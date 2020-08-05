Заходи з нагоди 6-ї річниці визволення міста від російської окупації пройшли в Мар'їнці, - штаб ООС. ФОТО

У місті Мар'їнка Донецької області відбулися урочистості з нагоди 6-ї річниці визволення міста від російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначають: "Сьогодні Мар'їнка прикрашена державними прапорами. На площі міста зібралось чимало містян, які прийшли подякувати українським захисникам за визволення від російської окупації.

Це для нас справжнє свято. Ми дуже вдячні вам, воїни, за те, що можемо вільно жити та дихати на українській землі. Хочу побажати, щоб всі наші діти, які захищають країну, повернулися додому живими, щоб не було втрат серед військових і мирного населення, — говорить виконувачка обов'язків голови Мар'їнської районної державної адміністрації Тетяна Збицька. - Ми знаємо, що таке війна. За роки війни в Мар'їнському районі загинуло 99 мирних жителів, з них - 6 дітей. Нам дуже хотілося б, щоб її не було більше ніколи й всі ми жили під мирним українським небом.

Шість років тому українські війська зачистили місто від проросійських загроз. Мар'їнка — це Україна. І сьогодні тут продовжується мирне життя, — звернувся до присутніх заступник командира військової частини з морально-психологічного забезпечення 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади підполковник Ярослав Калашник. - Ми будемо стояти на захисті країни! Бережіть мир і вірте своїм захисникам".

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