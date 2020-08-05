У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили пам'ятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову. ФОТО

5 серпня в місті Великі Мости Сокальського району Львівської області, в Кінологічному навчальному центрі відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки полковнику Дмитрові Віталійовичу Каплунову (позивний Добер).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Галінфо.

Дмитро Каплунов, 1980 року, уродженець міста Алмати (Казахстан), полковник (посмертно), командир групи Центру Спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України, який загинув 01.12.2019 року в районі села Староласпа Донецької області внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання з ведення розвідки і спостереження в "сірій зоні".

У ніч з 30 листопада на 1 грудня, під час переходу групи після виконання завдань, стався підрив на міні. Внаслідок вибуху підполковник Каплунов загинув на місці, а ще двоє офіцерів зазнали поранень - полковник Денис Волочаєва помер уже під час евакуації. Група забрала зброю і документи Дмитра Каплунова, а його тіло залишилося на місці вибуху і було захоплене бойовиками. Передача тіла українській стороні відбулася 7 грудня.

Указом президента України № 319/2017 від 12 жовтня 2017 року, "за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій, зразкове виконання службових обов'язків", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Указом президента України № 877/2019 від 3 грудня 2019 року, "за героїзм та особисту мужність, проявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", присвоєно звання "Герой України" (посмертно).











