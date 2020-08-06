У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, але на початку 2019 її вивезли, - адміністрація порту. ФОТОрепортаж
3,2 тис. тонн аміачної селітри, яка була завезена в Миколаївський порт у 2018 році, вивезли ще в 2019 році.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу порту.
"Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилося припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році. Адміністрація Миколаївського морського порту офіційно спростовує цю інформацію, оскільки вона не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
У порту розповіли, що справді у вересні 2018 судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт із вантажем селітри аміачної в біг-бегах вагою по 500 кг. Вивантаження судна здійснювалася на причалі № 12 у період з 19 по 21 вересня 2018 силами приватної стивідорної компанії. Відповідно до генерального акту від 21.09.2018 усього із судна вивантажено 6422 біг-беги селітри аміачної загальною вагою брутто 3217,422 мт.
"Вивезення вищезгаданої вантажної партії селітри аміачної з території Миколаївського морського порту було завершено на початку 2019 року. Зараз залишки вантажу селітри аміачної, яку було вивантажено з т/х "ТУЗЛА", в порту відсутні", - додали в Миколаївському порту.
Як доказ адміністрація порту опублікувала фото причалу №12.
Раніше голова ГО "Центр аналітичних досліджень" Андрій Сенченко заявив, що в 2018 році в порт Миколаєва з Грузії прибуло судно з 3200 тоннами селітри, яку вилучили та помістили на зберігання. Вибухонебезпечне добриво може досі залишатися на складах.
Нагадаємо, у вівторок у порту Бейрута відбулися найпотужніші вибухи, які коли-небудь бачило місто, що пережило десятиліття воєн і конфліктів. Кілька міських кварталів завалені уламками, битим склом, пошкодженими автомобілями, у багатьох будинках вибиті двері, віконні рами, жалюзі.
За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих уже сягнула майже 130 осіб, а поранених - близько 5 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.
Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".
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умник.
У нас сразу было ясно, что конфискованный груз не может долго лежать, как в Ливане.
В течении месяцев это испарится в неизвестном направлении.
Дело может оказаться взрывным! - килотонны баксов куда то же ушли.
упс.
ни разу не спалились ребята...
А в реальности как на фото в статье.
@*****
Арендую склад для хранения аммиачной селитры. Рассмотрю любые предложения в радиусе 5 км от Кремля.
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute на Кипре , за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.