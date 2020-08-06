У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, але на початку 2019 її вивезли, - адміністрація порту. ФОТОрепортаж

3,2 тис. тонн аміачної селітри, яка була завезена в Миколаївський порт у 2018 році, вивезли ще в 2019 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу порту.

"Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилося припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році. Адміністрація Миколаївського морського порту офіційно спростовує цю інформацію, оскільки вона не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

У порту розповіли, що справді у вересні 2018 судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт із вантажем селітри аміачної в біг-бегах вагою по 500 кг. Вивантаження судна здійснювалася на причалі № 12 у період з 19 по 21 вересня 2018 силами приватної стивідорної компанії. Відповідно до генерального акту від 21.09.2018 усього із судна вивантажено 6422 біг-беги селітри аміачної загальною вагою брутто 3217,422 мт.

"Вивезення вищезгаданої вантажної партії селітри аміачної з території Миколаївського морського порту було завершено на початку 2019 року. Зараз залишки вантажу селітри аміачної, яку було вивантажено з т/х "ТУЗЛА", в порту відсутні", - додали в Миколаївському порту.

Як доказ адміністрація порту опублікувала фото причалу №12.









Раніше голова ГО "Центр аналітичних досліджень" Андрій Сенченко заявив, що в 2018 році в порт Миколаєва з Грузії прибуло судно з 3200 тоннами селітри, яку вилучили та помістили на зберігання. Вибухонебезпечне добриво може досі залишатися на складах.

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Нагадаємо, у вівторок у порту Бейрута відбулися найпотужніші вибухи, які коли-небудь бачило місто, що пережило десятиліття воєн і конфліктів. Кілька міських кварталів завалені уламками, битим склом, пошкодженими автомобілями, у багатьох будинках вибиті двері, віконні рами, жалюзі.

За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих уже сягнула майже 130 осіб, а поранених - близько 5 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".

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