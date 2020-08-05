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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Міст обвалився під час військових навчань у Росії, постраждалі в лікарні. ФОТО

В районі військових навчань у Єврейській автономній області Росії впав міст, є постраждалі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс".

"Інцидент стався в Смідовічському районі, де проводяться військові навчання. Конструкції моста не витримали навантаження і впали. Постраждали близько 20 осіб. Жертв немає", - розповів співрозмовник агентства.

Постраждалих доставлено до військового госпіталя в Хабаровську.

За словами першого заступника голови Смідовічського району Бориса Корольова, військові нікого не пропускають на місце події.

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"Розбираються самостійно, оскільки не наша споруда, вони зводили понтонний міст. Ми виділили швидку і пожежну машину", - сказав він.

Пізніше в пресслужбі Східного військового округу заявили, що під час навчань з установки мостової переправи сталося "мимовільне складання однією з опор".

За інформацією військових, унаслідок інциденту постраждали двоє військових.

Причини обвалення невідомі. Можливо, була порушена техніка безпеки.

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Міст обвалився під час військових навчань у Росії, постраждалі в лікарні 01
Міст обвалився під час військових навчань у Росії, постраждалі в лікарні 02

Автор: 

міст (1240) обвалення (121) росія (66175) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+37
мало кто обратил внимание на название района того. Смидовический. Была в революция одна большевичка изувер и психопатка Смидович, еврейка, их много было среди большевиков. Это кстати в Еврейской автономной области произошло. Работала та тварь в нквд. Людей стреляла.
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05.08.2020 14:52 Відповісти
+23
Жертв нет...это плохо...очень плохо..
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05.08.2020 14:47 Відповісти
+22
это не мост..это понтон...школота)))
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05.08.2020 14:45 Відповісти
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это не мост..это понтон...школота)))
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05.08.2020 14:45 Відповісти
"Он утонул" (с)
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05.08.2020 14:47 Відповісти
смотрю на фотки разейскай армейки, нихерА не поменялось в этом колхозе со времен ссср
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05.08.2020 14:57 Відповісти
Если они чуть не до конца WW2 использовали обмундирование и кадры еще царской армии, о чем может идти речь...
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05.08.2020 14:59 Відповісти
мало кто обратил внимание на название района того. Смидовический. Была в революция одна большевичка изувер и психопатка Смидович, еврейка, их много было среди большевиков. Это кстати в Еврейской автономной области произошло. Работала та тварь в нквд. Людей стреляла.
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05.08.2020 14:52 Відповісти
какаяразнiца?
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05.08.2020 15:13 Відповісти
Мост у Краза рухнул!
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05.08.2020 15:25 Відповісти
Как раз-таки,это "понтонный мост" или "понтонная переправа".А "понтон"-это отдельная часть конструкции потому,что понтонные мосты и переправы и состоят именно из соединенных между собой понтонов
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05.08.2020 16:09 Відповісти
Прст на раиССи сегодня день мостов. Этот понтонный и на нем только 2-х вояк придавило. А рухнул другой мост на котором придавило 20. Войдите в положение редакторов "Цензора" - запутаться легко.
Міст обвалився під час військових навчань у Росії, постраждалі в лікарні - Цензор.НЕТ 6733

