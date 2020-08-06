Моряк із "Гетьмана Сагайдачного" захворів на COVID-19, на фрегаті розгорнули ізолятор. ФОТО

Інфікованого військовослужбовця доставили в лікарню. Його контактних осіб помістили в розгорнутий на борту фрегата ізолятор. Усі моряки з "Гетьмана Сагайдачного" здають тести на коронавірус.

Про це повідомило командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У понеділок увечері був виявлений хворий військовослужбовець, якого відразу доставили у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. На кораблі було розгорнуто ізолятор, у який помістили групу контактних осіб. Цю групу обстежили військові медики і взяли відповідні проби для проведення ПЛР-тесту", - інформують медики.

Тести на коронавірус здають усі моряки з "Гетьмана Сагайдачного", повідомив начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування ВМС ЗСУ Олег Чалик.

"Зараз іде процес ПЛР-тестування, значній частині вже зробили ці проби. Також у нас проводяться заходи з обробки судна, у нас є відповідне обладнання для цього", - сказав він.

Чалик додав, що всі моряки будуть перебувати на самоізоляції.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, станом на ранок 6 серпня в Збройних Силах України COVID-19 хворіє 265 осіб.

Усього за час пандемії одужала 661 особа, летальних випадків - 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 588 осіб.

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