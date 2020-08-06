Житель Луганщини намагався продати в Харкові гранати і патрони, його затримала СБУ. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України затримали 50-річного жителя Луганської області, який приїхав до міста, щоб незаконно продати бойові гранати "Ф-1" і патрони до автомата Калашникова.
Про це повідомив у Фейсбуці начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, зловмисник готувався реалізувати ці засоби ураження представникам кримінальних кіл", - написав він.
Чоловіка затримали неподалік від відділення "Нової пошти" при спробі продажу боєприпасів. У нього вилучили 10 бойових гранат Ф-1 і 60 патронів калібру 7,62 мм до АК-47.
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Затриманому мають намір повідомити про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) Кримінального кодексу. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
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Хорошо хоть прыгающие мины и мины направленого действия не покупают...
Осуждённый террорист Коваленко идёт на выборы в Украине, открыто агитирует за русский мир, а СБУ в игрушки играется.
Это что-бы была видимость хоть какой-то работы?