Розборки двох водіїв в Обухові закінчилися пораненням 20-річної дівчини в груди. ФОТОрепортаж

В Обухові Київської області чоловік під час сварки з іншим водієм влаштував стрілянину біля зупинки громадського транспорту і влучив у 20-річну дівчину, яка працює продавчинею в кіоску і вискочила на вулицю.

Про подію повідомили в ГУНП у Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"Конфлікт виник на світлофорі між водіями двох автомобілів. Потім один з них, під час руху автомобіля, з хуліганських спонукань почав вести безладну стрілянину в бік автомобіля свого опонента. У результаті цих пострілів постраждала дівчина-продавчиня", - зазначають у відомстві.

Як повідомляє глава поліції Київської області Андрій Нєбитов, особу стрільця встановили - ним виявився 33-річний киянин. Його разом із приятелем затримали. У стрілка вилучили пістолет "Форт-12", набої та дозвільні документи.







У дівчини, яку госпіталізували, медики діагностували непроникаюче поранення грудної клітки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.