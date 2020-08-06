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У столичному Гідропарку сталася стрілянина: поранено охоронця розважального закладу, - Нацполіція. ФОТО

На території столичного Гідропарку стався конфлікт між іноземцем та охоронцем одного з розважальних закладів. Під час конфлікту чоловік вистрілив в охоронця кілька разів з пістолета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що між відвідувачем розважального закладу і охоронцем виник конфлікт через нібито крадіжку. Під час суперечки, що продовжилася на вулиці, відвідувач дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента і зник на своєму автомобілі в невідомому напрямку. 27-річного потерпілого госпіталізували і прооперували. Зараз його життю нічого не загрожує.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування автомобіля і затримали правопорушника. Ним виявився 36-річний громадянин іншої держави, якого затримали.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до семи років тюремного ув'язнення.

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У столичному Гідропарку сталася стрілянина: поранено охоронця розважального закладу, - Нацполіція 01
У столичному Гідропарку сталася стрілянина: поранено охоронця розважального закладу, - Нацполіція 02

Автор: 

Гідропарк (33) Київ (19788) Нацполіція (15318) стрілянина (1798)


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Топ коментарі
+16
хач на лупатом мерсе с травматом. классика.
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06.08.2020 14:24 Відповісти
+7
Разве ж в Гидропарке бандиты? Там благородные пираты!
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06.08.2020 14:15 Відповісти
+6
Итальянец, конечно же.
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06.08.2020 14:48 Відповісти
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Разве ж в Гидропарке бандиты? Там благородные пираты!
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06.08.2020 14:15 Відповісти
Ара?
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06.08.2020 14:17 Відповісти
Скорее грузин. Воровство это их специализация.
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06.08.2020 14:29 Відповісти
хач на лупатом мерсе с травматом. классика.
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06.08.2020 14:24 Відповісти
монегаск, должно быть
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06.08.2020 14:32 Відповісти
Итальянец, конечно же.
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06.08.2020 14:48 Відповісти
Скажіть, а марсіанин - це ж теж іноземець? З іншої, так би мовити, "Землі"?
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06.08.2020 14:54 Відповісти
Откуда у иностранца травмат?
Аваков!!! Настучи по головам своим собакоголовым, пока тебе не настучали.
Все покупается и все продается - оружие, паспорта, базы данных, теплые места в камерах.
И все это не для тех, у кого зарплата от минимальной до средней. Чья это ***** страна?
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06.08.2020 15:02 Відповісти
Алаверды землякам...
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06.08.2020 16:38 Відповісти
https://censor.net/ua/user/200885 А что, есть данные, что резинострел с разрешением?
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06.08.2020 18:19 Відповісти
А что, есть дело за незаконное владение оружием?
И даже если и нет, все равно кто-то пропустил, кто-то продал. Все-равно мусора несут ответственность за оборотом оружия - им дали самые широкие полночия и всевозможные запреты в облегчение. А я завидую молдаванам - у них такого спорта, как стрельба по ближним из резинострела нет в принципе. У них страшно резинострел из кармана доставать или брать в руки - свинцовую сливу словишь в ответ на законных основаниях.
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06.08.2020 20:23 Відповісти
Снова горные бараны!
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06.08.2020 15:07 Відповісти
Гражданин другого государства? Это как у зеленского в видосиках перемирие нарушает ТА сторона. Для норамальных людей ясно, что значит "другая" или "та сторона"
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06.08.2020 15:36 Відповісти
Я наверное что-то пропустил. Давно прицельная стрельба из пистолета по людям стала хулиганством?
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06.08.2020 15:54 Відповісти
Что это за мода появилась на "другое государство"?
Пишите тогда уже прямо - "другая сторона"!
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06.08.2020 16:16 Відповісти
 
 