УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9259 відвідувачів онлайн
Новини Фото
17 128 45

Жінка розчленувала чоловіка і намагалася спалити останки в лісі на столичній Троєщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські на столичній Троєщині затримали жінку, яка намагалася спалити кінцівки розчленованого тіла чоловіка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Учора під час відпрацювання території Деснянського району дільничні офіцери поліції виявили в лісосмузі багаття, а поруч - жінку, яка готувала до знищення підозрілі предмети. Поліцейські з'ясували, що вона намагалася спалити кінцівки людського тіла.

Надалі правоохоронці встановили особу чоловіка і приміщення, де виявили останки його тіла.

"Потерпілий - житель Дніпровського району, 1981 року народження. В його квартирі ми знайшли інші частини його ж тіла, поспілкувалися із сусідами і встановили, що він і жінка, яку виявили в лісосмузі, раніше були знайомі", - розповів в.о. начальника ГУНП у м.Києві Віктор Нечитайло.

Затриманою виявилася уродженка іншої держави, 1987 року народження, яка останні кілька років жила в столиці. Слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких - із корисливих мотивів, із метою заволодіння житловою площею, на якій потерпілий сам проживав. Для встановлення обставин події та причини смерті призначені необхідні експертизи.

"За даним фактом ми почали досудове розслідування кримінального провадження за частиною першою статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За погодженням із міською прокуратурою слідчі готують повідомлення про підозру і клопотання до суду для обрання затриманій запобіжного заходу. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі", - додав Нечитайло.

Також читайте: Убивця в ефірі. Як товариша Медведчука Кожару крутять на ТБ попри вбивство. ВIДЕО

Жінка розчленувала чоловіка і намагалася спалити останки в лісі на столичній Троєщині, - Нацполіція 01
Жінка розчленувала чоловіка і намагалася спалити останки в лісі на столичній Троєщині, - Нацполіція 02
Жінка розчленувала чоловіка і намагалася спалити останки в лісі на столичній Троєщині, - Нацполіція 03

Київ (19788) Нацполіція (15318) вбивство (3123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
уже пишите как положено, с "той стороны"
показати весь коментар
06.08.2020 12:56 Відповісти
+22
из ********** штоль?
показати весь коментар
06.08.2020 13:02 Відповісти
+17
Задержанной оказалась уроженка другого государствa.

Как корректно. Предлагаю ещё говорить не женщина/мужчина, а "лицо". Чтобы и гендерном плане, ене дай бог, не обидеть.
показати весь коментар
06.08.2020 13:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уже пишите как положено, с "той стороны"
показати весь коментар
06.08.2020 12:56 Відповісти
из ********** штоль?
показати весь коментар
06.08.2020 13:02 Відповісти
вай вай какой шашлык однако сорвался вэй вэй...
показати весь коментар
06.08.2020 13:24 Відповісти
Хз, какая-то слишком смуглая. На цыганку больше похожа
показати весь коментар
06.08.2020 13:24 Відповісти
5G
показати весь коментар
06.08.2020 12:57 Відповісти
Любовь... как много в этом звуке для сердца руссссскава слилось...
показати весь коментар
06.08.2020 12:59 Відповісти
Шашлычка ей просто захотелось
показати весь коментар
06.08.2020 13:00 Відповісти
"Другое государство" можно не уточнять
показати весь коментар
06.08.2020 13:04 Відповісти
Народ дичает
показати весь коментар
06.08.2020 13:04 Відповісти
Жизнь дала трещину-расчленили на Троещине!
показати весь коментар
06.08.2020 13:06 Відповісти
в Днепре недавно Чел ударил на улице свою сожительницу - Ой, что началось!

Прибежали куча женщин сна Цензор с коментами - "Все мужики кАзлы! Как так можно, что бы ударить женщину?"

Хотелось бы их сейчас послушать...
Наверное расскажут что Чел сам во всем виноватый...
показати весь коментар
06.08.2020 13:07 Відповісти
любить по руцки. четвертует - значит любит.
показати весь коментар
06.08.2020 13:08 Відповісти
Задержанной оказалась уроженка другого государствa.

