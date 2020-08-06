УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5107 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
3 848 56

Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність. ФОТОрепортаж

Під час перебування в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області президент України Володимир Зеленський нагородив українських військовослужбовців за мужність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Глава держави поклав квіти до пам’ятника військовослужбовцям, добровольцям і волонтерам, загиблим у районі проведення ООС.

"Для мене велика честь бути тут на відкритті такого пам'ятника. Тут написані важливі, відверті героїчні наші українські слова: "Ми б'ємося за те, чому немає ціни в усьому світі, – за Батьківщину". У нас єдина Батьківщина. Вона одна у нас – Україна. І ми не можемо її втратити. І ніколи не втратимо. Навпаки – повернемо все додому", – заявив президент, звертаючись до українських військових.

Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність 01

Глава держави висловив сподівання, що Україна стане такою ж великою, як і до початку війни на Донбасі.

"Зараз, упродовж останніх десяти днів, у нас немає поранених, немає загиблих. І я вдячний перш за все вам, що ви бережете своїх побратимів. І це важливо. Важливо, що виконується режим тиші. Важливо, що завжди, якщо почуємо, що хтось хоче на нас колись де-небудь хоч трохи наступати, ви завжди дасте гідну відсіч", – наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: якби залежало тільки від України, то був би принциповий режим тиші й ми б перейшли до наступних етапів завершення війни. ВІДЕО

Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність 02

Крім того, президент вручив державні нагороди українським захисникам, які несуть службу в зоні проведення ООС. За особисту мужність, виявлену під час бойових дій, та зразкове виконання військового обов’язку Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців орденом "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю "За військову службу Україні".

Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність 03
Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність 04
Фото: пресцентр ОС

Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність 05

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) нагорода (1282) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
А я сначала прочитал: "Зеленский на Донбассе нагадил"
показати весь коментар
06.08.2020 13:53 Відповісти
+18
Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество - Цензор.НЕТ 2672
показати весь коментар
06.08.2020 13:54 Відповісти
+16
...пан умеет читать между строк...
показати весь коментар
06.08.2020 13:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
П
показати весь коментар
06.08.2020 13:52 Відповісти
А я сначала прочитал: "Зеленский на Донбассе нагадил"
показати весь коментар
06.08.2020 13:53 Відповісти
...пан умеет читать между строк...
показати весь коментар
06.08.2020 13:55 Відповісти
утвердить новую медаль - лично от сссыкуна
показати весь коментар
06.08.2020 15:58 Відповісти
И
показати весь коментар
06.08.2020 15:09 Відповісти
Д
показати весь коментар
06.08.2020 16:26 Відповісти
Що це за небрита бздюха у футболці?
показати весь коментар
06.08.2020 13:53 Відповісти
главнокакбыкомандующий... это его парадка, обычно он в шортах ))))

Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність - Цензор.НЕТ 9102
..
показати весь коментар
06.08.2020 14:16 Відповісти
В'#бати би підсрачника, щоб перекинувся
показати весь коментар
06.08.2020 15:21 Відповісти
ніззя навіть казати )))) - то державний злочин.. Ви шо ?...владу... хочете перекинути))))
это уже переворот...))) ну кульбит по-спортивному))))))
показати весь коментар
06.08.2020 15:50 Відповісти
точно так он в глаз ***** заглядуе
показати весь коментар
06.08.2020 16:01 Відповісти
даже представлять не хочу )))))))))
показати весь коментар
06.08.2020 16:04 Відповісти
И никто сопле подсрачника не отвесил? Это постановка.
показати весь коментар
06.08.2020 13:53 Відповісти
на фото просто масовка 95го кварталу
показати весь коментар
06.08.2020 13:54 Відповісти
Я ж и кажу - тиятр.
показати весь коментар
06.08.2020 13:56 Відповісти
дуже зручно, ні прізвищ писать не нада бо війна, всі в масках, хрін що докажеш...
показати весь коментар
06.08.2020 13:57 Відповісти
Вообще, если б этой эпидемии не было, её надо было выдумать - столько проблем решается одним махом. Впрочем, скорее всего, так оно и есть...
показати весь коментар
06.08.2020 13:59 Відповісти
Чого ж усі в масках - з правого боку за блазнем майже усі офіцери без масок стоять...
показати весь коментар
06.08.2020 13:59 Відповісти
якість зображень така шо хоч око виколоть... та ми тут жартуєм просто щьто мужчіна "чотири повісткі" нагороджує воїнів, звичайно шо це бойові
показати весь коментар
06.08.2020 14:03 Відповісти
похоже, все были довольны, радостно улыбались и жали потную ручонку гавкома...
показати весь коментар
06.08.2020 14:27 Відповісти
Боец, дважды бросивший группу во время боя, а потом поехавший "за дорученням Зеленского" к отцу погибшего разведчика снимать вместе с Порхуном видосик для Зеленского и на 1+1, награжден орденом "За Мужність" ІІІ степени.
Об этом https://www.facebook.com/skitalec/posts/3527320190633250 сообщил волонтер Роман Доник.
Он отметил, что таким же орденом посмертно награждены и погибшие разведчики, и медик, который пошел вытаскивать раненого морпеха.

