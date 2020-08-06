Спецпідрозділ КОРД Донецької області провів навчання із затримання злочинців, що пересуваються на авто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські відпрацьовували дії під час затримання злочинців, що пересуваються на автомобілі - як збройних, так і без зброї. Серед навичок, які закріплювали: уникнути виходу під перехресний вогонь, комунікація між напарниками, надійне прикриття.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій НПУ.

У повідомленні зазначається: "Бронежилет, шолом, зброя – заняття проходить у повній екіпіровці. Обов’язково, як і перед кожним виїздом, – інструктаж і правила особистої безпеки.

Поліцейські відпрацьовували дії під час затримання злочинців, що пересуваються на автомобілі, - як озброєних, так і без зброї. Серед навичок, які закріплювали: уникнення виходу під перехресний вогонь, комунікація між напарниками, надійне прикриття.

Автомобіль умовних бандитів КОРД блокував на трасі двома машинами. У результаті точних і злагоджених дій спецпризначенці за кілька хвилин знешкодили злочинців. Бійці також змоделювали варіант, коли один зі зловмисників вибігає з автівки і намагається втекти.

Для реагування на екстрені ситуації спецпідрозділ має відповідні алгоритми заходів, у яких визначено кожен рух поліцейського. Під час щоденних тренувань КОРДівці доводять свої дії до автоматизму.

А ще такі навчання згуртовують колектив. Бійці кажуть, що робота у штурмовій групі неможлива без довіри і взаєморозуміння. Бувають ситуації, коли треба швидко зорієнтуватися і зрозуміти один одного без слів – буквально по очах.

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Нагадуємо, Корпус оперативно-раптової дії надає силову підтримку оперативним службам, бере участь у затриманні особливо небезпечних злочинців і звільненні заручників".

















