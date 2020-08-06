УКР
23 388 90

Розборки двох водіїв в Обухові закінчилися пораненням 20-річної дівчини в груди. ФОТОрепортаж

В Обухові Київської області чоловік під час сварки з іншим водієм влаштував стрілянину біля зупинки громадського транспорту і влучив у 20-річну дівчину, яка працює продавчинею в кіоску і вискочила на вулицю.

Про подію повідомили в ГУНП у Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"Конфлікт виник на світлофорі між водіями двох автомобілів. Потім один з них, під час руху автомобіля, з хуліганських спонукань почав вести безладну стрілянину в бік автомобіля свого опонента. У результаті цих пострілів постраждала дівчина-продавчиня", - зазначають у відомстві.

Як повідомляє глава поліції Київської області Андрій Нєбитов, особу стрільця встановили - ним виявився 33-річний киянин. Його разом із приятелем затримали. У стрілка вилучили пістолет "Форт-12", набої та дозвільні документи.

Розборки двох водіїв в Обухові закінчилися пораненням 20-річної дівчини в груди 01
Розборки двох водіїв в Обухові закінчилися пораненням 20-річної дівчини в груди 02
Розборки двох водіїв в Обухові закінчилися пораненням 20-річної дівчини в груди 03

У дівчини, яку госпіталізували, медики діагностували непроникаюче поранення грудної клітки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Розборки двох водіїв в Обухові закінчилися пораненням 20-річної дівчини в груди 04

Автор: 

Київська область (4265) Обухів (37) стрілянина (1832) Нєбитов Андрій (197)
Топ коментарі
+20
При ЗЕ и Авакове Украина скатилась в беспредел.
показати весь коментар
06.08.2020 10:34 Відповісти
+16
Стрелял из пистолета в человека - хулиганство?
Это покушение на убийство!
И не надо залива нам, что травмат не летальное оружие. При попадании в голову, район сердца ...
показати весь коментар
06.08.2020 10:36 Відповісти
+15
мусорской ублюдок, отмажут, скажут девушка сама подставилась ...
показати весь коментар
06.08.2020 10:35 Відповісти
А ось у Молдові такого не має
показати весь коментар
06.08.2020 10:29 Відповісти
Практично всюди, де є дозвіл на короткоствол там відразу вводять заборону на травмат. І зрозуміло чому.
показати весь коментар
06.08.2020 10:59 Відповісти
Цікава теорія. А ви можете (дуже прошу) продовжити лінійку власних міркувань на цю тему? Як, завдяки чому, та у який конкретно момент тупий довбо.б із легальним травматом, стає розумним і адекватним громадянином при легалізації бойового короткостовлу?
Що на нього впливає? Сплав із якого роблять ствол у бойовому? Чи вага, чи марка пушки? Це хімічний якийсь процес я так розумію? Який новий елемент проникає через пори у кров, змінює хімічний склад крові і опача, перед нами не дебіл, як в Україні, а відповідальна особа як у Молдові?
показати весь коментар
06.08.2020 11:03 Відповісти
Там все просто. В країнах, де вводять дозвіл на короткоствол, людина, на яку навели зброю та стріляють, має право стріляти у відповідь. І за ті долі секунди визначити тип зброї нападника (травмат чи ні) вкрай важко. Щоб довбо.бів із травматами (у яких поріг застосування травматів є вкрай низьким) не постріляли. Тому травмати відразу забороняють.
показати весь коментар
06.08.2020 11:33 Відповісти
Пля, просто мрію. Вийшов із ранку на вулицю і тільки і думаєш, вихоплювати ствол, чи ні... а то не встигнеш!
показати весь коментар
06.08.2020 15:02 Відповісти
Мабуть тому залякані американці, німці, канадці стоять чергами на еміграцію до країн, де заборонений короткоствол? Ці байки в стилі Дикого Заходу вже оскомину набили.
показати весь коментар
06.08.2020 15:08 Відповісти
угу, а ось ці (в США) вимагають значно обмежити обіг зброї... вони американці, чи вже ні?

