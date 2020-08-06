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"Слуги народу" йдуть на вибори під слоганом "Україна - це ти". ФОТО

Слоганом партії "Слуга народу" на прийдешніх місцевих виборах стане фраза "Україна - це ти".

Про це повідомила у Фейсбуці заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну що, починаємо! Партія "Слуга народу" запускає кампанію під слоганом "Україна - це ти!". І вперше за 29 років незалежності це не просто красиві слова. "Слуга народу" завершила процес децентралізації, і відтепер питання розвитку громад, міських або сільських - будуть вирішуватися не в Києві, а на місці, тобто українці зможуть вибрати на місцевих виборах реальну владу, яка буде мати гроші й повноваження зробити життя в містах і селах кращим", - написала Кравчук.

30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня, поточного року.

Передбачено, що 25 жовтня пройдуть "чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", крім окупованого Криму та окупованих територій Донбасу.

Також на Цензор.НЕТ: Радник голови ОП Подоляк розповів, як готує темники для "слуг народу" перед прямими ефірами

Слуги народу йдуть на вибори під слоганом Україна - це ти 01
Слуги народу йдуть на вибори під слоганом Україна - це ти 02

Слуги народу йдуть на вибори під слоганом Україна - це ти 03

місцеві вибори (1366) Слуга народу (2822) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+49
Вот тут с ними не о чем спорить. Украина - это не они, точно!!!
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06.08.2020 14:15 Відповісти
+41
"Слуги народа" идут на выборы под слоганом "Украина - это ты" - Цензор.НЕТ 133
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06.08.2020 14:22 Відповісти
+38
"Слуги народа" идут на выборы под слоганом "Украина - это ты" - Цензор.НЕТ 9813
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06.08.2020 14:39 Відповісти
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06.08.2020 14:39 Відповісти
"Каждый из нас Президент" - больше не работает что ли...?

"Слуги народа" идут на выборы под слоганом "Украина - это ты" - Цензор.НЕТ 37
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06.08.2020 14:39 Відповісти
Це питання із ряду "Про карася і перловку".
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06.08.2020 14:49 Відповісти
а шо, "зробимо всіх разом" вже не працює ?? ))))))))))))
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06.08.2020 14:41 Відповісти
Вже наробили в портки і собі і нам.
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06.08.2020 22:41 Відповісти
Ич що удумали, Україну об'єднувати. Правильний лозунг :"Україна -це Петро, Петро -це Украіна. Без Петра всім гаплик, бо ***** нападе ".
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06.08.2020 14:45 Відповісти
Такая тупизна. Ну, ей богу. Зебил, хватит про Шоколада в каждом посте вспоминать.
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06.08.2020 15:16 Відповісти
Ось їх гасло . Україна- це ти? Малорос прийшов до вас."СН".
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06.08.2020 14:45 Відповісти
Україна - це ти?
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06.08.2020 17:18 Відповісти
Украина - это Я, и Я не зебил.
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06.08.2020 14:46 Відповісти
Ну логічно, спочатку зебіли зробили себе разом, а тепер їм просто нагадують, що все те лайно яке відбувається в країні - це їх заслуга
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06.08.2020 14:48 Відповісти
Особенно это слоган будет работать в разваленных городах и сёлах!?
Развалиград - это ты! Мухосранск - это ты!
Абидно....
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06.08.2020 14:49 Відповісти
Україна - це ти! Пишайся і шануйся! А ми - це бюджет. (СН)
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06.08.2020 14:50 Відповісти
Я бы на месте "Вона" подал бы жалобу на нарушение авторских прав.
"Вони блокують, Вона Працює" и т.п.
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06.08.2020 14:51 Відповісти
От покидьки. Україна це ми - 24%, а ви 73% це Малоросія!
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06.08.2020 14:51 Відповісти
Делать вместе уже некого - всех сделали.
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06.08.2020 14:51 Відповісти
Украина ,это ты ? ,это типа вопрос😂😅🤣🤫🤔
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06.08.2020 14:53 Відповісти
а яка справа до цього "типу слугам" ?
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06.08.2020 14:54 Відповісти
правилоно буде на зеленому фоні вклепати потрет мавроді і гасло: лох не мамонт! лох не вимре! Зе команда
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06.08.2020 14:55 Відповісти
Сідай! Два!!
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07.08.2020 09:44 Відповісти
та кіл тре ставитию навіть девіз і той стирили в ювт
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07.08.2020 10:14 Відповісти
"Слуги народа" идут на выборы под слоганом "Украина - это ты"

