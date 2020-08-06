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У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, але на початку 2019 її вивезли, - адміністрація порту. ФОТОрепортаж

3,2 тис. тонн аміачної селітри, яка була завезена в Миколаївський порт у 2018 році, вивезли ще в 2019 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу порту.

"Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилося припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році. Адміністрація Миколаївського морського порту офіційно спростовує цю інформацію, оскільки вона не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

У порту розповіли, що справді у вересні 2018 судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт із вантажем селітри аміачної в біг-бегах вагою по 500 кг. Вивантаження судна здійснювалася на причалі № 12 у період з 19 по 21 вересня 2018 силами приватної стивідорної компанії. Відповідно до генерального акту від 21.09.2018 усього із судна вивантажено 6422 біг-беги селітри аміачної загальною вагою брутто 3217,422 мт.

"Вивезення вищезгаданої вантажної партії селітри аміачної з території Миколаївського морського порту було завершено на початку 2019 року. Зараз залишки вантажу селітри аміачної, яку було вивантажено з т/х "ТУЗЛА", в порту відсутні", - додали в Миколаївському порту.

Як доказ адміністрація порту опублікувала фото причалу №12.

У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, але на початку 2019 її вивезли, - адміністрація порту 01
У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, але на початку 2019 її вивезли, - адміністрація порту 02
У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, але на початку 2019 її вивезли, - адміністрація порту 03
У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, але на початку 2019 її вивезли, - адміністрація порту 04

Раніше голова ГО "Центр аналітичних досліджень" Андрій Сенченко заявив, що в 2018 році в порт Миколаєва з Грузії прибуло судно з 3200 тоннами селітри, яку вилучили та помістили на зберігання. Вибухонебезпечне добриво може досі залишатися на складах.

Також читайте: Інформація про постраждалих українців на борту вантажних суден у порту Бейрута не підтверджується, - Кулеба

Нагадаємо, у вівторок у порту Бейрута відбулися найпотужніші вибухи, які коли-небудь бачило місто, що пережило десятиліття воєн і конфліктів. Кілька міських кварталів завалені уламками, битим склом, пошкодженими автомобілями, у багатьох будинках вибиті двері, віконні рами, жалюзі.

За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих уже сягнула майже 130 осіб, а поранених - близько 5 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".

Читайте: Вибух у Бейруті стався під час зварювальних робіт у порту, від чого здетонували 2,7 тис. тонн селітри, - ЗМІ

Миколаїв (1819) порт (2062)