Розборки двох водіїв в Обухові закінчилися пораненням 20-річної дівчини в груди - Цензор.НЕТ 632
показати весь коментар
06.08.2020 15:57 Відповісти
В США демократія і все вирішує воля більшості. Якщо більшість буде проти - обмежать. А у нас навіть не питають. Підхід поліції - "от коли Вас вб"ють, тоді і приходьте". Поряд з нам Молдова дозволила, країни Балтії теж. І щось сплеску перестрілок про які розповідають хоплофоби там нема. Аж дивно.
показати весь коментар
06.08.2020 16:06 Відповісти
Я радий за США, але там живуть американці, а тут доб.би. На це ти що мені скажеш? До чого тут хоплофобія? Мова йде про адекватних і не адекватних людей. Ти скажи американцю що Іванов поц і ублюдок, тому, що він мільйонер. Той із з розумі зійде поки спробує зрозуміти що ти мав на увазі, а у нас? У нас не має поваги до чужих прав, до права власності і т.п. Тому там, працює суд присяжних, там вільний обіг зброї (правда не усюди, не слід це забувати). Там слово поліцейського - доказ у суді!!! а тут? А тут, хворе громадянське суспільство. Варвари!
показати весь коментар
06.08.2020 16:31 Відповісти
А в Молдову що, американців завезли?
показати весь коментар
06.08.2020 17:07 Відповісти
Маленька аграрна країна. Ви подивіться на мапу злочинності України і усе зрозумієте. У нас міста мільйонники і купа міст за 100 тис. населення. А у них, райони разом із містами (окрім столиці) мають таку чисельність.
Я спокійний за наше село, там довбо.бів, що за парковку чи місце у ліфті стріляють одне в одне не буде. Тай короткоствол (а я саме проти скритого носіння пістолетів) у селі нах.р нікому не потрібний.
Є наукові праці які обгрунтовують зв'язок щільности населення із ростом рівня злочинності.
показати весь коментар
07.08.2020 09:20 Відповісти
До речі, це демонстрація після чергової масової стрілянини. В них, як правило, короткоствол не застосовують. І більшість з них стається в зонах, де носіння зброї заборонене.
показати весь коментар
06.08.2020 16:19 Відповісти
Я спокійний за США, там живуть американці. Я турбуюсь за Україну, де більшість мешканців - дебіли.
показати весь коментар
06.08.2020 15:58 Відповісти
Форт-12 с собой таскает!? Ссыкло какое то.
показати весь коментар
06.08.2020 10:30 Відповісти
Это ссыкло отмажется ибо разрешения выдают:депутатам,журналистам, итд.
показати весь коментар
06.08.2020 11:02 Відповісти
у нас тисячі липових журналистів, які ними стали виключно заради ствола.
Я би прикольнувся. Дозволив би травмати виключно піта.расам (гомосєкам). Приносиш довідку що ти гомосяо і тобі дозволяють травмат. Уявляю, як за рік, ми перетворимось у Європейського лідера по кількості піда.растів!
показати весь коментар
06.08.2020 11:06 Відповісти
Ні, треба не довідку, а щоб доводили на слідчому експерименті.
показати весь коментар
06.08.2020 11:35 Відповісти
а вот если бы у девушки был ручной пулемёт...
а вот если бы у прохожих тоже были автоматы и гранатомёты...
то дебильнутый нарид жил бы в мире
показати весь коментар
06.08.2020 10:31 Відповісти
то дебильнутый нарид жил бы в мире- не впевнений про нарід але Пенсійний Фонд- став би Газпромом 2- в роки його розквіту!
показати весь коментар
06.08.2020 11:04 Відповісти
При ЗЕ и Авакове Украина скатилась в беспредел.
показати весь коментар
06.08.2020 10:34 Відповісти
А разве не этого хотели украинцы когда голосовали за Зелю ?
показати весь коментар
06.08.2020 10:41 Відповісти
Они же раньше голосовали за януковича, раньше за кучму...
Большинство из них врятли сможет сформулировать, чего именно они хотели и даже не сможет назвать фамилию "своего" мажоритарщика в Раде...
показати весь коментар
06.08.2020 10:44 Відповісти
не знаю, я и моя семья всегда были за Пороха
показати весь коментар
06.08.2020 11:13 Відповісти
Homo Zebilus #зробили_це_разом!
показати весь коментар
06.08.2020 10:53 Відповісти
Началось все с начала правления Порошенко.
показати весь коментар
06.08.2020 13:22 Відповісти
нет, зебил,Ю начались террор и беспредел при вашем тупом кловане-мародере
показати весь коментар
06.08.2020 16:54 Відповісти
Дебилы всегда голосовали за лживого порошенко. Интересно за шоколад и конфеты вы любители сладенького это делали или ввиду отсутствия ума?
показати весь коментар
06.08.2020 17:03 Відповісти
Мы за Украину!

