Перевернуті кораблі, зруйновані ангари і величезна яма на місці вибуху: Airbus Space показала супутникові знімки порту Бейрута. ФОТОрепортаж
Компанія Airbus Space оприлюднила супутникові знімки порту Бейрута після вибуху. На фото помітно, що майже всі ангари зруйновані, кораблі розкидані, а на місці вибуху - величезна яма з водою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", супутникові фото порту Бейрута після вибуху Airbus Space опублікувала в твіттері.
На знімках видно, яких масштабних руйнувань зазнало місто, включаючи порт.
Майже всі ангари зруйновані, серед них - головний елеватор, розташований просто поблизу епіцентру вибуху. На місці складу, де вибухнули нітратні добрива, утворилася величезна яма. Вона заповнилася водою з моря.
Кілька кораблів, що стояли поруч, перевернуті чи взагалі розташовані на березі.
Майже всі ангари зруйновані, на місці вибуху - величезна яма
Кораблі або перекинуті, або ж взагалі розташовані на березі / Фото Airbus Space
Для порівняння Airbus надає фото, датовані 25 січня і 5 серпня 2020 року.
Крім того, загальну фотографію всього порту після вибуху опублікували в російській корпорації "Роскосмос".
Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.
Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Предлагаю целый год отдавать ползарплаты ливанским братьям.
та газ дорожчає...
бо упороті порохоботи НЕ СПЛЯТЬ...
Так взрывчатка или селитра?
Судно зашло для ремонта (не собиралось разгружаться), его не выпустили, и через время груз арестовали.
Елеватор практично прийняв на себе фокус діаграмми вибуху.
Но рвануло все-таки по причине долбобизма местных
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute на Кипре , за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute с солнечного Кипра .
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии
.. какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход... - и выпущено ракет.
Дальше помочь?
Это терроризм. Организован Россией.
"Хитрой" схемой завезено ракетное топливо для Хесболлы.
Завезено очень много (и наверняка, не только этот корабль).
Часть использовали, а за 3-4-5 лет мог сойти кустарно-ракетный энтузиазм - ибо израильская ПВО 'Железный купол' с этой херней реально лихо справлялась.
Критическими факторами нынешнего взрыва являются: рукожопость + способ хранения остатка груза (даже если 50-60%% от 'арестованного').