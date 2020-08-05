Одеські прикордонники випустили з браконьєрських пасток майже 800 крабів, занесених до Червоної книги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Одеські прикордонники випустили з браконьєрських пасток у Чорне море майже 800 червонокнижних крабів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Морська охорона Державної прикордонної служби України.
Протягом цього тижня екіпаж катера "Златокрай" Одеського загону морської охорони виявив у Джарилгацькій затоці (Херсонська обл.) 217 мереж для вилову крабів і 150 м. немаркованих мереж.
Зазначають, що співробітники Держприкордонслужби з браконьєрських пасток звільнили і відпустили майже 800 кам'яних крабів, занесених до Червоної книги України. За даними відомства, "краболовки" - заборонені знаряддя лову членистоногих у Джарилгацькій затоці, оскільки багато видів занесені до Червоної книги України.
Крім того, такі знаряддя лову підривають донний грунт, що призводить до знищення природного місця існування морської флори і фауни. Виявлені знаряддя незаконного промислу прикордонники вилучили для передачі ДФС. Сума можливого збитку державі - понад 2,7 млн грн. Наразі тривають заходи з встановлення зловмисників, причетних до вказаного злочину.
Довідка. Кам'яний краб (Eriphia verrucosa) - вид крабів із сімейства Eriphiidae. Панцир важкий і міцний, покритий горбками, наростами, шипами і гострими волосками. Забарвлення зазвичай коричневе або червоно-коричневе, частково з малюнком у вигляді тьмяно-жовтих або сірувато-жовтих прожилок і точок. До 1980-х років був численним, зараз чисельність кам'яного краба невелика, як зникаючий вид він занесений до Червоної книги України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У власти и на должностях только ворьё!!!
Если и выпустили то только на камеру.
Завтра сын начальника погранотряда прикупит себе остров в Италии с замком!
И не пинай на других, если своя рожа крива.
про свою рожу тебе расскажу, боролся я как-то с экологическими загрязнениями одного предприятия, но сказали не трогать, если жить хочешь
Браконьерами!