Настоятель храму на Волині привітав Путіна з Днем ангела, і тепер парафіяни не пускають його в храм. ФОТО
Священник УПЦ МП із Володимир-Волинського Олексій Шаран у Фейсбуці привітав президента Росії Володимира Путіна з Днем ангела. Тепер парафіяни закрили храм і викликають батюшку на розмову.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Громадське".
Привітання з Днем ангела Шаран залишив у коментарях на сторінці президента Росії у Фейсбуці. "Бажаю здоров'я, терпіння, оптимізму і всякого добра на многая і благая літа!!!" - написав він.
Через кілька днів священник став виправдовуватися вже на своїй сторінці в соцмережі. Він стверджує, що привітав Путіна випадково.
"28 липня я вітав іменинників, як завжди, з днем Ангела. За традицією, набраний текст взяв на розсилку всім, хто має ім'я Володимир. Оскільки добре не розбираюся в смартфонах і Facebook, то помилково в розсилку потрапив і президент РФ. Друзі побачили, підказали - і я привітання видалив", - написав він.
Дізнавшись про вчинок настоятеля, парафіяни повісили власний новий замок на храм преподобного Сергія Радонезького в с. Галинівка на Волині.
Глава ОТГ Сергій Панасевич розповів журналістам, що йому подзвонили анонімно і повідомили про привітання на адресу Путіна. Тепер селяни обурені. Очікується, що цього тижня поруч із храмом відбудуться збори, на яких обговорять ситуацію. На них хочуть бачити і самого Шарана.
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Журналісти тим часом знайшли на сторінці священика у Фейсбуці привітання з 9 травня і заклики відмовитися від червоного маку як символу Дня пам'яті та примирення.
На сайті Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви Олексія Шарана називають "главою єпархіального відділу з взаємодії з військовими угрупованнями та іншими силовими структурами".
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ФСБ-шні конзерви тра' шукати там, де вони є, і їх дохолєри. Скажімо, серед уніятів. Або серед сектантів.
брешет скотина ватная
***** поздоровити !!!!
Такому можна і ляща відвантажити.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
поп-западенец с Волыни, а поведение, как будто он родом из какого-то лугандона.
Правильно решили прихожане гнать его в шею в сторону Моцквы или Минска, к гундяевским попам.
Прихожани йому, може, пику і розмалюють гарно, але його захищатимуть на мп-шному рівні.
Навряд чи прогнати зможуть.
Та й нового призначать такого ж.
Кацапскую гниду...
Як мінімум статевою ганчіркою за поребрик. Але краще на гілляку!
Попа треба распять ф трусіках. Нє, ну а шо ще з таким робити?
и-на палю этого православного беса с барсэткой.
Вряд ли он молчал и скрывался.... В церквях МП постоянно ведется "просветительская" работа...
К скрепам, к скрепам пусть писдует.........
Якщо це "по традиции", то і в минулі роки ти так само "лоханувся"?
І шо, урок не пішов на користь?
Ну і цікаво, а як ти раніше відбріхувався?
(Є.Дикий).