"А вот командир группы, дважды выходивший на эвакуацию, до последнего пытавшийся спасти Ярослава Журавля, не доползший до него 20-30 метров, потому что контузило выстрелом из гранатомета - не представлен.
Командир группы, кстати так же остался после сильной контузии один и откатывался сам. Его тоже бросил "мужественный" боец, который в первый раз сбежав, доложил, что Журавель скорее всего мертв.

Больше никто из тех, кто пытались спасти Журавля 4 дня, к наградам представлены не были. Напомните там кто-то комбату и комбригу девиз морской пехоты. Им теперь с этим жить", - написал Доник в своем Facebook.
показати весь коментар
06.08.2020 15:31 Відповісти
да клоун понятия не имеет, кто там кто.
Ему принесли список, он подмахнул.
Но кто-то, ведь, этот список составил, и без консультации с командирами морпехов это вряд ли произошло...
показати весь коментар
06.08.2020 15:55 Відповісти
Своим прикидом преЗедент хотел всем показать, что он - дембель....
показати весь коментар
06.08.2020 13:53 Відповісти
И
показати весь коментар
06.08.2020 13:54 Відповісти
Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество - Цензор.НЕТ 2672
показати весь коментар
06.08.2020 13:54 Відповісти
Спасибо "уставшим Ат вАйны", что проголосовали за уклониста-потерпевшего.
показати весь коментар
06.08.2020 14:05 Відповісти
Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество. ФОТОрепортаж
та говорив, що він сам слугує прикладом для усіх військовослужбовців
показати весь коментар
06.08.2020 13:56 Відповісти
і що дуже жалкує що не може бути з ними разом, там на передку, бо вони теж президенти
показати весь коментар
06.08.2020 13:58 Відповісти
в домашней футболке на выпуск и не бритый вручает награды...
имя его ЧМО...
показати весь коментар
06.08.2020 13:57 Відповісти
в аміріканскіх фільмах марпєхі на ваеннай базє під пивко тоже всі в футбілках ходють, зеленський докаже, ввін бачив
показати весь коментар
06.08.2020 14:00 Відповісти
Почувствуйте разницу:

Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество - Цензор.НЕТ 3205
показати весь коментар
06.08.2020 13:59 Відповісти
Фу, гыдота справа
показати весь коментар
06.08.2020 14:01 Відповісти
Ну, тогда иди вздрочни на "негидоту" в футболке (и без маски)
показати весь коментар
06.08.2020 14:02 Відповісти
...себя давно в зеркале видело, шимпанЗЕ?
показати весь коментар
06.08.2020 14:06 Відповісти
І не в майці? А хіба так можна?
хто маскувальну сітку вкрав?
показати весь коментар
06.08.2020 14:01 Відповісти
Полшестого и не слышал за правила ношения формы, потому и одет как гопник
показати весь коментар
06.08.2020 14:06 Відповісти
шо єто за бочка справа?
показати весь коментар
06.08.2020 15:30 Відповісти
Майка, що по формі одягнута?
А чому не в "ваєних" шортах і сандалях на босу ногу?
показати весь коментар
06.08.2020 14:00 Відповісти
патамушта красные труселя будит видна дажи испад ваєных шорт...
показати весь коментар
06.08.2020 14:24 Відповісти
Рhttps://www.facebook.com/skitalec?__cft__[0]=AZXfp4_oPMLGBLYyArLxweta07jN3N9fOvbBleUT9DzR3wtDgfmp6sB-5HN8Vd8bQGqxNxZYCbIm5zOzJP1UsThorjAFHa-MlDMQ9a-dNTn8-gemaY16YAV8g4RvVr7Qiak&__tn__=-UC%2CP-R оман Донік
https://www.facebook.com/skitalec/posts/3527320190633250?__cft__[0]=AZXfp4_oPMLGBLYyArLxweta07jN3N9fOvbBleUT9DzR3wtDgfmp6sB-5HN8Vd8bQGqxNxZYCbIm5zOzJP1UsThorjAFHa-MlDMQ9a-dNTn8-gemaY16YAV8g4RvVr7Qiak&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·

