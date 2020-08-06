У столичному Гідропарку сталася стрілянина: поранено охоронця розважального закладу, - Нацполіція. ФОТО
На території столичного Гідропарку стався конфлікт між іноземцем та охоронцем одного з розважальних закладів. Під час конфлікту чоловік вистрілив в охоронця кілька разів з пістолета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
Правоохоронці встановили, що між відвідувачем розважального закладу і охоронцем виник конфлікт через нібито крадіжку. Під час суперечки, що продовжилася на вулиці, відвідувач дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента і зник на своєму автомобілі в невідомому напрямку. 27-річного потерпілого госпіталізували і прооперували. Зараз його життю нічого не загрожує.
У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування автомобіля і затримали правопорушника. Ним виявився 36-річний громадянин іншої держави, якого затримали.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до семи років тюремного ув'язнення.
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Аваков!!! Настучи по головам своим собакоголовым, пока тебе не настучали.
Все покупается и все продается - оружие, паспорта, базы данных, теплые места в камерах.
И все это не для тех, у кого зарплата от минимальной до средней. Чья это ***** страна?
И даже если и нет, все равно кто-то пропустил, кто-то продал. Все-равно мусора несут ответственность за оборотом оружия - им дали самые широкие полночия и всевозможные запреты в облегчение. А я завидую молдаванам - у них такого спорта, как стрельба по ближним из резинострела нет в принципе. У них страшно резинострел из кармана доставать или брать в руки - свинцовую сливу словишь в ответ на законных основаниях.
Пишите тогда уже прямо - "другая сторона"!