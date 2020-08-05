Міст обвалився під час військових навчань у Росії, постраждалі в лікарні. ФОТО

В районі військових навчань у Єврейській автономній області Росії впав міст, є постраждалі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс".

"Інцидент стався в Смідовічському районі, де проводяться військові навчання. Конструкції моста не витримали навантаження і впали. Постраждали близько 20 осіб. Жертв немає", - розповів співрозмовник агентства.

Постраждалих доставлено до військового госпіталя в Хабаровську.

За словами першого заступника голови Смідовічського району Бориса Корольова, військові нікого не пропускають на місце події.

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"Розбираються самостійно, оскільки не наша споруда, вони зводили понтонний міст. Ми виділили швидку і пожежну машину", - сказав він.

Пізніше в пресслужбі Східного військового округу заявили, що під час навчань з установки мостової переправи сталося "мимовільне складання однією з опор".

За інформацією військових, унаслідок інциденту постраждали двоє військових.

Причини обвалення невідомі. Можливо, була порушена техніка безпеки.

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