Ясненько, основной объект атаки Слуг Народа - ЗЕбильная молодежь.
Людям среднего, и тем более пожилого возраста, не "тыкают", и потому этот лозунг означает, что для данных возрастных категорий Слуги Народа - "шансонетки" (это означет, что шансов на выборах нету).
Даже среди бабья среднего возраста (а это, как известно, основа лохтората, формирующая общественное менение, ибо главные телезрители - это бабы) Слуги Народные отклика не найдут.
Плохи у Слуг дела, ой, плохи, ведь сражаться за лохторат им придется с Шарием, и Слуги, и шарий агитируют именно среди моалодым дебилов.
Полагаю, что победит Шарий,
Он "за мир" и "притив фОшиздов", а эти за что и против чего???
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06.08.2020 14:56 Відповісти
ох і грамотєї!..
Не ганьбіть мову своїм недоумкуватими недоумкуваннями!
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07.08.2020 10:06 Відповісти
Что, в точку попала, "украинец" с ЛДНР?
Ты луганский "украинец" или донецкий?
Как с костями для собак, которые в Луганске продают в супермаркетах в мясных отделах, хватает?
Заборы на дрова все порубили или остались какие?
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07.08.2020 10:16 Відповісти
Це ты зробыв сам сэбэ...зэлэный ананыст...а не мы...😃
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06.08.2020 14:56 Відповісти
Нічого зелені політтехнологи самі придумати не можуть. "Україна - це ти" - то є назва однієї з пісень прлзеленськох співачки Тіни Кароль
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06.08.2020 15:00 Відповісти
Ну букви з цифрами теж хтось колись придумав. А до того мову.
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06.08.2020 15:28 Відповісти
Это,шо то типа"Все мы президенты"?
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06.08.2020 15:00 Відповісти
Що це вони тикають. Я з ними в одному полі не срав.
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06.08.2020 15:02 Відповісти
А шо такое. Старые лозунги не работают? Сделали уже все вместе? По большому?
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06.08.2020 15:02 Відповісти
Україна- це ти, зробимо тебе разом.
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06.08.2020 15:03 Відповісти
А логотип прежний остался? А что ж так?
"Слуги народу" йдуть на вибори під слоганом "Україна - це ти" - Цензор.НЕТ 7203
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06.08.2020 15:05 Відповісти
в этот раз без седла - на штыре !
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06.08.2020 15:15 Відповісти
Да в слуге урода есть такие сосны - им это раз сплюнуть.
"Слуги народу" йдуть на вибори під слоганом "Україна - це ти" - Цензор.НЕТ 9572
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06.08.2020 15:25 Відповісти
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06.08.2020 15:42 Відповісти
"Председатель профкома нашего пришел.. Теперь придется с ней весь вечер танцевать" ))) (-с) к/ф Афоня ))
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06.08.2020 15:45 Відповісти
УКРАЇНА - це ми, її ******* діти, де для кожного головне "Армія, мова, віра".
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!
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06.08.2020 15:08 Відповісти
"Армія, мова, віра" це ті слова і дія, які потрібні Україні сьогодні, а не те що у лакєєв урода.
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07.08.2020 09:37 Відповісти
А что слуги уже с нами на ты? Вообще оборзели, а что дальше будет...
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06.08.2020 15:09 Відповісти
Хороший слоган

"Украина это ты
Слуги олигархов это мы"
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06.08.2020 15:10 Відповісти
"Україна - це ти ! Зебіли -це ми !"
Під "ми" мається на увазі "СН" і всі хто за них голосував..
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06.08.2020 15:12 Відповісти
"Слуги урода" --"Украина - это пы"
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06.08.2020 15:13 Відповісти
Ну, все уже убедились, что "партия" "Слуга народа" - это кучка случайного сброда, оккупировавшая Раду. Страшно представить, какие кадры эта "партия" поставит на местных выборах, из "членов" второго сорта.
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06.08.2020 15:18 Відповісти
а шо, слоган "Голосуйте за нас, мы вые**м ваш тупой собачий рот", уже не подходит?..
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06.08.2020 15:19 Відповісти
Вже всіх зробили разом - бєня, зє, жолудь, казбєк.... Вже не має кумів, бюджет не грабують, роттердам виявився найменьш корупційним...армія, мова, віра -то все нєважна..., нові зєблічча - кравчук і фокін.... Прощавай держава Україна! дуже сумно!
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06.08.2020 15:20 Відповісти
А де славетне "зробимо їх разом"?
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06.08.2020 15:25 Відповісти
Коломойский - это ты!
Ермак - это ты!

Венедиктова - это ты!

Портнов - это тоже ты!
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06.08.2020 15:27 Відповісти
Слоган правильний і точний: "Україна - це ти, а ми малороси".
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06.08.2020 15:29 Відповісти
вспомнили наконец-то блудливые сынки мамку родную, немецкую порноактрису
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06.08.2020 15:31 Відповісти
ЗЕ-сранці діточки у України
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06.08.2020 15:37 Відповісти
Cлуги уроды - это вам уже не поможет.
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06.08.2020 15:36 Відповісти
"Україна це ти"

