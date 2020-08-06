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Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство. ВІДЕО+ФОТО

Президент Володимир Зеленський відвідав супермаркет у Бахмуті й похвалив місцевих жителів за носіння масок.

Про це він написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Заїхав у першу продуктову крамницю, яку побачив. Без будь-якої попередньої підготовки. І знаєте що? Місцеві жителі тут ходять у масках - без попереджень і нагадувань. Практично всі. Тому що все прекрасно розуміють і бережуть себе. Знімали їх тільки для того, щоб сфотографуватися. А так всюди видно, що люди розуміють небезпеки, породжені короновірусною пандемією", - зазначив глава держави.

На його думку, це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донеччини.

"Тому я спокійний за наше дуже доросле і зріле суспільство", - підсумував Зеленський.

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Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство 01
Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство 02
Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство 03

Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство 04

Зеленський Володимир (24552) карантин (18172) Донецька область (8925) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+45
х.з., но "покупателей" 2 часа готовили к "случайной встрече"

показательно, что шмаркля снова шляется сам, без жены.. да и где она - жива ли вообще, или спрятали то ли в "санатории", то ли отправили вместе с родителями в европу..
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06.08.2020 17:08 Відповісти
+41
Хоч не обдовбаний був?
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06.08.2020 17:02 Відповісти
+33
Пипец маркету. И Бахмту...
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06.08.2020 17:03 Відповісти
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Сторінка 3 з 3
Сам бы сначала созрел! Я голосовал за либертарианство, а не за принудительную вакцинацию и намордник!
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06.08.2020 17:58 Відповісти
Либертарианцев красочно описал в своих романах Донасьен Франсуа де Сад. Если коротко, то это конченые садисты и животные с одной философией: все мое и на свете только я, а все остальное гамно.
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06.08.2020 18:30 Відповісти
согласись, что это лучше, чем философия совков : мне все должны, а я никому ничего не должен
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07.08.2020 12:25 Відповісти
И то и другое - в утилизатор!
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07.08.2020 16:15 Відповісти
север и юг туда же,

запад и восток туда же,

право и лево туда же...

а что оставить ?
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07.08.2020 16:37 Відповісти
Людей оставить, а кацапов, предателей Родины (дамбасы, крысчани и др.), совков на гилляку.
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07.08.2020 19:35 Відповісти
по какой статье какого закона ?

или просто так, без увязки с законодательством ?
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07.08.2020 20:01 Відповісти
ты тоже в списке на утиль
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07.08.2020 22:31 Відповісти
ну дурак!!!
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06.08.2020 18:00 Відповісти
Так там предварительно на всех маски напяливали в авральном режиме.
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06.08.2020 18:27 Відповісти
Видел это карликовое чмо в 2015 в ТРЦ Атмосфера. Ходило, разглядывало чего-то, пока жена скупалась. Знал бы, что случится в 2019-м, рассказал бы ему в подробностях, что он плохо закончит, если сунется в президенты.
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06.08.2020 18:35 Відповісти
ну да ну да

Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство - Цензор.НЕТ 3333
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06.08.2020 18:35 Відповісти
Автор оставил интригу. Кого побить - рекорд или гаранта?
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06.08.2020 18:37 Відповісти
Когда этого гаранта будут бить, Ох как будут его больно бить, мне его жалко совсем не будет...
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06.08.2020 21:05 Відповісти
Фото "Цинизм"....
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06.08.2020 21:00 Відповісти
Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство - Цензор.НЕТ 2987
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06.08.2020 18:45 Відповісти
І що, жодного терористу особисто не знешкодив...?
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06.08.2020 18:58 Відповісти
Всі в масках... Ха-ха! Носи зверху, в деяких маски на бороді. Ну, то таке... Головне, що у всіх вони є! Президент, правди ніде діти, правильно начепив.
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06.08.2020 18:59 Відповісти
Повезло, а я сегодня был в трех магазинах в двух все (!!!!) без масок, только в АТБ масочный режим, там просто на кассе пошлют нахер если без маски, в остальных всем насрать, думаю это ненадолго
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06.08.2020 19:00 Відповісти
и еще реального фото вам принес. "соблюдение карантина" ага ага

Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство - Цензор.НЕТ 2508
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06.08.2020 19:07 Відповісти
Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство - Цензор.НЕТ 2643
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06.08.2020 19:27 Відповісти
Циничное фото - небритый Презик без маски и второй план....
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06.08.2020 20:55 Відповісти
Зараз навіть злодії маски не носять.
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06.08.2020 19:07 Відповісти
Все , можно сказать реформы удались - все в масках !

.
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06.08.2020 19:14 Відповісти
А что за прибамбас на фото касирше на голову нацепили?
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06.08.2020 19:15 Відповісти
Тварь конченная и туда добралась.
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06.08.2020 19:39 Відповісти
"Я спокоен за наше взрослое и зрелое общество."

Та да, это зрело и по-взрослому, носить маски под подбородком ....
Долбаный совок! Долбаные рабы, пресмыкающиеся перед начальством! Когда же вы суки повыздыхаете!??
Ремень для ГАИшников, чистота и порядок(потёмкинский) для проверяющих, защитные очки и каска для инспектора по ТБ ....
"Дебилы, ***", это то, с чем я согласен с Лавровым на 110% ....
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06.08.2020 20:10 Відповісти
Предлагаю присылать и размещать во всех интернет ресурсах фото и видео того как соблюдается масочный режим в Украине, а именно в трамваях, в троллейбусах, в маршрутках, в супермаркетах, в продуктовых лавках, на рынках, кафе, клубах, пляжах итп, ИТД, чтобы вбить в мозг циничному ПреЗику и его клике что они конченные. Картина маслом.
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06.08.2020 20:44 Відповісти
И все посетители агенты под прикрытием как в сцене в банке из его сериала)
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06.08.2020 21:10 Відповісти
Надеюсь, в Мариуполь оно не поперлось. А то скоро в командировку.
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06.08.2020 21:55 Відповісти
Продуктовая лавка оказалась супермаркетом всего то делов был дебилом делом и остался
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06.08.2020 22:02 Відповісти
Наверное шаурму искал
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06.08.2020 22:04 Відповісти
Судя по фоткам это АТБ маркет, а там если ты без маски тебе на кассе товар не отпустят, кассиров там штрафуют за это (там камеры на кассах),так что дело не в сознательности населения.А ЗЕпрезик живет в другой реальности и выдает свои фантазии за реальность.
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06.08.2020 22:15 Відповісти
новина у місті Бахмут...

Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство - Цензор.НЕТ 8190
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06.08.2020 23:57 Відповісти
"доросле і зріле"??? ХАХАХАХАХ! Скоріше довірливе і безвольне!
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07.08.2020 00:12 Відповісти
он в метро давно был? а в маршрутке??
вот там как раз убедится, какое у нас взрослое и зрелое общество
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07.08.2020 00:34 Відповісти
Коли один іміджмейкер на двох:
Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство - Цензор.НЕТ 1615
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07.08.2020 07:10 Відповісти
гребаное чмо
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07.08.2020 08:11 Відповісти
Ну, это же не Порошенко вам, который пиарился на перерезании ленточек!
Это вот так, по настоящему, по простому!
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07.08.2020 08:33 Відповісти
Порошенко торжественно открыл дорожный знак....


Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство - Цензор.НЕТ 7734

Порошенко и холуи..)))))))
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07.08.2020 12:28 Відповісти
Кацап лаптеногий - водки здесь нет. Иди домой.
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07.08.2020 21:25 Відповісти
Случайная встреча с десятком приглашенных репортеров - опять видосики сраные...
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07.08.2020 21:23 Відповісти
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