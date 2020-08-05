Одеські прикордонники випустили з браконьєрських пасток майже 800 крабів, занесених до Червоної книги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одеські прикордонники випустили з браконьєрських пасток у Чорне море майже 800 червонокнижних крабів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Морська охорона Державної прикордонної служби України.

Протягом цього тижня екіпаж катера "Златокрай" Одеського загону морської охорони виявив у Джарилгацькій затоці (Херсонська обл.) 217 мереж для вилову крабів і 150 м. немаркованих мереж.

Зазначають, що співробітники Держприкордонслужби з браконьєрських пасток звільнили і відпустили майже 800 кам'яних крабів, занесених до Червоної книги України. За даними відомства, "краболовки" - заборонені знаряддя лову членистоногих у Джарилгацькій затоці, оскільки багато видів занесені до Червоної книги України.

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Крім того, такі знаряддя лову підривають донний грунт, що призводить до знищення природного місця існування морської флори і фауни. Виявлені знаряддя незаконного промислу прикордонники вилучили для передачі ДФС. Сума можливого збитку державі - понад 2,7 млн грн. Наразі тривають заходи з встановлення зловмисників, причетних до вказаного злочину.









Довідка. Кам'яний краб (Eriphia verrucosa) - вид крабів із сімейства Eriphiidae. Панцир важкий і міцний, покритий горбками, наростами, шипами і гострими волосками. Забарвлення зазвичай коричневе або червоно-коричневе, частково з малюнком у вигляді тьмяно-жовтих або сірувато-жовтих прожилок і точок. До 1980-х років був численним, зараз чисельність кам'яного краба невелика, як зникаючий вид він занесений до Червоної книги України.