Как корректно. Предлагаю ещё говорить не женщина/мужчина, а "лицо". Чтобы и гендерном плане, ене дай бог, не обидеть.
показати весь коментар
06.08.2020 13:09 Відповісти
Троещину тоже лучше не оглашать: в одном из районов Киева - звучит куда толерантнее.
показати весь коментар
06.08.2020 14:20 Відповісти
Не..Правильно надо было сказать "задержанной оказалась женщина "той стороны"!
показати весь коментар
06.08.2020 14:20 Відповісти
Мужики какие-то доверчивые стали ...
Никакие .
показати весь коментар
06.08.2020 13:09 Відповісти
Это не того голого пригласила в лесок погулять.
показати весь коментар
06.08.2020 13:11 Відповісти
жуть...
показати весь коментар
06.08.2020 13:12 Відповісти
Помните мой любимый закон о парности случаев...понаблюдайте...
что-то слишком много расчлененки...как Мексике...
показати весь коментар
06.08.2020 13:17 Відповісти
Боюсь , що буде більше жорстокості , за моделлю розвитку країн Південної Америки , через величезну різницю між найбагатшими і найбіднішими і показну безвідповідальність можновладців .
показати весь коментар
06.08.2020 13:24 Відповісти
Она сумасшедшая...
Это ж сколько нужно дров, чтобы сжечь тело?
показати весь коментар
06.08.2020 13:21 Відповісти
Краще не давати подібну інформацію на широкий загал , багато поганих дурних людей можуть це спробувати використати .
показати весь коментар
06.08.2020 13:27 Відповісти
Невозможно. Не будет достигнута нужная температура. Прогресс. Где взять негашеной извести? Разбрасывать по мусорным ящикам спалишя. Это когда дилетанты лезут не в своё дело. В ванной в кислоте растворить тоже не получится. Ща канализация пластиковая. Да и кислоты в таком количестве домой не натаскаешся.
показати весь коментар
06.08.2020 13:48 Відповісти
"В ванной в кислоте растворить тоже не получится. Ща канализация пластиковая. "

Плавиковая кислота - специально для пластиковых канализаций....
показати весь коментар
06.08.2020 14:33 Відповісти
Кохайтеся чорнобриві, та не з москальками.
показати весь коментар
06.08.2020 13:22 Відповісти
"Задержанной оказалась уроженка другого государства" интересно, кто же это мог быть? ума не приложу.
показати весь коментар
06.08.2020 13:24 Відповісти