В отличии от тупорылых зебобиков, которые готовы продаться за 100гр колбасы.
показати весь коментар
07.08.2020 08:58 Відповісти
Гена, от тебя воняет рузьким.
показати весь коментар
07.08.2020 08:59 Відповісти
ты цап и воняешь цапом ты.
показати весь коментар
07.08.2020 09:18 Відповісти
рузькэ, ВОДКИ НЕТ!
показати весь коментар
07.08.2020 09:23 Відповісти
Тебе налить самогона, украинский самогон лучший в мире, могу ещё и сала дать с чесноком, говорят лучшее средство против москалей, можно правда и гыляку пошукаты.
показати весь коментар
07.08.2020 09:31 Відповісти
ВОДКИ НЕТ! Идем мимо! Опохмеляют у клоунов
показати весь коментар
07.08.2020 09:37 Відповісти
мусорской ублюдок, отмажут, скажут девушка сама подставилась ...
показати весь коментар
06.08.2020 10:35 Відповісти
Не отмажут это резина, непроникающее ранение же всрался им такой придурок чтоб его еще отмазывать.
показати весь коментар
06.08.2020 10:57 Відповісти
Шо это за страна,где конфликты на дороге решают с помощью оружия?! Пиз-дец!!
показати весь коментар
06.08.2020 10:36 Відповісти
Это к сожалению уже с 21:04:2019 не страна , а территория
показати весь коментар
06.08.2020 10:45 Відповісти
Ага, только с 2014.
показати весь коментар
06.08.2020 11:02 Відповісти
вали отсюда рузька вонючка. ВОДКИ НЕТ!
показати весь коментар
06.08.2020 11:16 Відповісти
ой какие все крутые мачо и справедливые ковбои... - долбо** и чмо!
показати весь коментар
06.08.2020 10:36 Відповісти
Стрелял из пистолета в человека - хулиганство?
Это покушение на убийство!
И не надо залива нам, что травмат не летальное оружие. При попадании в голову, район сердца ...
показати весь коментар
06.08.2020 10:36 Відповісти
Но с юридической точки зрения не смертельное.
показати весь коментар
06.08.2020 10:48 Відповісти
Огнестрельное не летального действия.
А в уголовном законе нет разделения огнестрельного на летальное и нет.
показати весь коментар
06.08.2020 11:50 Відповісти
как там адепты продажи оружия с западноукраинских сел говорят - надо всем стволы дать. так бы нормуль: один водитель ствол достал, второй полуавтомат, покрошили бы пол улицы, море крови, дети ревут, мусора, скорые, перекрытая улица ..... - зато путин нэнапав
показати весь коментар
06.08.2020 10:36 Відповісти
Сказочник из мегаполиса, бабенке своей рассказывай эти галлюцинозные страшилки! И **********. там же применяй!
показати весь коментар
06.08.2020 10:47 Відповісти
По факту ж маємо що і путін напав. і зброя на руках, і стріляють, і кров на вулиці. Не туди дивишся, треба негайно заборонити міндобрива, у нас аж три заводи у здоровеннних містах його виробляють, знаєш же за Бейрут ?
показати весь коментар
06.08.2020 10:52 Відповісти
Романтика!
показати весь коментар
06.08.2020 11:03 Відповісти
какой смысл пулять из травмата по автомобилю?
показати весь коментар
06.08.2020 10:37 Відповісти
дырочек наделать и вмятин, ржаветь будет
показати весь коментар
06.08.2020 11:14 Відповісти
та каких дырочек? травмат даже краску не поцарапает.
показати весь коментар
06.08.2020 12:25 Відповісти
не совсем так. Попробуйте из Флобера пострелять.
Мы по пивным банкам с водой бахали - насквозь. И стреляли не в упор
показати весь коментар
06.08.2020 12:42 Відповісти
На серйозних чоловіків не похоже!
Пацанва, що тягає із собою пукавки, хоче показать, що воно крута крутизна, а саме в шортах!
На повноцінні штани не вистачило бабла!
показати весь коментар
06.08.2020 10:41 Відповісти
Авакова - на нары!
показати весь коментар
06.08.2020 10:45 Відповісти
И что измениться ? Ничего !
показати весь коментар
06.08.2020 10:47 Відповісти
Я не для того написал, чтобы что-то изменилось.
показати весь коментар
06.08.2020 10:48 Відповісти
Смердить совком от Вас .

