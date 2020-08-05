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Одеські прикордонники випустили з браконьєрських пасток майже 800 крабів, занесених до Червоної книги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одеські прикордонники випустили з браконьєрських пасток у Чорне море майже 800 червонокнижних крабів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Морська охорона Державної прикордонної служби України.

Протягом цього тижня екіпаж катера "Златокрай" Одеського загону морської охорони виявив у Джарилгацькій затоці (Херсонська обл.) 217 мереж для вилову крабів і 150 м. немаркованих мереж.

Зазначають, що співробітники Держприкордонслужби з браконьєрських пасток звільнили і відпустили майже 800 кам'яних крабів, занесених до Червоної книги України. За даними відомства, "краболовки" - заборонені знаряддя лову членистоногих у Джарилгацькій затоці, оскільки багато видів занесені до Червоної книги України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники водної поліції запобігли вилову червонокнижних риб і раків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того, такі знаряддя лову підривають донний грунт, що призводить до знищення природного місця існування морської флори і фауни. Виявлені знаряддя незаконного промислу прикордонники вилучили для передачі ДФС. Сума можливого збитку державі - понад 2,7 млн грн. Наразі тривають заходи з встановлення зловмисників, причетних до вказаного злочину.

Одеські прикордонники випустили з браконьєрських пасток майже 800 крабів, занесених до Червоної книги 01
Одеські прикордонники випустили з браконьєрських пасток майже 800 крабів, занесених до Червоної книги 02
Одеські прикордонники випустили з браконьєрських пасток майже 800 крабів, занесених до Червоної книги 03
Одеські прикордонники випустили з браконьєрських пасток майже 800 крабів, занесених до Червоної книги 04

Довідка. Кам'яний краб (Eriphia verrucosa) - вид крабів із сімейства Eriphiidae. Панцир важкий і міцний, покритий горбками, наростами, шипами і гострими волосками. Забарвлення зазвичай коричневе або червоно-коричневе, частково з малюнком у вигляді тьмяно-жовтих або сірувато-жовтих прожилок і точок. До 1980-х років був численним, зараз чисельність кам'яного краба невелика, як зникаючий вид він занесений до Червоної книги України.


браконьєрство (112) прикордонники (1110) Червона книга (23)


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Топ коментарі
+12
Нужно было крабов выпустить а браконьеров впустить.
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05.08.2020 22:59 Відповісти
+7
Показуха голимая!
У власти и на должностях только ворьё!!!
Если и выпустили то только на камеру.
Завтра сын начальника погранотряда прикупит себе остров в Италии с замком!
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05.08.2020 23:00 Відповісти
+4
простолюдины вышли на рыбалку, их надо наказать, снять видео и показать таким же, а вот если завод олигарха рушит экологию, то это нормально, тут никто его не ошрафует и не накажет
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05.08.2020 23:04 Відповісти
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Нужно было крабов выпустить а браконьеров впустить.
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05.08.2020 22:59 Відповісти
Показуха голимая!
У власти и на должностях только ворьё!!!
Если и выпустили то только на камеру.
Завтра сын начальника погранотряда прикупит себе остров в Италии с замком!
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05.08.2020 23:00 Відповісти
простолюдины вышли на рыбалку, их надо наказать, снять видео и показать таким же, а вот если завод олигарха рушит экологию, то это нормально, тут никто его не ошрафует и не накажет
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05.08.2020 23:04 Відповісти
Это не рыбалка, это браконьерство.
И не пинай на других, если своя рожа крива.
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05.08.2020 23:33 Відповісти
с чего ты взял, что я пинаю и видел ли ты мою рожу?
про свою рожу тебе расскажу, боролся я как-то с экологическими загрязнениями одного предприятия, но сказали не трогать, если жить хочешь
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05.08.2020 23:39 Відповісти
"217 сетей для вылова крабов и 150 м немаркированных сетей." - краснокнижных представителей можно ловить только маркированными сетями. Маркированные сети - это полезно для животного мира.
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06.08.2020 10:20 Відповісти
Сегодня в семьях пограничников на ужин будет крабовый суп.
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05.08.2020 23:05 Відповісти
перед трапезой надо снять какарду погоны ордена и прочитать крабовую молитву
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06.08.2020 08:52 Відповісти
Какая-то арифметка у полицаев... там нашли кусты конопли по цене 24000 за куст... тут 800 крабов по цене 3375/краб... не, просто интересно...
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05.08.2020 23:15 Відповісти
Это чтоб потом оправдывать расходы из бюджета.
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06.08.2020 10:22 Відповісти
непорядок какой -то...в этих ловушках почему-то всё время оказываются крабы, а должны оказываться те, кто на крабов ставит ловушки
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05.08.2020 23:18 Відповісти
Прикордонники крабів рятують, СБУшники - психів, всі займаються суто професійними справами.
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05.08.2020 23:22 Відповісти
крабов то они может и выпустили, но все их крабовые палочки точно пооставляли себе.
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05.08.2020 23:46 Відповісти
Не смешите мои тапочки. На Привозе ВСЕГДА есть в продаже живые крабы.
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05.08.2020 23:56 Відповісти
Ну это да, они же "бессмертные"... ))
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06.08.2020 01:30 Відповісти
там затопленная нефтяная баржа воду портит, а они о крабиках переживают...
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06.08.2020 05:25 Відповісти
Это их считать крабов заставили, сколько штук? 😄
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06.08.2020 06:59 Відповісти
в украине есть крабы
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06.08.2020 08:51 Відповісти
Крабов еще нужно кормить.
Браконьерами!
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06.08.2020 10:30 Відповісти
 
 