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В распоряжении РЕН ТВ появилось https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E?src=hashtag_click #ВИДЕО , на котором запечатлен мост в поселке Тельмана (Еврейская автономная область) после обрушения. В результате ЧП пострадали 20 военнослужащих
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05.08.2020 16:16 Відповісти
Не выдержал бедный всей МОЩИ АРМИИ РУСИ СВЯТОЙ, явно жидо-бендеровцы подпилили
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05.08.2020 14:46 Відповісти
что характерно, это хорошо что он сейчас рухнул! если позже, то мог-бы рухнуть под техникой агрессоров из НАТО!!!
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05.08.2020 15:04 Відповісти
Нужно все мосты в лаптестане подорвать.... Ну чтоб НАТО не прошло😁
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05.08.2020 16:07 Відповісти
Бандерівський КрАЗ!
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05.08.2020 15:25 Відповісти
Скрепы трещат по швам
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05.08.2020 16:39 Відповісти
А в Лугандон, Хафтару і Асаду постачають нові "Урали".
Показуха - їхнє усе.
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05.08.2020 19:52 Відповісти
понтоньори понтонулісь...
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05.08.2020 14:47 Відповісти
ящетаю это скрепа поломалась
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05.08.2020 14:47 Відповісти
Жертв нет...это плохо...очень плохо..
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05.08.2020 14:47 Відповісти
Еврейская автономная область расеи. надо же... и такое есть.
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05.08.2020 14:49 Відповісти
Давно. Про солнечный Биробиджан не слышал что ли?)))
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05.08.2020 14:53 Відповісти
Область там эта есть со времен совка...вот только евреев там...одно название...
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05.08.2020 14:55 Відповісти
..евреев там нет...
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05.08.2020 14:55 Відповісти
Ага, все в Верховную Раду переехали.
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05.08.2020 15:44 Відповісти
Есть прекрасный своей нелепостью фильм: ИСКАТЕЛИ СЧАСТЬЯ (1936)
Вот небольшая аннотация к нему:
1928 год. После долгих скитаний за границей в Советский Союз, в еврейскую автономную область Биробиджан, вместе с другими переселенцами, приезжает семья старой Двойры. Дочь Двойры Роза встретила и полюбила местного рыбака Корнея. Пиня Копман, муж старшей дочери Двойры, Баси, не находит себе места в колхозе и поначалу даже хочет уехать обратно. Но потом он узнает, что в этих местах добывается золото. Пиня соглашается сторожить бахчу, но на самом деле, скрываясь ото всех, ищет золото. Мечта Пинии - стать хозяином фабрики со своим фирменным клеймом «Пиня Копман - король подтяжек». Между тем Пиня решает переплыть на лодке Амур, чтобы попасть в Китай. Об этом он договаривается с отцом Корнея, но тот доставляет его к пограничникам. Золото на поверку оказывается обычным песком. На многолюдной свадьбе Розы и Корнея Двойра произносит тост за советскую родину и новую хорошую жизнь.
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05.08.2020 14:55 Відповісти
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05.08.2020 15:48 Відповісти
Та то такє.... євреі назбирають якось то на новий міст )
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05.08.2020 14:50 Відповісти
Жертв нет
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05.08.2020 14:50 Відповісти
причина очень всем известна,кацапы-криворукие рукожопы !
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05.08.2020 14:51 Відповісти
у кацапни быстрые вместо скорых? .
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05.08.2020 14:51 Відповісти
Понтонный сборно- разборный мост, наводится в местах переправ и при разрушениях основных коммуникаций местности через реки и др. водные преграды. Такие есть и у нас, но мы своих бойцов берегли до прихода" новых лиц". А мокшей... А мокшей самки мокшей исчо по пьяни наделают
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05.08.2020 14:51 Відповісти
На дне реки нашли водонепромокаемые визитки Яроша.
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05.08.2020 14:51 Відповісти
С КРАЗа лаптёжника выпали!
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05.08.2020 14:54 Відповісти
Когда-то ездил на таком . Краз 255 . Надо быть убогим , чтобы утопить такую машину .
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05.08.2020 14:52 Відповісти
Ну и где там мост, это временная переправа для техники.
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05.08.2020 14:52 Відповісти
Кацапы пишут, шо рухнул железнодорожный мост.
А эти фотки вроде с учений где-то в западной раисси 4 дня назад.
Нестыковочка.
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05.08.2020 14:57 Відповісти
Это - хороший знак, что Керченский мост не доживёт до зимы....Считаю, что он должен обрушиться при прохождении состава с военной техникой и личным составом.....Крысчане развлекутся - будут вылавливать всякие сувениры, трупов...
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05.08.2020 14:54 Відповісти
Никто не в курсе, что это - быстрая машина?
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05.08.2020 14:54 Відповісти
тоже заметил.и еще пожарную?? тушить понтон в воде??
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05.08.2020 15:00 Відповісти
наверное "Скорую"..особенности перевода т. сказать....
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05.08.2020 15:01 Відповісти
Наверное переводили с украинского "швидка" - "быстрая" ))
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05.08.2020 15:11 Відповісти
Formula-1
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05.08.2020 15:30 Відповісти
всему виной вражеский диверсан Краз
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05.08.2020 14:55 Відповісти
Оказывается понтонный мост может "рухнуть". Лол.
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05.08.2020 14:56 Відповісти
Понтонно-мостовой парк. А просто не собрали и не зафиксировали.
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05.08.2020 14:57 Відповісти
какая разница мост или понтонный мост, главное, что руки из жопы.
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05.08.2020 15:03 Відповісти
какой ужас! пойду поем.
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05.08.2020 14:59 Відповісти
"Куме, почекайте. От зараз борщ доїм і в мене почнеться істерика."
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05.08.2020 15:01 Відповісти
А город подумал - ученья идут...
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05.08.2020 14:59 Відповісти
Опять спам не открывается.Да шож такое😄😄
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05.08.2020 15:00 Відповісти
фу ты блин новость я уже размечтался, хоть так примерно
Мост рухнул во время военных учений в России, пострадавшие в больнице - Цензор.НЕТ 7016
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05.08.2020 15:00 Відповісти
Лучшие офицеры и солдаты в совковой армии были - УКРАИНЦЫ!
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05.08.2020 15:01 Відповісти
сержанты и прапора были не хуже!!! и тоже УКРАИНЦЫ!!!
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05.08.2020 15:05 Відповісти
и мичманы тоже.
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05.08.2020 15:12 Відповісти
В учебки отправляли в основном украинцев. Выпускались лучшие сержанты. А кацап - пьет, ленив, увиливает от службы, хорошо если не нарик.
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05.08.2020 15:39 Відповісти
В ДРА серед молодшого і середнього офіцерського складу, сержантів відсоток українців був непропорційно вищим за частку українців у населенні сересера.
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05.08.2020 19:57 Відповісти
Какой это мост?Это понтон!
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05.08.2020 15:01 Відповісти
Мы выделили быструю и пожарную машину", - сказал он.Источник: https://censor.net/p3212057
Ідіоти. З машини "швидкої допомогі" зробили БИСТУЮ)))))
Користуються транслейтером, а що понаписували-не чітають)))))))
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05.08.2020 15:05 Відповісти
на расісюшкє не можна будувати якісні мости та дороги, бо вороги по ним расісюшку завоюють вмить!
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05.08.2020 15:05 Відповісти
Як може рухнути те що плаває ?.А у кацапів навіть лайно тоне.
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05.08.2020 15:08 Відповісти
Ждем версий рашеСМИ "В этом виновата сейсмическая волна от взрыва в Бейруте"
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05.08.2020 15:09 Відповісти
Организовала как-то компартия Еврейскую АО и послала туда евреев организовать колхоз. Спустя некоторое время от евреев в Совмин приходит телеграмма из Биробиджана:
- Колхоз организовали тчк Высылайте колхозников

