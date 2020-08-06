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Перевернуті кораблі, зруйновані ангари і величезна яма на місці вибуху: Airbus Space показала супутникові знімки порту Бейрута. ФОТОрепортаж

Компанія Airbus Space оприлюднила супутникові знімки порту Бейрута після вибуху. На фото помітно, що майже всі ангари зруйновані, кораблі розкидані, а на місці вибуху - величезна яма з водою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", супутникові фото порту Бейрута після вибуху Airbus Space опублікувала в твіттері.

На знімках видно, яких масштабних руйнувань зазнало місто, включаючи порт.

Майже всі ангари зруйновані, серед них - головний елеватор, розташований просто поблизу епіцентру вибуху. На місці складу, де вибухнули нітратні добрива, утворилася величезна яма. Вона заповнилася водою з моря.

Кілька кораблів, що стояли поруч, перевернуті чи взагалі розташовані на березі.

Перевернуті кораблі, зруйновані ангари і величезна яма на місці вибуху: Airbus Space показала супутникові знімки порту Бейрута 01
Перевернуті кораблі, зруйновані ангари і величезна яма на місці вибуху: Airbus Space показала супутникові знімки порту Бейрута 02
Майже всі ангари зруйновані, на місці вибуху - величезна яма

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму

Перевернуті кораблі, зруйновані ангари і величезна яма на місці вибуху: Airbus Space показала супутникові знімки порту Бейрута 03
Кораблі або перекинуті, або ж взагалі розташовані на березі / Фото Airbus Space

Для порівняння Airbus надає фото, датовані 25 січня і 5 серпня 2020 року.

Крім того, загальну фотографію всього порту після вибуху опублікували в російській корпорації "Роскосмос".

Перевернуті кораблі, зруйновані ангари і величезна яма на місці вибуху: Airbus Space показала супутникові знімки порту Бейрута 04
Фото: Роскосмос

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".

вибух (4532) Ліван (122)


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Топ коментарі
+32
ща ломанётся штрафовать фермеров со складами аммиачной селитры.
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06.08.2020 13:15 Відповісти
+17
Что там Шмыгаль? Рвётся в бой, ливанцам помогать? Сейчас начнём делиться излишками.

Предлагаю целый год отдавать ползарплаты ливанским братьям.
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06.08.2020 13:13 Відповісти
+4
підвести таке судно с селітрою під кримське недорозуміння що зветься "Кримскій мост" і нема недорузуміння
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06.08.2020 14:51 Відповісти
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Что там Шмыгаль? Рвётся в бой, ливанцам помогать? Сейчас начнём делиться излишками.

