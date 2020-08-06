"Слуги народу" йдуть на вибори під слоганом "Україна - це ти". ФОТО
Слоганом партії "Слуга народу" на прийдешніх місцевих виборах стане фраза "Україна - це ти".
Про це повідомила у Фейсбуці заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ну що, починаємо! Партія "Слуга народу" запускає кампанію під слоганом "Україна - це ти!". І вперше за 29 років незалежності це не просто красиві слова. "Слуга народу" завершила процес децентралізації, і відтепер питання розвитку громад, міських або сільських - будуть вирішуватися не в Києві, а на місці, тобто українці зможуть вибрати на місцевих виборах реальну владу, яка буде мати гроші й повноваження зробити життя в містах і селах кращим", - написала Кравчук.
30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня, поточного року.
Передбачено, що 25 жовтня пройдуть "чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", крім окупованого Криму та окупованих територій Донбасу.
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Развалиград - это ты! Мухосранск - это ты!
Абидно....
"Вони блокують, Вона Працює" и т.п.
Ясненько, основной объект атаки Слуг Народа - ЗЕбильная молодежь.
Людям среднего, и тем более пожилого возраста, не "тыкают", и потому этот лозунг означает, что для данных возрастных категорий Слуги Народа - "шансонетки" (это означет, что шансов на выборах нету).
Даже среди бабья среднего возраста (а это, как известно, основа лохтората, формирующая общественное менение, ибо главные телезрители - это бабы) Слуги Народные отклика не найдут.
Плохи у Слуг дела, ой, плохи, ведь сражаться за лохторат им придется с Шарием, и Слуги, и шарий агитируют именно среди моалодым дебилов.
Полагаю, что победит Шарий,
Он "за мир" и "притив фОшиздов", а эти за что и против чего???
Не ганьбіть мову своїм недоумкуватими недоумкуваннями!
Ты луганский "украинец" или донецкий?
Как с костями для собак, которые в Луганске продают в супермаркетах в мясных отделах, хватает?
Заборы на дрова все порубили или остались какие?
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!
"Украина это ты
Слуги олигархов это мы"
Під "ми" мається на увазі "СН" і всі хто за них голосував..
Ермак - это ты!
Венедиктова - это ты!
Портнов - это тоже ты!
все вірно, панове ЗЕлєнськіе,
Україна - це Я,
а ви - євреї
Але упоротим зелебобам згодиться.
- Зєбіли це ви?
А они?
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ДНО...Зеленский предложил 66 летнему Олегу Филимонову(комику,чьи шутки уже никто и не помнит)идти от него в мэры Одессы..
сразу проиграли
потому что сейчас много ваты понаехало когда Зе дал добро..
поэтому Украина для них точно не ты ))
так вернее