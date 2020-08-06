Поліція в Харкові затримала двох братів, які вимагали з підприємця $15 тис. "боргу". ФОТОрепортаж

Харківський бізнесмен звернувся в поліцію із заявою про вимагання "боргу" двома братами. Погрожуючи фізичною розправою підприємцеві та його сім'ї, зловмисники вимагали 15 000 доларів США.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

На вимогу рекетирів потерпілий повинен був зробити закладку в зазначеній ними лісосмузі й залишити там гроші.

У середу, 5 серпня, на території Куп'янського району оперативники Управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції та слідчі обласної поліції затримали двох осіб після одержання 15 000 доларів США "боргу". З місця затримання вилучили пакет із грошима. Одного з братів уже затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Чиновнику Харківської ОДА, який вимагав хабар у 1,32 млн грн, повідомлено про підозру, - САП

Зараз вирішується питання про затримання другого зловмисника і повідомлення йому про підозру.

За вимагання чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.







