
За словами першого заступника голови Смідовічського району Бориса Корольова, військові нікого не пропускають на місце події.
"Розбираються самостійно, оскільки не наша споруда, вони зводили понтонний міст. Ми виділили швидку і пожежну машину", - сказав він.
Пізніше в пресслужбі Східного військового округу заявили, що під час навчань з установки мостової переправи сталося "мимовільне складання однією з опор".
За інформацією військових, унаслідок інциденту постраждали двоє військових.
Причини обвалення невідомі. Можливо, була порушена техніка безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/rentvchannel
https://twitter.com/rentvchannel РЕН ТВ | Новости
https://twitter.com/rentvchannel @rentvchannel
В распоряжении РЕН ТВ появилось https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E?src=hashtag_click #ВИДЕО , на котором запечатлен мост в поселке Тельмана (Еврейская автономная область) после обрушения. В результате ЧП пострадали 20 военнослужащих
Показуха - їхнє усе.
Вот небольшая аннотация к нему:
1928 год. После долгих скитаний за границей в Советский Союз, в еврейскую автономную область Биробиджан, вместе с другими переселенцами, приезжает семья старой Двойры. Дочь Двойры Роза встретила и полюбила местного рыбака Корнея. Пиня Копман, муж старшей дочери Двойры, Баси, не находит себе места в колхозе и поначалу даже хочет уехать обратно. Но потом он узнает, что в этих местах добывается золото. Пиня соглашается сторожить бахчу, но на самом деле, скрываясь ото всех, ищет золото. Мечта Пинии - стать хозяином фабрики со своим фирменным клеймом «Пиня Копман - король подтяжек». Между тем Пиня решает переплыть на лодке Амур, чтобы попасть в Китай. Об этом он договаривается с отцом Корнея, но тот доставляет его к пограничникам. Золото на поверку оказывается обычным песком. На многолюдной свадьбе Розы и Корнея Двойра произносит тост за советскую родину и новую хорошую жизнь.
А эти фотки вроде с учений где-то в западной раисси 4 дня назад.
Нестыковочка.
Ідіоти. З машини "швидкої допомогі" зробили БИСТУЮ)))))
Користуються транслейтером, а що понаписували-не чітають)))))))
- Колхоз организовали тчк Высылайте колхозников
Советский анекдот.