все вірно, панове ЗЕлєнськіе,

Україна - це Я,
а ви - євреї
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06.08.2020 15:40 Відповісти
Ніколи в українській мові не було слова "єврєй", одвіку було слово жид.
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06.08.2020 15:48 Відповісти
і шо це міняє ?
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06.08.2020 15:56 Відповісти
напевно зелена пошесть не дуже хоче цих виборів)). В багатьох вже відкрились очі, і це буде така ганьба, яку каломойша та його слуги не переживуть..
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06.08.2020 15:43 Відповісти
Дурне гасло, без підгрунтя.
Але упоротим зелебобам згодиться.
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06.08.2020 15:44 Відповісти
Україна це не партія слуга народу.
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06.08.2020 15:45 Відповісти
Украина это ты. Другими совами всю ответственность за Украину они с себя перекладывают на народ, ведь Украина это не они, они - ставленники внешнего управления.
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06.08.2020 16:21 Відповісти
А взяточники и казнокрады.,которых вы не посмели тронуть - это тоже мы?
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06.08.2020 16:28 Відповісти
А взяточники и казнокрады.,которых вы не посмели тронуть - это тоже мы?
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06.08.2020 16:29 Відповісти
Не.Взяточников и казнокрадов вы,зебуины, привели к власти.
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06.08.2020 16:48 Відповісти
Ты посмотри на харю и брюхо порошенковского министра реву,выпускника андроповского училища путина,у него на лбу выгравирована принадлежность к вышеназванным группировкам.
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06.08.2020 16:52 Відповісти
Вообще-то децентрализация - это Гройсман, а не Зеленский!
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06.08.2020 16:35 Відповісти
"Слуги народу" йдуть на вибори під слоганом "Україна - це ти" - Цензор.НЕТ 2019
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06.08.2020 16:44 Відповісти
Эти девочки хоть психически нормальные, в отличии от педиковатых уклонистов.
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06.08.2020 17:32 Відповісти
- Україна- це ти?

- Зєбіли це ви?
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06.08.2020 17:20 Відповісти
Все правильно. Именно по этому нужно брать в руки оружие при попытках например дать воду в Крым, идти на уступки ордло и тд.
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06.08.2020 17:28 Відповісти
Не хочу на пониження , бо я вже президент з попередніх виборів.
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06.08.2020 17:29 Відповісти
Уже, всі президентами побули, тепер побудемо Україною
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06.08.2020 17:42 Відповісти
"Украина - это ты, деньги - это мы"
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06.08.2020 17:59 Відповісти
"Украина -это ты", нужно читать как "Нас уже сделали"
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06.08.2020 18:17 Відповісти
Дебіл - це ти !
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06.08.2020 19:01 Відповісти
Зебільна Україна -це не я
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06.08.2020 19:43 Відповісти
Ну, мы то да.
А они?
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06.08.2020 19:46 Відповісти
Алекс Мышкевич Наконец то хоть до кого-то дошло. Я до сих пор в шоке ,как за такое можно было проголосовать🤦
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06.08.2020 19:57 Відповісти
Хорошо. Это я. Тогда напрашивается вопрос: а кто ты?
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06.08.2020 20:08 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUmRdQwV_Rmi0N47zD6cpOOO_bddpc2dCdiVQcwBr5V7qyN031Bf7MSIz6sy5cYxq1tMvgbAN74yRv-jy-CxZG95LdSOwt867VS1AZ78D-k6As1tGKVlyMRLmYaR6twSzI&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUmRdQwV_Rmi0N47zD6cpOOO_bddpc2dCdiVQcwBr5V7qyN031Bf7MSIz6sy5cYxq1tMvgbAN74yRv-jy-CxZG95LdSOwt867VS1AZ78D-k6As1tGKVlyMRLmYaR6twSzI&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky


https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/299858571278104?__cft__[0]=AZUmRdQwV_Rmi0N47zD6cpOOO_bddpc2dCdiVQcwBr5V7qyN031Bf7MSIz6sy5cYxq1tMvgbAN74yRv-jy-CxZG95LdSOwt867VS1AZ78D-k6As1tGKVlyMRLmYaR6twSzI&__tn__=%2CO%2CP-R 56 мин. ·

ДНО...Зеленский предложил 66 летнему Олегу Филимонову(комику,чьи шутки уже никто и не помнит)идти от него в мэры Одессы..
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06.08.2020 20:18 Відповісти
Я тоже прелагаю слоган на эти выборы: СДЕЛАЕМ ЗЕЛЕНЫХ РАЗОМ !
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06.08.2020 21:21 Відповісти
Ага. Украина ваша, а деньги наши.
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06.08.2020 21:25 Відповісти
каждый президентом уже побыл?)) продолжаем в том же духе
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06.08.2020 21:45 Відповісти
ахах ... тупые пиарщики у них..

сразу проиграли
потому что сейчас много ваты понаехало когда Зе дал добро..
поэтому Украина для них точно не ты ))
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06.08.2020 22:37 Відповісти
нормальний слоган
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06.08.2020 22:42 Відповісти
Не, у Слуг Народа лозунг - "Какая Разница!".
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06.08.2020 23:44 Відповісти
Україна - це ти?

так вернее
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07.08.2020 00:22 Відповісти
Дыра в бюджете страны растёт. Дыра в кошельке каждого украинца растёт. Не ну а чо, лозунг правильный.
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07.08.2020 08:56 Відповісти
"Слуги народа" идут на выборы под слоганом "Идиот - это ты".
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16.09.2020 19:05 Відповісти
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