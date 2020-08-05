Настоятель храму на Волині привітав Путіна з Днем ангела, і тепер парафіяни не пускають його в храм. ФОТО

Священник УПЦ МП із Володимир-Волинського Олексій Шаран у Фейсбуці привітав президента Росії Володимира Путіна з Днем ангела. Тепер парафіяни закрили храм і викликають батюшку на розмову.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Громадське".

Привітання з Днем ангела Шаран залишив у коментарях на сторінці президента Росії у Фейсбуці. "Бажаю здоров'я, терпіння, оптимізму і всякого добра на многая і благая літа!!!" - написав він.

Через кілька днів священник став виправдовуватися вже на своїй сторінці в соцмережі. Він стверджує, що привітав Путіна випадково.

"28 липня я вітав іменинників, як завжди, з днем Ангела. За традицією, набраний текст взяв на розсилку всім, хто має ім'я Володимир. Оскільки добре не розбираюся в смартфонах і Facebook, то помилково в розсилку потрапив і президент РФ. Друзі побачили, підказали - і я привітання видалив", - написав він.

Дізнавшись про вчинок настоятеля, парафіяни повісили власний новий замок на храм преподобного Сергія Радонезького в с. Галинівка на Волині.

Глава ОТГ Сергій Панасевич розповів журналістам, що йому подзвонили анонімно і повідомили про привітання на адресу Путіна. Тепер селяни обурені. Очікується, що цього тижня поруч із храмом відбудуться збори, на яких обговорять ситуацію. На них хочуть бачити і самого Шарана.

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Журналісти тим часом знайшли на сторінці священика у Фейсбуці привітання з 9 травня і заклики відмовитися від червоного маку як символу Дня пам'яті та примирення.

На сайті Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви Олексія Шарана називають "главою єпархіального відділу з взаємодії з військовими угрупованнями та іншими силовими структурами".