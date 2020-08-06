Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство. ВІДЕО+ФОТО

Президент Володимир Зеленський відвідав супермаркет у Бахмуті й похвалив місцевих жителів за носіння масок.

Про це він написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Заїхав у першу продуктову крамницю, яку побачив. Без будь-якої попередньої підготовки. І знаєте що? Місцеві жителі тут ходять у масках - без попереджень і нагадувань. Практично всі. Тому що все прекрасно розуміють і бережуть себе. Знімали їх тільки для того, щоб сфотографуватися. А так всюди видно, що люди розуміють небезпеки, породжені короновірусною пандемією", - зазначив глава держави.

На його думку, це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донеччини.

"Тому я спокійний за наше дуже доросле і зріле суспільство", - підсумував Зеленський.

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