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Поліція в Харкові затримала двох братів, які вимагали з підприємця $15 тис. "боргу". ФОТОрепортаж

Харківський бізнесмен звернувся в поліцію із заявою про вимагання "боргу" двома братами. Погрожуючи фізичною розправою підприємцеві та його сім'ї, зловмисники вимагали 15 000 доларів США.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

На вимогу рекетирів потерпілий повинен був зробити закладку в зазначеній ними лісосмузі й залишити там гроші.

У середу, 5 серпня, на території Куп'янського району оперативники Управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції та слідчі обласної поліції затримали двох осіб після одержання 15 000 доларів США "боргу". З місця затримання вилучили пакет із грошима. Одного з братів уже затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

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Зараз вирішується питання про затримання другого зловмисника і повідомлення йому про підозру.

За вимагання чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Поліція в Харкові затримала двох братів, які вимагали з підприємця $15 тис. боргу 01
Поліція в Харкові затримала двох братів, які вимагали з підприємця $15 тис. боргу 02
Поліція в Харкові затримала двох братів, які вимагали з підприємця $15 тис. боргу 03
Поліція в Харкові затримала двох братів, які вимагали з підприємця $15 тис. боргу 04

Нацполіція (15318) рекет (116) Харків (5740)


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Топ коментарі
+4
Если вы одолжили человеку деньги то не требуете чтобы вам сделали закладку в лесополосе.
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06.08.2020 18:33 Відповісти
+3
Нет,это наши будни.Вы можете отдолжить человеку деньги,и потом требуя их возврата залететь на тюрьму за вымогательство. Не исключено,что в данном случае так и было.
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06.08.2020 18:10 Відповісти
+3
Бывший начальник УБОП Киево-Святошинского района,мой хороший знакомый, когда то дал мне по этому поводу очень хороший совет. Когда ты отдолжил деньги человеку,и потом пытаешься их с терками забрать,то никогда не встречайся с ним и не бери наличку, только перевод на банковский счет,иначе можешь сесть.
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06.08.2020 19:01 Відповісти
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назад в лихие 90..
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06.08.2020 17:35 Відповісти
Нет,это наши будни.Вы можете отдолжить человеку деньги,и потом требуя их возврата залететь на тюрьму за вымогательство. Не исключено,что в данном случае так и было.
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06.08.2020 18:10 Відповісти
Если вы одолжили человеку деньги то не требуете чтобы вам сделали закладку в лесополосе.
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06.08.2020 18:33 Відповісти
Бывший начальник УБОП Киево-Святошинского района,мой хороший знакомый, когда то дал мне по этому поводу очень хороший совет. Когда ты отдолжил деньги человеку,и потом пытаешься их с терками забрать,то никогда не встречайся с ним и не бери наличку, только перевод на банковский счет,иначе можешь сесть.
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06.08.2020 19:01 Відповісти
як ви поясните походження цих коштів? А якщо ви -керівник вашу декларацію мало перевіряти податківці чи як зараз НАЗК
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06.08.2020 20:10 Відповісти
Я не обязан объяснять происхождение денег,которые я дал кому то в долг.
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06.08.2020 21:15 Відповісти
боргова розписка є? вже складно. та залежить від суми. А банкіри, ділки, що зливають ваші дані різним ОЗУ (з колишніх "ваших"), правоохоронцям чи наглядові служби обов'язково поцікавляться походженням сум. При зустрічі з інспектором по власній декларації - ви все зобов'язані пояснити (кошти, майно).
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06.08.2020 23:59 Відповісти
Лучше помолчите,дольше будете казаться....
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07.08.2020 00:26 Відповісти
а-а-а, все зрозуміло!
дякую за пораду. більше спілкування не буде.
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07.08.2020 00:39 Відповісти
скажу Вам, что 70% случаев, когда пишут , что задержали за вымогательство не существуюжего долга.. так и есть, как Вы написали.. Человеку заняли денег, потом он их не отдает, а когда на него наезжают стучит в полицию, что с него бандиты вымагают деньги..
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06.08.2020 18:34 Відповісти
Так а что МЕШАЛО взять расписку?
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08.08.2020 09:23 Відповісти
- Нет, действительно, это ч‑черт знает что такое! - продолжал горячиться Воробьянинов. - Дерут с трудящихся втридорога. Ей‑Богу!.. С ума сойти…(с)
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06.08.2020 18:02 Відповісти
просто так не придут требовать деньги..... стало быть занял бабло а отдавать не захотел проще отдать ментам 30% что бы арестовали тех у кого занимал... старая пословица говорит если хочешь кому то занять деньги-займи ему ровно столько сколько не жалко выкинуть на помойку.
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06.08.2020 18:32 Відповісти
просто так придут.
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06.08.2020 18:34 Відповісти
если есть, что требовать
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06.08.2020 19:08 Відповісти
Два брата акробата, один ..уй, второй лопата
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06.08.2020 23:32 Відповісти
не те нынче гопники: предали Adidas оделись в Under Armor)
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07.08.2020 14:55 Відповісти
 
 