Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність. ФОТОрепортаж
Під час перебування в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області президент України Володимир Зеленський нагородив українських військовослужбовців за мужність.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Глава держави поклав квіти до пам’ятника військовослужбовцям, добровольцям і волонтерам, загиблим у районі проведення ООС.
"Для мене велика честь бути тут на відкритті такого пам'ятника. Тут написані важливі, відверті героїчні наші українські слова: "Ми б'ємося за те, чому немає ціни в усьому світі, – за Батьківщину". У нас єдина Батьківщина. Вона одна у нас – Україна. І ми не можемо її втратити. І ніколи не втратимо. Навпаки – повернемо все додому", – заявив президент, звертаючись до українських військових.
Глава держави висловив сподівання, що Україна стане такою ж великою, як і до початку війни на Донбасі.
"Зараз, упродовж останніх десяти днів, у нас немає поранених, немає загиблих. І я вдячний перш за все вам, що ви бережете своїх побратимів. І це важливо. Важливо, що виконується режим тиші. Важливо, що завжди, якщо почуємо, що хтось хоче на нас колись де-небудь хоч трохи наступати, ви завжди дасте гідну відсіч", – наголосив Зеленський.
Крім того, президент вручив державні нагороди українським захисникам, які несуть службу в зоні проведення ООС. За особисту мужність, виявлену під час бойових дій, та зразкове виконання військового обов’язку Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців орденом "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю "За військову службу Україні".
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это уже переворот...))) ну кульбит по-спортивному))))))
Об этом https://www.facebook.com/skitalec/posts/3527320190633250 сообщил волонтер Роман Доник.
Он отметил, что таким же орденом посмертно награждены и погибшие разведчики, и медик, который пошел вытаскивать раненого морпеха.
"А вот командир группы, дважды выходивший на эвакуацию, до последнего пытавшийся спасти Ярослава Журавля, не доползший до него 20-30 метров, потому что контузило выстрелом из гранатомета - не представлен.
Командир группы, кстати так же остался после сильной контузии один и откатывался сам. Его тоже бросил "мужественный" боец, который в первый раз сбежав, доложил, что Журавель скорее всего мертв.
Больше никто из тех, кто пытались спасти Журавля 4 дня, к наградам представлены не были. Напомните там кто-то комбату и комбригу девиз морской пехоты. Им теперь с этим жить", - написал Доник в своем Facebook.
Ему принесли список, он подмахнул.
Но кто-то, ведь, этот список составил, и без консультации с командирами морпехов это вряд ли произошло...
та говорив, що він сам слугує прикладом для усіх військовослужбовців
имя его ЧМО...
хто маскувальну сітку вкрав?
А чому не в "ваєних" шортах і сандалях на босу ногу?
https://www.facebook.com/skitalec/posts/3527320190633250?__cft__[0]=AZXfp4_oPMLGBLYyArLxweta07jN3N9fOvbBleUT9DzR3wtDgfmp6sB-5HN8Vd8bQGqxNxZYCbIm5zOzJP1UsThorjAFHa-MlDMQ9a-dNTn8-gemaY16YAV8g4RvVr7Qiak&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·
Боец дважды бросивший группу во время боя, а потом поехавший "за дорученням Зеленского" к отцу погибшего разведчика снимать вместе с Порхуном видосик для Зеленского и на 1+1, награжден орденом "За Мужність" ІІІ степени.
Таким же орденам посмертно награждены и погибшие разведчики, и медик, который пошел вытаскивать раненого морпеха.
А вот командир группы, дважды выходивший на эвакуацию, до последнего пытавшийся спасти Ярослава Журавля, не доползший до него 20-30 метров, потому что контузило выстрелом из гранатомета - не представлен.
Командир группы, кстати так же остался после сильной контузии один и откатывался сам.
Его тоже бросил "мужественный" боец, который в первый раз сбежав, доложил, что Журавель скорее всего мертв.
Больше никто из тех, кто пытались спасти Журавля 4 дня, к наградам представлены не были.
Напомните там кто-то комбату и комбригу девиз морской пехоты.
Им теперь с этим жить.
Если мы услышим, то ВЫ дадите отпор...
Да Зеля просто херой какой-то!
А видосик у него! Удивительно, что не в шортах ...лживый лох!