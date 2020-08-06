Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність. ФОТОрепортаж

Під час перебування в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області президент України Володимир Зеленський нагородив українських військовослужбовців за мужність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Глава держави поклав квіти до пам’ятника військовослужбовцям, добровольцям і волонтерам, загиблим у районі проведення ООС.

"Для мене велика честь бути тут на відкритті такого пам'ятника. Тут написані важливі, відверті героїчні наші українські слова: "Ми б'ємося за те, чому немає ціни в усьому світі, – за Батьківщину". У нас єдина Батьківщина. Вона одна у нас – Україна. І ми не можемо її втратити. І ніколи не втратимо. Навпаки – повернемо все додому", – заявив президент, звертаючись до українських військових.

Глава держави висловив сподівання, що Україна стане такою ж великою, як і до початку війни на Донбасі.

"Зараз, упродовж останніх десяти днів, у нас немає поранених, немає загиблих. І я вдячний перш за все вам, що ви бережете своїх побратимів. І це важливо. Важливо, що виконується режим тиші. Важливо, що завжди, якщо почуємо, що хтось хоче на нас колись де-небудь хоч трохи наступати, ви завжди дасте гідну відсіч", – наголосив Зеленський.

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Крім того, президент вручив державні нагороди українським захисникам, які несуть службу в зоні проведення ООС. За особисту мужність, виявлену під час бойових дій, та зразкове виконання військового обов’язку Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців орденом "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю "За військову службу Україні".





Фото: пресцентр ОС