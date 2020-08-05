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Заходи з нагоди 6-ї річниці визволення міста від російської окупації пройшли в Мар'їнці, - штаб ООС. ФОТО

У місті Мар'їнка Донецької області відбулися урочистості з нагоди 6-ї річниці визволення міста від російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначають: "Сьогодні Мар'їнка прикрашена державними прапорами. На площі міста зібралось чимало містян, які прийшли подякувати українським захисникам за визволення від російської окупації.

Це для нас справжнє свято. Ми дуже вдячні вам, воїни, за те, що можемо вільно жити та дихати на українській землі. Хочу побажати, щоб всі наші діти, які захищають країну, повернулися додому живими, щоб не було втрат серед військових і мирного населення, — говорить виконувачка обов'язків голови Мар'їнської районної державної адміністрації Тетяна Збицька. - Ми знаємо, що таке війна. За роки війни в Мар'їнському районі загинуло 99 мирних жителів, з них - 6 дітей. Нам дуже хотілося б, щоб її не було більше ніколи й всі ми жили під мирним українським небом.

Шість років тому українські війська зачистили місто від проросійських загроз. Мар'їнка — це Україна. І сьогодні тут продовжується мирне життя, — звернувся до присутніх заступник командира військової частини з морально-психологічного забезпечення 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади підполковник Ярослав Калашник. - Ми будемо стояти на захисті країни! Бережіть мир і вірте своїм захисникам".

Також читайте: Найманці РФ обстріляли школу в Мар'їнці: дітей евакуювали в бомбосховище, - штаб ОС

Заходи з нагоди 6-ї річниці визволення міста від російської окупації пройшли в Марїнці, - штаб ООС 01
Заходи з нагоди 6-ї річниці визволення міста від російської окупації пройшли в Марїнці, - штаб ООС 02

визволення (566) Мар’їнка (622)


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где в этот день 6 лет назад был Верховный Главнокомандующий ?
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05.08.2020 19:22 Відповісти
Наверно жуков окучивал на огороде.
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05.08.2020 19:31 Відповісти
"культиватором" 😂

Работник креативной индустрии 😂
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05.08.2020 19:52 Відповісти
Печально,что добрая половина Марьинки по сей день дрочит на "рюскемир". Как обычно Словянске,Краматорске и т.д. Абсурд? Абсурд. Но непонятно,что у них в головах. Ну,кроме ваты. Усыхание?
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05.08.2020 19:31 Відповісти
телевизор у них в голове,

а в телевизоре миллиарды долларов, потраченные на кацапско-бенинскую ложь
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05.08.2020 19:33 Відповісти
Телевизор, это всё фигня ! Сейчас есть намного более мощное дерьмо для промывки неокрепших мозгов - шайка ************, и м. патриархат !
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05.08.2020 19:39 Відповісти
так шайка опэзэже именно через телевизор мозги и промывает
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05.08.2020 19:47 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Заходи з нагоди 6-ї річниці визволення міста від російської окупації пройшли в Мар'їнці, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9406
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05.08.2020 22:48 Відповісти
 
 