Жінка розчленувала чоловіка і намагалася спалити останки в лісі на столичній Троєщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські на столичній Троєщині затримали жінку, яка намагалася спалити кінцівки розчленованого тіла чоловіка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
Учора під час відпрацювання території Деснянського району дільничні офіцери поліції виявили в лісосмузі багаття, а поруч - жінку, яка готувала до знищення підозрілі предмети. Поліцейські з'ясували, що вона намагалася спалити кінцівки людського тіла.
Надалі правоохоронці встановили особу чоловіка і приміщення, де виявили останки його тіла.
"Потерпілий - житель Дніпровського району, 1981 року народження. В його квартирі ми знайшли інші частини його ж тіла, поспілкувалися із сусідами і встановили, що він і жінка, яку виявили в лісосмузі, раніше були знайомі", - розповів в.о. начальника ГУНП у м.Києві Віктор Нечитайло.
Затриманою виявилася уродженка іншої держави, 1987 року народження, яка останні кілька років жила в столиці. Слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких - із корисливих мотивів, із метою заволодіння житловою площею, на якій потерпілий сам проживав. Для встановлення обставин події та причини смерті призначені необхідні експертизи.
"За даним фактом ми почали досудове розслідування кримінального провадження за частиною першою статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За погодженням із міською прокуратурою слідчі готують повідомлення про підозру і клопотання до суду для обрання затриманій запобіжного заходу. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі", - додав Нечитайло.
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Прибежали куча женщин сна Цензор с коментами - "Все мужики кАзлы! Как так можно, что бы ударить женщину?"
Хотелось бы их сейчас послушать...
Наверное расскажут что Чел сам во всем виноватый...
Как корректно. Предлагаю ещё говорить не женщина/мужчина, а "лицо". Чтобы и гендерном плане, ене дай бог, не обидеть.
Никакие .
что-то слишком много расчлененки...как Мексике...
Это ж сколько нужно дров, чтобы сжечь тело?
Плавиковая кислота - специально для пластиковых канализаций....
А й справді... Що ж то за така "інша держава"? Чи то Польща, чи Данія... А може, Швейцарія?..
Анастасія Єщенко українка російського походженя Народилась на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані , у станиці Старовеличковській, що веде свій початок від Величковського куреня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5 війська Запорозького .Останні п'ять років Анастасія зустрічалася, а потім проживала разом зі своїм науковим керівником і співавтором наукових праць Олегом Соколовим. 9 листопада 2019 року Соколова затримали за підозрою в убивстві Єщенко. 8 листопада, після жорстокої сварки, він у своїй квартирі застрелив сплячу Єщенко чотирма пострілами з саморобного обрізу, 9 листопада розчленував тіло і намагався по частинах утопити в Мойці. Єщенко була похована на кладовищі в станиці Старовеличковській
Жительницу Барнаула Марину Кохал (в социальных сетях она называет себя Аксовой) подозревают в расчленении супруга, питерского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Он стал популярен после участия в проекте Versus Battle, где реперы соревновались друг с другом в живом словесном исполнении.
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О девушке известно мало, росла и училась в городе Барнаул. Там же училась в филфаке Алтайского ГУ. Позже работала в местных печатных изданиях города, писала для них статьи с псевдонимом Марина Семина. Позже девушка переехала в Санкт-Петербург Марина, где и познакомилась с репером.