Предлагаю целый год отдавать ползарплаты ливанским братьям.
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06.08.2020 13:13 Відповісти
ща ломанётся штрафовать фермеров со складами аммиачной селитры.
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06.08.2020 13:15 Відповісти
100% правильно, и заводы по производству амиачной селитры проверять.
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06.08.2020 13:36 Відповісти
в нас що 200 заводів таких є?
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06.08.2020 13:38 Відповісти
до десятка буде...фірташеві...це вони недавно вимагали заборонити імпортувати іноземні нітрати...тіпа, поки газ дешевий, самі наваяєм...
та газ дорожчає...
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06.08.2020 18:37 Відповісти
тільки "членам" СН
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06.08.2020 13:37 Відповісти
Зачем пол зарплаты.Реформаторы сказали что гос.резерв это пережиток прошлого.Все что не сожрали маланские мыши отправят им,можно и шмыгаля в придачу.
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06.08.2020 14:27 Відповісти
добавить всем еще по одному налогу
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06.08.2020 18:34 Відповісти
Ну не знаю чому Ви тут насміхаєтесь??? У Лівані вже до цієї біди було оголошено дефолт, МВФ відмовилося надавати кредит. Вибух який вчинили екстремісти відправили країну у прірву. Знищені біля 90% стратегічних запасів їжі Лівану. Люди вже за місяць почнуть голодувати.
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07.08.2020 03:20 Відповісти
Меня не ливанцы смешат, а Шмыгаль, который собрался отнимать у одних голодранцев. чтобы понравиться другим.
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07.08.2020 08:52 Відповісти
у подібних темах вартовзагалі відключати коменти...
бо упороті порохоботи НЕ СПЛЯТЬ...
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06.08.2020 13:54 Відповісти
Отключай
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06.08.2020 13:58 Відповісти
Я что то пропустил.
Так взрывчатка или селитра?
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06.08.2020 14:11 Відповісти
аммиачная селитра ( нитрат аммония )
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06.08.2020 18:38 Відповісти
Аммиачная селитра обладает взрывчатыми свойствами и является наполнителем ряда боеприпасов с целью экономии тротила, подорвать ее в чистом виде крайне сложно, еще тяжелее чем тротил...скорее всего на складах был гексоген...и его очень часто маскируют "аммиачная селитра" в транспортных документах...чтобы избежать разного рода расходов и проверок..
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06.08.2020 21:28 Відповісти
Кто же признается, что это был груз для хезболы)
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06.08.2020 23:11 Відповісти
Вполне возможно. Явно там дело нечисто.
Судно зашло для ремонта (не собиралось разгружаться), его не выпустили, и через время груз арестовали.
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07.08.2020 08:52 Відповісти
. По неподтвержденным официально данным, в Николаевском порту почти два года стоит "на хранении" арестованный груз с 3200 тоннами аммиачной селитры https://www.obozrevatel.com/abroad/vzryiv-v-bejrute-skoro-postsovetskoe-prostranstvo-nakroet-chereda-katastrof.htm
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06.08.2020 14:41 Відповісти
Да уж яма просто чудовищных размеров
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06.08.2020 14:42 Відповісти
підвести таке судно с селітрою під кримське недорозуміння що зветься "Кримскій мост" і нема недорузуміння
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06.08.2020 14:51 Відповісти
Підведи
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06.08.2020 16:54 Відповісти
Не хвилюйся - усьому свій час
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06.08.2020 22:45 Відповісти
Бейруту ще дико поталанило.
Елеватор практично прийняв на себе фокус діаграмми вибуху.
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06.08.2020 15:01 Відповісти
Да это кацапы мрази все устроили - ведь любому же ясно.
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06.08.2020 19:17 Відповісти
Кацапы привезли и хранили селитру, чтобы делать бомбы для Хезболлы. Поэтому и хранили в порту, ведь Израиль ракеты по центру города не будет пускать...

Но рвануло все-таки по причине долбобизма местных
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06.08.2020 20:23 Відповісти
Селитру в Бейрут для Хесболлы завезли винторогие.
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06.08.2020 21:18 Відповісти
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute на Кипре , за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
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06.08.2020 21:23 Відповісти
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".

А точно никуда не девается?

Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...

Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.

Вот такой взгляд на события http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute с солнечного Кипра .

UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии
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06.08.2020 21:25 Відповісти
в этой конспирологической теории не хватает одного "леденящего душу" ответа - зачем это делать и почему с промежутком 5 лет? ))
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07.08.2020 12:54 Відповісти
А дочитать там дальше, не?

.. какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход... - и выпущено ракет.

Дальше помочь?

Это терроризм. Организован Россией.

"Хитрой" схемой завезено ракетное топливо для Хесболлы.
Завезено очень много (и наверняка, не только этот корабль).

Часть использовали, а за 3-4-5 лет мог сойти кустарно-ракетный энтузиазм - ибо израильская ПВО 'Железный купол' с этой херней реально лихо справлялась.

Критическими факторами нынешнего взрыва являются: рукожопость + способ хранения остатка груза (даже если 50-60%% от 'арестованного').
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07.08.2020 14:00 Відповісти
Схоже, якщо не брешуть джерела, це другий за потужністю неядерний вибух після Галіфакського 06.12.1917 року.
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06.08.2020 21:30 Відповісти
Картинки - зашибитлз! Найди 9 отличий!
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06.08.2020 23:05 Відповісти
 
 