А й справді... Що ж то за така "інша держава"? Чи то Польща, чи Данія... А може, Швейцарія?..
показати весь коментар
06.08.2020 13:46 Відповісти
кацапка отличилась... они не могут иначе. кацапия - гнойная язва на теле обществ нашего и мирового.
показати весь коментар
06.08.2020 13:25 Відповісти
Схоже, тепер лейтмотив новинних стрічок має бути таким: "Ані дня без трешу!".
показати весь коментар
06.08.2020 13:42 Відповісти
Недавно в Питере одна кацапосамка убила и расчленила украинского рэпера, еще раньше кацапокобелина расчленил в Питере украинскую студентку. Теперь еще одно чмо с "другой страны" расчленило украинца. Как же толерантно пишут, с "другой страны", да с той "другой страны" при аналогичном случае уже сто раз бы написали что человек с Украины, даже если бы он был с Таджикистана, Молдовы или Азербайджана.
показати весь коментар
06.08.2020 14:21 Відповісти
Студентка не из Украины. Жена рэпера приехала с ним из Украины. Зачем каждый раз писать одну и ту же брехню. Как род копирку одни и те же комментарии под разными никами. У вас там целая бригада брехунов?
показати весь коментар
06.08.2020 14:45 Відповісти
Вас интеллектуально недоразвитых морально отхлестать по тупым рожам не представляет вообще ни какой трудности. Итак начнем избиение. О подозреваемой в убийстве Марине Кохал широкой общественности стало известно в конце июля 2020 года в связи со смертью ее супруга Александр Юшко - украинского рэпера, проживавшего в Санкт-Петерубрге, Энди Картрайта. Известно, что Марина родилась в русской семье 5 июля 1984 года в Барнауле.
Анастасія Єщенко українка російського походженя Народилась на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані , у станиці Старовеличковській, що веде свій початок від Величковського куреня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5 війська Запорозького .Останні п'ять років Анастасія зустрічалася, а потім проживала разом зі своїм науковим керівником і співавтором наукових праць Олегом Соколовим. 9 листопада 2019 року Соколова затримали за підозрою в убивстві Єщенко. 8 листопада, після жорстокої сварки, він у своїй квартирі застрелив сплячу Єщенко чотирма пострілами з саморобного обрізу, 9 листопада розчленував тіло і намагався по частинах утопити в Мойці. Єщенко була похована на кладовищі в станиці Старовеличковській
показати весь коментар
06.08.2020 15:14 Відповісти
Я вижу, что твоя прокацапская линия партии влияет пагубно на твой мозг. У него была ЛЮБОВНИЦА ИЗ УКРАИНЫ (по одной из версий), а жена-убийца росиянка из БАРНАУЛА!!!
Жительницу Барнаула Марину Кохал (в социальных сетях она называет себя Аксовой) подозревают в расчленении супруга, питерского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Он стал популярен после участия в проекте Versus Battle, где реперы соревновались друг с другом в живом словесном исполнении.

Тело жертвы нашли вечером 29 июля в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По словам адвоката Марины, та призналась ей, что сама расчленила мужа. Но при этом не убивала его. По версии, выдвинутой защитой молодой женщины, подозреваемая сделала это после того, как Энди умер от передозировки наркотиками. Якобы Марина решила инсценировать исчезновение любимого человека, побоявшись за его репутацию.
О девушке известно мало, росла и училась в городе Барнаул. Там же училась в филфаке Алтайского ГУ. Позже работала в местных печатных изданиях города, писала для них статьи с псевдонимом Марина Семина. Позже девушка переехала в Санкт-Петербург Марина, где и познакомилась с репером.
показати весь коментар
06.08.2020 15:47 Відповісти
Ясно, вы просто неизлечимы.
показати весь коментар
06.08.2020 17:38 Відповісти
неизлечимые с коронавирусом кацапофильства... - такие же враги цивилизации и человечества как варвары из мацковской Орды.
показати весь коментар
06.08.2020 18:11 Відповісти
С каждым новым сообщением ты выглядишь еще жальче и примитивней.
показати весь коментар
06.08.2020 19:02 Відповісти
ну розчленувала, а з яких членів вони починають членувати ?
показати весь коментар
06.08.2020 16:24 Відповісти
хотелось бы конечно визовый режим с тем другим государством, а то уже больно много случаев...
показати весь коментар
06.08.2020 16:51 Відповісти
Что-то в Киеве вечно какой то пи...дец происходит,то поножовщина,то поджоги,то это,жесть какая...
показати весь коментар
06.08.2020 18:36 Відповісти
Черная вдова из соседней станы. Это инстинкт. Самка съедает самца сразу после спаривания, а иногда, если самцу особенно не повезёт, вместо спаривания. ... Данное явление обусловлено тем, что самка ордынцев должна запастись как можно большим количеством белков и аминокислот, которые необходимы для созидания будущего потомства.
показати весь коментар
06.08.2020 18:57 Відповісти
А это сейчас бабы все такие - у них от женщин уже нихрена давно не осталось. Только одна тупая жадность. При этом как всегда мужики за свое борются слабее, чем бабы за чужое. Хорош бабам делать поблажки и скидки - тварюк надо проучивать на регулярной основе!
показати весь коментар
06.08.2020 19:14 Відповісти
 
 