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Топ коментарі
+10
саме так, він а ще він за Гриценка груддю стане
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06.08.2020 13:49 Відповісти
+9
Це не той Ігор, що спец у будь-яких питаннях, починаючи з озброєння і закінчуючи пологами та памперсами?
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06.08.2020 13:48 Відповісти
+8
я больше скажу. это тот самый Игорь, который знает, что селитру вывезли подводными беспилотниками на паровой тяге и гусеничном ходу с вертикальным взлётом.
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06.08.2020 13:55 Відповісти
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баба да, баба да
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06.08.2020 13:41 Відповісти
Тобто арештований вантаж вкрали!
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06.08.2020 13:43 Відповісти
о! а ты считал сколько украли в Бейруте? в Николаеве ниже писали было 3,2 тонны, что на 450 тонн меньше, чем в Бейруте.
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06.08.2020 13:53 Відповісти
Шнифты протри, а т ты совсем рамсы попутал - в Бейруте было 2750 тонн селитры, а в Николаеве 3217 тонн. Сечешь разницу?
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06.08.2020 14:03 Відповісти
Не може вибухнути те що вкрадено відразу після арешту!
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06.08.2020 14:23 Відповісти
свои протри и комменты почитай. https://censor.net/news/3212241/3200_tonn_izyatoyi_selitry_mogut_hranitsya_v_portu_nikolaeva_s_2018_goda_eto_na_450_tonn_bolshe_chem/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
умник.
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06.08.2020 14:30 Відповісти
не вкрали! а миші з'їли, тобто дощі розмили.
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06.08.2020 14:06 Відповісти
Ви як діти! А думаєш для чого його арештовували?
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06.08.2020 14:59 Відповісти
Хотя ж где-то эта селитра сейчас лежит
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06.08.2020 13:42 Відповісти
Вона вже продана і використана за призначенням! Незаконно продана!
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06.08.2020 13:43 Відповісти
Порошенко, да?
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06.08.2020 13:45 Відповісти
Це не той Ігор, що спец у будь-яких питаннях, починаючи з озброєння і закінчуючи пологами та памперсами?
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06.08.2020 13:48 Відповісти
саме так, він а ще він за Гриценка груддю стане
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06.08.2020 13:49 Відповісти
Да, это он, тут сложно ошибиться - его тут все знают
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06.08.2020 13:55 Відповісти
я больше скажу. это тот самый Игорь, который знает, что селитру вывезли подводными беспилотниками на паровой тяге и гусеничном ходу с вертикальным взлётом.
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06.08.2020 13:55 Відповісти
І робив це особисто Порошенко.
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06.08.2020 14:54 Відповісти
Пустозвон, засвети документы с доказательствами и решением суда.
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06.08.2020 14:01 Відповісти
Лежала. В Бейруте.
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06.08.2020 13:44 Відповісти
В земле, где же еще ?
У нас сразу было ясно, что конфискованный груз не может долго лежать, как в Ливане.
В течении месяцев это испарится в неизвестном направлении.
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06.08.2020 13:47 Відповісти
странное предположение что селитра может только где то лежать
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06.08.2020 13:52 Відповісти
Це -такий різновид лохотрона: хто останній прийняв селітру, той - лох.
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06.08.2020 14:46 Відповісти
Ну слава богу!
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06.08.2020 13:52 Відповісти
дайте вгадаю, куди саме її вивезли...
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06.08.2020 13:52 Відповісти
в Бейрут?
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06.08.2020 13:57 Відповісти
Да, объем как раз похожий, но время не вяжется - та что в Бейруте лежит там еще с 2014 года
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06.08.2020 13:58 Відповісти
документы оформили задним числом.
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06.08.2020 13:59 Відповісти
Она там лежит с 2014. Физически. Так что как нк оформляй документы она не могла астрально быть там.
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06.08.2020 14:02 Відповісти
...и вынесли через задний проход
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06.08.2020 14:04 Відповісти
Теперь введут карантин на аммиачную селитру.....
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06.08.2020 14:00 Відповісти
Ну что ж, есть причина и основание компетентным органам проследить кто и куда эти килотонны дел?
Дело может оказаться взрывным! - килотонны баксов куда то же ушли.
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06.08.2020 14:14 Відповісти
И кто заяву накатает о возможно совершённом преступлении осталось уяснить))
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06.08.2020 14:16 Відповісти
Той не частий випадок коли корупція запобігає катастрофі
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06.08.2020 14:15 Відповісти
Тот случай когда слава богу что ее незаконно распродали на все стороны
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06.08.2020 14:15 Відповісти
Тот редкий случай когда нужно вынести благодарность чинушам-ворам, что её умыкнули не допустив катастрофы .
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06.08.2020 14:18 Відповісти
ну а чё добру пропадать под открытым небом?
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06.08.2020 14:33 Відповісти
а по документам селитра в порту.
упс.
ни разу не спалились ребята...
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06.08.2020 14:16 Відповісти
Там по документам в порту товара складировано в несколько км высотой.
А в реальности как на фото в статье.
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06.08.2020 14:40 Відповісти
Дядюшка Шу
@*****
Арендую склад для хранения аммиачной селитры. Рассмотрю любые предложения в радиусе 5 км от Кремля.
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06.08.2020 14:41 Відповісти
Попроси у Путина мешки с гексогеном - он их в подвалах домов прятал.
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06.08.2020 15:51 Відповісти
Мы же такие доверчивые, посмотрели на фото хз причала, прочитали ответ что все вывезли хз куда и на душе стало спокойно Хиросима пролетела мимо.
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06.08.2020 15:23 Відповісти
Нужно проверять. Никто мешки не будет хранить круглый год под открытым небом. Куда вывезли, кто вывез чем и куда - информация не полная. Любая администрация здесь врет и не краснеет. А то может появится какой-нибудь Николаевский террорист - и труба будет Николаеву.
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06.08.2020 15:50 Відповісти
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute на Кипре , за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
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06.08.2020 20:51 Відповісти
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".

А точно никуда не девается?

Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...

Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.

Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.

UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
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06.08.2020 20:55 Відповісти
 
 