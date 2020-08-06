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Житель Луганщини намагався продати в Харкові гранати і патрони, його затримала СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України затримали 50-річного жителя Луганської області, який приїхав до міста, щоб незаконно продати бойові гранати "Ф-1" і патрони до автомата Калашникова.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, зловмисник готувався реалізувати ці засоби ураження представникам кримінальних кіл", - написав він.

Чоловіка затримали неподалік від відділення "Нової пошти" при спробі продажу боєприпасів. У нього вилучили 10 бойових гранат Ф-1 і 60 патронів калібру 7,62 мм до АК-47.

Також на Цензор.НЕТ: П'яний мешканець Київщини кинув бойову гранату в город сусідам, намагаючись повернути додому дружину. ФОТО

Затриманому мають намір повідомити про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) Кримінального кодексу. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Житель Луганщини намагався продати в Харкові гранати і патрони, його затримала СБУ 01
Житель Луганщини намагався продати в Харкові гранати і патрони, його затримала СБУ 02
Житель Луганщини намагався продати в Харкові гранати і патрони, його затримала СБУ 03
Житель Луганщини намагався продати в Харкові гранати і патрони, його затримала СБУ 04

граната (807) СБУ (13048) Харків (5740) Луганська область (4899)


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Топ коментарі
+2
Демпинговал наверняка...а там расценки устоявшиеся, вот и приняли болезного.
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06.08.2020 17:25 Відповісти
+1
Где бы програмку терактов приобрести на август?Возьму абонемент.
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06.08.2020 17:10 Відповісти
+1
Ну что за бред!!!? Разве это дело СБУ, а полиция зачем?
Осуждённый террорист Коваленко идёт на выборы в Украине, открыто агитирует за русский мир, а СБУ в игрушки играется.
Это что-бы была видимость хоть какой-то работы?
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06.08.2020 17:27 Відповісти
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Давно не было новостей как идиот во время пьянки продемонстрировал дружкам, как работает граната!
Хорошо хоть прыгающие мины и мины направленого действия не покупают...
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06.08.2020 16:56 Відповісти
Та уже б сразу на ОЛХ.
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06.08.2020 16:57 Відповісти
Скрытая реклама "Новой почты".
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06.08.2020 17:01 Відповісти
нет шобы купить у него так орэстовали епта!
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06.08.2020 17:05 Відповісти
Где бы програмку терактов приобрести на август?Возьму абонемент.
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06.08.2020 17:10 Відповісти
Ну а что еще "житель Луганщины" может продавать?
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06.08.2020 17:14 Відповісти
Тварь дамбаская!
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06.08.2020 17:15 Відповісти
Демпинговал наверняка...а там расценки устоявшиеся, вот и приняли болезного.
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06.08.2020 17:25 Відповісти
Ну что за бред!!!? Разве это дело СБУ, а полиция зачем?
Осуждённый террорист Коваленко идёт на выборы в Украине, открыто агитирует за русский мир, а СБУ в игрушки играется.
Это что-бы была видимость хоть какой-то работы?
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06.08.2020 17:27 Відповісти
З патрони велика подяка, а за гранати повинна бути стінка на місці.
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06.08.2020 18:16 Відповісти
 
 