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У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили пам'ятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову. ФОТО

5 серпня в місті Великі Мости Сокальського району Львівської області, в Кінологічному навчальному центрі відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки полковнику Дмитрові Віталійовичу Каплунову (позивний Добер).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Галінфо. 

Дмитро Каплунов, 1980 року, уродженець міста Алмати (Казахстан), полковник (посмертно), командир групи Центру Спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України, який загинув 01.12.2019 року в районі села Староласпа Донецької області внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання з ведення розвідки і спостереження в "сірій зоні".

У ніч з 30 листопада на 1 грудня, під час переходу групи після виконання завдань, стався підрив на міні. Внаслідок вибуху підполковник Каплунов загинув на місці, а ще двоє офіцерів зазнали поранень - полковник Денис Волочаєва помер уже під час евакуації. Група забрала зброю і документи Дмитра Каплунова, а його тіло залишилося на місці вибуху і було захоплене бойовиками. Передача тіла українській стороні відбулася 7 грудня.

Указом президента України № 319/2017 від 12 жовтня 2017 року, "за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій, зразкове виконання службових обов'язків", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Указом президента України № 877/2019 від 3 грудня 2019 року, "за героїзм та особисту мужність, проявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", присвоєно звання "Герой України" (посмертно).

У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили памятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову 01
У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили памятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову 02
У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили памятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову 03
У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили памятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову 04
У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили памятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову 05
У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили памятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову 06

Альфа (49) меморіальна дошка (192) Ян Осока (1495)


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Топ коментарі
+20
У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили пам'ятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову - Цензор.НЕТ 6016
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05.08.2020 22:04 Відповісти
+14
Героям слава !
Тричі !!!
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05.08.2020 22:02 Відповісти
+13
Слава нашему Герою.
Батальон за батальоном, мы не сдадимся. Все будет нормально, потери не напрасны, мы выстоим. Слава ЗСУ.
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05.08.2020 21:59 Відповісти
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Слава нашему Герою.
Батальон за батальоном, мы не сдадимся. Все будет нормально, потери не напрасны, мы выстоим. Слава ЗСУ.
показати весь коментар
05.08.2020 21:59 Відповісти
Героям слава !
Тричі !!!
показати весь коментар
05.08.2020 22:02 Відповісти
У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили пам'ятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову - Цензор.НЕТ 6016
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05.08.2020 22:04 Відповісти
А камери поставили, і засідку зробили, щоб козломордих впіймати, які обовязково захочуть спаплюжити памятну доску?
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05.08.2020 22:19 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили пам'ятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову - Цензор.НЕТ 1799
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05.08.2020 22:20 Відповісти
Дуже красивий був хлопець, просто-таки елітарна зовнішність. Як і його професія, як і його особисті якості... Смерть забрала його у один із Небесних полків...
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05.08.2020 22:23 Відповісти
У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили пам'ятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову - Цензор.НЕТ 3339
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05.08.2020 22:43 Відповісти
**
Наши воины не умирают -
Возвращаются тёплым дождём.
Прорываются даже из рая,
Чтоб увидеть, как мы живём.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив, и цветы и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются вновь в Небеса.

Ведь - ГЕРОИ не умирают!
Пока память о них живет..
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05.08.2020 23:17 Відповісти
У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили пам'ятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову - Цензор.НЕТ 4614
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06.08.2020 08:00 Відповісти
 
 