Боец дважды бросивший группу во время боя, а потом поехавший "за дорученням Зеленского" к отцу погибшего разведчика снимать вместе с Порхуном видосик для Зеленского и на 1+1, награжден орденом "За Мужність" ІІІ степени.
Таким же орденам посмертно награждены и погибшие разведчики, и медик, который пошел вытаскивать раненого морпеха.

А вот командир группы, дважды выходивший на эвакуацию, до последнего пытавшийся спасти Ярослава Журавля, не доползший до него 20-30 метров, потому что контузило выстрелом из гранатомета - не представлен.

Командир группы, кстати так же остался после сильной контузии один и откатывался сам.
Его тоже бросил "мужественный" боец, который в первый раз сбежав, доложил, что Журавель скорее всего мертв.
Больше никто из тех, кто пытались спасти Журавля 4 дня, к наградам представлены не были.
Напомните там кто-то комбату и комбригу девиз морской пехоты.
Им теперь с этим жить.
показати весь коментар
06.08.2020 14:01 Відповісти
Це і є той матрос,що втік,а потім їздив брехати батьку загиблого.Заслужив.
Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність - Цензор.НЕТ 3059
показати весь коментар
06.08.2020 14:13 Відповісти
Вознагражден за участие в гребаном зеленом цирке по отмазыванию зедента.
показати весь коментар
06.08.2020 14:16 Відповісти
Колобанов Зиновий Григорьевич подбил 22 немецких танка и получил орден Красного знамени и личная медсестра Г. Жукова военфельшер Лидия Захарова тоже получила такой же орден за массаж органов маршала. Я к тому, что нет блага на войне, и справедливости тоже нет.
показати весь коментар
06.08.2020 17:27 Відповісти
купіть мудню бритву....
показати весь коментар
06.08.2020 14:01 Відповісти
хай рушником бреется вафельнім, раз счітає себе служивим
показати весь коментар
06.08.2020 14:06 Відповісти
Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність - Цензор.НЕТ 1312
показати весь коментар
06.08.2020 14:08 Відповісти
Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність - Цензор.НЕТ 4993
показати весь коментар
06.08.2020 14:56 Відповісти
А в чем мужество? Ето то мужество о котором Мандель недавно рассказывала, не поддаваться на правакации и не отвечать?
показати весь коментар
06.08.2020 14:10 Відповісти
Петики, ау! Больше драйва!
показати весь коментар
06.08.2020 14:11 Відповісти
Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність - Цензор.НЕТ 4197
показати весь коментар
06.08.2020 14:16 Відповісти
ну захараст вже своє отримав...
показати весь коментар
06.08.2020 22:15 Відповісти
Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - подчеркнул Зеленский.Источник: https://censor.net/p3212271

Если мы услышим, то ВЫ дадите отпор...
Да Зеля просто херой какой-то!
показати весь коментар
06.08.2020 14:21 Відповісти
Такое впечатление ,что его на лету подхватили с пикника или с сарая на приусадебном участке..)) и доставили на Донбасс.
показати весь коментар
06.08.2020 14:52 Відповісти
Згадую відео з камери медика і дійсно стає стидно за дії деяких персонажів, аналізуючи наданий час хід тих подій і те що відбулося потім, зрозумів, що смерть Журавля була показовою, перед черговим припиненням вогню,сигнал, усім сидіти рівно, нерипатися,в разі чого, вам ніхто не допоможе...
показати весь коментар
06.08.2020 15:11 Відповісти
квартальному олигофрену повестку вручили?
показати весь коментар
06.08.2020 15:34 Відповісти
Стыд! тварь зеленая, уклонист, дезертир по сути , касается орденов! И это после смерти Журавля, в которой он виноват напрямую, т.к. не дал приказ подавить противника огнем на этом участке, чтобы вылезти из-под земли не могли сепары!

А видосик у него! Удивительно, что не в шортах ...лживый лох!
показати весь коментар
06.08.2020 21:53 Відповісти
 
 