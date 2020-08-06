Перевернуті кораблі, зруйновані ангари і величезна яма на місці вибуху: Airbus Space показала супутникові знімки порту Бейрута. ФОТОрепортаж

Компанія Airbus Space оприлюднила супутникові знімки порту Бейрута після вибуху. На фото помітно, що майже всі ангари зруйновані, кораблі розкидані, а на місці вибуху - величезна яма з водою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", супутникові фото порту Бейрута після вибуху Airbus Space опублікувала в твіттері.

На знімках видно, яких масштабних руйнувань зазнало місто, включаючи порт.

Майже всі ангари зруйновані, серед них - головний елеватор, розташований просто поблизу епіцентру вибуху. На місці складу, де вибухнули нітратні добрива, утворилася величезна яма. Вона заповнилася водою з моря.

Кілька кораблів, що стояли поруч, перевернуті чи взагалі розташовані на березі.





Майже всі ангари зруйновані, на місці вибуху - величезна яма

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Кораблі або перекинуті, або ж взагалі розташовані на березі / Фото Airbus Space

Для порівняння Airbus надає фото, датовані 25 січня і 5 серпня 2020 року.

Крім того, загальну фотографію всього порту після вибуху опублікували в російській корпорації "Роскосмос".



Фото: Роскосмос

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".