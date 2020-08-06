"Слуги народу" йдуть на вибори під слоганом "Україна - це ти". ФОТО

Слоганом партії "Слуга народу" на прийдешніх місцевих виборах стане фраза "Україна - це ти".

Про це повідомила у Фейсбуці заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну що, починаємо! Партія "Слуга народу" запускає кампанію під слоганом "Україна - це ти!". І вперше за 29 років незалежності це не просто красиві слова. "Слуга народу" завершила процес децентралізації, і відтепер питання розвитку громад, міських або сільських - будуть вирішуватися не в Києві, а на місці, тобто українці зможуть вибрати на місцевих виборах реальну владу, яка буде мати гроші й повноваження зробити життя в містах і селах кращим", - написала Кравчук.

30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня, поточного року.

Передбачено, що 25 жовтня пройдуть "чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", крім окупованого Криму та окупованих територій Донбасу.

Також на Цензор.НЕТ: Радник голови ОП Подоляк розповів, як готує темники для "слуг народу" перед прямими ефірами