Сралина на их нет ?
Всех бы гадов посадил ?
показати весь коментар
06.08.2020 10:53 Відповісти
Ненавижу совок еще со времен совка.
Так что не надо...
А про авакова написал саркастически, подчеркнул, так сказать, уровень развернувшейся дискуссии.
показати весь коментар
06.08.2020 11:46 Відповісти
Деградация украинского общества на лицо.
показати весь коментар
06.08.2020 10:48 Відповісти
https://iz.ru/865111/2019-04-07/v-danii-14-chelovek-zaderzhany-v-sviazi-so-strelboi-v-okrestnostiakh-stolitcy В Дании 14 человек задержаны в связи со стрельбой в окрестностях столицы
показати весь коментар
06.08.2020 10:53 Відповісти
Русиш швайне , твоё известие тебе врет
показати весь коментар
06.08.2020 11:05 Відповісти
слышь, даниш швайне, греби отсюда.
показати весь коментар
06.08.2020 12:19 Відповісти
слышь, датское чмо, вали отсюда
показати весь коментар
06.08.2020 11:15 Відповісти
Шлёпки, майка, Хонда - полный набор атрибутов типичного бычья....
показати весь коментар
06.08.2020 10:51 Відповісти
ты на хонде ездишь или на хундае, умник?
показати весь коментар
06.08.2020 10:55 Відповісти
Не, из под открытой двери шелуха не посыпалась - значит хороший.
показати весь коментар
06.08.2020 11:06 Відповісти
Это не хонда.
показати весь коментар
06.08.2020 11:12 Відповісти
психиатр - дибил выдавал справку... бабки в карман... и выдал без освидетельствования. это есть норма нашей жизни в области справок... формула, бабло - любая справка, действует идеально. потом последствия.... сейчас в грудь, могут быть и похлеще...
показати весь коментар
06.08.2020 10:52 Відповісти
за бабло мусора дают разрешения на травмат любым идиотам. потом мы удивляемся про бардак везде и всюду. этого недоумка посадить лет на 10 и разобраться как этот долбодятел получил разрешение на ствол.может надо почистить от мусоров разрешительную систему?
глядишь придурков со стволами поубавится.
показати весь коментар
06.08.2020 10:53 Відповісти
Хто там виступає, щоб у наріда була можливість мати власну зброю? Можна буде вже через рік кількість населення країни ділити навпіл.
показати весь коментар
06.08.2020 10:54 Відповісти
А приятеля за что задержали?
показати весь коментар
06.08.2020 10:58 Відповісти
Патроны подносил.
показати весь коментар
06.08.2020 11:04 Відповісти
Это корректировщик.
показати весь коментар
06.08.2020 15:11 Відповісти
Реальный срок даст воможность вдумчиво изучить правила обращения с оружием.
показати весь коментар
06.08.2020 11:05 Відповісти
Даешь каждому короткоствол! Поможем нашему правительству, лично Третьяковой и Пенсионному фонду, сократить число нахлебников!
показати весь коментар
06.08.2020 11:07 Відповісти
Это не хулиганство, а вооруженное нападение.
10 лет минимум долно быть за такое.
показати весь коментар
06.08.2020 11:07 Відповісти
У вас там модно что ли мужикам с сумками ходить? Такой дичи в Германии нет.
показати весь коментар
06.08.2020 11:14 Відповісти
Неотъемлемый аксесуар.
показати весь коментар
06.08.2020 12:35 Відповісти
Судья или прокурор??? Хотя есть возможность что журналист!
показати весь коментар
06.08.2020 11:20 Відповісти
опера з народом!
такий же одяг, сумки...бажання постріляти в когось.
показати весь коментар
06.08.2020 11:43 Відповісти
Эта статья - ответ сторонникам разрешения свободной продажи оружия. Для того, чтоб иметь оружие, сначала надо иметь мозги.
показати весь коментар
06.08.2020 12:30 Відповісти