Советский анекдот.
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05.08.2020 15:16 Відповісти
Хорошая природа. Жаль,мудакам досталась.
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05.08.2020 15:16 Відповісти
Мы выделили быструю и пожарную машину", ??? Цензор, швидка це скорая, которая помощь.
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05.08.2020 15:17 Відповісти
На Цензоре работают одни рагули, выпускники школ Ницой и Фарион. Они этим не заморачиваются.
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05.08.2020 15:45 Відповісти
Если бы этот мост не сломали российские вояки его бы сломали солдаты НАТО.
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05.08.2020 15:25 Відповісти
У Краза рухнул мост.
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05.08.2020 15:27 Відповісти
Повторить сможете?
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05.08.2020 15:50 Відповісти
"Обошлось без жертв"-очень грустно звучит...."Погибло 271,ранено 124,смыто течением и пропало без вести 96 человек"-вот это было бы совсем другое дело)
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05.08.2020 16:11 Відповісти
Zehr gut!
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05.08.2020 16:53 Відповісти
нано краз украинский нано армии звездной вато космодержавы
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05.08.2020 18:16 Відповісти
Хорошая примета
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05.08.2020 19:45 Відповісти
Гребаные верующие со свечками и записками...сколько раз можно повторять..конкретно указывайте какой мост должен упасть...
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05.08.2020 19:55 Відповісти
телеграмма с центра в БИРОБИДЖАН- Создавайте колхозы. Ответ- Колхозы создали.Присылайте колхозникое
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05.08.2020 21:22 Відповісти
Ивреи и тут ********.
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05.08.2020 21:37 Відповісти
 
 