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Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство. ВІДЕО+ФОТО
Президент Володимир Зеленський відвідав супермаркет у Бахмуті й похвалив місцевих жителів за носіння масок.
Про це він написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Заїхав у першу продуктову крамницю, яку побачив. Без будь-якої попередньої підготовки. І знаєте що? Місцеві жителі тут ходять у масках - без попереджень і нагадувань. Практично всі. Тому що все прекрасно розуміють і бережуть себе. Знімали їх тільки для того, щоб сфотографуватися. А так всюди видно, що люди розуміють небезпеки, породжені короновірусною пандемією", - зазначив глава держави.
На його думку, це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донеччини.
"Тому я спокійний за наше дуже доросле і зріле суспільство", - підсумував Зеленський.
Топ коментарі
+45 Scorpman Y
показати весь коментар06.08.2020 17:08 Відповісти Посилання
+41 саша паламарчук
показати весь коментар06.08.2020 17:02 Відповісти Посилання
+33 Valery Greff
показати весь коментар06.08.2020 17:03 Відповісти Посилання
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запад и восток туда же,
право и лево туда же...
а что оставить ?
или просто так, без увязки с законодательством ?
.
Та да, это зрело и по-взрослому, носить маски под подбородком ....
Долбаный совок! Долбаные рабы, пресмыкающиеся перед начальством! Когда же вы суки повыздыхаете!??
Ремень для ГАИшников, чистота и порядок(потёмкинский) для проверяющих, защитные очки и каска для инспектора по ТБ ....
"Дебилы, ***", это то, с чем я согласен с Лавровым на 110% ....
вот там как раз убедится, какое у нас взрослое и зрелое общество
Это вот так, по настоящему, по простому!
Порошенко и холуи..)))))))