А в чём, собственно, проблема? Была бы свободная продажа оружия, у девушки тоже был бы пистолет. И она завалила бы этого идиота. Одним безмозглым дураком меньше бы сталало.
показати весь коментар
06.08.2020 14:04 Відповісти
Проблема, собственно, в том, что не созрели ещё украинцы для свободного обращения с оружием.
Если б у всех было оружие, то стреляли б на каждом шагу - в очереди на маршрутку, в магазине, в ресторанах, на дискотеках и на любых пьянках.
Вдумайтесь в причину стрельбы - ссора на светофоре.
Причём стреляли б именно "безмозглые дураки" - любой адекватный человек десять раз подумает, прежде чем выстрелить в человека.И в конце-концов не выстрелит.А дураку - море по колено, особенно если пьяный или обкуренный.
показати весь коментар
06.08.2020 15:14 Відповісти
Ты бы стрелял "в очереди на маршрутку, в магазине, в ресторанах, на дискотеках и на любых пьянках"?
А почему считаешь, что другие тебя дурнее?
А "безмозглые дураки", конечно, не исчезнут совсем (потому как дураков не сеют, они сами произрастают), но сильно поубавятся в числе.
Называется "естественный отстрел".
показати весь коментар
06.08.2020 15:27 Відповісти
Потому считаю, что я бы и на светофоре не стал стрелять.А этот стрелял. Я бы и в маршрутке не стал хамить,и в магазине не стал скандалить, и на пьянке не стал бы драться. Но ведь хамят, скандалят, дерутся.А если разрешить оружие, то вместо матюков и синяков это часто будет заканчиватся моргом.
А что дураки будут отсреливать друг друга и не трогать адекватных - это врядли.Вот как и в этом случае -два дурака ссорились - а ранили девушку. А дураки-то целёхоньки!
показати весь коментар
06.08.2020 16:00 Відповісти
Умные будут дураков отстреливать. Умных ведь больше, чем дураков (в противном случае, прогресс был бы невозможен). А раз так, то численный перевес будет на стороне умных ("естественный отстрел" )
показати весь коментар
06.08.2020 17:24 Відповісти
"умных больше чем дураков"? аха-ха, рассмешил!
последние выборы показали, что с точностью донаоборот!
если нариду дать оружие - будут стрелять друг-друга за косой взгляд
показати весь коментар
06.08.2020 19:05 Відповісти
Умные не станут никого отстреливать - нато они и умные. Да и не в уме дело - не созрело наше общество ещё для ношения оружия.А когда созреет - то поймёт, что никакого оружия ему не надо. Да и условия у нас не подходящие для ношения оружия.
Да и вообще - сказки о том, что наличие на руках у людей оружия снижает преступность - полный бред. Ну, может немножко меньше проникновений в жилище станет.
А насчёт того, что умных больше - то это под огромéнным знаком вопроса.корее наоборот.
показати весь коментар
06.08.2020 20:07 Відповісти
Реформированная банда Авакова деградировала до уровня сплошного "хулиганства". Убийство - это хулиганство. Избили - хулиганство. Спалили машину - хулиганство. Не повальный бандитизм в стране а хулиганство. А чмо Зеленский в это время шестерит Портнову.
показати весь коментар
06.08.2020 12:57 Відповісти
Первое, что нужно сделать для реформ в стране: раздать оружие! Только с оружием в руках, человек может чувствовать себя свободным, а значит - принимать здравые решения, особенно в выборе лидера страны. Безоружный человек, всегда будет чувствовать себя ущербным.
показати весь коментар
06.08.2020 15:17 Відповісти
Последователи паршивинского размножаются со страшной силой,порохобот и его адвокаты стрельбу разрешили.
показати весь коментар
06.08.2020 16:38 Відповісти
 
 