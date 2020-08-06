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Спецпідрозділ КОРД Донецької області провів навчання із затримання злочинців, що пересуваються на авто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські відпрацьовували дії під час затримання злочинців, що пересуваються на автомобілі - як збройних, так і без зброї. Серед навичок, які закріплювали: уникнути виходу під перехресний вогонь, комунікація між напарниками, надійне прикриття.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій НПУ.

У повідомленні зазначається: "Бронежилет, шолом, зброя – заняття проходить у повній екіпіровці. Обов’язково, як і перед кожним виїздом, – інструктаж і правила особистої безпеки.

Поліцейські відпрацьовували дії під час затримання злочинців, що пересуваються на автомобілі, - як озброєних, так і без зброї. Серед навичок, які закріплювали: уникнення виходу під перехресний вогонь, комунікація між напарниками, надійне прикриття.

Автомобіль умовних бандитів КОРД блокував на трасі двома машинами. У результаті точних і злагоджених дій спецпризначенці за кілька хвилин знешкодили злочинців. Бійці також змоделювали варіант, коли один зі зловмисників вибігає з автівки і намагається втекти.

Для реагування на екстрені ситуації спецпідрозділ має відповідні алгоритми заходів, у яких визначено кожен рух поліцейського. Під час щоденних тренувань КОРДівці доводять свої дії до автоматизму.

А ще такі навчання згуртовують колектив. Бійці кажуть, що робота у штурмовій групі неможлива без довіри і взаєморозуміння. Бувають ситуації, коли треба швидко зорієнтуватися і зрозуміти один одного без слів – буквально по очах.

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Нагадуємо, Корпус оперативно-раптової дії надає силову підтримку оперативним службам, бере участь у затриманні особливо небезпечних злочинців і звільненні заручників".

Спецпідрозділ КОРД Донецької області провів навчання із затримання злочинців, що пересуваються на авто 01
Спецпідрозділ КОРД Донецької області провів навчання із затримання злочинців, що пересуваються на авто 02
Спецпідрозділ КОРД Донецької області провів навчання із затримання злочинців, що пересуваються на авто 03
Спецпідрозділ КОРД Донецької області провів навчання із затримання злочинців, що пересуваються на авто 04
Спецпідрозділ КОРД Донецької області провів навчання із затримання злочинців, що пересуваються на авто 05
Спецпідрозділ КОРД Донецької області провів навчання із затримання злочинців, що пересуваються на авто 06
Спецпідрозділ КОРД Донецької області провів навчання із затримання злочинців, що пересуваються на авто 07
Спецпідрозділ КОРД Донецької області провів навчання із затримання злочинців, що пересуваються на авто 08
Спецпідрозділ КОРД Донецької області провів навчання із затримання злочинців, що пересуваються на авто 09

Автор: 

військові навчання (2785) КОРД (137)


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Топ коментарі
+3
ага! особенно круто мне понравилось как брали в Луцке
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06.08.2020 17:30 Відповісти
+2
порадовали бубочку зрелищем?
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06.08.2020 17:10 Відповісти
+2
Наконец то ты начал петьку вислюком называть, все-таки даже у порохоботов наступает прозрение
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06.08.2020 17:29 Відповісти
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Кортеж вiслюка тренируются тормозить?
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06.08.2020 17:07 Відповісти
Наконец то ты начал петьку вислюком называть, все-таки даже у порохоботов наступает прозрение
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06.08.2020 17:29 Відповісти
Из тебя стрелочник, как из твоего зеленосопельного кумира военнослужащий.
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06.08.2020 17:31 Відповісти
іншим разом більш якісний відосик запиляють про штурм терориста
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06.08.2020 17:09 Відповісти
А если преступники будут двигаться в городе по оживленной улице?
Ведь под перекрестный огонь могут попасть не только полицейские но и прохожие...
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06.08.2020 17:09 Відповісти
А якщо по кукурудзі?))
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06.08.2020 17:11 Відповісти
Тут, на думку Авакова, потрібна ланка швидкісних кукурудзозбірних комбайнів на електричному ходу, бажано виробництва Японії або Франції.
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06.08.2020 17:30 Відповісти
порадовали бубочку зрелищем?
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06.08.2020 17:10 Відповісти
ага! особенно круто мне понравилось как брали в Луцке
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06.08.2020 17:30 Відповісти
Автобус вже відпрацювали. Автомобіль - теж. На черзі або паровоз, або пароход.
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06.08.2020 18:09 Відповісти
руки вверх!!!!
ай-ай девченки...(с)
(и это УКРАИНСКАЯ спецура млядь)
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06.08.2020 23:11 Відповісти
Молодцы!
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07.08.2020 01:58 Відповісти
 
 