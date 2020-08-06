Жінка розчленувала чоловіка і намагалася спалити останки в лісі на столичній Троєщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські на столичній Троєщині затримали жінку, яка намагалася спалити кінцівки розчленованого тіла чоловіка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Учора під час відпрацювання території Деснянського району дільничні офіцери поліції виявили в лісосмузі багаття, а поруч - жінку, яка готувала до знищення підозрілі предмети. Поліцейські з'ясували, що вона намагалася спалити кінцівки людського тіла.

Надалі правоохоронці встановили особу чоловіка і приміщення, де виявили останки його тіла.

"Потерпілий - житель Дніпровського району, 1981 року народження. В його квартирі ми знайшли інші частини його ж тіла, поспілкувалися із сусідами і встановили, що він і жінка, яку виявили в лісосмузі, раніше були знайомі", - розповів в.о. начальника ГУНП у м.Києві Віктор Нечитайло.

Затриманою виявилася уродженка іншої держави, 1987 року народження, яка останні кілька років жила в столиці. Слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких - із корисливих мотивів, із метою заволодіння житловою площею, на якій потерпілий сам проживав. Для встановлення обставин події та причини смерті призначені необхідні експертизи.

"За даним фактом ми почали досудове розслідування кримінального провадження за частиною першою статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За погодженням із міською прокуратурою слідчі готують повідомлення про підозру і клопотання до суду для обрання затриманій запобіжного заходу. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі", - додав Нечитайло.

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